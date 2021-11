Volotea autorizza il trasporto degli animali in stiva sui voli della continuità territoriale

Volotea migliora i servizi offerti per i voli in regime di continuità territoriale e nello specifico per quel che riguarda il trasporto di animali: dal 1° dicembre, infatti, esclusivamente sui voli in continuità da e per la Sardegna, il vettore ne consentirà il trasporto anche in stiva, mentre, da pochi giorni, Volotea ha incrementato il peso massimo consentito (fino a 10 kg ciascuno) per cani e gatti che viaggiano in cabina.

“Possono essere imbarcati in cabina sullo stesso volo – in partenza da e verso i tre scali sardi – fino a 2 animali, che dovranno viaggiare in un trasportino o in una borsa omologata e non rigida – spiega una nota del vettore spagnolo -. I proprietari devono assicurarsi che il proprio animale, il trasportino e gli accessori necessari non superino i 10 kg complessivi. Gli amici a 4 zampe, inoltre, per poter volare devono essere muniti di documento d’identità e certificato sanitario. Unicamente sui voli in regime di continuità territoriale, gli animali domestici più grandi e pesanti possono, invece, viaggiare in stiva su tutti i voli. Il servizio di trasporto per cani e gatti può essere acquistato durante la fase di prenotazione oppure successivamente, accedendo alla prenotazione dalla sezione “Gestisci la tua prenotazione”.