United Airlines a Venezia: dalla novità Washington all’estensione invernale della New York United Airlines e Venezia: un sodalizio che nel 2025 taglia il traguardo dei 10 anni e che continua a rafforzarsi: la compagnia Usa ha infatti inaugurato nei giorni scorsi il nuovo collegamento per Washington D.C. – unico vettore ad operare la rotta fra le due città. La compagnia ha inoltre esteso all’inverno l’operatività del collegamento stagionale tra Venezia e New York/Newark, oltre ad averne anticipato l’avvio lo scorso 30 marzo (tre settimane prima rispetto al 2024). Il volo sarà dunque prolungato fino al 18 dicembre, sette settimane dopo la conclusione della stagione estiva. “Mentre United celebra i suoi dieci anni di voli da Venezia, siamo entusiasti di lanciare questa ulteriore espansione della nostra rete dall’Italia agli Stati Uniti e il primo volo diretto in assoluto che collega Venezia a Washington D.C. – ha dichiarato Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United Airlines -. I nostri clienti potranno beneficiare di una scelta di viaggio ancora più ampia e della possibilità di raggiungere facilmente 130 destinazioni in tutto il continente americano tramite i nostri hub statunitensi.” “Il volo su Washington rappresenta per il nostro aeroporto un’importante arricchimento della rete dei voli sul Nord America in quanto, oltre a collegare Venezia direttamente con la capitale degli Stati Uniti, opera sul secondo hub di United che offre coincidenze capillari su destinazioni che si trovano nella fascia geografica ad est del fiume Mississippi – ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. La complementarietà con l’hub di New York/Newark, il principale della compagnia, completa un’offerta che copre tutti gli Stati Uniti, tanto più fruibile grazie al prolungamento nella stagione invernale del volo su New York.” Condividi

