United Airlines: da maggio nuovi voli diretti giornalieri Roma -San Francisco United Airlines ha annunciato un nuovo servizio stagionale di voli diretti giornalieri tra l’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci e il suo hub di San Francisco operati con Boeing 777-200ER, a partire dal 26 maggio 2023. “Siamo entusiasti di annunciare l’ulteriore espansione della nostra rete di collegamenti dall’Italia agli Stati Uniti con l’introduzione del nuovo volo da Roma al nostro hub di San Francisco”, ha dichiarato Walter Cianciusi, United Country Sales Manager per l’Italia. “Ci aspettiamo un’altra estate intensa per i viaggi internazionali nel 2023, e siamo orgogliosi di aggiungere al nostro Network globale, già leader del settore, maggiori opportunità per i nostri clienti di connettersi tramite i nostri hub statunitensi ad altre destinazioni in tutto il continente americano.” “Siamo davvero felici di dare il benvenuto al nuovo volo diretto di United Airlines tra Roma e San Francisco,” dichiara Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Con quasi 250.000 passeggeri annui nel 2019 tra il bacino di utenza di Roma e la Bay Area, San Francisco rappresenta una delle maggiori aree degli Stati Uniti in termini di domanda da e per Roma. Il lancio di questo nuovo importante servizio diretto accelererà la ripresa complessiva del traffico e creerà nuove opportunità, permettendo ai clienti di raggiungere direttamente Roma e godere delle tante bellezze che l’Italia e l’area del Mediterraneo possono offrire.” Il programma estivo 2023 include l’aggiunta di voli per Malaga, Spagna; Stoccolma, Svezia; e Dubai, Emirati Arabi Uniti – e di ulteriori sei voli per Roma, Parigi, Barcellona, Londra, Berlino e Shannon. In totale, United volerà in 37 città in Europa, Africa e Medio Oriente la prossima estate. United ha visto crescere a livelli storici la domanda di viaggi verso l’Europa nel picco della stagione estiva, con un aumento del 20% rispetto al 2019, e si è concentrata sullo sviluppo della sua rete per servirne al meglio la crescente domanda.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432070 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432072" align="aligncenter" width="1151"] Laghi Nabi[/caption] Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente. Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito. Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0. La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante. Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento. Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso. E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali. [post_title] => La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly [post_date] => 2022-10-13T08:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665648005000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432138" align="alignleft" width="300"] Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts[/caption] La catena alberghiera Viva Wyndham Resorts, torna a partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, all’interno dello stand dell’Ente del turismo della Repubblica Dominicana C1/022-059. Si appresta ad incontrare il mercato e i media con un bagaglio di notizie positive dopo l’ultimo biennio. Il 2022 coincide con il 35° anniversario della fondazione dell’azienda, anniversario che trova la migliore celebrazione nella solidità economico-finanziaria e nella rinnovata fiducia che le accordano i tanti operatori con cui collabora a livello commerciale, sentendosi garantiti. Il core business di Viva Resorts è in Repubblica Dominicana (dove sono ubicate cinque strutture), il Paese nei Caraibi che più ha recuperato dopo lo stop mondiale, anche per le scelte lungimiranti del governo. E la Repubblica Dominicana torna prepotentemente a detenere il palmares di Viva Resorts. A Bayahibe – dove sorgono Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace – l’occupazione nei primi otto mesi dell’anno ha superato il 92%. L’Europa si è ripresa la quota di mercato che aveva in questa zona affacciata sul Mar dei Caraibi, in particolare Italia, Francia e Germania. Sono molto presenti i Paesi del Sudamerica, in primis Argentina; mercati emergenti sono UK e Colombia. A Samaná continua a regalare soddisfazioni l’adults only Viva Wyndham V Samaná, che ha avuto nei primi otto mesi dell’anno un’occupazione media dell’85%, superando in alcuni momenti i numeri del 2019, già ottimi. Un risultato importante considerando che il target over 18 rappresenta una selezione della clientela. Francia e Stati Uniti hanno costituito i mercati principali – il Canada ha ripreso a viaggiare solo da giugno. Un elemento significativo a favore dell’occupazione è la stretta collaborazione che il resort ha da anni con le case di produzione cinematografiche e televisive; il connubio fra la natura eccezionalmente rigogliosa della penisola di Samaná e il servizio fornito da Viva ha cementato un rapporto proficuo, al punto che questo segmento rappresenta un terzo mercato per l’azienda e genera un indotto positivo sulla comunità locale. Aggiunge Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts: «Viva Wyndham V Samaná era stato per noi una scommessa. Quando lo abbiamo aperto nel dicembre 2015, non sapevamo se il prodotto sarebbe riuscito a rimanere operativo 12 mesi l’anno: la località non è di massa, il segmento solo adulti è di nicchia. Invece il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo, al punto che abbiamo deciso di ampliarlo. In novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni, sul lato opposto delle esistenti, disporremo di un ristorante a buffet ampliato rispetto al precedente e di un beach club ancora più ampio; il direttore italiano è soddisfatto dell’operazione, che non ha impattato troppo sulla clientela in home». Parlando ancora di Repubblica Dominicana, Cabarete – dove è attivo il Viva Wyndham Tangerine - ha riscosso ottimi consensi, in particolare grazie a Germania, Stati Uniti, Canada e al mercato locale. Cabarete è una delle mete mondiali più rinomate per il kitesurf, sede di competizioni annuali. Sempre sulla costa settentrionale, precisamente a Puerto Plata, V Heavens ha avuto un buon marketshare da gennaio ad aprile fra Europa, Stati Uniti e Dominicana; è rimasto chiuso da maggio a metà novembre per lavori di ampliamento. I menu di uno dei suoi ristoranti sono creati da una nota chef dominicana, ambasciatrice della cucina dominicana nel mondo e protagonista di Master Chef. Mercato italiano In Italia Viva Wyndham Resorts ha un rapporto di partnership molto forte con il Gruppo Alpitour, attraverso i suoi vari brand; cinque resort sono in esclusiva per l’Italia. Il recupero dei volumi nella Repubblica Dominicana è stato ottimo non appena sono stati aperti i “corridoi turistici” e a partire da giugno è ricominciata la programmazione in Messico come Bravo. In questo periodo stanno partendo le promozioni pianificate congiuntamente con il Gruppo Alpitour; gli investimenti comuni puntano a riposizionare la Riviera Maya ai vertici delle preferenze degli italiani. Bahamas per il pubblico italiano è sempre stata una meta estiva, grazie alla stagionalità del volo diretto da Milano, ma la sinergia con il Bahamas Tourist Office potrebbe portare anche linfa economica alla catena anche prima. [caption id="attachment_432139" align="alignleft" width="200"] Giuliana Carniel, vice president sales and revenue Viva Wyndham Resorts[/caption] «Nel 2022 raccogliamo i frutti di quando seminato durante gli ultimi due anni - commenta Giuliana Carniel vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts -. Non ci siamo mai arresi e ci siamo mantenuti sempre attivi, flessibili, aperti a nuove realtà, come ad esempio quelle dell’accoglienza di produzioni di film e reality, una dimensione a sé che però ha contribuito a sostenere i nostri resort a Samaná e Cabarete. Menzione d’onore al nostro staff, sempre presente, instancabile; abbiamo lavorato come non mai per cercare mercati, adattarci alle realtà e continuare a promuovere i nostri hotel”. Conclude Dominique Colussi, presente a Rimini in occasione di Ttg Travel Experience: «In tutto ciò non abbiamo cessato di dedicarci al tema della sostenibilità. Da anni siamo molto impegnati in Repubblica Dominicana, stiamo valutando di trasformare le tante azioni in una più strutturata Fondazione. I pilastri delle nostre attività sono la tutela dell’ambiente dove viviamo e operiamo, stupendo ma anche delicato; il sostegno alle comunità locali che ci circondano, affinché crescita e sviluppo portino benefici a tutti; istruzione e formazione per favorire la diffusione di educazione, nei territori dove un aiuto è necessario per consolidare un progresso che sia duraturo. Non amiamo farci pubblicità in questo senso ma abbiamo seriamente a cuore la sostenibilità, ambientale e sociale». [post_title] => Viva Wyndham ritorna al Ttg di Rimini. Dati molto positivi nel 2022 [post_date] => 2022-10-12T14:54:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665586450000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_428443" align="alignleft" width="300"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption] Energia e passione: sono queste le parole chiave che segnano la partecipazione di Lab Travel Group – Euphemia a Ttg Travel Experience, riportate a chiare lettere all’interno dello stand e nella nuova campagna di comunicazione. Come due lati della stessa medaglia, Lab Travel Group ed Euphemia uniscono l’energia di un back-office composto da 35 professionisti alla passione di 150 Personal Voyager: consulenti di viaggio che, con esperienza e dedizione, sono sempre capaci di offrire le soluzioni più adatte alle esigenze dei loro clienti. «In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno - afferma Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio». Tante le novità presentate in fiera, a cominciare dal prodotto, con un netto potenziamento del parco fornitori: oltre al consolidamento degli accordi con i migliori tour operator, i Personal Voyager possono ora contare su numerosi e interessanti DMC, compagnie aeree e altri operatori della filiera italiani e stranieri, con la certezza di essere sempre competitivi sul mercato, tanto nel caso di prodotti intermediati, quanto nel caso dell’organizzazione diretta. Prosegue inoltre lo sviluppo del nuovo sito di Euphemia, concepito in ottica b2b2c, nel quale i Personal Voyager potranno caricare le proprie proposte di viaggio, ampliando notevolmente il bacino di riferimento. Parallelamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative, rivolte sia ai Personal Voyager che ai clienti finali. «Ttg Travel Experience – commenta Michele Zucchi, AD Euphemia – è una grande opportunità per fare conoscere la nostra filosofia. Il marketing ha rivisto il brand: ora anche da quello si evince che Euphemia è la passione e Lab Travel l’energia. Quindi una emozione unita alla capacità di agire. Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti». Da segnalare anche la partecipazione alla tavola rotonda: “Agenzia di viaggio indipendente, network o consulente: io chi sono?” in programma giovedì 13 ottobre alle 15:30 presso il Social Corner del padiglione A2. Il dibattito, moderato dall’agenzia di comunicazione m&cs, mette a confronto diversi modelli distributivi e analizza differenti scenari e opportunità di business, in modo che ogni agente possa scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze personali e professionali. [post_title] => Euphemia: tutte le novità e la tavola rotonda al Ttg Travel Experience [post_date] => 2022-10-12T14:44:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665585853000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fra le mete di turismo montano, la Valle d’Aosta - regione europea dello sport 2023 - dal 12 al 14 ottobre registra numeri record, in termini sia di arrivi sia di presenze, mediamente oltre al +35% rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie al ritorno degli stranieri, in particolare francesi, olandesi e svizzeri. All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta, fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di Cervinia, che ha inaugurato la stagione già dal primo ottobre, dal 29 ottobre sarà il palcoscenico della più attesa Coppa del mondo di Sci: il Mattherhorn Cervino Speed Opening, la prima gara transfrontaliera della storia e la più alta del circuito della Coppa del Mondo. Al Cervino Ski Paradise è, inoltre, attiva una nuova seggiovia, la Gran Sometta a Valtournenche, e anche una nuova pista, la numero 34, che collega la località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Bardoney, con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz. A Courmayeur, che inaugura la stagione invernale dal 26 novembre, quest’anno vi saranno impianti di innevamento artificiale che coprono l’80% delle piste del comprensorio. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine. Dal 26 novembre prende il via la stagione sciistica anche a La Thuile nel comprensorio internazionale Espace San Bernardo, che collega Valle d'Aosta e Savoia francese (La Rosière): 152 km di piste, un unico skipass internazionale e moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle prime armi. La nuova stagione presenterà, inoltre, un nuovo percorso di sci alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons, attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo. Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima stagione invernale ha potenziato l’innevamento programmato e punta ad aumentare la vendita online dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell’anno. P Il Monterosa Ski, a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51 piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, e le piccole stazioni dell’area per l’inverno 22/23 confermano i costi della passata stagione, con una politica di dynamic pricing. Anche il Monterosa Ski per la nuova stagione offrirà impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato. L’offerta invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe. E per chiunque cerchi una sistemazione in Valle d’Aosta, il portale Booking Valle d’Aosta - lo strumento per la prenotazione dei soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo - offre l'elenco delle strutture ricettive della Valle d'Aosta (alberghi, RTA, B&B, agriturismi e appartamenti), con la possibilità di prenotare direttamente online, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata. [post_title] => Le novità d'inverno della Valle d'Aosta [post_date] => 2022-10-12T12:21:59+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665577319000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SKY express scalda i motori sulla nuova rotta da Atene a Milano Malpensa, che sarà operativa dal prossimo 26 ottobre con cinque voli alla settimana (lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica). "L'Italia diventa così il primo Paese europeo in cui SKY express serve due destinazioni durante tutto l'anno - racconta il proprietario, Ioannis Grylos -. Vogliamo espandere ulteriormente la nostra presenza nel Paese ed è per questo che stiamo prevedendo l’aumento delle rotte con voli da/per Roma e Milano verso le isole greche, soprattutto durante i mesi estivi, volando per esempio da e per Heraklion a Creta, dove la nostra compagnia ha una base operativa”. Il vettore è infatti operativo da un anno su Roma Fiumicino, dove dal prossimo 30 ottobre le frequenze diventeranno giornaliere. “La risposta dei viaggiatori (su Roma, ndr) è stata impressionante. Fin dall’apertura della rotta nel luglio 2021, la domanda ha superato le nostre aspettative iniziali, con load factor in crescita costante. In estate, il riempimento medio ha sfiorato l'80%". I passeggeri possono scegliere tra diverse tipologie di tariffe: SKY joy, SKY joy+, SKY enjoy. Inoltre, durante il volo - oltre ad un servizio gratuito - hanno l'opportunità di gustare i prodotti a marchio premium di SKY Drinks & Bites. Per quanto riguarda la distribuzione, "siamo presenti nei tre Gds più importanti, Amadeus, Sabre e Travelport. Ma, per stare al passo con l’evoluzione in corso, abbiamo sviluppato una nostra piattaforma b2b con circa mille partner commerciali attivi. Una piattaforma con un proprio team di supporto, composto da professionisti specializzati”. "Con i nuovi collegamenti per Atene si soddisfa quella domanda di traffico orientata alle città europee che similarmente a Milano attraggono oggi il turismo più dinamico e curioso che ricerca nel viaggio un’esperienza completa - commenta Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea Aeroporti di Milano -. SKY express, in aggiunta al suo collegamento porta in dote una rete capillare di voli sulle isole greche, migliorando, già da questo autunno la qualità dei collegamenti offrendo al nostro mercato la possibilità di conoscere un mediterraneo dai sapori, profumi e colori diversi da quelli cui siamo abituati in estate”. [post_title] => SKY express debutta su Milano Malpensa. Grylos: "Italia, mercato strategico" [post_date] => 2022-10-12T11:01:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665572476000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Ritornare ai livelli pre-pandemia, soprattutto perché ci confrontiamo con un contesto economico, sociale e politico completamente diverso": questo il "primo grande obiettivo del prossimo anno" per Neos, come spiega il direttore commerciale, Aldo Sarnataro. "L'altra grossa sfida - prosegue il manager - è quella di continuare a seguire la strada tracciata questa estate, con un'offerta di volato sempre più stabile e di qualità elevata". La capacità pianificata per la stagione invernale 2022- 23 è dunque "simile a quella pre-pandemia. Riconfermiamo tutte le destinazioni che operavamo nel 2019 con l'aggiunta di quelle aperte durante la pandemia, come ad esempio New York dove riconfermiamo le 3 frequenze, il Kazahkstan, Senegal e Il Cairo, che amplia l'offerta Egitto con tour sul Cairo/Luxor e soggiorni mare sul mar Rosso con Sharm e Marsa Alam dai principali aeroporti italiani (Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania)". Novità dell'inverno sul lungo raggio è Mauritius, con partenze da Milano, Roma con voli diretti e da altri punti in Italia grazie all'accordo interline con Ita Airways. "Importante evidenziare, rispetto al passato, la maggiore e più flessibile offerta su gran parte della programmazione con partenze in giorni diversi e più collegamenti da diversi aeroporti grazie all’accordo con Ita su Roma e con easyJet su Milano Malpensa". Bilancio "complessivamente positivo" per l'estate da poco conclusa, "a riconferma della voglia di viaggiare nonostante il persistere dei contagi, l'instabilità politica, la situazione internazionale instabile e l’incertezza dei costi. Inoltre, è stata un'estate caratterizzata da un sistema in forte difficoltà, per la carenza di personale e impreparato a gestire l’improvvisa crescita del traffico. Basti pensare alle pesanti cancellazioni dei vettori in tutta l'Europa. Neos è riuscita a proseguire l’operatività senza ripercussioni sulle attività e, laddove necessario, modificando il business per continuare ad essere operativa, anche nei mesi più difficili della pandemia. Questa decisione, non priva di rischi, ha consentito alla compagnia di essere reattiva e pronta ad assecondare l’improvviso aumento di domanda, riallocando, potenziando e riconfermando turni, operativi e programmazioni grazie a una squadra che non si è mai fermata. Questo ci ha consentito di accogliere la forte domanda del mercato raggiungendo ottimi risultati nell’estate". [post_title] => Neos: "Pronta e reattiva nel gestire l'aumento della domanda". Le novità dell'inverno [post_date] => 2022-10-12T10:30:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665570633000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La compagnia aerea regionale Loganair è in vendita. I proprietari della compagnia scozzese con sede all'aeroporto di Glasgow hanno confermato che stanno cercando un nuovo acquirente, 25 anni dopo aver effettuato i loro primi investimenti lì. Il ceo di Loganair Jonathan Hinkles ha confermato sui social le informazioni del Sunday Times. Stephen e Peter Bond, dopo 25 anni di investimenti in Loganair, di cui gli ultimi 10 come proprietari, hanno deciso di trovare "un nuovo custode" per la compagnia aerea regionale lanciata nel 1962 ed esistente nella sua forma attuale dal 2012. Loganair opera attualmente su una rete di una quarantina di destinazioni, principalmente nel Regno Unito (compresa la rotta più breve del mondo, con un volo di 2 minuti tra Westray e Papa Westray in Scozia), con una flotta di 40 aeromobili (sei ATR 42 -500 e -600, otto 72-600, tredici Embraer ERJ-145, tre De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter e due Britten-Norman BN-2 Islander) [post_title] => La compagnia scozzese Loganair è in vendita [post_date] => 2022-10-12T09:31:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665567061000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432037" align="alignleft" width="300"] Chicago-O'Hare[/caption] Diversi aeroporti degli Stati Uniti sono stati vittime di un hacking del loro sito web , lanciato a quanto pare su richiesta di hacker filorussi . I problemi sono stati risolti rapidamente. Un attacco Distributed Denial of Service ( DDoS ) ha colpito brevemente i siti Web dei principali aeroporti come Atlanta-Hartsfield Jackson , Chicago-O'Hare , Los Angeles o New York-LaGuardia il 10 ottobre 2022 , senza influire sui sistemi critici o sulle operazioni delle compagnie aeree. Nessuno degli aeroporti presi di mira ha segnalato disagi al suo funzionamento, l'attacco ha colpito principalmente i passeggeri che vogliono controllare online le informazioni sul proprio volo o sui servizi offerti prima della partenza. Secondo la stampa americana, gli attacchi informatici sarebbero stati lanciati su richiesta del gruppo di hacker filorusso noto come " Killnet ", che ha pubblicato un elenco di siti web aeroportuali incoraggiando i suoi sostenitori ad attaccarli. Il gruppo aveva già rivendicato la scorsa settimana l'hacking dei siti dell'amministrazione statunitense e in precedenza l'hacking mirato alla Nato, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. [post_title] => Stati Uniti: numerosi attacchi informatici contro gli aeroporti [post_date] => 2022-10-11T11:20:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665487256000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo Ana Green Jet ha fatto il suo debutto sulla rotta Tokyo Haneda-San Francisco: si tratta di un aeromobile speciale, realizzato per sensibilizzare e promuovere pratiche sostenibili e ridurre le emissioni di CO2. "Il nostro obiettivo è creare una società più sostenibile, aiutando allo stesso tempo le comunità locali e aumentando il nostro valore aziendale, e la realizzazione dell’Ana Green Jet va contestualizzata in questa prospettiva - ha dichiarato il presidente e ceo di Ana, Shinichi Inoue -. Utilizzando i progressi tecnologici attualmente disponibili e investendo in nuove soluzioni, stiamo lavorando alacremente per creare operazioni sicure, efficienti e sostenibili". Il nuovo velivolo ha una livrea speciale personalizzata Ana Future Promise, iniziativa nata nel 2021 e dedicata alle attività del Gruppo in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance. Saranno due gli aeromobili con la speciale livrea che entreranno in servizio, il primo già operativo da questo mese sulle rotte internazionali (numero di aeromobile: JA871A), mentre quello dedicato alle rotte nazionali (numero di aeromobile: JA874A) entrerà in servizio a novembre. L'aeromobile si caratterizza per un materiale speciale sviluppato da Nikon Corporation, che ha un "effetto a pelle di squalo" con una texture a scaglie. ANA studierà la diminuzione della resistenza all'aria e la riduzione delle emissioni di CO2 dell'aereo, nonché la durata e la tecnologia del materiale. Le poltrone sono dotate di speciali rivestimenti per i poggiatesta in pelle vegana sviluppati rispettivamente da Toray Industries, Inc. e dalla società appcycle, Inc. con sede nella prefettura di Aomori. I rivestimenti dei poggiatesta in Ultrasuede™ nu1, il più recente prodotto sviluppato da Toray Industries, Inc. che è parzialmente costituito da Pet2 di origine vegetale al 100% e da Pet riciclato, sono stati adottati per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre con appcycle i rivestimenti dei poggiatesta sono stati realizzati con i residui del succo di mele della prefettura di Aomori, e sono il simbolo dell'ulteriore impegno di Ana a contribuire alle economie regionali. A bordo sono stati introdotti speciali colori di illuminazione e musica di sottofondo che evocano la ricchezza della natura, per accogliere i passeggeri in un ambiente unico per un volo sostenibile. [post_title] => Ana Green Jet porta in volo la sostenibilità ambientale sulla Tokyo Haneda-San Francisco [post_date] => 2022-10-11T10:57:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665485871000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "unite airlines maggio nuovi voli diretti giornalieri roma san francisco" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3384,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432072\" align=\"aligncenter\" width=\"1151\"] Laghi Nabi[/caption]\r

\r

Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente.\r

\r

Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito.\r

\r

Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0.\r

\r

La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante.\r

\r

Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento.\r

\r

Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso.\r

\r

E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali.","post_title":"La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly","post_date":"2022-10-13T08:00:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665648005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432138\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts[/caption]\r

\r

La catena alberghiera Viva Wyndham Resorts, torna a partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, all’interno dello stand dell’Ente del turismo della Repubblica Dominicana C1/022-059. Si appresta ad incontrare il mercato e i media con un bagaglio di notizie positive dopo l’ultimo biennio. Il 2022 coincide con il 35° anniversario della fondazione dell’azienda, anniversario che trova la migliore celebrazione nella solidità economico-finanziaria e nella rinnovata fiducia che le accordano i tanti operatori con cui collabora a livello commerciale, sentendosi garantiti.\r

\r

Il core business di Viva Resorts è in Repubblica Dominicana (dove sono ubicate cinque strutture), il Paese nei Caraibi che più ha recuperato dopo lo stop mondiale, anche per le scelte lungimiranti del governo. E la Repubblica Dominicana torna prepotentemente a detenere il palmares di Viva Resorts.\r

\r

A Bayahibe – dove sorgono Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace – l’occupazione nei primi otto mesi dell’anno ha superato il 92%. L’Europa si è ripresa la quota di mercato che aveva in questa zona affacciata sul Mar dei Caraibi, in particolare Italia, Francia e Germania. Sono molto presenti i Paesi del Sudamerica, in primis Argentina; mercati emergenti sono UK e Colombia.\r

\r

A Samaná continua a regalare soddisfazioni l’adults only Viva Wyndham V Samaná, che ha avuto nei primi otto mesi dell’anno un’occupazione media dell’85%, superando in alcuni momenti i numeri del 2019, già ottimi. Un risultato importante considerando che il target over 18 rappresenta una selezione della clientela.\r

\r

Francia e Stati Uniti hanno costituito i mercati principali – il Canada ha ripreso a viaggiare solo da giugno. Un elemento significativo a favore dell’occupazione è la stretta collaborazione che il resort ha da anni con le case di produzione cinematografiche e televisive; il connubio fra la natura eccezionalmente rigogliosa della penisola di Samaná e il servizio fornito da Viva ha cementato un rapporto proficuo, al punto che questo segmento rappresenta un terzo mercato per l’azienda e genera un indotto positivo sulla comunità locale.\r

\r

Aggiunge Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts: «Viva Wyndham V Samaná era stato per noi una scommessa. Quando lo abbiamo aperto nel dicembre 2015, non sapevamo se il prodotto sarebbe riuscito a rimanere operativo 12 mesi l’anno: la località non è di massa, il segmento solo adulti è di nicchia. Invece il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo, al punto che abbiamo deciso di ampliarlo. In novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni, sul lato opposto delle esistenti, disporremo di un ristorante a buffet ampliato rispetto al precedente e di un beach club ancora più ampio; il direttore italiano è soddisfatto dell’operazione, che non ha impattato troppo sulla clientela in home».\r

\r

Parlando ancora di Repubblica Dominicana, Cabarete – dove è attivo il Viva Wyndham Tangerine - ha riscosso ottimi consensi, in particolare grazie a Germania, Stati Uniti, Canada e al mercato locale. Cabarete è una delle mete mondiali più rinomate per il kitesurf, sede di competizioni annuali. Sempre sulla costa settentrionale, precisamente a Puerto Plata, V Heavens ha avuto un buon marketshare da gennaio ad aprile fra Europa, Stati Uniti e Dominicana; è rimasto chiuso da maggio a metà novembre per lavori di ampliamento. I menu di uno dei suoi ristoranti sono creati da una nota chef dominicana, ambasciatrice della cucina dominicana nel mondo e protagonista di Master Chef.\r

\r

Mercato italiano\r

\r

In Italia Viva Wyndham Resorts ha un rapporto di partnership molto forte con il Gruppo Alpitour, attraverso i suoi vari brand; cinque resort sono in esclusiva per l’Italia. Il recupero dei volumi nella Repubblica Dominicana è stato ottimo non appena sono stati aperti i “corridoi turistici” e a partire da giugno è ricominciata la programmazione in Messico come Bravo.\r

\r

In questo periodo stanno partendo le promozioni pianificate congiuntamente con il Gruppo Alpitour; gli investimenti comuni puntano a riposizionare la Riviera Maya ai vertici delle preferenze degli italiani.\r

\r

Bahamas per il pubblico italiano è sempre stata una meta estiva, grazie alla stagionalità del volo diretto da Milano, ma la sinergia con il Bahamas Tourist Office potrebbe portare anche linfa economica alla catena anche prima.\r

\r

[caption id=\"attachment_432139\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Giuliana Carniel, vice president sales and revenue Viva Wyndham Resorts[/caption]\r

\r

«Nel 2022 raccogliamo i frutti di quando seminato durante gli ultimi due anni - commenta Giuliana Carniel vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts -. Non ci siamo mai arresi e ci siamo mantenuti sempre attivi, flessibili, aperti a nuove realtà, come ad esempio quelle dell’accoglienza di produzioni di film e reality, una dimensione a sé che però ha contribuito a sostenere i nostri resort a Samaná e Cabarete. Menzione d’onore al nostro staff, sempre presente, instancabile; abbiamo lavorato come non mai per cercare mercati, adattarci alle realtà e continuare a promuovere i nostri hotel”.\r

\r

Conclude Dominique Colussi, presente a Rimini in occasione di Ttg Travel Experience: «In tutto ciò non abbiamo cessato di dedicarci al tema della sostenibilità. Da anni siamo molto impegnati in Repubblica Dominicana, stiamo valutando di trasformare le tante azioni in una più strutturata Fondazione. I pilastri delle nostre attività sono la tutela dell’ambiente dove viviamo e operiamo, stupendo ma anche delicato; il sostegno alle comunità locali che ci circondano, affinché crescita e sviluppo portino benefici a tutti; istruzione e formazione per favorire la diffusione di educazione, nei territori dove un aiuto è necessario per consolidare un progresso che sia duraturo. Non amiamo farci pubblicità in questo senso ma abbiamo seriamente a cuore la sostenibilità, ambientale e sociale».","post_title":"Viva Wyndham ritorna al Ttg di Rimini. Dati molto positivi nel 2022","post_date":"2022-10-12T14:54:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665586450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_428443\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Energia e passione: sono queste le parole chiave che segnano la partecipazione di Lab Travel Group – Euphemia a Ttg Travel Experience, riportate a chiare lettere all’interno dello stand e nella nuova campagna di comunicazione.\r

Come due lati della stessa medaglia, Lab Travel Group ed Euphemia uniscono l’energia di un back-office composto da 35 professionisti alla passione di 150 Personal Voyager: consulenti di viaggio che, con esperienza e dedizione, sono sempre capaci di offrire le soluzioni più adatte alle esigenze dei loro clienti.\r

\r

«In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno - afferma Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio».\r

\r

Tante le novità presentate in fiera, a cominciare dal prodotto, con un netto potenziamento del parco fornitori: oltre al consolidamento degli accordi con i migliori tour operator, i Personal Voyager possono ora contare su numerosi e interessanti DMC, compagnie aeree e altri operatori della filiera italiani e stranieri, con la certezza di essere sempre competitivi sul mercato, tanto nel caso di prodotti intermediati, quanto nel caso dell’organizzazione diretta.\r

\r

Prosegue inoltre lo sviluppo del nuovo sito di Euphemia, concepito in ottica b2b2c, nel quale i Personal Voyager potranno caricare le proprie proposte di viaggio, ampliando notevolmente il bacino di riferimento. Parallelamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative, rivolte sia ai Personal Voyager che ai clienti finali.\r

\r

«Ttg Travel Experience – commenta Michele Zucchi, AD Euphemia – è una grande opportunità per fare conoscere la nostra filosofia. Il marketing ha rivisto il brand: ora anche da quello si evince che Euphemia è la passione e Lab Travel l’energia. Quindi una emozione unita alla capacità di agire. Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti».\r

\r

Da segnalare anche la partecipazione alla tavola rotonda: “Agenzia di viaggio indipendente, network o consulente: io chi sono?” in programma giovedì 13 ottobre alle 15:30 presso il Social Corner del padiglione A2. Il dibattito, moderato dall’agenzia di comunicazione m&cs, mette a confronto diversi modelli distributivi e analizza differenti scenari e opportunità di business, in modo che ogni agente possa scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze personali e professionali.","post_title":"Euphemia: tutte le novità e la tavola rotonda al Ttg Travel Experience","post_date":"2022-10-12T14:44:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665585853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fra le mete di turismo montano, la Valle d’Aosta - regione europea dello sport 2023 - dal 12 al 14 ottobre registra numeri record, in termini sia di arrivi sia di presenze, mediamente oltre al +35% rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie al ritorno degli stranieri, in particolare francesi, olandesi e svizzeri.\r

\r

All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta, fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di Cervinia, che ha inaugurato la stagione già dal primo ottobre, dal 29 ottobre sarà il palcoscenico della più attesa Coppa del mondo di Sci: il Mattherhorn Cervino Speed Opening, la prima gara transfrontaliera della storia e la più alta del circuito della Coppa del Mondo.\r

\r

Al Cervino Ski Paradise è, inoltre, attiva una nuova seggiovia, la Gran Sometta a Valtournenche, e anche una nuova pista, la numero 34, che collega la località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Bardoney, con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz.\r

\r

A Courmayeur, che inaugura la stagione invernale dal 26 novembre, quest’anno vi saranno impianti di innevamento artificiale che coprono l’80% delle piste del comprensorio. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine.\r

\r

Dal 26 novembre prende il via la stagione sciistica anche a La Thuile nel comprensorio internazionale Espace San Bernardo, che collega Valle d'Aosta e Savoia francese (La Rosière): 152 km di piste, un unico skipass internazionale e moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle prime armi. La nuova stagione presenterà, inoltre, un nuovo percorso di sci alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons, attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo.\r

\r

Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima stagione invernale ha potenziato l’innevamento programmato e punta ad aumentare la vendita online dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell’anno. P\r

\r

Il Monterosa Ski, a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51 piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, e le piccole stazioni dell’area per l’inverno 22/23 confermano i costi della passata stagione, con una politica di dynamic pricing. Anche il Monterosa Ski per la nuova stagione offrirà impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato.\r

\r

L’offerta invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe.\r

\r

E per chiunque cerchi una sistemazione in Valle d’Aosta, il portale Booking Valle d’Aosta - lo strumento per la prenotazione dei soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo - offre l'elenco delle strutture ricettive della Valle d'Aosta (alberghi, RTA, B&B, agriturismi e appartamenti), con la possibilità di prenotare direttamente online, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata.","post_title":"Le novità d'inverno della Valle d'Aosta","post_date":"2022-10-12T12:21:59+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1665577319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SKY express scalda i motori sulla nuova rotta da Atene a Milano Malpensa, che sarà operativa dal prossimo 26 ottobre con cinque voli alla settimana (lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica).\r

\r

\"L'Italia diventa così il primo Paese europeo in cui SKY express serve due destinazioni durante tutto l'anno - racconta il proprietario, Ioannis Grylos -. Vogliamo espandere ulteriormente la nostra presenza nel Paese ed è per questo che stiamo prevedendo l’aumento delle rotte con voli da/per Roma e Milano verso le isole greche, soprattutto durante i mesi estivi, volando per esempio da e per Heraklion a Creta, dove la nostra compagnia ha una base operativa”.\r

\r

Il vettore è infatti operativo da un anno su Roma Fiumicino, dove dal prossimo 30 ottobre le frequenze diventeranno giornaliere. “La risposta dei viaggiatori (su Roma, ndr) è stata impressionante. Fin dall’apertura della rotta nel luglio 2021, la domanda ha superato le nostre aspettative iniziali, con load factor in crescita costante. In estate, il riempimento medio ha sfiorato l'80%\".\r

\r

I passeggeri possono scegliere tra diverse tipologie di tariffe: SKY joy, SKY joy+, SKY enjoy. Inoltre, durante il volo - oltre ad un servizio gratuito - hanno l'opportunità di gustare i prodotti a marchio premium di SKY Drinks & Bites. \r

\r

Per quanto riguarda la distribuzione, \"siamo presenti nei tre Gds più importanti, Amadeus, Sabre e Travelport. Ma, per stare al passo con l’evoluzione in corso, abbiamo sviluppato una nostra piattaforma b2b con circa mille partner commerciali attivi. Una piattaforma con un proprio team di supporto, composto da professionisti specializzati”.\r

\r

\"Con i nuovi collegamenti per Atene si soddisfa quella domanda di traffico orientata alle città europee che similarmente a Milano attraggono oggi il turismo più dinamico e curioso che ricerca nel viaggio un’esperienza completa - commenta Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea Aeroporti di Milano -. SKY express, in aggiunta al suo collegamento porta in dote una rete capillare di voli sulle isole greche, migliorando, già da questo autunno la qualità dei collegamenti offrendo al nostro mercato la possibilità di conoscere un mediterraneo dai sapori, profumi e colori diversi da quelli cui siamo abituati in estate”.","post_title":"SKY express debutta su Milano Malpensa. Grylos: \"Italia, mercato strategico\"","post_date":"2022-10-12T11:01:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665572476000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Ritornare ai livelli pre-pandemia, soprattutto perché ci confrontiamo con un contesto economico, sociale e politico completamente diverso\": questo il \"primo grande obiettivo del prossimo anno\" per Neos, come spiega il direttore commerciale, Aldo Sarnataro. \"L'altra grossa sfida - prosegue il manager - è quella di continuare a seguire la strada tracciata questa estate, con un'offerta di volato sempre più stabile e di qualità elevata\".\r

\r

La capacità pianificata per la stagione invernale 2022- 23 è dunque \"simile a quella pre-pandemia. Riconfermiamo tutte le destinazioni che operavamo nel 2019 con l'aggiunta di quelle aperte durante la pandemia, come ad esempio New York dove riconfermiamo le 3 frequenze, il Kazahkstan, Senegal e Il Cairo, che amplia l'offerta Egitto con tour sul Cairo/Luxor e soggiorni mare sul mar Rosso con Sharm e Marsa Alam dai principali aeroporti italiani (Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania)\".\r

\r

Novità dell'inverno sul lungo raggio è Mauritius, con partenze da Milano, Roma con voli diretti e da altri punti in Italia grazie all'accordo interline con Ita Airways.\r

\r

\"Importante evidenziare, rispetto al passato, la maggiore e più flessibile offerta su gran parte della programmazione con partenze in giorni diversi e più collegamenti da diversi aeroporti grazie all’accordo con Ita su Roma e con easyJet su Milano Malpensa\".\r

\r

Bilancio \"complessivamente positivo\" per l'estate da poco conclusa, \"a riconferma della voglia di viaggiare nonostante il persistere dei contagi, l'instabilità politica, la situazione internazionale instabile e l’incertezza dei costi. Inoltre, è stata un'estate caratterizzata da un sistema in forte difficoltà, per la carenza di personale e impreparato a gestire l’improvvisa crescita del traffico. Basti pensare alle pesanti cancellazioni dei vettori in tutta l'Europa. Neos è riuscita a proseguire l’operatività senza ripercussioni sulle attività e, laddove necessario, modificando il business per continuare ad essere operativa, anche nei mesi più difficili della pandemia. Questa decisione, non priva di rischi, ha consentito alla compagnia di essere reattiva e pronta ad assecondare l’improvviso aumento di domanda, riallocando, potenziando e riconfermando turni, operativi e programmazioni grazie a una squadra che non si è mai fermata. Questo ci ha consentito di accogliere la forte domanda del mercato raggiungendo ottimi risultati nell’estate\".\r

\r

","post_title":"Neos: \"Pronta e reattiva nel gestire l'aumento della domanda\". Le novità dell'inverno","post_date":"2022-10-12T10:30:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665570633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La compagnia aerea regionale Loganair è in vendita. I proprietari della compagnia scozzese con sede all'aeroporto di Glasgow hanno confermato che stanno cercando un nuovo acquirente, 25 anni dopo aver effettuato i loro primi investimenti lì. Il ceo di Loganair Jonathan Hinkles ha confermato sui social le informazioni del Sunday Times.\r

\r

Stephen e Peter Bond, dopo 25 anni di investimenti in Loganair, di cui gli ultimi 10 come proprietari, hanno deciso di trovare \"un nuovo custode\" per la compagnia aerea regionale lanciata nel 1962 ed esistente nella sua forma attuale dal 2012. \r

\r

Loganair opera attualmente su una rete di una quarantina di destinazioni, principalmente nel Regno Unito (compresa la rotta più breve del mondo, con un volo di 2 minuti tra Westray e Papa Westray in Scozia), con una flotta di 40 aeromobili (sei ATR 42 -500 e -600, otto 72-600, tredici Embraer ERJ-145, tre De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter e due Britten-Norman BN-2 Islander)","post_title":"La compagnia scozzese Loganair è in vendita","post_date":"2022-10-12T09:31:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665567061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432037\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Chicago-O'Hare[/caption]\r

\r

Diversi aeroporti degli Stati Uniti sono stati vittime di un hacking del loro sito web , lanciato a quanto pare su richiesta di hacker filorussi . I problemi sono stati risolti rapidamente.\r

Un attacco Distributed Denial of Service ( DDoS ) ha colpito brevemente i siti Web dei principali aeroporti come Atlanta-Hartsfield Jackson , Chicago-O'Hare , Los Angeles o New York-LaGuardia il 10 ottobre 2022 , senza influire sui sistemi critici o sulle operazioni delle compagnie aeree.\r

\r

\r

Nessuno degli aeroporti presi di mira ha segnalato disagi al suo funzionamento, l'attacco ha colpito principalmente i passeggeri che vogliono controllare online le informazioni sul proprio volo o sui servizi offerti prima della partenza.\r

Secondo la stampa americana, gli attacchi informatici sarebbero stati lanciati su richiesta del gruppo di hacker filorusso noto come \" Killnet \", che ha pubblicato un elenco di siti web aeroportuali incoraggiando i suoi sostenitori ad attaccarli. Il gruppo aveva già rivendicato la scorsa settimana l'hacking dei siti dell'amministrazione statunitense e in precedenza l'hacking mirato alla Nato, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.\r

","post_title":"Stati Uniti: numerosi attacchi informatici contro gli aeroporti","post_date":"2022-10-11T11:20:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665487256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo Ana Green Jet ha fatto il suo debutto sulla rotta Tokyo Haneda-San Francisco: si tratta di un aeromobile speciale, realizzato per sensibilizzare e promuovere pratiche sostenibili e ridurre le emissioni di CO2.\r

\r

\"Il nostro obiettivo è creare una società più sostenibile, aiutando allo stesso tempo le comunità locali e aumentando il nostro valore aziendale, e la realizzazione dell’Ana Green Jet va contestualizzata in questa prospettiva - ha dichiarato il presidente e ceo di Ana, Shinichi Inoue -. Utilizzando i progressi tecnologici attualmente disponibili e investendo in nuove soluzioni, stiamo lavorando alacremente per creare operazioni sicure, efficienti e sostenibili\".\r

\r

Il nuovo velivolo ha una livrea speciale personalizzata Ana Future Promise, iniziativa nata nel 2021 e dedicata alle attività del Gruppo in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance. Saranno due gli aeromobili con la speciale livrea che entreranno in servizio, il primo già operativo da questo mese sulle rotte internazionali (numero di aeromobile: JA871A), mentre quello dedicato alle rotte nazionali (numero di aeromobile: JA874A) entrerà in servizio a novembre.\r

\r

L'aeromobile si caratterizza per un materiale speciale sviluppato da Nikon Corporation, che ha un \"effetto a pelle di squalo\" con una texture a scaglie. ANA studierà la diminuzione della resistenza all'aria e la riduzione delle emissioni di CO2 dell'aereo, nonché la durata e la tecnologia del materiale.\r

\r

Le poltrone sono dotate di speciali rivestimenti per i poggiatesta in pelle vegana sviluppati rispettivamente da Toray Industries, Inc. e dalla società appcycle, Inc. con sede nella prefettura di Aomori. I rivestimenti dei poggiatesta in Ultrasuede™ nu1, il più recente prodotto sviluppato da Toray Industries, Inc. che è parzialmente costituito da Pet2 di origine vegetale al 100% e da Pet riciclato, sono stati adottati per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre con appcycle i rivestimenti dei poggiatesta sono stati realizzati con i residui del succo di mele della prefettura di Aomori, e sono il simbolo dell'ulteriore impegno di Ana a contribuire alle economie regionali.\r

\r

A bordo sono stati introdotti speciali colori di illuminazione e musica di sottofondo che evocano la ricchezza della natura, per accogliere i passeggeri in un ambiente unico per un volo sostenibile.","post_title":"Ana Green Jet porta in volo la sostenibilità ambientale sulla Tokyo Haneda-San Francisco","post_date":"2022-10-11T10:57:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665485871000]}]}}