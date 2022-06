Uzbekistan Airways ripristina i voli da Tashkent per Milano e Roma

Uzbekistan Airways tornerà a collegare con un volo diretto Milano Malpensa a Tashkent dal prossimo agosto, mentre i voli da/per Roma Fiumicino riprenderanno il 6 settembre e fino al 28 ottobre 2022 (fine della summer season).

“L’Uzbekistan è un paese pacifico e sicuro da tutti i punti di vista – afferma Luca Nardoni, direttore di Gs Air -. Infatti, i flussi turistici da altri paesi europei si sono già riattivati. Attualmente i turisti italiani possono entrare in Uzbekistan senza ostacolo alcuno, in quanto non è necessario visto ed è richiesta solamente copia di certificato vaccinale (Green Pass) o, in assenza, evidenza di tampone negativo. Sottolineo anche che le rotte seguite dai voli Uzbekistan Airways sono totalmente sicure e lontane dal teatro bellico in Ucraina. Infine un suggerimento…visitate

l’Uzbekistan adesso…non vi capiterà più di avere questo magico paese a vostra (quasi) completa disposizione!”.