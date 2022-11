Vietnam Airlines vola alto: i biglietti emessi superano già i livelli pre-pandemia A dispetto di molti studi che indicano il 2024 come l’anno della ripresa del traffico aereo, Vietnam Airlines registra già dati più performanti rispetto al pre-pandemia. A conferma di ciò, Stefano Gaggianesi, general sales agent del vettore, ha dichiarato: “Dopo la riapertura del Vietnam ai turisti nel marzo 2022, il numero di biglietti emessi sul mercato italiano è addirittura superiore agli anni pre-covid”. Membro dell’alleanza SkyTeam, la compagnia vietnamita serve 94 rotte, tra cui 22 nazionali e 29 internazionali, con più di 400 voli giornalieri. Dall’Italia, Vietnam Airlines collega Hanoi e Ho Chi Minh City via Parigi, Francoforte e Londra, con un’offerta di 27 voli settimanali diretti. Gli aeroporti di partenza dall’Italia sono Milano, Roma, Venezia, Bologna, Torino, Firenze e Napoli tramite accordi di avvicinamento con Ita, Air France, British Airways e Lufthansa. Tutti i voli intercontinentali dall’Europa sono operati da Airbus 350-900 XWB e Boeing 787-9 Dreamliner di ultima generazione. Eletto da Skytrax compagnia a 4 stelle per il terzo anno consecutivo per la qualità del suo servizio e la modernità degli aeromobili, il vettore offre anche un’ampia rete di collegamenti con coincidenze verso Cambogia, Laos, tutta l’Asia e Australia. “L’obiettivo nel breve-medio termine della compagnia è quello di ricevere le 5 stelle SkyTrax e di diventare una compagnia aerea leader in tutta l’Asia” ha precisato Gaggianesi. Vietnam Airlines, rappresentata in Italia da Mst Gsa, lavora con i principali tour operator specializzati sul sud est asiatico che utilizzano gli aeroporti vietnamiti come gateway per creare itinerari che toccano vari paesi della regione. Da rilevare inoltre, la possibilità di usufruire di tariffe vantaggiose per tutti i voli domestici in Vietnam e Indocina, se acquistati congiuntamente ai voli intercontinentali.

Una scommessa, quella sugli smart workers, che viene rilanciata oggi con una nuova campagna che punta a sottolineare i costi bassi e l’aumento del risparmio. Tale campagna si snoderà tra novembre e dicembre nei seguenti mercati: Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Finlandia, Irlanda, Repubblica Ceca e Italia. \r

\r

Nel 2022 le Canarie hanno già accolto 45.800 remote workers (secondo i dati di Nomad List aggiornati ad ottobre 2022). Solo nel 2021 sono arrivati quasi 47.000 telelavoratori, superando l'obiettivo dei 30.000 che l’Ente per il turismo delle Canarie si era prefissato in cinque anni. La maggior parte degli arrivi proviene da Germania (27%), Regno Unito (12%), Paesi Bassi (10%), Repubblica Ceca (8%), Stati Uniti (6,6%), Spagna (6,6%) e Irlanda (5%).\r

\r

\"Durante gli ultimi mesi del 2020 e per tutto il 2021 abbiamo lavorato per posizionare le Canarie tra le scelte di chi cerca un posto per lavorare a distanza - spiega Yaiza Castilla, Ministro del Turismo, dell'Industria e del Commercio del Governo delle Isole Canarie - Per questo motivo, in questa campagna abbiamo voluto porre l’accento su argomenti come la presenza di banda larga, i collegamenti aerei internazionali, e il concetto di #Aftertelework. Vogliamo dire alle persone cosa possono fare sulle isole una volta terminata la giornata lavorativa, quali sono le infinite possibilità per il tempo libero, quali le micro-destinazioni turistiche e le attività all'aria aperta in uno dei migliori ambienti naturali di tutta Europa\".\r

\r

Sempre secondo i dati di Nomad List, l’arcipelago spagnolo è in media il luogo dove sperimentare il maggiore aumento della capacità di risparmio a seconda del reddito generato nel paese di origine dei remote workers. Lavorare a Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura, per esempio, offre una capacità di risparmio del 61% per un reddito di 50.000 dollari rispetto a Madeira, al secondo posto della classifica.","post_title":"Canarie sempre più al top per i lavoratori a distanza. Nuova campagna di promozione","post_date":"2022-11-17T12:03:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668686627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A dispetto di molti studi che indicano il 2024 come l’anno della ripresa del traffico aereo, Vietnam Airlines registra già dati più performanti rispetto al pre-pandemia. A conferma di ciò, Stefano Gaggianesi, general sales agent del vettore, ha dichiarato: “Dopo la riapertura del Vietnam ai turisti nel marzo 2022, il numero di biglietti emessi sul mercato italiano è addirittura superiore agli anni pre-covid”.\r

\r

Membro dell'alleanza SkyTeam, la compagnia vietnamita serve 94 rotte, tra cui 22 nazionali e 29 internazionali, con più di 400 voli giornalieri.\r

\r

Dall'Italia, Vietnam Airlines collega Hanoi e Ho Chi Minh City via Parigi, Francoforte e Londra, con un'offerta di 27 voli settimanali diretti. Gli aeroporti di partenza dall'Italia sono Milano, Roma, Venezia, Bologna, Torino, Firenze e Napoli tramite accordi di avvicinamento con Ita, Air France, British Airways e Lufthansa.\r

\r

Tutti i voli intercontinentali dall'Europa sono operati da Airbus 350-900 XWB e Boeing 787-9 Dreamliner di ultima generazione. Eletto da Skytrax compagnia a 4 stelle per il terzo anno consecutivo per la qualità del suo servizio e la modernità degli aeromobili, il vettore offre anche un'ampia rete di collegamenti con coincidenze verso Cambogia, Laos, tutta l’Asia e Australia.\r

\r

“L’obiettivo nel breve-medio termine della compagnia è quello di ricevere le 5 stelle SkyTrax e di diventare una compagnia aerea leader in tutta l’Asia” ha precisato Gaggianesi. Vietnam Airlines, rappresentata in Italia da Mst Gsa, lavora con i principali tour operator specializzati sul sud est asiatico che utilizzano gli aeroporti vietnamiti come gateway per creare itinerari che toccano vari paesi della regione.\r

\r

Da rilevare inoltre, la possibilità di usufruire di tariffe vantaggiose per tutti i voli domestici in Vietnam e Indocina, se acquistati congiuntamente ai voli intercontinentali.","post_title":"Vietnam Airlines vola alto: i biglietti emessi superano già i livelli pre-pandemia","post_date":"2022-11-17T11:13:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668683607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" JetBlue amplia il network dei voli verso l'Europa continentale con un nuovo collegamento da New York per Parigi, operativo dall'estate 2023. La capitale francese sarà la seconda destinazione transatlantica della compagnia, dopo l'apertura su Londra, nell'agosto 2021.\r

\r

\"JetBlue offre qualcosa di completamente unico rispetto alle grandi compagnie aeree su queste rotte, dove un'unica joint venture ad alto costo opera quasi tre quarti dei voli - ha dichiarato Robin Hayes, ceo del vettore -. La risposta al nostro servizio su Londra è la prova che combinare un ottimo servizio con tariffe basse funziona. Non vediamo l'ora di portare il nostro business model nella città più visitata dell'Europa continentale\".\r

\r

Dopo il decollo del volo da New York, il vettore collegherà Parigi anche dall'aeroporto internazionale Logan di Boston. JetBlue conta così di aumentare la propria quota di mercato nel Nord-Est degli Stati Uniti, con nuove rotte a elevata domanda.","post_title":"JetBlue cresce sulle rotte transatlantiche: volo New York-Parigi dall'estate 2023","post_date":"2022-11-17T09:00:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668675620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un terzo trimestre dell'anno davvero ottimo quello appena trascorso per il gruppo Nh, che ha registrato ricavi per 516 milioni di euro, pari al 18,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale risultato ha consentito alla compagnia controllata da Minor Hotels di raggiungere un giro d'affari di 1,26 miliardi nei primi nove mesi dell'anno, anche in questo caso mantenendosi su livelli superiori al 2019, seppur di poco. Risultati record sono stati in particolare registrati a settembre e giugno, quando l'operatore spagnolo ha fatto segnare un fatturato mensile rispettivamente pari a 200 milioni e 190 milioni di euro. Tra luglio e settembre Nh ha inoltre totalizzato profitti ricorrenti per 47 milioni di euro, dopo che nel medesimo periodo dell'anno scorso i conti erano rimasti ancora in rosso per 24,7 milioni.\r

\r

\"La progressiva ripresa dei viaggi d'affari in tutta Europa, registrata a partire dal mese di giugno, ha rinforzato ulteriormente la nostra struttura di revenue - ha dichiarato il ceo di Nh Hotel Group, Ramón Aragonés -. Nonostante le difficoltà del primo trimestre dell'anno, ancora penalizzato dagli effetti della variante Omicron, a cominciare da marzo gli andamenti delle nostre tariffe medie e delle metriche occupazionali ci hanno consentito di ottenere risultati persino superiori a quelli dell'era pre-Covid. Allo stesso tempo siamo riusciti a tagliare sostanzialmente il nostro debito finanziario netto, che è passato dai 568 milioni di euro di fine 2021 ai 315 milioni di settembre. Nel medio termine, il continuo recupero del segmento mice e le ottime prospettive dei viaggi internazionali ci spinge infine a essere moderatamente ottimisti per il futuro\".","post_title":"Gruppo Nh: nel terzo trimestre ricavi superiori allo stesso periodo del 2019","post_date":"2022-11-16T13:39:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668605993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea aprirà una nuova rotta per Lourdes da Catania, dal prossimo 1° aprile con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Salgono così a 9 le destinazioni raggiungibili da Catania con Volotea, 6 in Italia e 3 all’estero.\r

\r

“La nostra offerta presso lo scalo di Catania continua ad ampliarsi e, dopo il recente annuncio delle nuove rotte per Nantes e Firenze, è con grande entusiasmo che scendiamo in pista al Fontanarossa con un nuovo collegamento alla volta di Lourdes - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Ai passeggeri siciliani offriamo l’opportunità di raggiungere una delle principali mete di pellegrinaggio religioso perché crediamo fortemente che il rilancio dell’intero comparto turistico sia strettamente connesso con la ripresa dei viaggi di carattere spirituale”.\r

\r

\"Questo collegamento Catania - Lourdes è il primo volo di linea che collega le due città, che siamo certi incontrerà il favore dei passeggeri e dei tantissimi pellegrini che, ogni anno, si recano al Santuario - hanno dichiarato il presidente e l'ad della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Siamo soddisfatti dell'attenzione che la compagnia aerea riserva al nostro scalo, su cui continua a investire non solo potenziando le rotte già presenti, ma attivandone di nuove\".\r

\r

Il network Volotea da Catania include quindi: Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Firenze; Tolosa, Nantes e Lourdes.","post_title":"Volotea vola a Lourdes anche da Catania, dal 1° aprile con due frequenze settimanali","post_date":"2022-11-16T13:24:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668605072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434223","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ivan Basso è stato testimonial d'eccezione per VisitMalta Incentives & Meetings. L'ex ciclista professionista, oggi manager del team Eolo-Kometa, ha incontrato i rappresentanti di alcune incentive house milanesi al fine di presentare Malta sotto un nuovo ed originale punto di vista.\r

Il campione ha focalizzato la sua presentazione sui concetti di disciplina e perseveranza, qualità ben note alla Mice industry; un potente speech motivazionale ispirato al racconto di una leadership basata sugli ideali di semplicità ed umanità. “Un leader è colui che ha paura più di tutti, ma deve infondere fiducia e spingere tutti a dare il massimo nel lavoro quotidiano, nel rapporto col proprio team, nei gesti che fanno la differenza in un momento in cui stiamo finalmente tornando a interagire senza limitazioni - ha osservato Basso -. Lo sport è un’importante metafora di tutto questo perché è un gesto semplice, che diventa però difficile poiché necessita di essere ripetuto con costanza duratura, nel tempo, senza lasciarsi vincere dalla pigrizia. Questo accade nello sport. Questo accade nella vita di tutti i giorni”.\r

La collaborazione con Ivan Basso nasce dalla partnership che VisitMalta ha avviato nel 2022 con Eolo-Kometa, di qui Basso è fondatore e manager. Collaborazione che nasce allo scopo di promuovere il turismo. “Malta, Gozo e Comino sono di fatto perfette per le attività all’aria aperta, rappresentando una destinazione ideale tutto l’anno grazie al clima mite del Mediterraneo - ha sottolineato Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Le caratteristiche dell’arcipelago fanno sì che ogni attività outdoor permetta di godere di panorami indimenticabili. Le isole offrono inoltre un ragguardevole mix di proposte ideali per il team building, come attività tra natura e storia, urban trekking, biking, retreat volti al benessere per corpo e mente ed esperienze enogastronomiche di alto livello, per un’offerta che fonde business, cultura, arte a piacevoli momenti di relax”.\r

L’evento è stato realizzato in partnership con la collaborazione del dmc maltese Colours of Malta, per il quale era presente Davide Cachia ad illustrare l’offerta Incentive dell’arcipelago.\r

","post_title":"VisitMalta accende i riflettori sul Mice con un testimonial d'eccezione: Ivan Basso","post_date":"2022-11-16T12:33:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668602004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418671\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Dubai[/caption]\r

\r

Gli Emirati Arabi hanno varato il nuovo piano strategico per il turismo al 2031, con l'obiettivo di incrementare il contributo del comparto al Pil nazionale fino a 122 miliardi di dollari all'anno.\r

\r

Il piano, come illustrato da Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, prevede un incremento annuo di 7,4 miliardi di dollari e punta a catalizzare nuovi investimenti per 27,2 miliardi di dollari nel settore turistico del Paese, nonché ad attrarre 40 milioni di ospiti in hotel nel 2031.\r

\r

La nuova strategia comprende 25 iniziative e linee guida per sostenere lo sviluppo del settore turistico nel Paese. Nella prima metà del 2022, con il ritorno dei flussi turistici, le entrate turistiche degli Emirati Arabi Uniti hanno superato i 5 miliardi di dollari.\r

\r

\"Il turismo è fondamentale per diversificare la nostra economia e aumentare la competitività globale degli Emirati - ha dichiarato Al Maktoum -. Nel primo trimestre del 2022, i nostri aeroporti hanno accolto 22 milioni di passeggeri. Il nostro obiettivo è che il contributo del settore turistico al Pil raggiunga i 122 miliardi di dollari nel 2031\".\r

\r

Le varie autorità turistiche federali e locali, le compagnie aeree nazionali, le istituzioni e le aziende internazionali lavoreranno insieme per rafforzare l'identità turistica unificata e sostenere l'ecosistema turistico integrato e consolidato del Paese, al fine di offrire un'esperienza di eccellenza ai turisti di tutto il mondo.\r

\r

","post_title":"Gli Emirati Arabi puntano ai 122 miliardi di dollari all'anno dal turismo entro il 2031","post_date":"2022-11-16T11:01:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668596508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha il suo nuovo - e ridotto - consiglio di amministrazione: con una nota stringata emessa questa mattina, il ministero dell’Economia e delle finanze svela i componenti del cda che passa da 9 a 5 membri. \"In vista dell’assemblea dei soci (il ministero) indica come componenti del consiglio di amministrazione di Italia Trasporto Aereo S.p.a. (ITA): Antonino Turicchi presidente; Fabio Lazzerini, amministratore delegato; Consiglieri: Gabriella Alemanno, Frances Ousley e Ugo Arrigo\". Due le conferme, quindi: quella dell'ad, Lazzerini e quella di France Ouseley.\r

\r

Turicchi è stato direttore generale di Cdp dal 2002 al 2009 curandone la trasformazione in società per azioni; come riporta Il Sole 24 Ore, è attualmente amministratore delegato di Fintecna. L'incarico alla presidenza di Ita ha una durata di 10 mesi durante i quali Turicchi conserverebbe anche l'altro incarico.\r

Privatizzazione più veloce\r

[caption id=\"attachment_434220\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonino Turicchi, neo presidente di Ita Airways (Foto da Linkedin)[/caption]\r

\r

Con un cda più snello l'iter di privatizzazione dovrebbe scorrere più velocemente: ci sarebbe l'intenzione di allungare di altri due mesi la tempistica per trovare un accordo preliminare, con il fondo Usa Certares oppure con la cordata Msc-Lufthansa.\r

\r

Intanto, è previsto per oggi un incontro tra Ita e i sindacati: al centro del confronto le assunzioni e il reintegro dei dipendenti oggi in cassa integrazione, la futura alleanza e il piano industriale, e un \"adeguamento dei salari\" perché \"non più consoni agli standard europei ed internazionali, anche alla luce della ripresa del traffico aereo\", affermano Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.","post_title":"Ita Airways: Antonino Turicchi è il nuovo presidente. Lazzerini confermato ad","post_date":"2022-11-16T09:18:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668590291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair cresce da Trieste dove per l'estate 2023 proporrà un network di 11 rotte, di cui due nuove per Barcellona e Dublino, entrambe operate con due frequenze alla settimana. Complessivamente la low cost effettuerà circa 70 voli a settimana, il 28% in più rispetto all’estate 2022 e il +180% se il confronto viene effettuato rispetto alla stagione pre-pandemia.\r

\r

\"Ryanair ha una partnership di lunga data e di successo con l'aeroporto di Trieste - ha dichiarato il ceo della compagnia, Eddie Wilson - e ha lavorato a stretto contatto con l'aeroporto e con la Regione per sviluppare una strategia a lungo termine per promuovere il Friuli-Venezia Giulia come destinazione turistica primaria, aumentare il traffico turistico in entrata e migliorare la connettività regionale negli prossimi anni a venire\".\r

Marco Consalvo, ceo di di Trieste Airport, ha aggiunto: \"Dall’estate 2023 Ryanair opererà i due nuovi collegamenti internazionali Barcellona e Dublino e incrementerà i voli domestici su Bari e Palermo. La partnership con Ryanair è un tassello fondamentale per migliorare progressivamente la connettività del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo innescare - dopo la grave crisi pandemica - una crescita strutturale dei collegamenti aerei, in accordo con la pianificazione strategica regionale, fondamentale per superare l’isolamento storico del nostro territorio.”","post_title":"Ryanair amplia il network da Trieste con due nuove rotte per Barcellona e Dublino","post_date":"2022-11-16T09:10:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668589850000]}]}}