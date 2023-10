Virgin Australia centra il suo primo utile d’esercizio in 11 anni Virgin Australia ha messo a segno il suo primo utile annuale in 11 anni, grazie alla domanda record di viaggi leisure e ai risultati del processo di ristrutturazione in corso. L’esercizio fiscale chiuso lo scoro 30 giugno ha registrato un profitto al netto delle imposte di 82,7 milioni di dollari, con un fatturato più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, superando i 5 miliardi di dollari australiani. Virgin Australia indica nella “domanda record di viaggi leisure” e nel ritorno dei passeggeri di Pmi il significativo miglioramento degli utili. “Le iniziative di efficienza hanno consentito un concreto aumento della redditività nonostante l’aumento dei prezzi del carburante. Virgin Australia continua a registrare una domanda sana, in quanto i clienti danno priorità ai viaggi a fronte della pressione sul costo della vita” spiega una nota del vettore. La compagnia aerea è uscita dall’amministrazione controllata nel novembre 2020 sotto la guida dei nuovi proprietari Bain Capital, rilanciandosi come operatore di medio mercato, eliminando tutti gli aeromobili di lungo raggio dalla sua flotta e operando solo Boeing 737 sui voli domestici e a corto raggio. Condividi

