Trieste Airport: possibile raddoppio dei passeggeri nell’arco di cinque anni Piani ambiziosi per Trieste Airport che “entro cinque anni raddoppierà il numero di passeggeri in transito”: lo ha dichiarato il candidato del centro destra alle prossime elezioni regionali (e attuale Governatore) Massimiliano Fedriga, ripreso dall’Ansa. Fedriga ha spiegato che l’impennata nel numero dei passeggeri sarà possibile all’aumento delle tratte nazionali e internazionali da e per Trieste Airport, come Dublino, Tirana e alcune località della Grecia. Fedriga ha anche sottolineato che lo scalo opererà in alcuni casi in regime di continuità territoriale, come per il collegamento tra Ronchi e Milano Linate.

