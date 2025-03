United Airlines riduce la capacità sul Canada per l’estate 2025 United Airlines modifica sensibilmente l’operativo previsto per l’estate 2025, con particolare riferimento alle rotte verso il Canada: questo in considerazione di una potenziale riduzione dei viaggi da parte dei canadesi verso gli Stati Uniti. La compagnia aerea ha cancellato il nuovo collegamento previsto tra l’aeroporto internazionale Pearson di Toronto e quello di Los Angeles, oltre ad aver ridotto le frequenze su diverse tratte già attive, tagliando il collegamento Washington Dulles-Ottawa da quattro a tre voli giornalieri e il Washington Dulles-Montreal da tre a due voli giornalieri. Diverse altre rotte canadesi subiranno riduzioni. Air Canada ha inoltre annunciato significative riduzioni di capacità verso le destinazioni statunitensi leisure, in risposta al potenziale cambiamento di abitudini dei viaggiatori canadesi, legato all’imposizione dei nuovi dazi da parte dell’amministrazione Trump e alle imminenti modifiche normative. La compagnia aerea attuerà aggiustamenti strategici su diverse rotte, che interesseranno principalmente le destinazioni della Florida e altri mercati leisure. Questi cambiamenti includono declassamenti di aeromobili, riduzioni di frequenza e cancellazioni di rotte, che secondo quanto riferito da Aeroroutes, dovrebbero entrare in vigore tra maggio e agosto 2025. Condividi

