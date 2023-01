Una compagnia aerea siciliana. Anche Confcommercio Messina è d’accordo Non sappiamo se sarà una delle solite iniziative regionali che fanno tanto clamore e finiscono in una nuvola di polvere o qualcosa di più serio, però la notizia va data. La riporta LaSicilia.it, ed è questa: l’idea di una compagnia aerea siciliana per non essere “ostaggio” del caro voli, inizia ad avere sempre più sostenitori. Dopo l’Ance Messina che si è detta favorevole alla proposta del Codacons a sposare la tesi è Confcommercio Messina che aggiunge anche l’ipotesi di un azionariato popolare. Si potrebbe così raggiungere il doppio risultato d’incentivare il turismo e porre finalmente fine alle difficoltà cui vanno incontro migliaia e migliaia di pendolari siciliani. Confcommercio Messina si schiera contro il caro voli e sposa l’iniziativa lanciata da Francesco La Fauci, consulente Codacons e dall’associazione di tutela dei consumatori che ha lanciato l’idea di creare una compagnia aerea siciliana con l’obiettivo di rendere la regione autonoma nel settore del trasporto aereo. “L’idea – spiega il presidente Carmelo Picciotto – è quella di creare una sinergia tra pubblico e privato, istituzioni, forze sociali e cittadini, perché si possa procedere alla creazione di una aerolinea che possa provvedere ai bisogni dei siciliani e incentivare il turismo a costi non proibitivi.” Un progetto cui non solo la Confcommercio Messina ha aderito, ma che ha fatto proprio attraverso una raccolta di adesioni che prelude ad un azionariato popolare mediante la sottoscrizione e l’eventuale acquisto di quote da parte dei cittadini. Gli interessati potranno scrivere all’indirizzo adesionicomitatovolisicilia@ gmail.com.

L'offerta prevede il 20% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate dal 9 gennaio al 30 aprile 2023, con partenza tra il 1° giugno e il 30 settembre 2023. La promozione è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia e Spagna: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.\r

\r

Per chi invece desidera partire alla scoperta della terra degli dei, c’è la promozione Speciale Grecia. Lo sconto del 20% (diritti fissi, servizi di bordo e sistemazione in cabina esclusi) verrà applicato alle tariffe per passaggio nave, sistemazione in poltrona, veicoli e animali domestici al seguito, esclusivamente per chi prenota entro il 28 febbraio 2023 con partenza fino al 31 dicembre 2023. L’offerta è valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines e Grimaldi Minoan Lines che collegano la Grecia all’Italia: Brindisi-Patrasso, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con le altre promozioni in corso di validità e con le convenzioni. Esclusivamente per le linee da/per Ancona, per le quali la promozione prende il nome di Early Booking, fino a 20 giorni prima della data di partenza sarà possibile cancellare la prenotazione senza penale, oppure modificarla senza spese di variazione.","post_title":"Parte la campagna advance booking di Grimaldi con sconti del 20%","post_date":"2023-01-10T12:52:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673355126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di promozioni per easyJet: ha preso il via la Big Orange Sale, che da oggi e fino al 23 gennaio prevede 250.000 posti sui voli da e per l’Italia a tariffe scontate al 20%.\r

Sono oltre 225 le destinazioni raggiungibili dall’Italia – dalla Grecia alla Croazia e dalle Baleari oltre che alle mete domestiche – per pianificare un viaggio tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2023. Le possibilità spaziano da Bari, Brindisi, Catania e Palermo fino ad arrivare in altri paesi europei, dalle isole greche alle Baleari, passando per la Croazia e il Portogallo.\r

Ed è proprio a largo delle coste lusitane che si trova una delle più novità estive che hanno da poco fatto il loro ingresso nel network di easyJet: l'isola di Madeira che è raggiungibile in sole poche ore di volo da Milano Malpensa, il principale hub della compagnia aerea nell'Europa continentale.\r

","post_title":"EasyJet, al via la Big Orange Sale: 250.000 posti da e per l'Italia scontati al 20%","post_date":"2023-01-10T12:49:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673354987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Garibaldi Hotels chiude il 2022 con una crescita di fatturato del 29% rispetto all'anno precedente e si presenta ai nastri di partenza del 2023 con ottimismo, anche grazie ai risultati molto positivi della stagione invernale. All'orizzonte però aleggia il fantasma dei rincari, che potrebbero in parte minare il trend positivo della compagnia. “Abbiamo lavorato in modo oculato per arrivare a questo traguardo. Dopo quest’ultimi anni difficili volevamo tornare a guardare al futuro ripartendo dai risultati del 2019 che erano l’obiettivo per fine anno\", spiega il direttore generale di Garibaldi Hotels, Fabrizio Prete.\r

\r

Destagionalizzazione, investimenti, accordi commerciali sono in particolare i punti chiave della strategia del gruppo alberghiero pugliese che hanno permesso sia di incrementare le vendite dirette, sia di migliorare le performance del comparto gruppi, in aumento su tutte le strutture di circa il 10%. Inoltre, a portare una ventata di ottimismo e fiducia è la montagna: “La stagione invernale partita circa un mese fa ci sta gratificando molto con risultati importanti - prosegue Prete -. Ottime performance in termini di prenotazioni sulle tre strutture del Trentino (Monzoni, Piaz e Fratazza) con un incremento medio delle tariffe medie dell’8% circa. Sta crescendo inoltre a doppia cifra percentuale anche il segmento trade, grazie a nuovi accordi con to specializzati che ci hanno permesso di spingere su questo canale”.\r

\r

I risultati positivi rischiano però di essere vanificati dai continui aumenti di prezzo che rappresentano una spada di Damocle: “Avvertiamo questa minaccia incombente visti i rincari con cui ogni giorno dobbiamo confrontarci - conclude Prete -. Abbiamo calcolato un aumento di quasi l’80% medio sui costi energetici, del 50% sulle lavanderie industriali, del 30% sulle materie prime (in particolar modo alimentari). Questi incrementi vanno a colpire tutti gli sforzi commerciali fatti per crescere poiché erodono la marginalità. Noi siamo ottimisti sul 2023 perché ogni nostra scelta è ben ponderata per garantire la sostenibilità aziendale ma certamente i costi sono un deterrente importante per lo sviluppo”.","post_title":"Bene Garibaldi Hotels nel 2022 anche grazie al trade. Sul 2023 pesa la questione rincari","post_date":"2023-01-10T12:33:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673354015000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' tornato in servizio rotta Dubai-Londra Heathrow il primo A380 di Emirates completamente rinnovato, in linea con il programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari varato dalla compagnia aerea.\r

L'A380 presenta gli ultimi prodotti e i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l'ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto \"game changer\" della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell'albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella doccia termale di prima classe.\r

\"Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all'interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti\".\r

Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l'A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine del mese di gennaio. Man mano che il programma di ammodernamento andrà avanti, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito presso le strutture di Emirates Engineering. Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Il vettore prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025.","post_title":"Emirates: in servizio il primo A380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati","post_date":"2023-01-10T11:42:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673350962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436977","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non sappiamo se sarà una delle solite iniziative regionali che fanno tanto clamore e finiscono in una nuvola di polvere o qualcosa di più serio, però la notizia va data. La riporta LaSicilia.it, ed è questa: l’idea di una compagnia aerea siciliana per non essere “ostaggio” del caro voli, inizia ad avere sempre più sostenitori. Dopo l’Ance Messina che si è detta favorevole alla proposta del Codacons a sposare la tesi è Confcommercio Messina che aggiunge anche l’ipotesi di un azionariato popolare.\r

Si potrebbe così raggiungere il doppio risultato d’incentivare il turismo e porre finalmente fine alle difficoltà cui vanno incontro migliaia e migliaia di pendolari siciliani.\r

Confcommercio Messina si schiera contro il caro voli e sposa l’iniziativa lanciata da Francesco La Fauci, consulente Codacons e dall’associazione di tutela dei consumatori che ha lanciato l’idea di creare una compagnia aerea siciliana con l’obiettivo di rendere la regione autonoma nel settore del trasporto aereo. “L’idea – spiega il presidente Carmelo Picciotto – è quella di creare una sinergia tra pubblico e privato, istituzioni, forze sociali e cittadini, perché si possa procedere alla creazione di una aerolinea che possa provvedere ai bisogni dei siciliani e incentivare il turismo a costi non proibitivi.” \r

\r

\r

Un progetto cui non solo la Confcommercio Messina ha aderito, ma che ha fatto proprio attraverso una raccolta di adesioni che prelude ad un azionariato popolare mediante la sottoscrizione e l’eventuale acquisto di quote da parte dei cittadini. \r

\r

Gli interessati potranno scrivere all’indirizzo adesionicomitatovolisicilia@gmail.com.\r

\r

\r

","post_title":"Una compagnia aerea siciliana. Anche Confcommercio Messina è d'accordo","post_date":"2023-01-10T11:13:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1673349194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Alessandro Caristo il general manager del Nolinski Venezia, il nuovo hotel luxury lifestyle del gruppo francese Evok in apertura quest'anno. Nato in una famiglia di albergatori, Caristo ne ha ereditato la passione per l’ospitalità e il servizio. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola alberghiera di Stresa e Milano, ha iniziato la propria carriera negli alberghi a 4 e a 5 stelle tra Londra, la Svizzera e l’Italia.\r

\r

Accumulati oltre dieci anni di esperienza maturati fra le attività di front office, il settore food&beverage e le vendite, Caristo ha conseguito il master in economia e gestione del turismo presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha successivamente assunto incarichi dirigenziali all’interno di alberghi italiani e svizzeri, tra i quali spicca il suo periodo da direttore dell’hotel Cipriani nel capoluogo veneto, poco prima di entrare a far parte del gruppo Evok e assumere la direzione del Nolinski Venezia. Il suo primo incarico sarà ora quello di scegliere e assumere i 140 impiegati che andranno a costituire il suo team.\r

\r

Di proprietà di Pierre Bastid, il gruppo Evok nasce da un’idea di Romain Yzerman e di Emmanuel Sauvage, direttore generale, nel 2014. L’obiettivo dei tre co-fondatori era quello di creare nuovi approcci al lifestyle e destinazioni turistiche capaci di cambiare le regole del gioco nel campo dell’ospitalità di lusso. Oltre al brand Nolinski, la compagnia vanta anche i marchi Brach e Sinner, nonché altri ristoranti e proprietà indipendenti. Attualmente gestisce sei indirizzi brandizzati. In arrivo, in aggiunta al Nolinski Venezia, ci sono i Brach di Madrid e di Roma, la cui inaugurazione è prevista rispettivamente nel 2024 e nel 2025.","post_title":"L’ex direttore del Cipriani, Alessandro Caristo, nominato gm del nuovo Nolinski Venezia","post_date":"2023-01-10T10:09:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673345355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha messo a segno per il 2022 l'obiettivo del superamento dei numeri pre-pandemia, sia per il traffico passeggeri sia per la capacità offerta. Ma il processo di recupero non è stato omogeneo a livello geografico.\r

\r

La compagnia aerea turca ha trasportato complessivamente 71,8 milioni di passeggeri - ancora il 3% in meno rispetto al livello dell'intero 2019 - ma ha comunque registrato una crescita del 6,2% del traffico passeggeri internazionale, a seguito di un aumento del 7,5% della capacità. In questo quadro globale il traffico sulle rotte dell'Asia-Pacifico ha sofferto ed è diminuito di quasi un quarto rispetto al dato 2019.\r

I servizi in Asia-Pacifico sono stati il secondo generatore di traffico per il vettore nel 2019, subito dopo i voli europei.\r

\r

Turkish Airlines ha registrato una forte crescita del traffico sulle rotte del Nord America e dell'America Latina, dove ha peraltro aggiunto una notevole capacità. Tuttavia, lo scorso anno il traffico e la capacità domestici sono diminuiti significativamente, di oltre il 10%, rispetto ai livelli pre-crisi. Turkish Airlines ha trasportato 25,5 milioni di passeggeri domestici, con una riduzione del 16%.","post_title":"Turkish Airlines chiude il 2022 sfiorando il numero passeggeri pre-crisi","post_date":"2023-01-10T09:55:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673344556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La ripresa del traffico aerei passeggeri è proseguita anche nel mese di novembre 2022: la Iata segnala che il traffico misurato in passeggeri-chilometro - Rpk - è aumentato del 41,3% rispetto al novembre 2021; a livello globale, siamo al 75,3% dei livelli di novembre 2019.\r

\r

Il traffico internazionale è aumentato dell'85,2% rispetto a novembre 2021. L'Asia-Pacifico ha continuato a registrare i risultati più forti rispetto all'anno precedente, con tutte le regioni che hanno registrato un miglioramento rispetto al 2021. Il trend del traffico domestico registra una crescita del 3,4% rispetto a novembre 2021, ma le restrizioni ai viaggi in Cina hanno continuato a frenare il risultato globale. Il traffico nazionale totale di novembre 2022 ha raggiunto il 77,7% dei numeri 2019.\r

Politica scientifica\r

\"I risultati del traffico di novembre confermano che i consumatori stanno godendo appieno della libertà di viaggiare - ha commentato Willie Walsh, direttore generale dell'associazione internazionale delle compagnie aeree -. Purtroppo, le reazioni alla riapertura dei viaggi internazionali da parte della Cina a gennaio ci ricordano che molti governi stanno ancora giocando a fare politica scientifica quando si tratta di Covid-19 e di viaggi\".\r

\r

Epidemiologi, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e altri hanno affermato che la reintroduzione dei test per i viaggiatori provenienti dalla Cina può fare ben poco per contenere un virus che è già presente in tutto il mondo. Inoltre, le obiezioni della Cina a queste misure politiche sono compromesse dai suoi stessi requisiti di test prima della partenza per le persone che viaggiano in Cina. I governi dovrebbero concentrarsi sull'utilizzo degli strumenti disponibili per gestire efficacemente il Covid-19, tra cui il miglioramento delle terapie e delle vaccinazioni, piuttosto che ripetere politiche che negli ultimi tre anni hanno fallito più volte\".","post_title":"Iata: traffico passeggeri in crescita anche per il mese di novembre 2022","post_date":"2023-01-10T09:45:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673343941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air corre sulla rotta della sostenibilità: le emissioni medie di carbonio della compagnia per il 2022 sono state pari a 55,2 grammi per passeggero/km, il 15,4% in meno rispetto al 2021 e le più basse mai registrate dalla low cost in un anno solare.\r

\r

La compagnia si impegna a ridurre ulteriormente l'intensità delle emissioni di carbonio del 25% entro il 2030. Un elemento integrante della strategia di sostenibilità è il rinnovo della sua flotta. Il vettore ha costantemente aggiunto nuovi Airbus A321neo alla sua flotta e sostituito quelli più vecchi, con 34 Airbus A321neo aggiunti alla flotta nel 2022. La quota di nuovi aeromobili con tecnologia \"neo\" all'interno della flotta dovrebbe superare il 50% entro la fine dell'anno finanziario in corso. Attualmente, il vettore opera una flotta di 177 aeromobili Airbus con un'età media di 4,6 anni, al di sotto quindi dell'età media della flotta dei suoi principali concorrenti, pari a circa 10 anni. Nel 2022, il 50% di tutti i voli Wizz Air operati da e per l'Italia sono stati effettuati con gli A321neo.\r

\r

Wizz Air è inoltre impegnata in iniziative di efficientamento del carburante e nel miglioramento dei relativi dati analitici. La compagnia aerea ha inoltre firmato un Memorandum d'Intesa con Airbus per esplorare il potenziale degli aeromobili alimentati a idrogeno e con OMV per la fornitura di carburante sostenibile per l'aviazione tra il 2023 e il 2030.","post_title":"Wizz Air sempre più green: le emissioni di carbonio sono le più basse mai registrate in un anno","post_date":"2023-01-10T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673342102000]}]}}