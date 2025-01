Volotea accelera da Verona: più frequenze verso Parigi Orly e Barcellona Volotea rafforza ulteriormente la propria presenza sulla base di Verona potenziando le frequenze per il 2025. Da aprile, i voli verso Parigi Orly diventeranno giornalieri, mentre quelli per Barcellona aumenteranno fino a cinque giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica. Una scelta che sostiene l’incoming internazionale verso il territorio scaligero e in parallelo offre nuove opportunità di viaggio per i passeggeri veronesi. Dal Catullo, con due aeromobili basati, Volotea volerà quest’anno verso 14 destinazioni in cinque Paesi: Italia, Spagna, Grecia, Francia e Germania. Nel 2024 la compagnia ha registrato incremento significativo sia nei passeggeri trasportati sia nelle operazioni effettuate: 700.000 i passeggeri, con un aumento del 18% rispetto ai 593.000 dell’anno precedente, e 4.283 i voli operati, in crescita del 21% rispetto al 2023. La base di Verona, attiva dal 2015, contra oggi oltre 90 dipendenti. «Verona rappresenta per Volotea una base di fondamentale importanza, non solo dal punto di vista operativo ma anche strategico – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director del vettore -. L’incremento delle frequenze verso Parigi Orly e Barcellona è un segnale concreto del nostro impegno per offrire ai passeggeri una connettività ancora migliore. «Con l’aumento delle frequenze settimanali sui mercati chiave di Parigi Orly e Barcellona, Volotea rafforza il suo legame con il territorio veronese adattando l’offerta alle esigenze dell’area” – sottolinea Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Nel 2024 la compagnia ha realizzato circa il 20% del traffico totale dell’aeroporto Catullo, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente». Condividi

