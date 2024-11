Tunisair Express raddoppia sulla Sicilia con la Catania-Tunisi, dal 20 dicembre Tunisair Express collegherà Catania a Tunisi con un nuovo volo che decollerà il prossimo 20 dicembre e sarà operato due volte a settimana, ogni venerdì e domenica. Con questa apertura, la compagnia aerea consolida la sua posizione sulla Sicilia, dove è già presente con un volo per Palermo tre volte a settimana, ogni lunedì, giovedì e sabato. Una rotta che risponde in primis alla domanda di collegamenti per questa regione orientale della Sicilia da parte dei tour operator partner della compagnia aerea, che desiderano consolidare i loro impegni in termini di trasporto turistico verso la Tunisia, consentendo così i fine settimana. Inoltre, in considerazione dei numerosi scambi economici tra la Tunisia e la Sicilia, il nuovo volo faciliterà gli spostamenti dei viaggiatori d’affari. Le novità proseguono anche verso l’estate: con l’introduzione dell’orario estivo 2025, Tunisair Express consoliderà il volo per Catania aggiungendo una frequenza supplementare ogni martedì, portando a 3 il numero dei voli. Questo è il terzo aeroporto italiano servito da Tunisair Express da Tunisi Cartagine, dopo Palermo e Napoli Capodichino. Condividi

