Volotea al fianco di Vinci Airports nel piano di compensazione forestale del carbonio

Volotea investe su un futuro più sostenibile con la sigla di una partnership con Vinci Airports: l’accordo consente alla compagnia di aderire al programma di compensazione forestale del carbonio, recentemente lanciato da Vinci che ha come obiettivo quello di compensare le emissioni residue di carbonio della compagnia e quelle dei suoi clienti e partner.

Questo accordo definisce le linee guida per la realizzazione di progetti di assorbimento forestali di carbonio certificati e di alta qualità che, attingendo alle attività locali di Volotea e Vinci Airports, saranno sviluppati in collaborazione con le organizzazioni locali, generando effetti benefici per lo sviluppo regionale. Avviati di recente presso l’aeroporto di Lione Saint Exupéry, dove Volotea ha aperto una nuova base nel giugno 2021, questi progetti beneficeranno della rete internazionale di Vinci – composta da 45 scali in 12 Paesi – che consentirà di arricchire la varietà di programmi sviluppati.

La partnership riflette l’impegno di Vinci Airports nel sostenere le compagnie aeree nei loro sforzi per la decarbonizzazione. Aderendo al programma di Vinci Airports, il vettore spagnolo sta investendo in progetti che gli consentono di compensare le proprie emissioni di carbonio. Vinci Airports sta adottando misure forti volte a ridurre le emissioni indirette (scope 3): l’uso di biocarburanti sostenibili a Clermont-Ferrand e London-Gatwick, l’implementazione della modulazione del carbonio e le relative tasse di atterraggio, lo sviluppo di energia a idrogeno nel settore aviation. La cattura del carbonio delle emissioni residue è un elemento chiave della strategia ambientale di Vinci, come testimonia il lancio del primo serbatoio forestale di assorbimento dei gas serra da parte dell’Aeroporto di Lione, creato a giugno 2021 in collaborazione con il Dipartimento di Rhône e con l’Onf (Agenzia Nazionale Francese delle Foreste).