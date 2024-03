Trenitalia: le corse garantite durante lo sciopero di oggi, 8 marzo E’ in corso lo sciopero generale che interessa anche la circolazione ferroviaria: una sigla sindacale autonoma ha proclamato una mobilitazione del personale del Gruppo FS, di Trenitalia e Trenitalia Tper, dalla mezzanotte di oggi e fino alle 21.00 di questa sera. Come riporta la pagina web di Trenitalia, “sono previste possibili cancellazioni e limitazioni dei treni regionali di Trenitalia, che saranno garantiti nelle fasce pendolari. La protesta sindacale potrebbe causare potenziali impatti anche sulla circolazione dei treni Intercity e ad Alta Velocità. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia”. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Condividi

