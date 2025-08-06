Volotea, accordo con Air Caribe e Frenc bee. Si allargano le combinazioni Volotea annuncia un importante accordo di interlinea con Air Caraïbes e French bee. Grazie a questa collaborazione, i passeggeri in partenza da otto città europee collegate da Volotea a Parigi Orly – tra cui 6 italiane: Genova, Ancona, Alghero, Olbia, Torino e Verona – potranno viaggiare verso numerose destinazioni internazionali. L’accordo consente, infatti, di raggiungere più facilmente i Caraibi (Cancún, Santo Domingo, Punta Cana), le Antille-Guyana, gli Stati Uniti, il Québec, la Polinesia Francese e La Réunion, usufruendo di un itinerario integrato via Parigi Orly. I vantaggi per i passeggeri includono: biglietto unico per l’intero viaggio; trasferimento automatico dei bagagli fino alla destinazione finale; coincidenze ottimizzate via Orly. Le destinazioni servite da Air Caraïbes e French bee comprendono Guadalupe, Martinica, Guyana Francese, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Bahamas, Repubblica Dominicana, Messico, Canada, Polinesia Francese e, nel caso di French bee, anche Stati Uniti (Miami, San Francisco, Los Angeles, Newark). Condividi

