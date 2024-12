Volotea celebra a Marsiglia i primi 70 milioni di passeggeri trasportati Nuovo traguardo da celebrare per Volotea che ha raggiunto i 70 milioni di passeggeri trasportati. La compagnia spagnola ha festeggiato con un evento che si è svolto a Marsiglia, dove il fortunato viaggiatore Marc Kuhm, direttore operativo di un’azienda globale di logistica ed e-commerce, è stato premiato con un anno di voli Volotea gratuiti. “Siamo davvero entusiasti di raggiungere questo traguardo storico, 70 milioni di passeggeri – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Lo avremmo solo sognato 12 anni fa, quando abbiamo avviato Volotea. Voglio ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni, soprattutto i nostri passeggeri Megavolotea (che presto saranno 1 milione). Ma voglio anche riconoscere il grande lavoro di tutto il nostro team e dei nostri equipaggi, che hanno saputo offrire, volo dopo volo, esperienze di viaggio eccezionali ai nostri clienti, collegando tutte le città piccole e medie d’Europa. Continueremo a farlo per molti milioni di passeggeri in futuro”. Condividi

