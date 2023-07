Voli e prezzi alle stelle: il Garante per la sorveglianza convoca le compagnie aeree Il caro voli non molla la presa sui viaggiatori italiani, con gli aumenti dei biglietti aerei per le tratte domestiche e internazionali che sfiorano il 50% rispetto allo scorso anno. Tra le cause principali di questa impennata c’è il costo del carburante che però, negli ultimi mesi, si è ridimensionato. Per questo il Garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per domani, 4 luglio, i rappresentanti delle principali compagnie aeree interessate dai maggiori rincari. Gli incontri – sottolinea una nota – consentiranno di analizzare le dinamiche dei prezzi dei biglietti e saranno propedeutici all’immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro-voli. Condividi

