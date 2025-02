Turkish Airlines apre a Tokyo Narita la sua settima lounge internazionale Turkish Airlines ha aperto a Tokyo Narita la sua più grande lounge all’estero, che è anche la settima oltre i confini nazionali della Turchia, dopo quelle di Nairobi, Mosca, Miami, Washington, Bangkok e New York. dopo quelle di Nairobi, Mosca, Miami, Washington, Bangkok e New York. Situata nel Terminal 1 ala Sud, satellite 4, gate 47, la Turkish Airlines Lounge di Narita occuperà un’area totale di circa 1.500 metri quadri, una volta completata la seconda fase. Inizialmente, la lounge accoglierà i passeggeri su uno spazio di 800 metri quadrati, offrendo un ambiente confortevole per un massimo di 105 passeggeri. La lounge sarà attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.45 e sarà accessibile ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Plus ed Elite, ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Corporate, ai soci Star Alliance Gold e ai passeggeri di Business Class (First Class) che volano con le compagnie aeree aderenti a Star Alliance. “In questa lounge offriamo ai nostri ospiti uno spazio che armonizza l’ospitalità turca con l’eleganza giapponese, simboleggiando oltre un secolo di strette relazioni tra le nostre nazioni – ha dichiarato Ümit Develi, vp of sales Far East & Oceania di Turkish Airlines -. Queso luogo riflette il nostro impegno a migliorare l’esperienza di viaggio e a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico”. Oltre alla ricca proposta a buffet di piatti della cucina turca, giapponese e dell’Estremo Oriente, la lounge è l’unica al di fuori di Istanbul a vantare un forno per pide turche proposte appena sfornate negli orari di pranzo e cena. Altri servizi includono aree relax con poltrone e lettini e una sala vip per una maggiore privacy. Le docce, le toilette e una sala per bambini completano l’offerta perfetta per tutte le esigenze dei passeggeri. Previsto anche il wi-fi gratuito, schermi informativi sui voli e a uno spazio di lavoro dedicato. Oltre alla ricca proposta a buffet di piatti della cucina turca, giapponese e dell’Estremo Oriente, la lounge è l’unica al di fuori di Istanbul a vantare un forno per pide turche proposte appena sfornate negli orari di pranzo e cena. Altri servizi includono aree relax con poltrone e lettini e una sala vip per una maggiore privacy. Le docce, le toilette e una sala per bambini completano l’offerta perfetta per tutte le esigenze dei passeggeri. Previsto anche il wi-fi gratuito, schermi informativi sui voli e a uno spazio di lavoro dedicato. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Escursioni che mixano visite, esperienze, degustazioni e momenti di relax, da svolgersi in due giornate o da prolungare per periodi più lunghi in base alla disponibilità del viaggiatore. Si chiama Geoparco dell’Alta Murgia tour: tra natura, arte e gusto il nuovo itinerario con cui l'incoming tour operator pugliese di Gravina specializzato in turismo culturale ed esperienziale, Ada Tour, è risultato aggiudicatario dell’avviso pubblico Prodotti turistici dell’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione, teso a innovare e diversificare l’offerta turistica pugliese. "Dopo la recente nomina del 9 settembre 2024 a geoparco Unesco dell’area del parco nazionale dell’Alta Murgia, abbiamo sentito prioritaria la necessità di strutturare dei prodotti turistici sul nostro territorio, da sempre secondario rispetto ad altre aree più note della Puglia, come il Salento, il Gargano e la valle d’Itria, e quindi privo di un’offerta ben strutturata e distribuita - spiega il direttore di Ada Tour, Marcello Benevento -. Numerose le partnership siglate con operatori locali pubblici e privati, a cominciare dallo stesso Ente parco nazionale dell’Alta Murgia". Grazie proprio a tali collaborazioni, l'itinerario dedicato al geoparco, i cui tour inizieranno a metà febbraio, mira a porsi come un prodotto turistico di eccellenza in grado di rispondere alle tendenze emergenti del turismo esperienziale e sostenibile. "Ogni partner contribuisce a valorizzare l’autenticità del territorio, ad ampliare la rete di promozione e a coinvolgere attivamente le comunità locali. Il tutto per un tour dinamico e attrattivo, che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo tutto il territorio". "Il riconoscimento Unesco apre nuove prospettive per la valorizzazione turistica del nostro territorio - aggiunge il commissario straordinario del parco Francesco Tarantini -. Iniziative come questa contribuiscono a strutturare un’offerta sostenibile e di qualità, capace di far conoscere l’identità geologica, culturale ed enogastronomica del geoparco. Lavorare in sinergia con gli operatori è fondamentale per rendere MurGeopark sempre più attrattivo e accessibile a un pubblico ampio e consapevole". L'itinerario sarà presentato domani giovedì 6 febbraio alle 10 presso la sede dell’Ente parco Alta Murgia a Gravina in Puglia, nonché in occasione della Bit Milano tra il 9 e l'11 dello stesso mese nello stand di Puglia Promozione. Nei giorni del 14 e 15 marzo è inoltre previsto un educational per una delegazione di tour operator, giornalisti e influencer. [gallery ids="484002,484003,484004"] [post_title] => Nuovo itinerario Ada Tour dedicato al geoparco Unesco dell'Alta Murgia [post_date] => 2025-02-05T13:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738760698000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha aperto a Tokyo Narita la sua più grande lounge all’estero, che è anche la settima oltre i confini nazionali della Turchia, dopo quelle di Nairobi, Mosca, Miami, Washington, Bangkok e New York. Situata nel Terminal 1 ala Sud, satellite 4, gate 47, la Turkish Airlines Lounge di Narita occuperà un’area totale di circa 1.500 metri quadri, una volta completata la seconda fase. Inizialmente, la lounge accoglierà i passeggeri su uno spazio di 800 metri quadrati, offrendo un ambiente confortevole per un massimo di 105 passeggeri. La lounge sarà attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.45 e sarà accessibile ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Plus ed Elite, ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Corporate, ai soci Star Alliance Gold e ai passeggeri di Business Class (First Class) che volano con le compagnie aeree aderenti a Star Alliance. "In questa lounge offriamo ai nostri ospiti uno spazio che armonizza l’ospitalità turca con l’eleganza giapponese, simboleggiando oltre un secolo di strette relazioni tra le nostre nazioni - ha dichiarato Ümit Develi, vp of sales Far East & Oceania di Turkish Airlines -. Queso luogo riflette il nostro impegno a migliorare l’esperienza di viaggio e a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico”. Oltre alla ricca proposta a buffet di piatti della cucina turca, giapponese e dell’Estremo Oriente, la lounge è l’unica al di fuori di Istanbul a vantare un forno per pide turche proposte appena sfornate negli orari di pranzo e cena. Altri servizi includono aree relax con poltrone e lettini e una sala vip per una maggiore privacy. Le docce, le toilette e una sala per bambini completano l’offerta perfetta per tutte le esigenze dei passeggeri. Previsto anche il wi-fi gratuito, schermi informativi sui voli e a uno spazio di lavoro dedicato. [post_title] => Turkish Airlines apre a Tokyo Narita la sua settima lounge internazionale [post_date] => 2025-02-05T11:42:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738755760000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Azerbaijan Airlines ha rinnovato l'accordo con Travelport per la distribuzione dei contenuti, in base al quale le agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ continueranno ad avere accesso all'intera gamma di contenuti di Azal pronti per la vendita al dettaglio, compresi i servizi accessori. “Travelport è stato un partner eccezionale che ha sostenuto la nostra crescita, garantendo che i nostri contenuti fossero normalizzati e facilmente accessibili alle agenzie - ha dichiarato Jamil Manizade, chief commercial officer di Azal -. Questo prolungamento dell'accordo dimostra il nostro impegno comune per dare ai rivenditori di viaggi la possibilità di offrire esperienze migliori ai nostri clienti”. Gli agenti che utilizzano Travelport+ possono visualizzare e confrontare l'intera gamma di tariffe e servizi di Azerbaijan Airlines senza soluzione di continuità in un'unica vista, migliorando la loro capacità di prenotare le migliori offerte per i viaggiatori. Grazie ai miglioramenti della ricerca AI di Travelport, Content Curation Layer (Ccl), gli agenti possono confrontare rapidamente e facilmente le opzioni di volo e identificare le offerte più rilevanti del vettore. Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale per normalizzare e arricchire i contenuti aggregati in modo che le offerte delle compagnie aeree siano più facili da comprendere e confrontare. “Questo accordo garantisce alle agenzie che utilizzano Travelport+ un accesso semplificato ai contenuti arricchiti e pronti per la vendita al dettaglio di Azal - ha dichiarato Damian Hickey, Global Head of Air Partners di Travelport -. La strategia di crescita del vettore sarà fortemente sostenuta dai nostri clienti delle agenzie che utilizzano Travelport+ per cercare e prenotare le offerte e le rotte aggiuntive di Azal”. [post_title] => Azerbaijan Airlines rinnova e amplia l'intesa con Travelport [post_date] => 2025-02-05T10:41:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738752113000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Creo travel celebra il terzo anniversario degli Happy Hour by creo, appuntamenti dedicati agli agenti di viaggio in diverse città italiane che uniscono il piacere della scoperta alla convivialità di drink ispirati alle destinazioni proposte. Lanciato tre anni fa, grazie al connubio tra formazione e intrattenimento, il format del tour operator pesarese è diventato un'occasione per scoprire nuove mete in un contesto informale e coinvolgente. Proprio in questa direzione, il 2025 si è aperto con la prima serata a Ferrara lo scorso 15 gennaio, segnando l’inizio di un viaggio che toccherà diverse città italiane nel corso dell’anno commerciale. Il riscontro è stato positivo: nelle prime quattro tappe, 146 agenti di viaggio hanno partecipato agli incontri. Fondamentale è stato anche il contributo dei partner commerciali Air Canada, Sandals & Beaches Resorts, Ente del turismo di Aruba, Air Tahiti Nui e Tahiti Tourisme. A caratterizzare ogni serata è l’abbinamento tra destinazione e gusto: per ogni meta presentata viene creato un cocktail tematico, studiato per evocare atmosfere, sapori e suggestioni dei luoghi raccontati dai product manager creo. Il tutto è accompagnato da coreografie di ballerine che eseguono danze tradizionali, offrendo agli ospiti un assaggio autentico della cultura locale. Il format non è solo un’opportunità per approfondire mete e prodotti, ma anche un’occasione per creare connessioni e favorire il confronto tra agenti di viaggio e professionisti del settore. Gli Happy Hour by creo proseguiranno nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti: il tour farà tappa a Pistoia il 26 febbraio, Milano il 27 febbraio e a Cattolica il 5 marzo, dove altri partner commerciali accompagneranno gli agenti di viaggio alla scoperta di nuove destinazioni e proposte. [post_title] => Proseguono anche nel 2025 gli appuntamenti con gli Happy Hour by creo [post_date] => 2025-02-05T10:01:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738749708000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines sarà la prima compagnia aerea statunitense a ripristinare i voli verso Israele: lo comunica lo stesso vettore, annunciando che la rotta tra New York/Newark - e l'aeroporto di Tel Aviv decollerà il prossimo 15 marzo. Sono previsti collegamenti giornalieri, operati con Boeing 787-10 Dreamliner, che diventeranno due al giorno dal 29 marzo. Inizialmente United aveva previsto di riprendere i voli questo mese, ma alla fine ha spostato la data del ritorno in Israele alla metà del prossimo mese. “Questa ripresa segue una valutazione dettagliata delle considerazioni operative per la regione e una stretta collaborazione con i sindacati che rappresentano i nostri assistenti di volo e piloti”, si legge in una nota della compagnia. Dal 7 ottobre 2023 United Airlines ha operato 28 voli settimanali da Tel Aviv: 14 verso New York e i restanti verso varie destinazioni negli Stati Uniti, tra cui Chicago, Washington e San Francisco. In parallelo, Delta Air Lines ha programmato di riprendere i voli verso Israele il 1° aprile, con sette voli settimanali tra Tel Aviv e New York mentre, secondo il Times of Israel, American Airlines, ripristinerà i suoi collegamenti per Tel Aviv a partire dal prossimo settembre. [post_title] => United Airlines sarà la prima compagnia Usa a tornare in Israele, a metà marzo [post_date] => 2025-02-05T09:43:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738748634000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Devo ritornare su Ita-Lufthansa. Mi sembra, ma potrei essere un osservatore lacunoso, che non si tratti di un accordo alla pari, ma di un'intesa in cui c'è un superior e quindi di un inferior. Non devo sprecare parole per capire a chi vanno attribuiti i due ruoli. Per esempio: Ita Airways si sposterà nei terminal Lufthansa Airlines di Francoforte e Monaco, nel Terminal 1 a Francoforte e nel Terminal 2 a Monaco, già dal prossimo orario estivo. Alleanza e programma Cambio di alleanza aerea: in futuro, i passeggeri di Ita Airways potranno anche usufruire di tutti i vantaggi di prodotto del Gruppo Lufthansa. L'ammissione della compagnia aerea italiana a Star Alliance, la più grande alleanza aeronautica mondiale, è di fondamentale importanza per questo. I preparativi sono già iniziati. L'adesione ufficiale di Ita Airways a Star Alliance è prevista per la prima metà del 2026. Di conseguenza, Ita Airways ha già avviato il ritiro dall'alleanza SkyTeam. Con effetto immediato , 36 milioni di soci Miles & More possono guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli Ita Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di soci del programma frequent flyer di Ita Airways Volare possono guadagnare e riscattare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines. Non lo so mi sembra che il ragazzo problematico sia stato affidato ad un educatore di un certo valore. Continuo a dire che la cosa mi piace fino aun certo punto. Forse il tempo mi darà torto. Ma le idee prima di essere confutate devono essere messe alla prova. Vediamo. ga [post_title] => Accordo Ita-Lufthansa. Qualcuno fa il maestro e qualcun altro fa l'alunno [post_date] => 2025-02-04T11:28:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738668536000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cyprus Airways aggiunge una nuova destinazione al network italiano: Venezia, che sarà collegata a Larnaca con una rotta stagionale attiva dal prossimo 30 maggio e fino al 29 settembre 2025. Il collegamento verrà effettuato due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì e andrà ad unire due città molto affini tra loro, ricche di storia e patrimonio marittimo. I posti sono già in vendita attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia. Il network della compagnia per l'estate alle porte include diverse destinazioni nell'area mediterranea, tra cui i passeggeri possono esplorare città iconiche come Parigi, Milano e Barcellona, oltre a numerose destinazioni in Grecia, tra cui Rodi, Santorini e Skiathos. In Medio Oriente il vettore vola a Dubai, Beirut e Tel Aviv. [post_title] => Cyprus Airways amplia il network italiano con un volo stagionale per Venezia [post_date] => 2025-02-04T10:05:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738663514000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483854 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Icelandair aprirà il prossimo ottobre una nuova rotta per Miami che sarà servita dal nuovo Airbus A321Lr, con tre voli alla settimana. La città statunitense è la seconda del network della compagnia in Florida, dopo quella di Orlando. Dal 25 ottobre e fino a marzo 2026, i passeggeri Icelandair potranno volare quindi volare da Reykjavik a Miami ogni martedì, giovedì e sabato. Il nuovo collegamento di Icelandair renderà Miami l'unico aeroporto della Florida a offrire voli non-stop per tutti e cinque i Paesi scandinavi, mentre Reykjavik diventerà la sua 21ª destinazione europea. Lo scorso dicembre il vettore ha preso in consegna il suo primo aeromobile Airbus dopo aver operato per decenni principalmente con aeromobili Boeing. Dall'arrivo del nuovo Airbus A321Lr da 187 posti in configurazione a due classi (22 posti in business class e 165 posti in economy class), l'aeromobile a gennaio è stato utilizzato per volare tra l'Islanda e Londra Heathrow e Oslo-Gardermoen. Altri due A321Lr, noleggiati da Smbc Aviation Capital, dovrebbero essere consegnati prima dell'estate, mentre altri tre arriveranno in un secondo momento. [post_title] => Icelandair aprirà in ottobre una nuova rotta per Miami, operata con l'A321Lr [post_date] => 2025-02-04T09:50:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738662612000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita e Lufthansa. «Una giornata storica per l’aviazione civile italiana ed europea». Così Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, ha aperto la conferenza stampa di oggi dedicata al completamento delle operazioni che hanno portato la compagnia a entrare ufficialmente nel Gruppo Lufthansa. Un'occasione per illustrare le prime novità commerciali frutto di questa sinergia. «Questo è un momento molto importante per Ita - continua Pappalardo -. Gode di ottima salute e grazie all’entrata nel gruppo Lufthansa si aprono nuovi scenari». Accanto a Pappalardo, sul palco della sala conferenze della sede Ita Airways a Roma Fiumicino, siedono Carsten Spohr, ceo di Deutsche Lufthansa AG, e di Joerg Eberhart, amministratore delegato di ITA. Entrambi esprimono grande fiducia nell'alleanza, prevedendo una crescita strutturata, step by step. «Con la nostra esperienza sappiamo che l'integrazione a cui ci prepariamo è complessa, ma vi posso dire che ottimismo ed energia positiva ci stanno guidando e che ne faremo un successo in breve tempo - spiega Spohr -. Da quest'anno Ita avrà un impatto positivo su Lufthansa. Crediamo molto nel suo potenziale e nella forza dell'Italia, nel suo mercato del turismo, nelle sue persone. Crediamo fortemente in questa visione condivisa e siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo nella storia dell'aviazione europea». Eberhart ha confermato che il piano strategico della compagnia è già in fase avanzata: «Stiamo lavorando sul business plan e sul budget. Prevediamo che il 2025 sarà un anno di consolidamento, con capacità flotta sui 100 aeromobili, e che la crescita avverrà nel 2026-2027, soprattutto sul lungo raggio, creando nuove opportunità di occupazione». Secondo Carsten Spohr, «ci vorranno 18 mesi per raggiungere una piena sinergia tra ITA e Lufthansa. Abbiamo investito in questa compagnia per avere dei ritorni e il 2027 sarà il primo anno in cui avremo accesso a tutte le sinergie e in cui vedremo i massimi benefici di questa integrazione». Obiettivo breakeven sostenibile Il primo obiettivo da raggiungere è quello di un 'breakeven sostenibile', vale a dire il pareggio tra ricavi e uscite che non tenga conto di fluttuazioni di mercato, come ad esempio per il Giubileo, ma sia il risultato di un consolidamento sano delle attività. «Speriamo di raggiungerlo quest'anno, per iniziare con la crescita il prossimo», spiega Spohr, mettendo in chiaro che «solo da quel momento verranno affrontati più concretamente i temi portati avanti anche in queste settimane dai sindacati». Per il 2025 non sono previste nuove assunzioni, «se non qualche sostituzione dei pensionamenti - ha ribadito il ceo -. Il bacino dell'ex Alitalia è ricco di professionalità e competenze importanti e verranno presi in considerazione gli ex dipendenti in cassa integrazione, ma solo dal 2026 al 2028». L'uscita da SkyTeam Tra le novità, anche l'uscita di ITA Airways dall’alleanza SkyTeam, con una fase di transizione che terminerà il 30 aprile 2025 appannaggio dell'entrata in Star Alliance. La compagnia assicurerà la continuità dei servizi per i clienti e continuerà a collaborare con alcune compagnie dell’alleanza tramite accordi bilaterali. Da metà 2025, inizierà la transizione verso Star Alliance, con l’accesso progressivo ai servizi Lufthansa e dei partner. «Vogliamo che Roma diventi un punto di riferimento per Star Alliance nel sud Europa - spiega Spohr - . Ci sono ancora alcuni passaggi tecnici da affrontare, ma la rotta è tracciata». L'importanza di Fiumicino Il gruppo Lufthansa punterà molto sull'aeroporto di Roma Fiumicino, destinato a diventare un hub centrale per i voli intercontinentali, rafforzando il network tra Europa, America e Asia. «Siamo contentissimi di avere come hub Fiumicino, perché lavora benissimo - sottolinea Eberhart -, hanno vinto molti premi, per velocità, sicurezza, qualità dell'offerta: per noi è un ottimo standard. Quest'anno hanno già raggiunto il numero dei passeggeri che era previsto per il 2028, quindi l'incremento è stato molto più veloce del previsto e potrebbero anticipare alcuni investimenti che permetteranno la scalabilità di questo aeroporto». Un'altra delle principali novità annunciate è la partnership tra il programma fedeltà Volare di ITA Airways e Miles&More del Gruppo Lufthansa. Grazie a questo accordo, i 2,7 milioni di soci Volare potranno accumulare e utilizzare punti anche sui voli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, mentre i 36 milioni di membri di Miles&More potranno fare lo stesso sui voli ITA Airways. Piccole rivoluzioni A partire dalla stagione Iata 2025, prevista per il 30 marzo 2025, Ita Airways garantirà l’accesso a circa 130 lounge del Gruppo Lufthansa ai propri passeggeri, mentre quelli delle compagnie del Gruppo Lufthansa potranno usufruire delle lounge di Ita Airways. L’integrazione operativa con Lufthansa prevederà inoltre il trasferimento delle operazioni di Ita Airways nei terminal del Gruppo Lufthansa a Francoforte e Monaco, semplificando così i collegamenti per i passeggeri. Parallelamente, verranno avviati accordi di codeshare, che estenderanno il network Ita a circa 250 destinazioni, migliorando la distribuzione delle frequenze e delle connessioni tra gli hub del Gruppo Lufthansa e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Lufthansa e Ita stanno inoltre investendo nella digitalizzazione dei servizi per i passeggeri. Oltre 150 milioni di passeggeri potranno selezionare la compagnia di viaggio preferita e gestire le proprie prenotazioni con maggiore facilità grazie a un’app dedicata. [post_title] => Ita e Lufthansa: nuovi scenari e piani per le assunzioni. Fiumicino al centro [post_date] => 2025-02-03T14:02:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738591360000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turkish airlines apre a tokyo narita la sua settima lounge internazionale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2586,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Escursioni che mixano visite, esperienze, degustazioni e momenti di relax, da svolgersi in due giornate o da prolungare per periodi più lunghi in base alla disponibilità del viaggiatore. Si chiama Geoparco dell’Alta Murgia tour: tra natura, arte e gusto il nuovo itinerario con cui l'incoming tour operator pugliese di Gravina specializzato in turismo culturale ed esperienziale, Ada Tour, è risultato aggiudicatario dell’avviso pubblico Prodotti turistici dell’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione, teso a innovare e diversificare l’offerta turistica pugliese.\r

\r

\"Dopo la recente nomina del 9 settembre 2024 a geoparco Unesco dell’area del parco nazionale dell’Alta Murgia, abbiamo sentito prioritaria la necessità di strutturare dei prodotti turistici sul nostro territorio, da sempre secondario rispetto ad altre aree più note della Puglia, come il Salento, il Gargano e la valle d’Itria, e quindi privo di un’offerta ben strutturata e distribuita - spiega il direttore di Ada Tour, Marcello Benevento -. Numerose le partnership siglate con operatori locali pubblici e privati, a cominciare dallo stesso Ente parco nazionale dell’Alta Murgia\".\r

\r

Grazie proprio a tali collaborazioni, l'itinerario dedicato al geoparco, i cui tour inizieranno a metà febbraio, mira a porsi come un prodotto turistico di eccellenza in grado di rispondere alle tendenze emergenti del turismo esperienziale e sostenibile. \"Ogni partner contribuisce a valorizzare l’autenticità del territorio, ad ampliare la rete di promozione e a coinvolgere attivamente le comunità locali. Il tutto per un tour dinamico e attrattivo, che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo tutto il territorio\".\r

\r

\"Il riconoscimento Unesco apre nuove prospettive per la valorizzazione turistica del nostro territorio - aggiunge il commissario straordinario del parco Francesco Tarantini -. Iniziative come questa contribuiscono a strutturare un’offerta sostenibile e di qualità, capace di far conoscere l’identità geologica, culturale ed enogastronomica del geoparco. Lavorare in sinergia con gli operatori è fondamentale per rendere MurGeopark sempre più attrattivo e accessibile a un pubblico ampio e consapevole\".\r

\r

L'itinerario sarà presentato domani giovedì 6 febbraio alle 10 presso la sede dell’Ente parco Alta Murgia a Gravina in Puglia, nonché in occasione della Bit Milano tra il 9 e l'11 dello stesso mese nello stand di Puglia Promozione. Nei giorni del 14 e 15 marzo è inoltre previsto un educational per una delegazione di tour operator, giornalisti e influencer.\r

\r

[gallery ids=\"484002,484003,484004\"]","post_title":"Nuovo itinerario Ada Tour dedicato al geoparco Unesco dell'Alta Murgia","post_date":"2025-02-05T13:04:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738760698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha aperto a Tokyo Narita la sua più grande lounge all’estero, che è anche la settima oltre i confini nazionali della Turchia, dopo quelle di Nairobi, Mosca, Miami, Washington, Bangkok e New York. \r

\r

Situata nel Terminal 1 ala Sud, satellite 4, gate 47, la Turkish Airlines Lounge di Narita occuperà un’area totale di circa 1.500 metri quadri, una volta completata la seconda fase. Inizialmente, la lounge accoglierà i passeggeri su uno spazio di 800 metri quadrati, offrendo un ambiente confortevole per un massimo di 105 passeggeri. La lounge sarà attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.45 e sarà accessibile ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Plus ed Elite, ai titolari di carte Miles&Smiles Elite Corporate, ai soci Star Alliance Gold e ai passeggeri di Business Class (First Class) che volano con le compagnie aeree aderenti a Star Alliance.\r

\r

\"In questa lounge offriamo ai nostri ospiti uno spazio che armonizza l’ospitalità turca con l’eleganza giapponese, simboleggiando oltre un secolo di strette relazioni tra le nostre nazioni - ha dichiarato Ümit Develi, vp of sales Far East & Oceania di Turkish Airlines -. Queso luogo riflette il nostro impegno a migliorare l’esperienza di viaggio e a rafforzare ulteriormente la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico”.\r

\r

\r

Oltre alla ricca proposta a buffet di piatti della cucina turca, giapponese e dell’Estremo Oriente, la lounge è l’unica al di fuori di Istanbul a vantare un forno per pide turche proposte appena sfornate negli orari di pranzo e cena. Altri servizi includono aree relax con poltrone e lettini e una sala vip per una maggiore privacy. Le docce, le toilette e una sala per bambini completano l’offerta perfetta per tutte le esigenze dei passeggeri. Previsto anche il wi-fi gratuito, schermi informativi sui voli e a uno spazio di lavoro dedicato. \r

\r

","post_title":"Turkish Airlines apre a Tokyo Narita la sua settima lounge internazionale","post_date":"2025-02-05T11:42:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738755760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azerbaijan Airlines ha rinnovato l'accordo con Travelport per la distribuzione dei contenuti, in base al quale le agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ continueranno ad avere accesso all'intera gamma di contenuti di Azal pronti per la vendita al dettaglio, compresi i servizi accessori.\r

\r

“Travelport è stato un partner eccezionale che ha sostenuto la nostra crescita, garantendo che i nostri contenuti fossero normalizzati e facilmente accessibili alle agenzie - ha dichiarato Jamil Manizade, chief commercial officer di Azal -. Questo prolungamento dell'accordo dimostra il nostro impegno comune per dare ai rivenditori di viaggi la possibilità di offrire esperienze migliori ai nostri clienti”.\r

\r

Gli agenti che utilizzano Travelport+ possono visualizzare e confrontare l'intera gamma di tariffe e servizi di Azerbaijan Airlines senza soluzione di continuità in un'unica vista, migliorando la loro capacità di prenotare le migliori offerte per i viaggiatori. Grazie ai miglioramenti della ricerca AI di Travelport, Content Curation Layer (Ccl), gli agenti possono confrontare rapidamente e facilmente le opzioni di volo e identificare le offerte più rilevanti del vettore. Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale per normalizzare e arricchire i contenuti aggregati in modo che le offerte delle compagnie aeree siano più facili da comprendere e confrontare.\r

\r

“Questo accordo garantisce alle agenzie che utilizzano Travelport+ un accesso semplificato ai contenuti arricchiti e pronti per la vendita al dettaglio di Azal - ha dichiarato Damian Hickey, Global Head of Air Partners di Travelport -. La strategia di crescita del vettore sarà fortemente sostenuta dai nostri clienti delle agenzie che utilizzano Travelport+ per cercare e prenotare le offerte e le rotte aggiuntive di Azal”.\r

\r

","post_title":"Azerbaijan Airlines rinnova e amplia l'intesa con Travelport","post_date":"2025-02-05T10:41:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738752113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Creo travel celebra il terzo anniversario degli Happy Hour by creo, appuntamenti dedicati agli agenti di viaggio in diverse città italiane che uniscono il piacere della scoperta alla convivialità di drink ispirati alle destinazioni proposte. Lanciato tre anni fa, grazie al connubio tra formazione e intrattenimento, il format del tour operator pesarese è diventato un'occasione per scoprire nuove mete in un contesto informale e coinvolgente.\r

\r

Proprio in questa direzione, il 2025 si è aperto con la prima serata a Ferrara lo scorso 15 gennaio, segnando l’inizio di un viaggio che toccherà diverse città italiane nel corso dell’anno commerciale. Il riscontro è stato positivo: nelle prime quattro tappe, 146 agenti di viaggio hanno partecipato agli incontri. Fondamentale è stato anche il contributo dei partner commerciali Air Canada, Sandals & Beaches Resorts, Ente del turismo di Aruba, Air Tahiti Nui e Tahiti Tourisme.\r

\r

A caratterizzare ogni serata è l’abbinamento tra destinazione e gusto: per ogni meta presentata viene creato un cocktail tematico, studiato per evocare atmosfere, sapori e suggestioni dei luoghi raccontati dai product manager creo. Il tutto è accompagnato da coreografie di ballerine che eseguono danze tradizionali, offrendo agli ospiti un assaggio autentico della cultura locale. Il format non è solo un’opportunità per approfondire mete e prodotti, ma anche un’occasione per creare connessioni e favorire il confronto tra agenti di viaggio e professionisti del settore.\r

\r

Gli Happy Hour by creo proseguiranno nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti: il tour farà tappa a Pistoia il 26 febbraio, Milano il 27 febbraio e a Cattolica il 5 marzo, dove altri partner commerciali accompagneranno gli agenti di viaggio alla scoperta di nuove destinazioni e proposte.","post_title":"Proseguono anche nel 2025 gli appuntamenti con gli Happy Hour by creo","post_date":"2025-02-05T10:01:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738749708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines sarà la prima compagnia aerea statunitense a ripristinare i voli verso Israele: lo comunica lo stesso vettore, annunciando che la rotta tra New York/Newark - e l'aeroporto di Tel Aviv decollerà il prossimo 15 marzo.\r

\r

Sono previsti collegamenti giornalieri, operati con Boeing 787-10 Dreamliner, che diventeranno due al giorno dal 29 marzo. Inizialmente United aveva previsto di riprendere i voli questo mese, ma alla fine ha spostato la data del ritorno in Israele alla metà del prossimo mese.\r

\r

“Questa ripresa segue una valutazione dettagliata delle considerazioni operative per la regione e una stretta collaborazione con i sindacati che rappresentano i nostri assistenti di volo e piloti”, si legge in una nota della compagnia.\r

\r

Dal 7 ottobre 2023 United Airlines ha operato 28 voli settimanali da Tel Aviv: 14 verso New York e i restanti verso varie destinazioni negli Stati Uniti, tra cui Chicago, Washington e San Francisco.\r

\r

In parallelo, Delta Air Lines ha programmato di riprendere i voli verso Israele il 1° aprile, con sette voli settimanali tra Tel Aviv e New York mentre, secondo il Times of Israel, American Airlines, ripristinerà i suoi collegamenti per Tel Aviv a partire dal prossimo settembre.\r

\r

","post_title":"United Airlines sarà la prima compagnia Usa a tornare in Israele, a metà marzo","post_date":"2025-02-05T09:43:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738748634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Devo ritornare su Ita-Lufthansa. Mi sembra, ma potrei essere un osservatore lacunoso, che non si tratti di un accordo alla pari, ma di un'intesa in cui c'è un superior e quindi di un inferior. Non devo sprecare parole per capire a chi vanno attribuiti i due ruoli.\r

\r

Per esempio: Ita Airways si sposterà nei terminal Lufthansa Airlines di Francoforte e Monaco, nel Terminal 1 a Francoforte e nel Terminal 2 a Monaco, già dal prossimo orario estivo.\r

Alleanza e programma\r

Cambio di alleanza aerea: in futuro, i passeggeri di Ita Airways potranno anche usufruire di tutti i vantaggi di prodotto del Gruppo Lufthansa. L'ammissione della compagnia aerea italiana a Star Alliance, la più grande alleanza aeronautica mondiale, è di fondamentale importanza per questo. I preparativi sono già iniziati. L'adesione ufficiale di Ita Airways a Star Alliance è prevista per la prima metà del 2026. Di conseguenza, Ita Airways ha già avviato il ritiro dall'alleanza SkyTeam.\r

\r

Con effetto immediato , 36 milioni di soci Miles & More possono guadagnare e riscattare miglia su tutti i voli Ita Airways. Allo stesso tempo, i 2,7 milioni di soci del programma frequent flyer di Ita Airways Volare possono guadagnare e riscattare i loro punti su tutti i voli operati da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines.\r

\r

Non lo so mi sembra che il ragazzo problematico sia stato affidato ad un educatore di un certo valore. Continuo a dire che la cosa mi piace fino aun certo punto. Forse il tempo mi darà torto. Ma le idee prima di essere confutate devono essere messe alla prova. Vediamo.\r

\r

ga","post_title":"Accordo Ita-Lufthansa. Qualcuno fa il maestro e qualcun altro fa l'alunno","post_date":"2025-02-04T11:28:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738668536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cyprus Airways aggiunge una nuova destinazione al network italiano: Venezia, che sarà collegata a Larnaca con una rotta stagionale attiva dal prossimo 30 maggio e fino al 29 settembre 2025. \r

\r

Il collegamento verrà effettuato due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì e andrà ad unire due città molto affini tra loro, ricche di storia e patrimonio marittimo.\r

\r

I posti sono già in vendita attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia.\r

\r

Il network della compagnia per l'estate alle porte include diverse destinazioni nell'area mediterranea, tra cui i passeggeri possono esplorare città iconiche come Parigi, Milano e Barcellona, oltre a numerose destinazioni in Grecia, tra cui Rodi, Santorini e Skiathos. In Medio Oriente il vettore vola a Dubai, Beirut e Tel Aviv.","post_title":"Cyprus Airways amplia il network italiano con un volo stagionale per Venezia","post_date":"2025-02-04T10:05:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738663514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair aprirà il prossimo ottobre una nuova rotta per Miami che sarà servita dal nuovo Airbus A321Lr, con tre voli alla settimana. La città statunitense è la seconda del network della compagnia in Florida, dopo quella di Orlando.\r

\r

Dal 25 ottobre e fino a marzo 2026, i passeggeri Icelandair potranno volare quindi volare da Reykjavik a Miami ogni martedì, giovedì e sabato.\r

\r

Il nuovo collegamento di Icelandair renderà Miami l'unico aeroporto della Florida a offrire voli non-stop per tutti e cinque i Paesi scandinavi, mentre Reykjavik diventerà la sua 21ª destinazione europea.\r

\r

Lo scorso dicembre il vettore ha preso in consegna il suo primo aeromobile Airbus dopo aver operato per decenni principalmente con aeromobili Boeing. Dall'arrivo del nuovo Airbus A321Lr da 187 posti in configurazione a due classi (22 posti in business class e 165 posti in economy class), l'aeromobile a gennaio è stato utilizzato per volare tra l'Islanda e Londra Heathrow e Oslo-Gardermoen.\r

\r

Altri due A321Lr, noleggiati da Smbc Aviation Capital, dovrebbero essere consegnati prima dell'estate, mentre altri tre arriveranno in un secondo momento. ","post_title":"Icelandair aprirà in ottobre una nuova rotta per Miami, operata con l'A321Lr","post_date":"2025-02-04T09:50:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738662612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita e Lufthansa. «Una giornata storica per l’aviazione civile italiana ed europea». Così Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, ha aperto la conferenza stampa di oggi dedicata al completamento delle operazioni che hanno portato la compagnia a entrare ufficialmente nel Gruppo Lufthansa. Un'occasione per illustrare le prime novità commerciali frutto di questa sinergia.\r

\r

«Questo è un momento molto importante per Ita - continua Pappalardo -. Gode di ottima salute e grazie all’entrata nel gruppo Lufthansa si aprono nuovi scenari». Accanto a Pappalardo, sul palco della sala conferenze della sede Ita Airways a Roma Fiumicino, siedono Carsten Spohr, ceo di Deutsche Lufthansa AG, e di Joerg Eberhart, amministratore delegato di ITA. Entrambi esprimono grande fiducia nell'alleanza, prevedendo una crescita strutturata, step by step.\r

\r

«Con la nostra esperienza sappiamo che l'integrazione a cui ci prepariamo è complessa, ma vi posso dire che ottimismo ed energia positiva ci stanno guidando e che ne faremo un successo in breve tempo - spiega Spohr -. Da quest'anno Ita avrà un impatto positivo su Lufthansa. Crediamo molto nel suo potenziale e nella forza dell'Italia, nel suo mercato del turismo, nelle sue persone. Crediamo fortemente in questa visione condivisa e siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo nella storia dell'aviazione europea».\r

\r

Eberhart ha confermato che il piano strategico della compagnia è già in fase avanzata: «Stiamo lavorando sul business plan e sul budget. Prevediamo che il 2025 sarà un anno di consolidamento, con capacità flotta sui 100 aeromobili, e che la crescita avverrà nel 2026-2027, soprattutto sul lungo raggio, creando nuove opportunità di occupazione».\r

\r

Secondo Carsten Spohr, «ci vorranno 18 mesi per raggiungere una piena sinergia tra ITA e Lufthansa. Abbiamo investito in questa compagnia per avere dei ritorni e il 2027 sarà il primo anno in cui avremo accesso a tutte le sinergie e in cui vedremo i massimi benefici di questa integrazione».\r

Obiettivo breakeven sostenibile\r

Il primo obiettivo da raggiungere è quello di un 'breakeven sostenibile', vale a dire il pareggio tra ricavi e uscite che non tenga conto di fluttuazioni di mercato, come ad esempio per il Giubileo, ma sia il risultato di un consolidamento sano delle attività. «Speriamo di raggiungerlo quest'anno, per iniziare con la crescita il prossimo», spiega Spohr, mettendo in chiaro che «solo da quel momento verranno affrontati più concretamente i temi portati avanti anche in queste settimane dai sindacati».\r

\r

Per il 2025 non sono previste nuove assunzioni, «se non qualche sostituzione dei pensionamenti - ha ribadito il ceo -. Il bacino dell'ex Alitalia è ricco di professionalità e competenze importanti e verranno presi in considerazione gli ex dipendenti in cassa integrazione, ma solo dal 2026 al 2028».\r

L'uscita da SkyTeam\r

Tra le novità, anche l'uscita di ITA Airways dall’alleanza SkyTeam, con una fase di transizione che terminerà il 30 aprile 2025 appannaggio dell'entrata in Star Alliance. La compagnia assicurerà la continuità dei servizi per i clienti e continuerà a collaborare con alcune compagnie dell’alleanza tramite accordi bilaterali. Da metà 2025, inizierà la transizione verso Star Alliance, con l’accesso progressivo ai servizi Lufthansa e dei partner. «Vogliamo che Roma diventi un punto di riferimento per Star Alliance nel sud Europa - spiega Spohr - . Ci sono ancora alcuni passaggi tecnici da affrontare, ma la rotta è tracciata».\r

L'importanza di Fiumicino\r

Il gruppo Lufthansa punterà molto sull'aeroporto di Roma Fiumicino, destinato a diventare un hub centrale per i voli intercontinentali, rafforzando il network tra Europa, America e Asia. «Siamo contentissimi di avere come hub Fiumicino, perché lavora benissimo - sottolinea Eberhart -, hanno vinto molti premi, per velocità, sicurezza, qualità dell'offerta: per noi è un ottimo standard. Quest'anno hanno già raggiunto il numero dei passeggeri che era previsto per il 2028, quindi l'incremento è stato molto più veloce del previsto e potrebbero anticipare alcuni investimenti che permetteranno la scalabilità di questo aeroporto».\r

\r

Un'altra delle principali novità annunciate è la partnership tra il programma fedeltà Volare di ITA Airways e Miles&More del Gruppo Lufthansa. Grazie a questo accordo, i 2,7 milioni di soci Volare potranno accumulare e utilizzare punti anche sui voli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, mentre i 36 milioni di membri di Miles&More potranno fare lo stesso sui voli ITA Airways.\r

Piccole rivoluzioni\r

A partire dalla stagione Iata 2025, prevista per il 30 marzo 2025, Ita Airways garantirà l’accesso a circa 130 lounge del Gruppo Lufthansa ai propri passeggeri, mentre quelli delle compagnie del Gruppo Lufthansa potranno usufruire delle lounge di Ita Airways.\r

\r

L’integrazione operativa con Lufthansa prevederà inoltre il trasferimento delle operazioni di Ita Airways nei terminal del Gruppo Lufthansa a Francoforte e Monaco, semplificando così i collegamenti per i passeggeri. Parallelamente, verranno avviati accordi di codeshare, che estenderanno il network Ita a circa 250 destinazioni, migliorando la distribuzione delle frequenze e delle connessioni tra gli hub del Gruppo Lufthansa e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

\r

Lufthansa e Ita stanno inoltre investendo nella digitalizzazione dei servizi per i passeggeri. Oltre 150 milioni di passeggeri potranno selezionare la compagnia di viaggio preferita e gestire le proprie prenotazioni con maggiore facilità grazie a un’app dedicata.","post_title":"Ita e Lufthansa: nuovi scenari e piani per le assunzioni. Fiumicino al centro","post_date":"2025-02-03T14:02:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738591360000]}]}}