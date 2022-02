Ukraine Airlines centra gli obiettivi di riduzione dei costi

Ukraine Airlines archivia il 2021 che, a fronte delle conseguenze della crisi causata dalla pandemia, ha visto la società “implementare con successo le misure per ottimizzare e migliorare le prestazioni dell’azienda, ridurre al minimo l’impatto della crisi e, in particolare, rafforzare la reputazione tra i passeggeri nazionali ed internazionali. Parallelamente è proseguito l’impegno all’implementazione di soluzioni digitali nell’ambiente dei servizi”. a fronte delle conseguenze della crisi causata dalla pandemia, ha visto la società “implementare con successo le misure per ottimizzare e migliorare le prestazioni dell’azienda, ridurre al minimo l’impatto della crisi e, in particolare, rafforzare la reputazione tra i passeggeri nazionali ed internazionali. Parallelamente è proseguito l’impegno all’implementazione di soluzioni digitali nell’ambiente dei servizi”.

Nel 2021 la compagnia ha effettuato 20,657 voli, il 45% in più rispetto al 2020 e il 65% in meno rispetto al 2019; i passeggeri trasportati sono stati 2.790.037, il 61% in più rispetto al 2020, ma il 65% in meno rispetto al 2019; 4416 le tonnellate di cargo rispetto alle 7456 tonnellate del 2020 e alle 21.650 tonnellate del 2019.