Volotea conferma i voli sulla Roma-Olbia senza compensazione Volotea rilancia la propria scommessa sulla Sardegna. Lo scorso anno aveva visto la compagnia protagonista sulle rotte in continuità territoriale. Previsti nuovi investimenti per l’avvio di nuove rotte sugli aeroporti di Olbia e Cagliari per la prossima estate. La compagnia ha recentemente terminato un’approfondita analisi dei dati sulle rotte della continuità e oggi ha inviato l’accettazione per operare i collegamenti tra Olbia e Roma Fiumicino, senza alcuna compensazione economica. Volotea potrebbe inoltre presentarsi anche per altre rotte in regime di continuità territoriale senza ricevere compensazione. Il mercato sardo “Volotea, attiva in Sardegna sin dal suo esordio, ha dapprima riconfermato l’importanza del mercato sardo attraverso la creazione delle basi di Cagliari e Olbia. Ora è determinata nel proseguire i suoi piani di sviluppo – ha spiegato Carlos Muñoz, presidente del vettore -. Sono sempre più numerosi i cittadini e i business traveller della comunità locale che scelgono i nostri voli. Sottoscrivendo molto spesso il programma di fedeltà Megavolotea, per soddisfare al meglio le proprie necessità di viaggio. Ed è proprio anche grazie a loro che abbiamo accettato di collegare Olbia e Roma Fiumicino in continuità territoriale, senza compensazione economica”. Gli equipaggi Volotea basati in Sardegna includono oltre 120 persone fra assistenti di volo e piloti.

