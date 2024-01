Volotea avanza nel 2024 con un +16% di capacità sul mercato italiano e 20 nuove rotte Oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati, 23.000 voli operati, con il 53% di collegamenti domestici e il 69% dell’offerta totale focalizzata sulle isole: questa la fotografia del 2023 di Volotea in Italia, che per l’anno in corso punta a consolidare ulteriormente la propria posizione nel nostro Paese, mercato da sempre strategico per il vettore spagnolo. L’anno scorso la compagnia ha registrato un load factor del 92%, con una flotta di 11 aeromobili e arrivando a impiegare circa 400 dipendenti su tutto il territorio italiano. Anche a livello locale, per Volotea il 2023 si è chiuso con il raggiungimento di importanti traguardi, come l’apertura della base a Firenze lo scorso aprile e l’annuncio della nuova base a Bari, che sarà operativa dall’estate 2024. «Consolidamento: è questa la parola chiave che descrive al meglio il nostro 2023 e che riflette, ancora una volta, l’importanza strategica del mercato italiano dove la nostra impresa ha avuto inizio, più di dieci anni fa, con il primo volo da Venezia – ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, in termini di performance, così come per gli importanti successi ottenuti sul territorio. L’apertura della base di Firenze, i collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna e l’annuncio della nostra ottava base italiana a Bari rappresentano al meglio lo stretto legame con il territorio, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con gli aeroporti italiani. Il nostro 2024 sarà una conferma del lavoro fatto finora in Italia, dove prevediamo di rafforzare la nostra presenza con l’apertura di più di 20 nuove rotte e attraverso un aumento del 16% in termini di capacità, con quasi 4,5 milioni di posti in vendita, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460378 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E’ una storia millenaria, di oltre 7.000 anni, quella della città di Gaoyou, che affonda le sue radici nel cuore dello Jiangsu, provincia sud-orientale della Cina. Ed è proprio un viaggio a ritroso nel tempo quello che è possibile fare percorrendo antiche strade e vicoli, dove assaporare la tranquillità e i ritmi lenti della città, che ben identificano le proposte di turismo rurale e di alta gamma della Cina di oggi. [gallery ids="460380,460396,460382"] Stazione Yucheng: trait d’union con il passato Chiunque visiti Gaoyou incrocia il proprio percorso, da subito, con la stazione postale Yucheng, eredità di un passato ancora tangibile e testimone di un intenso traffico di cavalli e carrozze. Passeggiando fra i vicoli lastricati in pietra è quasi possibile udire il rumore di antiche ruote. Oggi la stazione attrae numerosi turisti, con la sua storia e stile architettonico unici e rappresenta un verso e proprio biglietto da visita per la stessa città. Strada tematica di Nanmen Street: time tunnel Questo è un vecchio quartiere di Gaoyou: camminare lungo la Nanmen Street è come percorrere un tunnel del tempo in cui lasciarsi avvolgere dalla miscela di cultura antica e sapore moderno. Lo stile architettonico qui conserva le sue caratteristiche pittoresche e nel quartiere c'è un'ampia varietà di piccoli negozi che rispecchiano le diverse forme di artigianato e propongono prodotti speciali. Attraversare il quartiere la sera, quando le stradine sono ben illuminate, consente quasi ritrovarsi in un vivace mercato dei tempi antichi. Tempio Zhenguo: oasi di tranquillità E’ un’oasi di tranquillità quella che accoglie i visitatori al solenne Tempio Zhenguo: le antiche pagode, le sculture in pietra e i suoni sanscriti creano un’atmosfera unica. Camminando lungo il sentiero di pietra blu del tempio, sembra di poter udire il canto Zen dei monaci, che avvolge cuore e mente. Wenyou Terrace: abbraccio fra tradizione e modernità Il luogo migliore da cui apprezzare una vista panoramica completa di Gaoyou e un luogo ideale dove osservare i cambiamenti storici: la Wenyou Terrace è situata sulle alture di Gaoyou e dalla cima della piattaforma lo sguardo spazia libero sull’intera città. Un viaggo nel tempo e nello spazio, dove tradizione e modernità si abbracciano in un’evoluzione costante. Banco dei pegni di Tongxing: ricordi dal sapore antico Tongxing Pawnshop a Gaoyou è un marchio storico famoso per il suo tradizionale dim sum fatto a mano. Entrando nel banco dei pegni, il visitatore è avvolto da profumi antichi che rimandano ai sapori dell’infanzia. Dare un morso alle specialità di pasticceria del Banco dei pegni è come assaporare una prelibatezza che porta con sé il tempo. [gallery ids="460400,460404,460401"] Gaoyou non è solo una città piena di storia, ma anche un mondo pacifico e antico, dove lasciarsi affascinare dalla cultura antica, dai paesaggi unici e dal gustoso cibo tradizionale. La città, insieme alla provincia di Jiangsu, parteciperà alla BIT di Milano dal 4 al 6 febbraio (padiglione 4 stand B105 C106). Shuiyun Jiangsu (Charm of Jiangsu) ti dà il benvenuto! [gallery ids="460403,460402,460398"] [post_title] => Gaoyou: un viaggio a ritroso nel tempo, nel cuore dello Jiangsu [post_date] => 2024-01-30T15:07:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706627247000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460381 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Constance opera da anni con successo in alcune tra le più belle isole dell’oceano Indiano grazie ai suoi 11 resort 5 stelle e 5 stelle lusso e a un'accoglienza attenta e calorosa. Perché, come afferma Moira Meo, communications manager del gruppo, «sono le persone che incontri a fare la differenza». Importanti figure di riferimento operano in ogni settore, anche in quello della sostenibilità, nel continuo rispetto delle comunità locali. "Per noi è molto importante tutelare l’ambiente e condividere la competenza dei nostri esperti sia con gli ospiti. sia con gli abitanti delle isole, in modo che possano preservare la propria terra. Robert Matombe, per esempio, è il turtle manager del Constance Lemuria alle Seychelles: si prende cura delle tartarughe che ogni anno vengono a nidificare sulle spiagge del resort. Dopo anni di impegno oggi le tartarughe si sentono sempre più sicure, quindi sono aumentati i nidi e le uova. E per osservare le tartarughe senza disturbarle sono state messe a punto una serie di regole. Un piccolo eco-kiosk sulla spiaggia offre tante informazioni naturalistiche e consegna agli ospiti una sorta di passaporto dove sono illustrate tutte le specie viventi animali e vegetali che si possono incontrare durante il soggiorno". Markus Ultsch-Unrath è invece il manager della sostenibilità del Constance Ephelia a Mahé – Seychelles, dove gli ospiti vengono accompagnati alla scoperta dell’ecosistema delle mangrovie. "Il progetto è aperto anche agli studenti locali, che possono vedere con occhi nuovi la realtà in cui vivono. Inoltre quest’anno è arrivata al Constance Moofushi - Maldive la biologa marina Elena Milanesi, che organizza serate per raccontare della fauna locale, delle numerose specie di squali, del reef e anche dei progetti di tutela in corso. Accompagna poi gli ospiti per vivere avventure di snorkeling e diving e incontrare il pacifico squalo balena, si può nuotare al suo fianco, nonché mante, tartarughe e pesci colorati, nuotando in mezzo ai coralli". Per rendere indimenticabili questi momenti Constance ha lanciato i My Constance Moments: esperienze e luoghi speciali perfetti per scattare delle foto; una cornice sospesa sul mare, il giardino con frasi zen appese agli alberi, i materassi gonfiabili che galleggiano sul mare o una colazione a bordo del dhoni – la tipica imbarcazione locale. [post_title] => Constance Hotels & Resorts: il lusso accogliente che si declina nella sostenibilità attiva [post_date] => 2024-01-30T14:10:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706623834000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424940" align="alignleft" width="300"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption] Intesa Sanpaolo rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore del turismo, per il quale ha erogato oltre 8 miliardi di euro nell’ultimo triennio, puntando insieme a Federalberghi sul rilancio e sullo sviluppo dell’offerta delle strutture ricettive. La rilevanza strategica del turismo nell’economia del Paese è evidente: il turismo, tra i grandi acceleratori della ripresa italiana post-Covid, ha continuato a crescere nel corso del 2023 restando centrale per l’economia del nostro Paese. Dalle stime di Intesa Sanpaolo sull’intero 2023 emerge come il fatturato superi il livello del 2019 del 38,8% nel comparto dei servizi di alloggio e del 23,8% nella ristorazione con crescita del turismo incoming che rappresenta uno dei fattori alla base di questi risultati brillanti, soprattutto da agosto a novembre quando si è toccato un +7,6% di presenze di non residenti rispetto al 2019. L’Italia si conferma tra le Top 10 Destinations mondiali per afflusso di turisti grazie anche al ritorno dei turisti a lungo raggio e ha dominato la classifica "must-see" 2023 (sondaggio condotto dal gruppo Globus). Alla luce di queste dinamiche, il grado di internazionalizzazione delle presenze è salito al 52,2% nel complesso dei primi undici mesi del 2023, superando il 50,5% del 2019, anno che finora si era distinto per afflusso record di turisti non residenti. Le previsioni 2024 restano positive per il settore, che potrà andare incontro a un consolidamento dei risultati di fatturato brillanti conseguiti nell’ultimo biennio, sebbene all’interno di un contesto macroeconomico di crescita globale modesta, dovuta principalmente alle economie avanzate. “L’attenzione che Intesa Sanpaolo ha posto in essere nei confronti del comparto turistico si traduce in azioni efficaci e strategiche per le nostre imprese - commenta Bernabò Bocca, presidente Federalberghi -. L’Istituto ha sempre manifestato grande sensibilità riguardo le esigenze del settore, mettendo a disposizione nel triennio oltre 8 miliardi di euro proprio per il turismo. Con oggi, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, possiamo dire che si è avviato un circuito virtuoso capace di ridare linfa alle strutture ricettive italiane attraverso investimenti per la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili. Il nostro comparto è in questo modo posto al centro di una prospettiva di sviluppo, con strumenti nuovi, finanziamenti a condizioni agevolate ed anche iniziative pubbliche. Tutto ciò rappresenta a mio avviso un grande incentivo perché le nostre imprese si sentano in grado di tornare ad osare”. [post_title] => Intesa San Paolo-Federalberghi: erogati 8 miliardi nell'ultimo triennio [post_date] => 2024-01-30T13:04:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706619897000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways riattiverà dal prossimo 1° marzo i collegamenti tra Roma Fiumicino e Tel Aviv: una ripresa graduale, quella verso l'aeroporto Ben Gurion, che comincerà con tre frequenze settimanali che verranno incrementate nel corso della stagione estiva, compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico. L'operativo del mese di marzo prevede quindi partenza da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 10:00 e arrivo a Tel Aviv alle 14:20 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 15:20 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 18:05. Dal 31 marzo e per il resto della summer 2024, invece, lo schedule sarà invece il seguente: partenza da Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 9:10 e arrivo a Tel Aviv alle 13:30 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma alle 17:15. Gli orari consentono comode connessioni da/per Israele con tutte le destinazioni intercontinentali del network di Ita, in particolare con il Nord America, attraverso l’hub di Fiumicino. [post_title] => Ita Airways torna a operare i voli su Tel Aviv, gradualmente, dal prossimo 1° marzo [post_date] => 2024-01-30T12:35:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706618103000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo concetto di ospitalità e un’esperienza di soggiorno migliorata all'Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna. Sono alcune delle novità 2024 del gruppo Bluserena, che saranno presentate in occasione della prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (pad 4; stand E88). L'Is Serenas Badesi Resort, struttura situata nell’omonima località sarda a ridosso della Gallura, introdurrà in particolare per la prossima estate la formula full all-inclusive. Il concetto non include solo i pasti principali, ma anche un’ampia selezione di bevande, cocktail, snack a disposizione. Saranno inoltre ampliati i servizi inclusi per i clienti che sceglieranno la tipologia di camere Prestige del resort di Badesi: oltre a piscina esclusiva con bar, dalla prossima estate gli ospiti potranno accedere ad aree riservate del ristorante, nonché della lobby per il check-in e il check-out, e a delle nuove e luminose junior suite. [post_title] => Nuova formula e nuovi servizi all'Is Serenas Badesi del gruppo Bluserena [post_date] => 2024-01-30T12:30:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706617816000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati, 23.000 voli operati, con il 53% di collegamenti domestici e il 69% dell’offerta totale focalizzata sulle isole: questa la fotografia del 2023 di Volotea in Italia, che per l'anno in corso punta a consolidare ulteriormente la propria posizione nel nostro Paese, mercato da sempre strategico per il vettore spagnolo. L'anno scorso la compagnia ha registrato un load factor del 92%, con una flotta di 11 aeromobili e arrivando a impiegare circa 400 dipendenti su tutto il territorio italiano. Anche a livello locale, per Volotea il 2023 si è chiuso con il raggiungimento di importanti traguardi, come l’apertura della base a Firenze lo scorso aprile e l’annuncio della nuova base a Bari, che sarà operativa dall’estate 2024. «Consolidamento: è questa la parola chiave che descrive al meglio il nostro 2023 e che riflette, ancora una volta, l’importanza strategica del mercato italiano dove la nostra impresa ha avuto inizio, più di dieci anni fa, con il primo volo da Venezia – ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, in termini di performance, così come per gli importanti successi ottenuti sul territorio. L’apertura della base di Firenze, i collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna e l’annuncio della nostra ottava base italiana a Bari rappresentano al meglio lo stretto legame con il territorio, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con gli aeroporti italiani. Il nostro 2024 sarà una conferma del lavoro fatto finora in Italia, dove prevediamo di rafforzare la nostra presenza con l’apertura di più di 20 nuove rotte e attraverso un aumento del 16% in termini di capacità, con quasi 4,5 milioni di posti in vendita, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro». [post_title] => Volotea avanza nel 2024 con un +16% di capacità sul mercato italiano e 20 nuove rotte [post_date] => 2024-01-30T12:23:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706617432000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio record per il gruppo Palladium Hotels, che supera per la prima volta nella storia la soglia del miliardo di euro di fatturato, come da obiettivo dichiarato a inizio 2023. In occasione della Fitur di Madrid, la compagnia spagnola ha infatti rivelato di aver raggiunto quota 1,069 miliardi di giro d'affari complessivo: una cifra corrispondente a una crescita del 16% rispetto al 2022. Il risultato è stato ottenuto grazie a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile pari al 14% (revpar). Tra i piani futuri del gruppo c'è ora anche la già annunciata apertura della prima struttura urban in Italia: un 5 stelle Only You a Venezia che dovrebbe essere inaugurato nel 2025. Lo stesso brand ha poi in calendario una new entry per quest'anno a Siviglia: un hotel da 226 camere e un'ampia offerta di ristoranti e spazi per eventi, tra cui area esterna con piscina. Sempre quest'anno inizieranno i lavori di conversione dell'attuale Palladium Hotel Palmyra, di proprietà del Grupo Empresas Matutes, situato nel comune di Sant Antoni a Ibiza, che, dopo un investimento di 13 milioni di euro, diventerà il primo Only You Hotels in formula leisure. Infine, dopo l'apertura del 45 Times Square Hotel a New York, la compagnia spagnola si sta concentrando su altre città degli Stati Uniti come Miami, Los Angeles e Chicago, e su altre destinazioni in Messico, Medio Oriente e Mediterraneo, dove il gruppo sta studiando ulteriori opportunità di espansione. [post_title] => Il gruppo Palladium supera la soglia del miliardo di euro di fatturato [post_date] => 2024-01-30T12:21:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706617300000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo chief operating officer per JetBlue Airways: Warren Christie assumerà l'incarico il prossimo 12 febbraio, in concomitanza con il già annunciato passaggio dell'attuale presidente e coo Joanna Geraghty al ruolo di chief executive officer. "Sono entusiasta che la mia prima nomina di leadership sia la promozione di Warren al ruolo di chief operating officer, dove contribuirà a guidare i nostri team nello sforzo di migliorare l'affidabilità e ripristinare la redditività della nostra compagnia aerea - ha dichiarato Geraghty -. Con 35 anni di esperienza nel settore dell'aviazione - 21 dei quali alla JetBlue - è nella posizione ideale per aiutarci ad affrontare le sfide uniche che abbiamo di fronte, continuando a guidare la sicurezza come elemento centrale della nostra cultura". [caption id="attachment_460360" align="alignleft" width="235"] Warren Christie, nuovo chief operating officer di JetBlue Airways[/caption] Christie è attualmente a capo della sicurezza, della security, delle operazioni di flotta, degli aeroporti e della JetBlue University. Nel suo nuovo ruolo, Christie guiderà le prestazioni operative quotidiane della compagnia aerea assumendo la responsabilità per le operazioni sicure e affidabili della compagnia, supervisionando gli aeroporti, le operazioni di volo, l'esperienza di volo, la sicurezza, le operazioni di sistema e le funzioni tecniche di JetBlue, nonché l'accademia di formazione della JetBlue University. [post_title] => JetBlue Airways: Warren Christie è il nuovo chief operating officer della compagnia [post_date] => 2024-01-30T11:50:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706615401000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo appuntamento meneghino con la fiera del lavoro nel turismo Tfp Summit, in programma il 2 febbraio al Melià Milano. Tra le posizioni aperte della compagnia ci sono quelle di front office agent, shift leader, night auditor, junior sales, mice sales manager e mice sales coordinator. L'evento rappresenta un'opportunità per i partecipanti di incontrare importanti aziende del settore alberghiero alla ricerca di figure specializzate e junior, nonché neolaureate. La fiera vedrà la partecipazione di compagnie dell'ospitalità, tour operator, agenzie del lavoro, società di ristorazione, di trasporti e navigazione. Il team hr Italia di Leonardo Hotels sarà presente per accogliere i candidati interessati a conoscere le opportunità di carriera all'interno del brand. [post_title] => Anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo Tfp Summit di Milano [post_date] => 2024-01-30T11:40:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706614825000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volotea avanza nel 2024 con un 16 di capacita sul mercato italiano e 20 nuove rotte" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3278,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ una storia millenaria, di oltre 7.000 anni, quella della città di Gaoyou, che affonda le sue radici nel cuore dello Jiangsu, provincia sud-orientale della Cina. Ed è proprio un viaggio a ritroso nel tempo quello che è possibile fare percorrendo antiche strade e vicoli, dove assaporare la tranquillità e i ritmi lenti della città, che ben identificano le proposte di turismo rurale e di alta gamma della Cina di oggi.\r

\r

[gallery ids=\"460380,460396,460382\"]\r

\r

\r

\r

Stazione Yucheng: trait d’union con il passato\r

\r

Chiunque visiti Gaoyou incrocia il proprio percorso, da subito, con la stazione postale Yucheng, eredità di un passato ancora tangibile e testimone di un intenso traffico di cavalli e carrozze. Passeggiando fra i vicoli lastricati in pietra è quasi possibile udire il rumore di antiche ruote. Oggi la stazione attrae numerosi turisti, con la sua storia e stile architettonico unici e rappresenta un verso e proprio biglietto da visita per la stessa città.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Strada tematica di Nanmen Street: time tunnel\r

\r

Questo è un vecchio quartiere di Gaoyou: camminare lungo la Nanmen Street è come percorrere un tunnel del tempo in cui lasciarsi avvolgere dalla miscela di cultura antica e sapore moderno. Lo stile architettonico qui conserva le sue caratteristiche pittoresche e nel quartiere c'è un'ampia varietà di piccoli negozi che rispecchiano le diverse forme di artigianato e propongono prodotti speciali. Attraversare il quartiere la sera, quando le stradine sono ben illuminate, consente quasi ritrovarsi in un vivace mercato dei tempi antichi.\r

\r

\r

\r

Tempio Zhenguo: oasi di tranquillità\r

\r

E’ un’oasi di tranquillità quella che accoglie i visitatori al solenne Tempio Zhenguo: le antiche pagode, le sculture in pietra e i suoni sanscriti creano un’atmosfera unica. Camminando lungo il sentiero di pietra blu del tempio, sembra di poter udire il canto Zen dei monaci, che avvolge cuore e mente.\r

\r

\r

\r

Wenyou Terrace: abbraccio fra tradizione e modernità\r

\r

Il luogo migliore da cui apprezzare una vista panoramica completa di Gaoyou e un luogo ideale dove osservare i cambiamenti storici: la Wenyou Terrace è situata sulle alture di Gaoyou e dalla cima della piattaforma lo sguardo spazia libero sull’intera città. Un viaggo nel tempo e nello spazio, dove tradizione e modernità si abbracciano in un’evoluzione costante. \r

\r

\r

\r

\r

\r

Banco dei pegni di Tongxing: ricordi dal sapore antico\r

\r

Tongxing Pawnshop a Gaoyou è un marchio storico famoso per il suo tradizionale dim sum fatto a mano. Entrando nel banco dei pegni, il visitatore è avvolto da profumi antichi che rimandano ai sapori dell’infanzia. Dare un morso alle specialità di pasticceria del Banco dei pegni è come assaporare una prelibatezza che porta con sé il tempo.\r

\r

[gallery ids=\"460400,460404,460401\"]\r

\r

Gaoyou non è solo una città piena di storia, ma anche un mondo pacifico e antico, dove lasciarsi affascinare dalla cultura antica, dai paesaggi unici e dal gustoso cibo tradizionale.\r

\r

La città, insieme alla provincia di Jiangsu, parteciperà alla BIT di Milano dal 4 al 6 febbraio (padiglione 4 stand B105 C106).\r

Shuiyun Jiangsu (Charm of Jiangsu) ti dà il benvenuto!\r

[gallery ids=\"460403,460402,460398\"]","post_title":"Gaoyou: un viaggio a ritroso nel tempo, nel cuore dello Jiangsu","post_date":"2024-01-30T15:07:27+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1706627247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460381","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Constance opera da anni con successo in alcune tra le più belle isole dell’oceano Indiano grazie ai suoi 11 resort 5 stelle e 5 stelle lusso e a un'accoglienza attenta e calorosa. Perché, come afferma Moira Meo, communications manager del gruppo, «sono le persone che incontri a fare la differenza». Importanti figure di riferimento operano in ogni settore, anche in quello della sostenibilità, nel continuo rispetto delle comunità locali. \"Per noi è molto importante tutelare l’ambiente e condividere la competenza dei nostri esperti sia con gli ospiti. sia con gli abitanti delle isole, in modo che possano preservare la propria terra. Robert Matombe, per esempio, è il turtle manager del Constance Lemuria alle Seychelles: si prende cura delle tartarughe che ogni anno vengono a nidificare sulle spiagge del resort. Dopo anni di impegno oggi le tartarughe si sentono sempre più sicure, quindi sono aumentati i nidi e le uova. E per osservare le tartarughe senza disturbarle sono state messe a punto una serie di regole. Un piccolo eco-kiosk sulla spiaggia offre tante informazioni naturalistiche e consegna agli ospiti una sorta di passaporto dove sono illustrate tutte le specie viventi animali e vegetali che si possono incontrare durante il soggiorno\". \r

Markus Ultsch-Unrath è invece il manager della sostenibilità del Constance Ephelia a Mahé – Seychelles, dove gli ospiti vengono accompagnati alla scoperta dell’ecosistema delle mangrovie. \"Il progetto è aperto anche agli studenti locali, che possono vedere con occhi nuovi la realtà in cui vivono. Inoltre quest’anno è arrivata al Constance Moofushi - Maldive la biologa marina Elena Milanesi, che organizza serate per raccontare della fauna locale, delle numerose specie di squali, del reef e anche dei progetti di tutela in corso. Accompagna poi gli ospiti per vivere avventure di snorkeling e diving e incontrare il pacifico squalo balena, si può nuotare al suo fianco, nonché mante, tartarughe e pesci colorati, nuotando in mezzo ai coralli\". Per rendere indimenticabili questi momenti Constance ha lanciato i My Constance Moments: esperienze e luoghi speciali perfetti per scattare delle foto; una cornice sospesa sul mare, il giardino con frasi zen appese agli alberi, i materassi gonfiabili che galleggiano sul mare o una colazione a bordo del dhoni – la tipica imbarcazione locale.","post_title":"Constance Hotels & Resorts: il lusso accogliente che si declina nella sostenibilità attiva","post_date":"2024-01-30T14:10:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706623834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Intesa Sanpaolo rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore del turismo, per il quale ha erogato oltre 8 miliardi di euro nell’ultimo triennio, puntando insieme a Federalberghi sul rilancio e sullo sviluppo dell’offerta delle strutture ricettive. La rilevanza strategica del turismo nell’economia del Paese è evidente: il turismo, tra i grandi acceleratori della ripresa italiana post-Covid, ha continuato a crescere nel corso del 2023 restando centrale per l’economia del nostro Paese.\r

\r

Dalle stime di Intesa Sanpaolo sull’intero 2023 emerge come il fatturato superi il livello del 2019 del 38,8% nel comparto dei servizi di alloggio e del 23,8% nella ristorazione con crescita del turismo incoming che rappresenta uno dei fattori alla base di questi risultati brillanti, soprattutto da agosto a novembre quando si è toccato un +7,6% di presenze di non residenti rispetto al 2019.\r

\r

L’Italia si conferma tra le Top 10 Destinations mondiali per afflusso di turisti grazie anche al ritorno dei turisti a lungo raggio e ha dominato la classifica \"must-see\" 2023 (sondaggio condotto dal gruppo Globus). Alla luce di queste dinamiche, il grado di internazionalizzazione delle presenze è salito al 52,2% nel complesso dei primi undici mesi del 2023, superando il 50,5% del 2019, anno che finora si era distinto per afflusso record di turisti non residenti.\r

\r

Le previsioni 2024 restano positive per il settore, che potrà andare incontro a un consolidamento dei risultati di fatturato brillanti conseguiti nell’ultimo biennio, sebbene all’interno di un contesto macroeconomico di crescita globale modesta, dovuta principalmente alle economie avanzate.\r

\r

“L’attenzione che Intesa Sanpaolo ha posto in essere nei confronti del comparto turistico si traduce in azioni efficaci e strategiche per le nostre imprese - commenta Bernabò Bocca, presidente Federalberghi -. L’Istituto ha sempre manifestato grande sensibilità riguardo le esigenze del settore, mettendo a disposizione nel triennio oltre 8 miliardi di euro proprio per il turismo. Con oggi, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, possiamo dire che si è avviato un circuito virtuoso capace di ridare linfa alle strutture ricettive italiane attraverso investimenti per la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili. Il nostro comparto è in questo modo posto al centro di una prospettiva di sviluppo, con strumenti nuovi, finanziamenti a condizioni agevolate ed anche iniziative pubbliche. Tutto ciò rappresenta a mio avviso un grande incentivo perché le nostre imprese si sentano in grado di tornare ad osare”.","post_title":"Intesa San Paolo-Federalberghi: erogati 8 miliardi nell'ultimo triennio","post_date":"2024-01-30T13:04:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706619897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways riattiverà dal prossimo 1° marzo i collegamenti tra Roma Fiumicino e Tel Aviv: una ripresa graduale, quella verso l'aeroporto Ben Gurion, che comincerà con tre frequenze settimanali che verranno incrementate nel corso della stagione estiva, compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico.\r

L'operativo del mese di marzo prevede quindi partenza da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 10:00 e arrivo a Tel Aviv alle 14:20 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 15:20 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 18:05.\r

Dal 31 marzo e per il resto della summer 2024, invece, lo schedule sarà invece il seguente: partenza da Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 9:10 e arrivo a Tel Aviv alle 13:30 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma alle 17:15.\r

Gli orari consentono comode connessioni da/per Israele con tutte le destinazioni intercontinentali del network di Ita, in particolare con il Nord America, attraverso l’hub di Fiumicino.","post_title":"Ita Airways torna a operare i voli su Tel Aviv, gradualmente, dal prossimo 1° marzo","post_date":"2024-01-30T12:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706618103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo concetto di ospitalità e un’esperienza di soggiorno migliorata all'Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna. Sono alcune delle novità 2024 del gruppo Bluserena, che saranno presentate in occasione della prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (pad 4; stand E88).\r

\r

L'Is Serenas Badesi Resort, struttura situata nell’omonima località sarda a ridosso della Gallura, introdurrà in particolare per la prossima estate la formula full all-inclusive. Il concetto non include solo i pasti principali, ma anche un’ampia selezione di bevande, cocktail, snack a disposizione. Saranno inoltre ampliati i servizi inclusi per i clienti che sceglieranno la tipologia di camere Prestige del resort di Badesi: oltre a piscina esclusiva con bar, dalla prossima estate gli ospiti potranno accedere ad aree riservate del ristorante, nonché della lobby per il check-in e il check-out, e a delle nuove e luminose junior suite.","post_title":"Nuova formula e nuovi servizi all'Is Serenas Badesi del gruppo Bluserena","post_date":"2024-01-30T12:30:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706617816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati, 23.000 voli operati, con il 53% di collegamenti domestici e il 69% dell’offerta totale focalizzata sulle isole: questa la fotografia del 2023 di Volotea in Italia, che per l'anno in corso punta a consolidare ulteriormente la propria posizione nel nostro Paese, mercato da sempre strategico per il vettore spagnolo.\r

L'anno scorso la compagnia ha registrato un load factor del 92%, con una flotta di 11 aeromobili e arrivando a impiegare circa 400 dipendenti su tutto il territorio italiano.\r

Anche a livello locale, per Volotea il 2023 si è chiuso con il raggiungimento di importanti traguardi, come l’apertura della base a Firenze lo scorso aprile e l’annuncio della nuova base a Bari, che sarà operativa dall’estate 2024. \r

«Consolidamento: è questa la parola chiave che descrive al meglio il nostro 2023 e che riflette, ancora una volta, l’importanza strategica del mercato italiano dove la nostra impresa ha avuto inizio, più di dieci anni fa, con il primo volo da Venezia – ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, in termini di performance, così come per gli importanti successi ottenuti sul territorio. L’apertura della base di Firenze, i collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna e l’annuncio della nostra ottava base italiana a Bari rappresentano al meglio lo stretto legame con il territorio, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con gli aeroporti italiani. Il nostro 2024 sarà una conferma del lavoro fatto finora in Italia, dove prevediamo di rafforzare la nostra presenza con l’apertura di più di 20 nuove rotte e attraverso un aumento del 16% in termini di capacità, con quasi 4,5 milioni di posti in vendita, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro».\r

","post_title":"Volotea avanza nel 2024 con un +16% di capacità sul mercato italiano e 20 nuove rotte","post_date":"2024-01-30T12:23:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706617432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio record per il gruppo Palladium Hotels, che supera per la prima volta nella storia la soglia del miliardo di euro di fatturato, come da obiettivo dichiarato a inizio 2023. In occasione della Fitur di Madrid, la compagnia spagnola ha infatti rivelato di aver raggiunto quota 1,069 miliardi di giro d'affari complessivo: una cifra corrispondente a una crescita del 16% rispetto al 2022. Il risultato è stato ottenuto grazie a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile pari al 14% (revpar). \r

\r

Tra i piani futuri del gruppo c'è ora anche la già annunciata apertura della prima struttura urban in Italia: un 5 stelle Only You a Venezia che dovrebbe essere inaugurato nel 2025. Lo stesso brand ha poi in calendario una new entry per quest'anno a Siviglia: un hotel da 226 camere e un'ampia offerta di ristoranti e spazi per eventi, tra cui area esterna con piscina. Sempre quest'anno inizieranno i lavori di conversione dell'attuale Palladium Hotel Palmyra, di proprietà del Grupo Empresas Matutes, situato nel comune di Sant Antoni a Ibiza, che, dopo un investimento di 13 milioni di euro, diventerà il primo Only You Hotels in formula leisure.\r

\r

Infine, dopo l'apertura del 45 Times Square Hotel a New York, la compagnia spagnola si sta concentrando su altre città degli Stati Uniti come Miami, Los Angeles e Chicago, e su altre destinazioni in Messico, Medio Oriente e Mediterraneo, dove il gruppo sta studiando ulteriori opportunità di espansione.","post_title":"Il gruppo Palladium supera la soglia del miliardo di euro di fatturato","post_date":"2024-01-30T12:21:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706617300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo chief operating officer per JetBlue Airways: Warren Christie assumerà l'incarico il prossimo 12 febbraio, in concomitanza con il già annunciato passaggio dell'attuale presidente e coo Joanna Geraghty al ruolo di chief executive officer. \r

\r

\"Sono entusiasta che la mia prima nomina di leadership sia la promozione di Warren al ruolo di chief operating officer, dove contribuirà a guidare i nostri team nello sforzo di migliorare l'affidabilità e ripristinare la redditività della nostra compagnia aerea - ha dichiarato Geraghty -. Con 35 anni di esperienza nel settore dell'aviazione - 21 dei quali alla JetBlue - è nella posizione ideale per aiutarci ad affrontare le sfide uniche che abbiamo di fronte, continuando a guidare la sicurezza come elemento centrale della nostra cultura\".\r

\r

[caption id=\"attachment_460360\" align=\"alignleft\" width=\"235\"] Warren Christie, nuovo chief operating officer di JetBlue Airways[/caption]\r

\r

Christie è attualmente a capo della sicurezza, della security, delle operazioni di flotta, degli aeroporti e della JetBlue University. Nel suo nuovo ruolo, Christie guiderà le prestazioni operative quotidiane della compagnia aerea assumendo la responsabilità per le operazioni sicure e affidabili della compagnia, supervisionando gli aeroporti, le operazioni di volo, l'esperienza di volo, la sicurezza, le operazioni di sistema e le funzioni tecniche di JetBlue, nonché l'accademia di formazione della JetBlue University.\r

\r

","post_title":"JetBlue Airways: Warren Christie è il nuovo chief operating officer della compagnia","post_date":"2024-01-30T11:50:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706615401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo appuntamento meneghino con la fiera del lavoro nel turismo Tfp Summit, in programma il 2 febbraio al Melià Milano. Tra le posizioni aperte della compagnia ci sono quelle di front office agent, shift leader, night auditor, junior sales, mice sales manager e mice sales coordinator. \r

\r

L'evento rappresenta un'opportunità per i partecipanti di incontrare importanti aziende del settore alberghiero alla ricerca di figure specializzate e junior, nonché neolaureate. La fiera vedrà la partecipazione di compagnie dell'ospitalità, tour operator, agenzie del lavoro, società di ristorazione, di trasporti e navigazione. Il team hr Italia di Leonardo Hotels sarà presente per accogliere i candidati interessati a conoscere le opportunità di carriera all'interno del brand.","post_title":"Anche il gruppo Leonardo Hotels Italy, France, Hungary al prossimo Tfp Summit di Milano","post_date":"2024-01-30T11:40:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706614825000]}]}}