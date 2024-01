United Airlines: il grounding dei B737 Max 9 si ripercuote sui risultati del primo trimestre 2024 United Airlines stima un risultato in perdita nel primo trimestre del 2024 a causa del grounding dei Boeing 737 Max 9, in linea con la decisione della Federal Aviation Administration, successiva all’incidente che ha coinvolto Alaska Airlines. Nonostante la battuta d’arresto prevista per il primo trimestre, United rimane ottimista per l’intero anno, prevedendo un utile compreso tra 9 e 11 dollari per azione. La compagnia statunitense conta 79 velivoli di questo tipo in flotta, più di qualsiasi altro vettore, seguito da Alaska. Ieri, United ha dichiarato che si aspetta che gli aerei rimangano a terra fino al 26 gennaio, anche se la previsione presuppone che non sarà in grado di riportarli in servizio per tutto il mese. L’allarme per il primo trimestre di United arriva dopo un periodo festivo relativamente forte, anche se le compagnie aeree hanno dovuto affrontare condizioni meteo complesse nelle prime settimane di gennaio. La compagnia ha dunque chiuso il quarto trimestre 2023 con un utile netto di 600 milioni di dollari, in calo di quasi il 29% rispetto a un anno fa; il fatturato è stato di 13,63 miliardi di dollari, in crescita di quasi il 10% rispetto all’anno precedente e superiore alle stime degli analisti. United ha trasportato il maggior numero di passeggeri di sempre in un anno con 165 milioni e ha registrato un load factor record per l’anno con l’86,4%. «Nonostante gli imprevedibili venti contrari, abbiamo raggiunto il nostro ambizioso obiettivo di eps che pochi pensavano possibile e stabilito nuovi record operativi per i nostri passeggeri – ha affermato Scott Kirby, ceo di United Airlines – Guardando al futuro, ci aspettiamo che questo trend prosegua e United è incredibilmente ben posizionata per trarne vantaggio e per raggiungere i nostri obiettivi finanziari a breve e lungo termine». Condividi

Naturalmente fa bene. E' una richiesta che arriva da varie parti e non solo dalle associazioni dei consumatori. L'indagine punta a indagare il modo in cui questi algoritmi sono stati programmati. Perché è oggettivamente folle pagare biglietti dalle cifre astronomiche per andare in Sicilia o in Sardegna.\r

\r

Bene. Secondo il nostro modesto parere però l'Antitrust si è mossa con grave ritardo. E' da almeno un anno che va avanti questa pantomima. Con la regione Sicilia che denuncia, il governo che tenta di intervenire senza riuscirci peraltro. Con associazioni di consumatori che fanno la voce grossa da mesi e passeggeri vessati da una politica di prezzi francamente incomprensibile.\r

Primi segnali\r

L'Antitrust si sarebbe dovuto muovere ai primi segnali di disagio. Non si può sempre iniziare un'indagine quando la cosa diventa così eclatante.\r

\r

C'è anche il modo di intervenire appena il fenomeno si presenta. Così si riesce almeno a fare un po' di prevenzione. Naturalmente l'Antitrust non si muove preventivamente, ma le storture sui prezzi si sono susseguite per tutto lo scorso anno, con picchi notevolissimi in estate. Bisogna essere più rapidi. Bloccare le disarmonie quando sono all'inizio così da evitare che migliaia di passeggeri rimangano oppressi da prezzi che non hanno nessuna ragione di esistere.","post_title":"Antitrust: indagine su vettori per le isole. Meglio tardi che mai!","post_date":"2024-01-23T10:59:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706007586000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet amplia il network italiano per l'estate con quattro nuovi collegamenti internazionali. Tra le novità spicca il debutto nell'operativo della compagnia dell'aeroporto cretese di Sitia, affacciato sulla costa nord-orientale dell’isola, che, rispettivamente dal 24 e dal 29 giugno, potrà essere raggiunto con voli diretti sia da Napoli sia da Milano Malpensa. Nel dettaglio, l’isola sarà collegata con il capoluogo campano con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì, e con l’aeroporto milanese con un volo settimanale, ogni sabato.\r

Aumento significativo quindi della capacità di easyJet su Creta, che, per la prima volta, vedrà decollare e atterrare i voli internazionali della compagnia su tutti e tre i suoi aeroporti. Con l'arrivo della summer, infatti, da Malpensa si potrà volare verso gli aeroporti di La Canea, Heraklion e Sitia, con gli ultimi due aeroporti raggiungibili in una manciata di ore anche dall’aeroporto di Napoli.\r

Altra novità in arrivo per i passeggeri lombardi è il collegamento tra Milano Malpensa e Gran Canaria, che decollerà il prossimo 31 marzo: la destinazione, già collegata anche con l’aeroporto internazionale di Napoli dallo scorso anno, sarà servita da un volo settimanale, ogni domenica.\r

Infine, dal 4 maggio, decollerà un nuovo collegamento da Bari verso Ginevra, operativo fino a tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. \r

Le novità del network vengono svelate mentre è in corso, fino alla mezzanotte del 5 febbraio, una promozione che prevede l'offerta di 300.000 posti sui voli da e per l'Italia a prezzi scontati del 20%, per viaggiare tra il 22 gennaio e il 30 novembre, lasciandosi ispirare dalle oltre 220 destinazioni del network easyJet raggiungibili dall’Italia.","post_title":"EasyJet: poker di nuove rotte nell'estate italiana da Milano, Napoli e Bari","post_date":"2024-01-23T10:59:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706007586000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines stima un risultato in perdita nel primo trimestre del 2024 a causa del grounding dei Boeing 737 Max 9, in linea con la decisione della Federal Aviation Administration, successiva all'incidente che ha coinvolto Alaska Airlines.\r

\r

Nonostante la battuta d'arresto prevista per il primo trimestre, United rimane ottimista per l'intero anno, prevedendo un utile compreso tra 9 e 11 dollari per azione.\r

\r

La compagnia statunitense conta 79 velivoli di questo tipo in flotta, più di qualsiasi altro vettore, seguito da Alaska. Ieri, United ha dichiarato che si aspetta che gli aerei rimangano a terra fino al 26 gennaio, anche se la previsione presuppone che non sarà in grado di riportarli in servizio per tutto il mese.\r

\r

L'allarme per il primo trimestre di United arriva dopo un periodo festivo relativamente forte, anche se le compagnie aeree hanno dovuto affrontare condizioni meteo complesse nelle prime settimane di gennaio.\r

\r

La compagnia ha dunque chiuso il quarto trimestre 2023 con un utile netto di 600 milioni di dollari, in calo di quasi il 29% rispetto a un anno fa; il fatturato è stato di 13,63 miliardi di dollari, in crescita di quasi il 10% rispetto all'anno precedente e superiore alle stime degli analisti. United ha trasportato il maggior numero di passeggeri di sempre in un anno con 165 milioni e ha registrato un load factor record per l'anno con l'86,4%.\r

\r

«Nonostante gli imprevedibili venti contrari, abbiamo raggiunto il nostro ambizioso obiettivo di eps che pochi pensavano possibile e stabilito nuovi record operativi per i nostri passeggeri - ha affermato Scott Kirby, ceo di United Airlines - Guardando al futuro, ci aspettiamo che questo trend prosegua e United è incredibilmente ben posizionata per trarne vantaggio e per raggiungere i nostri obiettivi finanziari a breve e lungo termine».","post_title":"United Airlines: il grounding dei B737 Max 9 si ripercuote sui risultati del primo trimestre 2024","post_date":"2024-01-23T10:50:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706007038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama New Advanced Booking la promo dedicata alle prenotazioni anticipate primavera-estate 2024 di Grimaldi Lines: prevede il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte gli acquisti effettuati entro il 30 aprile, su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre 2024.\r

\r

L’offerta è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e le partnership, con tutti i codici sconto e con le tariffe speciali dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti in Sardegna e in Sicilia","post_title":"E' valida sino al 30 aprile la promo primavera-estate New Advanced Booking di Grimaldi Lines","post_date":"2024-01-23T10:49:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706006992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si presenta con un layout accattivante e intuitivo il nuovo sito di Travel World Escape, il tour operator veneziano specializzato in viaggi sostenibili e rigenerativi, Travelife-Certified. Il portale è stato progettato per ispirare gli amanti dei viaggi a esplorare il mondo in modo responsabile. Oltre a mettere in risalto le destinazioni offerte dall'operatore, il sito mira in particolare a evidenziare le idee innovative dell'azienda in materia di viaggi rigenerativi.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo portale: un punto di riferimento per chi cerca esperienze di viaggio che abbiano un impatto positivo sul mondo - commenta la ceo di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Con il nostro impegno per la sostenibilità, vogliamo ispirare altri a esplorare il mondo in modo consapevole e responsabile\".","post_title":"Nuovo sito per Travel World Escape","post_date":"2024-01-23T10:41:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706006509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459917\" align=\"alignleft\" width=\"138\"] Alessandro Scotti[/caption]\r

\r

Nuova tegola sull'immagine del turismo organizzato. E' stato arrestato ieri l'amministratore del tour operator di Gallarate, Esse Vacation, Alessandro Scotti. I finanzieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio, a seguito del pericolo di reiterazione del reato. L'accusa è quella di bancarotta fraudolenta. \r

\r

Tutto ha avuto inizio con la segnalazione, ha spiegato la guardia di finanza al Sole 24 Ore Radiocor, di una serie di presunte irregolarità connesse all'acquisto e alla fruizione di pacchetti viaggio venduti dall'agenzia: su oltre 1.350 clienti sentiti, la stragrande maggioranza riferiva di aver subito lo stesso modus operandi: ossia l'indisponibilità delle strutture a ridosso della partenza con conseguente dirottamento presso altre di categoria inferiore o fatiscenti, oppure l'annullamento in concomitanza della partenza senza la corresponsione del rimborso e senza la possibilità di contattare l'agenzia di viaggi, i cui responsabili si rendevano, di fatto, irreperibili.\r

\r

Dagli accertamenti sono emersi \"fatti che avevano portato al dissesto della società\" e, in particolare: \"operazioni con società italiane ed estere prive di documentazione fiscale, operazioni con eccedenza non fatturate e prelevamenti privi di giustificazione\". Il tutto per un importo pari a oltre 1,3 milioni di euro. I finanzieri hanno anche quantificato un'evasione fiscale superiore ai 300 mila euro. Infine, con la segnalazione di dissesto, la procura ha avanzato l'istanza di liquidazione giudiziale della società, accolta dal tribunale, mediante la quale è stato possibile attivare l'assicurazione obbligatoria in capo ai tour operator con la quale sono stati risarciti oltre 400 clienti per un importo superiore ai 650 mila euro.","post_title":"Arrestato Alessandro Scotti, Esse Vacation. Accusa: bancarotta fraudolenta","post_date":"2024-01-23T10:30:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706005831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry tutta italiana nel Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings: dal prossimo 1° febbraio Roberta Neri entrerà a far parte del consiglio, in qualità di amministratore non esecutivo.\r

La manager è stata amministratore delegato di Enav, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, dove ha coordinato il processo di Ipo nella Borsa italiana. In precedenza, è stata cfo di Acea (una delle maggiori società di servizi italiane). Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari. Membro fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche operating partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee).\r

«Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings - ha commentato il presidente della low cost irlandese, Stan McCarthy -. Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell'aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l'ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro Consiglio di Amministrazione mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio».","post_title":"Ryanair: l'italiana Roberta Neri entra nel cda in qualità di amministratore non esecutivo","post_date":"2024-01-23T10:23:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1706005396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In vista dello sciopero del trasporto aereo di domani, 24 gennaio, proclamato dal personale Enav di Brindisi Acc, Bologna e Verona, potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di Ita Airways.\r

\r

«La compagnia si è vista costretta a cancellare 8 voli nazionali previsti per la giornata del 24 gennaio 2024, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali e intercontinentali» si legge dal sito del vettore.\r

\r

Ita invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito della compagnia, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.\r

\r

«I passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare il 24 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 gennaio, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».","post_title":"Sciopero trasporto aereo del 24 gennaio: Ita Airways cancella alcuni voli domestici","post_date":"2024-01-23T09:57:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706003845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways aprirà il volo diretto fra Milano Malpensa e Tokyo Haneda, nella seconda metà del nuovo anno fiscale (1° aprile -31 marzo 2025). La compagnia ha ufficialmente annunciato la decisione in occasione della presentazione dell'operativo della prossima stagione, ma gli indizi c'erano già tutti. Dal trasferimento della sede italiana da Roma a Milano all'accordo di codeshare con Ita Airways.\r

\r

Complessivamente Ana lancerà tre nuove rotte tra Tokyo e tre città europee (oltre a Milano, Stoccolma e Istanbul) nell'anno fiscale 2024 e riprenderà o amplierà il servizio sulle rotte esistenti, sfruttando la rinnovata domanda di viaggi in Giappone dopo la pandemia. L'apertura di tutte e tre i collegamenti europei era stata posticipata a causa dello scoppio della pandemia. \r

\r

Ana riprenderà in agosto anche il servizio tra Haneda e Vienna, dopo una pausa di oltre quattro anni, con tre voli settimanali di andata e ritorno. Insieme alle nuove città, le rotte europee del vettore salgono quindi a nove rispetto alle attuali cinque. A luglio verranno aggiunti altri voli per Monaco e Parigi, con sette voli settimanali ciascuno.\r

\r

«Nel prossimo anno finanziario il fulcro della nostra crescita sarà concentrato sui voli internazionali - ha dichiarato Koji Shibata, presidente e ceo del vettore giapponese -. Riprenderemo con determinazione le rotte internazionali che erano state sospese durante la pandemia e inaugureremo voli verso nuove destinazioni per consentire a un numero maggiore di nuovi passeggeri di scoprire il Gruppo Ana. Con l’aggiunta di AirJapan, possiamo contare su tre brand e offrire ai passeggeri diverse opzioni per soddisfare le loro esigenze di viaggio. Questo operativo riflette gli investimenti per soddisfare la domanda, in linea con la nostra mission di crescita sostenibile».\r

\r

L'espansione in Europa si inserisce nel contesto di un forte rimbalzo del turismo in entrata in Giappone dalla fine della pandemia, anche se la necessità di evitare lo spazio aereo russo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca ha reso i voli verso il continente più lunghi e costosi.\r

\r

I più recenti dati del Jnto mostrano che il numero di visitatori in Giappone è aumentato dell'8% nel dicembre 2023 rispetto al dato pre-Covid: gli arrivi dal Nord America, dall'Australia, dal Medio Oriente e dall'Asia sono tutti aumentati nello stesso periodo. I visitatori dall'Europa sono ancora in difetto di un 10%-20%, ma si prevede una rapida ripresa.","post_title":"Ana aprirà la Milano-Tokyo Haneda tra il prossimo ottobre e marzo 2025","post_date":"2024-01-23T09:35:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706002521000]}]}}