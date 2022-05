Uk: i vettori russi non potranno vendere i loro slot sugli scali britannici

Novità Uk. Le tre compagnie aeree russe che avevano diritti di volo, negli aeroporti del Regno Unito non potranno venderli.

Il ministro degli affari esteri, Liz Truss, ha annunciato che né Aeroflot, né Ural Airlines, né Rossiya (che è di proprietà di Aeroflot), potranno disporre degli “slot” di loro proprietà negli aeroporti britannici.

La decisione del governo significa che l’ente che assegna i diritti di volo, ACL, non può assegnarli per l’estate o gli inverni successivi. Inoltre, non può autorizzare le tre società a disporne.

Prima della guerra, Aeroflot aveva 70 slot settimanali; Rossiya aveva i diritti a Gatwick, da dove volava una volta al giorno a San Pietroburgo e gli Urali volavano a Stansted quattro volte a settimana.