Volotea amplia il network dalla base di Palermo: rotta su Brest, dal prossimo 19 aprile Volotea amplia il network da Palermo nell’anno che celebra il decimo anniversario di attività della base siciliana: dal prossimo 19 aprile prenderà il via il nuovo volo per Brest, città della Francia nord occidentale e da oggi ufficialmente nuova base operativa del vettore (la nona in Francia e la 20esima a livello europeo) con due frequenze a settimana (ogni lunedì e venerdì) e un’offerta complessiva di 21.000 posti in vendita. Nel 2024 il vettore offrirà quindi un totale di 19 rotte da Palermo, di cui 7 domestiche (Ancona, Firenze, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona) e 12 internazionali, 9 in Francia (Brest – Novità 2024 , Deauville, Lille, Lione, Lourdes/Tarbes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa) e 3 in Grecia (Atene, Santorini e Zante). Su Palermo – da dove verranno annunciate altre novità nelle prossime settimane – Volotea ha trasportato ad oggi 4.7 milioni di passeggeri e ha operato oltre 41.400 voli. A 10 anni dall’inaugurazione della base e con l’annuncio della nuova rotta per la città bretone, salgono così a 19 – 7 domestici e 12 all’estero – i collegamenti targati Volotea in partenza dal Falcone Borsellino. «Con il nuovo volo per Brest, il nostro bouquet di destinazioni verso la Francia si arricchisce di una nuova meta, la Bretagna. Dalla prossima primavera, i passeggeri in partenza da Palermo potranno organizzare una vacanza alla scoperta di una terra protesa verso l’Oceano Atlantico, con tante anime diverse: dalla natura selvaggia, ai siti preistorici, passando per le bellissime cittadine medievali – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Poi, non vanno dimenticati i nostri 3 collegamenti per la Grecia – dalla capitale Atene a due destinazioni turistiche rinomate, come Santorini e Zante -, oltre alle rotte domestiche verso 7 importanti città della nostra Penisola». Per il 2024, la compagnia prevede una crescita in termini di capacità del +15% rispetto all’anno precedente, con un’offerta complessiva di circa 548.000 posti in vendita e conferma anche per il prossimo anno i 38 posti di lavoro generati presso la base di Palermo. Condividi

