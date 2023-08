Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell’estate 2019. Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell’anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia. Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze. Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce. Dal mare alla montagna, passando per le città d’arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS – Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451400" align="alignright" width="300"] Ph. Ruben Soltvedt[/caption] La Norvegia incentiva i viaggiatori ad approfondire la conoscenza della destinazione con un totale rinnovo del sito Visitnorway.com. Il portale include articoli su persone e luoghi unici in cui soggiornare, destinazioni, cibo, attrazioni, avventure e molto altro ancora, per fornire ai potenziali visitatori molte idee di viaggio e strumenti pratici di pianificazione. "Abbiamo lavorato molto duramente per ottimizzare il sito sia dal punto di vista visivo, sia da quello dei contenuti, sia da quello tecnico, in modo che i nostri utenti possano avere un'esperienza migliore ed essere ancora più incoraggiati a viaggiare ed esplorare la Norvegia - spiega Christine Baglo, direttore di Visitnorway.com -. Le destinazioni e i prodotti di viaggio appariranno ancora più attraenti e prenotabili di prima", Disponibile in nove lingue, il sito punta ad essere molto più di una "normale" guida turistica. "Le immagini parlano più delle parole. Grazie ai nostri articoli e ai contenuti video altamente coinvolgenti e scorrevoli, siamo in grado di trattenere i lettori sul sito più a lungo. Con il nuovo design, speriamo anche di invogliare il lettore ad approfondire ed esplorare più pagine. Quando sarà disponibile il pianificatore di itinerari, gli utenti avranno a disposizione uno strumento di pianificazione nazionale molto pratico". [post_title] => Norvegia, nuovo smalto per il sito Visitnorway.com: "Più coinvolgente e pratico" [post_date] => 2023-08-31T13:55:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693490130000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451380 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451384" align="alignleft" width="300"] Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune[/caption] Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune ha chiesto all'Unione europea di introdurre un prezzo minimo per i voli aerei in Europa. Questo per combattere il cambiamento climatico. In un'intervista al settimanale L'Observateur, ha dichiarato che presenterà questa proposta agli altri paesi membri nei prossimi giorni. "I biglietti aerei a 10 euro, in piena transizione ecologica, non sono possibili", ha sostenuto il ministro. "Non riflettono l'impatto che questi voli hanno per il pianeta", ha aggiunto. Le compagnie aeree low cost sono abituate a creare viaggiatori nei periodi di bassa domanda offrendo prezzi molto bassi. "Chiedo apertamente che le attività inquinanti vengano tassate per investire nella transizione ecologica", ha affermato il ministro, aggiungendo che la Francia intende applicare tasse ai voli in partenza dal Paese per finanziare con quei soldi la ferrovia. [post_title] => Pagare 10 euro per un biglietto aereo non è più possibile. Il grido d'allarme dalla Francia [post_date] => 2023-08-31T11:53:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693482799000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boom di visitatori stranieri in India: durante il primo semestre 2023 il Paese ha registrato un aumento di oltre il 100% degli arrivi dall'estero rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno. Secondo quanto riferito dai media locali, "Il numero di turisti stranieri arrivati in India quest'anno nel periodo gennaio-giugno è stato di 4,38 milioni, il 106% in più rispetto alla cifra (2,12 milioni) dell'analogo periodo del 2022" Per quanto riguarda il turismo domestico, la cifra era di 677 milioni nel 2021 ed è cresciuta a 1,73 miliardi nel 2022. Sembra dunque procedere nella giusta direzione l'investimento del governo indiano per rilanciare il turismo dopo gli anni difficili della pandemia, cercando di aumentare l'affluenza di turisti domestici e internazionali. Jammu e Kashmir e il corridoio di Kashi Vishwanath a Varanasi sono tra le destinazioni turistiche indiane che hanno registrato un aumento del flusso turistico nella prima metà di quest'anno. [post_title] => La riscossa dell'India: aumentati di oltre il 100% gli arrivi stranieri nel primo semestre [post_date] => 2023-08-31T11:46:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693482393000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo 4 stelle capitolino, Borghese Contemporary Hotel, che ha appena aperto i propri battenti a pochi passi da Piazza di Spagna, è entrato a far parte della collezione Space Hotels. La struttura è nata dalla conversione di due piani di un palazzo storico ristrutturato nei primi anni del diciannovesimo secolo, per volere dei principi Borghese, da Luigi Canina, noto architetto e archeologo piemontese, autore dei propilei dell’ingresso di Villa Borghese. Parte della Mascagni Collection, che vanta un hotel omonimo e le Mascagni Luxury Rooms & Suites, entrambe affiliate Space Hotels, dispone di 24 camere con un look&feel contemporaneo. Oltre una concierge definita lifestyle, che include anche una libreria, la struttura offre una sala polifunzionale, che funge da area colazioni o spazio meeting. [post_title] => Space Hotels accoglie nella propria collezione il nuovo Borghese Contemporary Hotel di Roma [post_date] => 2023-08-31T11:10:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693480251000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019. Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia. Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze. Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce. Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali». [post_title] => Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni [post_date] => 2023-08-31T10:51:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693479070000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451350" align="alignleft" width="300"] Un rendering di una large beach Villa a The Red Sea[/caption] Scambiare conoscenze e best practice con una rete di esperti del settore che condividono la visione per un futuro più sostenibile del turismo. E' ciò che si aspetta Red Sea Global, la società a monte di due mega progetti turistici in Arabia Saudita (uno omonimo, l'altro chiamato Amaala), dalla partnership con il World Travel & Tourism Council: l'autorità internazionale che si occupa del contributo economico e sociale ottenuto dal comparto dei viaggi e del turismo. "Quest'anno stiamo accogliendo i nostri primi ospiti nella destinazione The Red Sea. La nostra collaborazione con il Wttc ci aiuterà a sensibilizzare il mondo sulla bellezza, la diversità e il patrimonio culturale della costa saudita del mar Rosso", spiega Tracy Lanza, group head of global brand and marketing di Rsg. Con questa partnership, la compagnia beneficerà anche della ricerca annuale promossa dal Wttc sull'impatto economico del turismo, che coinvolge 185 Paesi e 26 regioni sparse in tutto il mondo. Si prevede che le destinazioni The Red Sea e Amaala generino 120 mila posti di lavoro e accolgano fino a 1,5 milioni di turisti all'anno, stimolando le economie locali e offrendo opportunità di crescita sostenibile. Inoltre, l'attenzione alle pratiche di turismo rigenerativo garantirà la conservazione delle bellezze naturali e delle risorse di queste regioni per le generazioni future. A luglio Rsg ha annunciato di aver installato più di 760 mila pannelli fotovoltaici, che alimenteranno la prima fase di apertura di The Red Sea. Uno dei suoi cinque impianti solari si trova vicino al Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, che sarà il primo hotel ad aprire nell’area del nuovo complesso nei prossimi mesi. Le utenze del resort sono già alimentate dal parco solare. Altri due hotel saranno aperti per la fine dell'anno ed entro l'inizio del 2025 saranno completati 16 alberghi e il Red Sea International Airport. Una volta terminata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e attività per il tempo libero. Per quanto riguarda Amaala, la fase uno, incentrata sul masterplan Triple Bay, è in fase avanzata, con i primi ospiti che saranno accolti all'inizio del 2025. Sarà composta da otto resort che offriranno fino a 1.200 posti letto. Una volta completato, il complesso sarà dotato di oltre 3.900 camere d'albergo in 29 hotel e circa 1.200 ville residenziali di lusso, appartamenti e case di proprietà, oltre a strutture di vendita al dettaglio di alto livello, ristoranti raffinati, centri benessere e strutture ricreative. [post_title] => Red Sea Global diventa partner World Travel & Tourism Council [post_date] => 2023-08-31T10:28:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693477695000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451342 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caos e voli. Costerà caro alle compagnie aeree il guasto che nel weekend ha messo ko il sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito, di cui tuttora sono evidenti le conseguenze: fino a 100 milioni di sterline secondo le prime indicazioni del direttore generale della Iata, Willie Walsh. "È troppo presto per fare una stima completa, ma immagino che a livello di settore ci avvicineremo ai 100 milioni di sterline di costi aggiuntivi che le compagnie aeree hanno dovuto affrontare", ha spiegato Walsh durante un'intervista alla Bbc. Martin Rolfe, ceo della Nats ( National Air Traffic Services), ha dichiarato che i dati di volo "inaffidabili" hanno mandato in tilt il sistema, causando ampie cancellazioni di voli. Secondo i dati elaborati da Cirium, sono stati cancellati più di 1.000 voli dagli aeroporti del Regno Unito. [post_title] => Caos voli UK: il guasto costerà almeno 100 miliardi di sterline ai vettori [post_date] => 2023-08-31T10:10:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693476646000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo "1 agosto-3 settembre" è stata "notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti". In pratica sono stati "programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero". Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato "76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili". Ita sottolinea anche "di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera". Il vettore conclude sottolineando il "continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta". [post_title] => Ita Airways in Sardegna: "In agosto notevole aumento della capacità" [post_date] => 2023-08-31T09:51:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693475507000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il futuro di Italo salpa al fianco di Msc: come più volte anticipato, il gruppo di Gianluigi Aponte ingloberà la compagnia ferroviaria privata con un'operazione valutata in 4 miliardi di euro, che sarebbe ora giunta alle ultime battute con una chiusura dell'accordo prevista nei prossimi giorni di settembre. Il fondo americano Gip (che aveva acquisito Italo per 2,4 miliardi di euro) è dunque pronto a vendere la propria quota di maggioranza, così come tutti gli altri azionisti di Italo: come ricorda ShipMag, Gip possiede oggi il 72,6% di Italo; l’11,5% appartiene ad Allianz, il 7,6% a Infra Investor, lo 0,6% a MoLagers. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire: Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Giovanni Punzo, Isabella Seragnoli, Alberto Bombassei e Peninsula Capital. Rumors lasciano intendere che il fondo Usa potrebbe riacquistare una quota intorno al 30% della compagnia ferroviaria. Di Italo, in ogni caso, il gruppo di Aponte avrà la maggioranza assoluta, almeno il 51%. L’operazione consentirebbe a Msc di continuare a investire nella logistica non solo delle merci. L’obiettivo è quello di mettere in rete il trasporto dei passeggeri e la compagnia da crociera del gruppo, ormai ai vertici mondiali del settore e in continua espansione. Italo potrebbe ampliare il proprio raggio d'azione fuori dall’Italia: in Spagna, Francia e Germania, lungo le dorsali ad alta velocità disegnate dall’Unione europea. Nel frattempo, gli attuali soci della società dell’alta velocità sono stati remunerati a fine luglio con un’altra maxi-cedola per circa 200 milioni di euro, dopo quella di aprile scorso, con un bilancio complessivo, nell’anno, di 350 milioni di euro di dividendi corrisposti. [post_title] => Italo nell'orbita Msc: l'intesa da 4 miliardi sarà ufficializzata a settembre [post_date] => 2023-08-31T09:36:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693474575000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trenitalia viaggiatori a 15 in agosto oltre quota 35 milioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6217,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451400\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ph. Ruben Soltvedt[/caption]\r

\r

La Norvegia incentiva i viaggiatori ad approfondire la conoscenza della destinazione con un totale rinnovo del sito Visitnorway.com. Il portale include articoli su persone e luoghi unici in cui soggiornare, destinazioni, cibo, attrazioni, avventure e molto altro ancora, per fornire ai potenziali visitatori molte idee di viaggio e strumenti pratici di pianificazione.\r

\r

\"Abbiamo lavorato molto duramente per ottimizzare il sito sia dal punto di vista visivo, sia da quello dei contenuti, sia da quello tecnico, in modo che i nostri utenti possano avere un'esperienza migliore ed essere ancora più incoraggiati a viaggiare ed esplorare la Norvegia - spiega Christine Baglo, direttore di Visitnorway.com -. Le destinazioni e i prodotti di viaggio appariranno ancora più attraenti e prenotabili di prima\",\r

\r

Disponibile in nove lingue, il sito punta ad essere molto più di una \"normale\" guida turistica. \"Le immagini parlano più delle parole. Grazie ai nostri articoli e ai contenuti video altamente coinvolgenti e scorrevoli, siamo in grado di trattenere i lettori sul sito più a lungo. Con il nuovo design, speriamo anche di invogliare il lettore ad approfondire ed esplorare più pagine. Quando sarà disponibile il pianificatore di itinerari, gli utenti avranno a disposizione uno strumento di pianificazione nazionale molto pratico\".","post_title":"Norvegia, nuovo smalto per il sito Visitnorway.com: \"Più coinvolgente e pratico\"","post_date":"2023-08-31T13:55:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693490130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune[/caption]\r

\r

Il ministro dei trasporti francese Clément Beaune ha chiesto all'Unione europea di introdurre un prezzo minimo per i voli aerei in Europa. Questo per combattere il cambiamento climatico. In un'intervista al settimanale L'Observateur, ha dichiarato che presenterà questa proposta agli altri paesi membri nei prossimi giorni.\r

\r

\"I biglietti aerei a 10 euro, in piena transizione ecologica, non sono possibili\", ha sostenuto il ministro. \"Non riflettono l'impatto che questi voli hanno per il pianeta\", ha aggiunto.\r

\r

Le compagnie aeree low cost sono abituate a creare viaggiatori nei periodi di bassa domanda offrendo prezzi molto bassi. \"Chiedo apertamente che le attività inquinanti vengano tassate per investire nella transizione ecologica\", ha affermato il ministro, aggiungendo che la Francia intende applicare tasse ai voli in partenza dal Paese per finanziare con quei soldi la ferrovia.\r

\r

","post_title":"Pagare 10 euro per un biglietto aereo non è più possibile. Il grido d'allarme dalla Francia","post_date":"2023-08-31T11:53:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693482799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom di visitatori stranieri in India: durante il primo semestre 2023 il Paese ha registrato un aumento di oltre il 100% degli arrivi dall'estero rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno.\r

\r

Secondo quanto riferito dai media locali, \"Il numero di turisti stranieri arrivati in India quest'anno nel periodo gennaio-giugno è stato di 4,38 milioni, il 106% in più rispetto alla cifra (2,12 milioni) dell'analogo periodo del 2022\" \r

Per quanto riguarda il turismo domestico, la cifra era di 677 milioni nel 2021 ed è cresciuta a 1,73 miliardi nel 2022.\r

\r

Sembra dunque procedere nella giusta direzione l'investimento del governo indiano per rilanciare il turismo dopo gli anni difficili della pandemia, cercando di aumentare l'affluenza di turisti domestici e internazionali.\r

\r

Jammu e Kashmir e il corridoio di Kashi Vishwanath a Varanasi sono tra le destinazioni turistiche indiane che hanno registrato un aumento del flusso turistico nella prima metà di quest'anno.\r

\r

","post_title":"La riscossa dell'India: aumentati di oltre il 100% gli arrivi stranieri nel primo semestre","post_date":"2023-08-31T11:46:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693482393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo 4 stelle capitolino, Borghese Contemporary Hotel, che ha appena aperto i propri battenti a pochi passi da Piazza di Spagna, è entrato a far parte della collezione Space Hotels. La struttura è nata dalla conversione di due piani di un palazzo storico ristrutturato nei primi anni del diciannovesimo secolo, per volere dei principi Borghese, da Luigi Canina, noto architetto e archeologo piemontese, autore dei propilei dell’ingresso di Villa Borghese.\r

\r

Parte della Mascagni Collection, che vanta un hotel omonimo e le Mascagni Luxury Rooms & Suites, entrambe affiliate Space Hotels, dispone di 24 camere con un look&feel contemporaneo. Oltre una concierge definita lifestyle, che include anche una libreria, la struttura offre una sala polifunzionale, che funge da area colazioni o spazio meeting.","post_title":"Space Hotels accoglie nella propria collezione il nuovo Borghese Contemporary Hotel di Roma","post_date":"2023-08-31T11:10:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693480251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019.\r

\r

Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia.\r

\r

Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze.\r

\r

Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce.\r

\r

Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali».","post_title":"Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni","post_date":"2023-08-31T10:51:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693479070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451350\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un rendering di una large beach Villa a The Red Sea[/caption]\r

\r

Scambiare conoscenze e best practice con una rete di esperti del settore che condividono la visione per un futuro più sostenibile del turismo. E' ciò che si aspetta Red Sea Global, la società a monte di due mega progetti turistici in Arabia Saudita (uno omonimo, l'altro chiamato Amaala), dalla partnership con il World Travel & Tourism Council: l'autorità internazionale che si occupa del contributo economico e sociale ottenuto dal comparto dei viaggi e del turismo.\r

\"Quest'anno stiamo accogliendo i nostri primi ospiti nella destinazione The Red Sea. La nostra collaborazione con il Wttc ci aiuterà a sensibilizzare il mondo sulla bellezza, la diversità e il patrimonio culturale della costa saudita del mar Rosso\", spiega Tracy Lanza, group head of global brand and marketing di Rsg.\r

\r

Con questa partnership, la compagnia beneficerà anche della ricerca annuale promossa dal Wttc sull'impatto economico del turismo, che coinvolge 185 Paesi e 26 regioni sparse in tutto il mondo. Si prevede che le destinazioni The Red Sea e Amaala generino 120 mila posti di lavoro e accolgano fino a 1,5 milioni di turisti all'anno, stimolando le economie locali e offrendo opportunità di crescita sostenibile. Inoltre, l'attenzione alle pratiche di turismo rigenerativo garantirà la conservazione delle bellezze naturali e delle risorse di queste regioni per le generazioni future.\r

\r

A luglio Rsg ha annunciato di aver installato più di 760 mila pannelli fotovoltaici, che alimenteranno la prima fase di apertura di The Red Sea. Uno dei suoi cinque impianti solari si trova vicino al Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, che sarà il primo hotel ad aprire nell’area del nuovo complesso nei prossimi mesi. Le utenze del resort sono già alimentate dal parco solare. Altri due hotel saranno aperti per la fine dell'anno ed entro l'inizio del 2025 saranno completati 16 alberghi e il Red Sea International Airport.\r

\r

Una volta terminata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e attività per il tempo libero.\r

\r

Per quanto riguarda Amaala, la fase uno, incentrata sul masterplan Triple Bay, è in fase avanzata, con i primi ospiti che saranno accolti all'inizio del 2025. Sarà composta da otto resort che offriranno fino a 1.200 posti letto. Una volta completato, il complesso sarà dotato di oltre 3.900 camere d'albergo in 29 hotel e circa 1.200 ville residenziali di lusso, appartamenti e case di proprietà, oltre a strutture di vendita al dettaglio di alto livello, ristoranti raffinati, centri benessere e strutture ricreative.","post_title":"Red Sea Global diventa partner World Travel & Tourism Council","post_date":"2023-08-31T10:28:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693477695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caos e voli. Costerà caro alle compagnie aeree il guasto che nel weekend ha messo ko il sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito, di cui tuttora sono evidenti le conseguenze: fino a 100 milioni di sterline secondo le prime indicazioni del direttore generale della Iata, Willie Walsh.\r

\r

\"È troppo presto per fare una stima completa, ma immagino che a livello di settore ci avvicineremo ai 100 milioni di sterline di costi aggiuntivi che le compagnie aeree hanno dovuto affrontare\", ha spiegato Walsh durante un'intervista alla Bbc.\r

\r

Martin Rolfe, ceo della Nats ( National Air Traffic Services), ha dichiarato che i dati di volo \"inaffidabili\" hanno mandato in tilt il sistema, causando ampie cancellazioni di voli. Secondo i dati elaborati da Cirium, sono stati cancellati più di 1.000 voli dagli aeroporti del Regno Unito.\r

\r

","post_title":"Caos voli UK: il guasto costerà almeno 100 miliardi di sterline ai vettori","post_date":"2023-08-31T10:10:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693476646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo \"1 agosto-3 settembre\" è stata \"notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti\". \r

\r

In pratica sono stati \"programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero\".\r

\r

Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato \"76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili\".\r

\r

Ita sottolinea anche \"di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera\".\r

\r

Il vettore conclude sottolineando il \"continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta\".","post_title":"Ita Airways in Sardegna: \"In agosto notevole aumento della capacità\"","post_date":"2023-08-31T09:51:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693475507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il futuro di Italo salpa al fianco di Msc: come più volte anticipato, il gruppo di Gianluigi Aponte ingloberà la compagnia ferroviaria privata con un'operazione valutata in 4 miliardi di euro, che sarebbe ora giunta alle ultime battute con una chiusura dell'accordo prevista nei prossimi giorni di settembre.\r

\r

Il fondo americano Gip (che aveva acquisito Italo per 2,4 miliardi di euro) è dunque pronto a vendere la propria quota di maggioranza, così come tutti gli altri azionisti di Italo: come ricorda ShipMag, Gip possiede oggi il 72,6% di Italo; l’11,5% appartiene ad Allianz, il 7,6% a Infra Investor, lo 0,6% a MoLagers. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire: Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Giovanni Punzo, Isabella Seragnoli, Alberto Bombassei e Peninsula Capital. \r

\r

Rumors lasciano intendere che il fondo Usa potrebbe riacquistare una quota intorno al 30% della compagnia ferroviaria.\r

\r

Di Italo, in ogni caso, il gruppo di Aponte avrà la maggioranza assoluta, almeno il 51%. L’operazione consentirebbe a Msc di continuare a investire nella logistica non solo delle merci. L’obiettivo è quello di mettere in rete il trasporto dei passeggeri e la compagnia da crociera del gruppo, ormai ai vertici mondiali del settore e in continua espansione. \r

\r

Italo potrebbe ampliare il proprio raggio d'azione fuori dall’Italia: in Spagna, Francia e Germania, lungo le dorsali ad alta velocità disegnate dall’Unione europea.\r

\r

Nel frattempo, gli attuali soci della società dell’alta velocità sono stati remunerati a fine luglio con un’altra maxi-cedola per circa 200 milioni di euro, dopo quella di aprile scorso, con un bilancio complessivo, nell’anno, di 350 milioni di euro di dividendi corrisposti. ","post_title":"Italo nell'orbita Msc: l'intesa da 4 miliardi sarà ufficializzata a settembre","post_date":"2023-08-31T09:36:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1693474575000]}]}}