Trenitalia: al via il 1° luglio il collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli Sarà operativo dal prossimo 1° luglio il nuovo collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli: sono quindi in vendita i biglietti per il nuovo treno che consentirà di raggiungere dal Salento la Campania senza cambi intermedi, rendendo più semplici gli spostamenti tra due delle principali aree del Sud Italia. Il debutto della prima corsa è previsto dalla stazione di Lecce alle 18.10; mentre, la prima partenza da Napoli Centrale è programmata per il 2 luglio alle 6.45. Lungo il percorso sono previste fermate intermedie a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. Il collegamento permetterà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello. La nuova soluzione riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase di rilascio rispetto ai lavori della nuova linea av/ac Napoli-Bari al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti. Proprio per consentire il proseguimento dei lavori, dal 10 al 30 giugno sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta-Benevento-Foggia e Napoli-Cancello. Condividi

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«Gnv Aurora e Gnv Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l'intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di Gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni. L’utilizzo del carburante fossile ci permette di limitare drasticamente le emissioni di particolato e di ossidi di azoto, riducendo l’impatto delle nostre operazioni sull’ambiente. Diminuiranno anche le emissioni di Co2 e questo è importante per il clima e per la salute.\r

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«La scelta di costruire delle navi a Gnl rappresenta l’impegno di Gnv per promuovere la transizione energetica verso carburanti e operazioni che impattino meno sull’ambiente. Anche in conseguenza a questo si è sviluppato il partenariato con il Marocco, che è oggi impegnato nello sviluppo della produzione dell'idrogeno, uno degli elementi necessari allo sviluppo dei carburanti sintetici. Gnv, lo ricordo, è parte di Msc Group che, fondato nel 1970, ha sempre costruito con una visione sostenibile a lungo termine - prosegue Catani -. La scelta di battezzare Gnv Aurora a Tangeri conferma la centralità dei collegamenti intra-mediterranei nelle strategie di sviluppo della compagnia e il ruolo sempre più rilevante del mercato nordafricano all'interno del network Gnv. In quasi vent'anni di attività in Marocco, Gnv ha trasportato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri, consolidando un legame stabile e continuativo con il Paese e con le comunità marocchine residenti in Europa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 465.000 passeggeri sulle linee marocchine, confermando il Marocco come un mercato di riferimento strategico e di primaria importanza all'interno della propria rete». \r

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Carole Montarsolo, direttrice generale di Gnv in Marocco, completa la presentazione: «Gnv ha deciso di introdurre sul trade del Marocco due navi dotate delle ultime installazioni in termini di sicurezza, performance e comfort a bordo. Grazie agli spazi ampi e luminosi rispondono alle esigenze delle diverse tipologie di passeggeri che trasportiamo: famiglie, turisti e professionisti. Gnv Aurora e Gnv Virgo possono portare 1700 passeggeri e hanno 450 cabine. Questo ci permette di dare un servizio di qualità. Abbiamo infatti investito sulle infrastrutture differenziando le tipologie di sistemazioni e aggiungendo delle cabine superior alle alle suite già disponibili su tutte le navi.\r

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«Il nostro servizio mantiene il taglio italiano, soprattutto nella ristorazione, ma è affiancato dal Made in Marocco, quindi vengono proposti dei piatti del territorio marocchino e ambienti che ambienti dal design tradizionale: a bordo abbiamo riprodotto un souk al centro di una Medina dove si possono trovare oggetti dell'artigianato locale. Poiché il viaggio è piuttosto lungo quest’anno, pensando alle famiglie, abbiamo anche avviato una partnership con Pixar per l’intrattenimento a bordo».\r

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(Chiara Ambrosioni)\r

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Le destinazioni\r

Mete delle Vacanze Mediterranee sono le più famose destinazioni turistiche del Mare Nostrum: la Sardegna delle spiagge iconiche, la Sicilia tra mare e cultura, la Grecia dei tramonti spettacolari e la Spagna della Costa Brava.\r

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A chi ama l’isola dei nuraghi, con i suoi inimitabili colori, è dedicata una speciale Vacanza Mediterranea sulla costa nord occidentale, in prossimità di Badesi. Per soggiorni dal 27 giugno al 5 luglio i prezzi includono viaggio a/r da Livorno per Olbia e da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres a bordo delle navi Grimaldi Lines, soggiorno di 7 notti presso il Mimose Beach Village con sistemazione in camera doppia standard e trattamento di pensione completa con bevande selezionate incluse ai pasti, assicurazione medica/annullamento/bagaglio.\r

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In Sicilia, per l’estate 2026, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per soggiornare vicino al mare, uno tra i più belli e incontaminati dell’isola, dopo aver viaggiato da Napoli a Palermo a bordo della Cruise Ausonia di Grimaldi Lines, si soggiornerà presso l’hotel Paradise Beach Resort per 7 notti in camera doppia standard con vista monte, trattamento di pensione completa, assicurazione medica/annullamento/bagaglio.\r

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Tra le mete internazionali spicca l’isola di Corfù, nelle Ionie. Qui la vacanza mediterranea prevede sistemazioni in moderni appartamenti dotati di tutti i comfort, come quelli offerti dal residence Flower Garden in località Ipsos.\r

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È invece la Spagna la destinazione consigliata a tutti coloro che amano le vacanze più movimentate e il divertimento a qualsiasi ora del giorno e della notte. A Lloret del Mar c’è la possibilità di soggiornare presso l’hotel Palm Beach a prezzi davvero interessanti.","post_title":"Grimaldi Lines: le \"Vacanze Mediterranee\" cominciano in nave","post_date":"2026-06-04T14:12:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780582339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà operativo dal prossimo 1° luglio il nuovo collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli: sono quindi in vendita i biglietti per il nuovo treno che consentirà di raggiungere dal Salento la Campania senza cambi intermedi, rendendo più semplici gli spostamenti tra due delle principali aree del Sud Italia.\r

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Il debutto della prima corsa è previsto dalla stazione di Lecce alle 18.10; mentre, la prima partenza da Napoli Centrale è programmata per il 2 luglio alle 6.45. Lungo il percorso sono previste fermate intermedie a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. Il collegamento permetterà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello.\r

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La nuova soluzione riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. Si tratta di una prima fase di rilascio rispetto ai lavori della nuova linea av/ac Napoli-Bari al termine dei quali i tempi di percorrenza tra le due città saranno ulteriormente ridotti.\r

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Proprio per consentire il proseguimento dei lavori, dal 10 al 30 giugno sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta-Benevento-Foggia e Napoli-Cancello.","post_title":"Trenitalia: al via il 1° luglio il collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli","post_date":"2026-06-04T12:40:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780576822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Bluserena Sport Academy, il progetto che arricchisce il soggiorno nei resort Bluserena con un’esperienza speciale pensata per bambini, ragazzi e adulti, offrendo la possibilità di praticare diverse discipline sportive sotto la guida di alcuni dei nomi più amati dello sport italiano.\r

A Ethra Reserve, in Puglia, dal 27 luglio al 1° agosto, Maurizia Cacciatori, ex capitana della Nazionale italiana, guiderà la Sport Academy di pallavolo, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Nella stessa struttura, dal 10 al 14 agosto, Giorgia Villa, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e protagonista della ginnastica artistica internazionale, accompagnerà i partecipanti della stessa fascia d’età in un percorso dedicato a questa disciplina.\r

Al GranSerena Hotel, sempre in Puglia, dal 10 al 14 agosto, il basket sarà protagonista con Giacomo Galanda, campione europeo con la Nazionale italiana e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Il corso è pensato per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Infine, all’Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, dal 3 al 7 agosto, gli appassionati di tennis potranno perfezionare il proprio gioco insieme a Omar Camporese, ex numero 18 del ranking Atp e uno dei tennisti italiani più rappresentativi degli ultimi decenni. Il corso è rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e agli adulti dai 17 anni in su.\r

Le Sport Academy sono pensate per diversi livelli di preparazione e rappresentano un’occasione unica per apprendere tecnica e metodo direttamente dai campioni, ma anche per vivere i valori più autentici dello sport, come il rispetto, la determinazione e lo spirito di squadra.\r

Le novità 2026\r

L’offerta sportiva 2026 si arricchisce inoltre di discipline originali che combinano allenamento e divertimento. Tra le principali novità debuttano l’Acqua Fitness, dedicato alla tonificazione in ambiente acquatico, e la Fan Dance, un’attività coreografica che utilizza ventagli colorati per migliorare coordinazione e ritmo.\r

L’Indoor Cycle Experience si trasforma in un viaggio emozionale con playlist a tema ispirate alle colonne sonore del cinema e ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, mentre il Run Across propone un allenamento outdoor completo che alterna corsa e stazioni funzionali. A completare la proposta fitness arriva Tamboo, una disciplina che combina movimento e ritmo, mentre sul fronte nautico si segnalano le nuove canoe a fondo trasparente presso Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, e le waterbike disponibili in numerosi resort del gruppo.\r

Continua inoltre a crescere il padel. Dopo l’inaugurazione nel 2025 di nuovi campi a Ethra Reserve, immersa nella riserva naturale di Stornara, al Torreserena Resort in Puglia e al Serenè Resort in Calabria, questa disciplina si conferma tra le protagoniste dell’estate Bluserena.\r

Il legame tra Bluserena e il tennis d’eccellenza supera i confini dei resort. Negli ultimi giorni, il gruppo ha sponsorizzato in gara alcuni dei più importanti tennisti italiani a livello internazionale in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia 2026 a Roma: Elisabetta Cocciaretto, Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Andrea Pellegrino.","post_title":"Al via la Bluserena Sport Academy per allenarsi con i campioni dello sport","post_date":"2026-06-04T12:12:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780575165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza edizione per l’Osservatorio Viaggi di nozze di CartOrange, che analizza un campione di 1.133 viaggi di nozze realizzati nel 2025. L’Osservatorio si conferma uno strumento utile per leggere un segmento che mantiene un forte valore simbolico ed economico sia per i neo sposi sia per il turismo organizzato, ma che non può essere interpretato come un mercato uniforme.\r

Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange, spiega: «Oggi la luna di miele rappresenta un segmento evoluto, complesso e sempre meno leggibile attraverso modelli uniformi. Le differenze generazionali incidono in modo concreto su tempi, budget, durata, formule e destinazioni, contribuendo a ridefinire il significato stesso del viaggio di nozze. In questa prospettiva, il valore dell’Osservatorio è soprattutto interpretativo: non si limita a restituire una fotografia attendibile del presente, ma offre una chiave di lettura utile per comprendere dove sta andando il mercato e come si stanno trasformando le coppie che ne sono protagoniste. Questo scenario, però, va letto anche alla luce di un contesto internazionale ancora instabile: la crisi mediorientale genera incertezza e alimenta un clima di maggiore prudenza. Per questo, se da un lato il viaggio di nozze resta un progetto che le coppie costruiscono con anticipo e a cui attribuiscono un valore prioritario, dall’altro si registra un atteggiamento più attendista nelle decisioni e nelle prenotazioni, un elemento che oggi è indispensabile considerare per interpretare correttamente l’andamento del mercato».\r

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Differenze generazionali\r

Il dato più rilevante che emerge dall’edizione 2026 dell’Osservatorio è la centralità della variabile generazionale nel determinare comportamenti, priorità e scelte di viaggio. Oggi la luna di miele non può più essere letta come un’esperienza uniforme: cambiano tempi, budget, formule, aspettative, e a orientare queste differenze è soprattutto l’età degli sposi. I Millennial si confermano il perno del mercato e rappresentano il 71% degli sposi in viaggio di nozze. Seguono la Gen Z, pari al 14% (rispetto all’8% del 2024, delineando così un forte incremento), la Gen X al 12% e i Baby Boomer al 3%.\r

Le differenze tra le generazioni si riflettono con chiarezza nel modo di concepire e organizzare il viaggio di nozze. I Millennial, oggi segmento centrale del mercato, confermano il modello più consolidato: scelgono soprattutto itinerari strutturati, con tappe organizzate e un’impostazione prevalentemente orientata al tour; partono soprattutto in estate e mantengono una spesa media in linea con il mercato. La Gen Z mostra, invece, un approccio più flessibile e personale: a fronte di una spesa media più contenuta, pur privilegiando viaggi più lunghi, si orienta verso soluzioni che uniscono momenti di scoperta e soggiorni di relax, oppure predilige combinazioni che accostano più destinazioni o più esperienze nello stesso viaggio. La Gen X si distingue per un profilo più equilibrato, distribuito tra durata, spesa e tipologia di esperienza. I Baby Boomer rappresentano una nicchia e privilegiano partenze in periodi meno affollati, con soluzioni orientate al comfort, registrando al tempo stesso la spesa media più elevata. Nel complesso, il dato generazionale segnala un cambio di prospettiva: tra i viaggiatori più giovani cresce la richiesta di esperienze personalizzabili e meno standardizzate, mentre con l’innalzamento dell’età acquistano maggiore peso il comfort, tempi di viaggio più brevi e una maggiore flessibilità nella partenza.\r

A distinguere ulteriormente i diversi profili generazionali contribuiscono anche spesa media e durata del viaggio. I Baby Boomer registrano la spesa media più alta, pari a 6.775 euro a persona, seguiti dalla Gen X con 5.751 euro. La spesa media dei Millennial si attesta a 5.005 euro, mentre la Gen Z mostra una maggiore attenzione al budget, con una spesa media di 4.608 euro. Cambia anche la durata: Millennial e Gen Z raggiungono in media 15 notti, mentre Gen X e Baby Boomer si fermano a 13.\r

Anche il calendario racconta una generazione, perché le differenze emergono perfino nei mesi di partenza. I Baby Boomer scelgono soprattutto aprile, privilegiando periodi meno affollati, mentre la Gen X si concentra su giugno. I Millennial confermano la preferenza per luglio, mentre la Gen Z parte prevalentemente ad agosto, seguendo una stagionalità più tradizionale. Un segnale che mostra come, con l’età, aumenti la flessibilità nella pianificazione e diminuisca la dipendenza dai periodi canonici di viaggio.\r

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Nel 2025 l’età media degli sposi era di 37 anni e la durata media del viaggio si confermava di 15 giorni, consolidando un modello di luna di miele strutturato. Il profilo dell’investimento, oggi, conferma la continuità del comparto, ma restituisce anche un consumatore più attento e selettivo. Se nel 2025 il budget medio si attestava a 5.090 euro a persona, confermando il viaggio di nozze come un’esperienza centrale nella progettazione del matrimonio, le prime evidenze sul 2026 mostrano uno scenario leggermente diverso: la spesa media si posiziona a 5.023 euro a persona, registrando una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente.\r

Se nel 2025 le coppie prenotavano mediamente con 178 giorni di anticipo, le prime evidenze sul 2026 indicano una possibile riduzione a 157 giorni. Una tendenza ancora da consolidare, ma che potrebbe suggerire un approccio più flessibile e prudente nella pianificazione del viaggio.\r

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Le formule di viaggio\r

Anche sul fronte delle tipologie di viaggio, il mercato appare insieme stabile e in evoluzione. Il 54% delle coppie sceglie il solo tour, che si conferma la modalità dominante, mentre il 31% opta per la formula tour più soggiorno. Il 15% preferisce invece il solo soggiorno. Nel complesso, il 46% dei viaggi include una componente mare, a conferma di una dimensione balneare che resta importante, ma non esclusiva.\r

Dal punto di vista della stagionalità, nel 2025 settembre è stato il mese preferito per il viaggio di nozze, seguito da giugno, agosto e luglio. Restano molto rilevanti anche ottobre e i mesi primaverili, a conferma di una domanda meno concentrata rispetto al passato. Il quadro che emerge è quello di una progressiva distribuzione delle partenze lungo l’anno, con una riduzione della pressione sui mesi di alta stagione e una maggiore attenzione a clima, qualità dell’esperienza, costi e affollamento.\r

Le geografie della luna di miele confermano un orientamento deciso verso il lungo raggio e verso destinazioni ad alto contenuto esperienziale. Nel 2025 l’Asia si conferma l’area più scelta con il 43% delle preferenze, seguita dall’Africa al 18% e dal Nord America al 14%. Più distanziate Oceania al 7%, Europa e Sud America al 5%, Medio Oriente al 4% e America Centrale al 2%. Tra le singole mete, il Giappone rafforza ulteriormente la leadership e raggiunge il 27%, confermandosi la destinazione più desiderata per il viaggio di nozze. Seguono gli Stati Uniti al 12%, poi Indonesia al 6% e Sudafrica al 5%. Tra le destinazioni da monitorare, nel 2026 emerge anche l’Argentina, sempre più interessante per le coppie alla ricerca di viaggi ad alto valore esperienziale.\r

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Accanto alla coppia tradizionale, emergono con maggiore evidenza nuove configurazioni di viaggio. Nel 10% dei casi gli sposi partono con i figli, segno che la luna di miele si inserisce sempre più spesso in una fase della vita di coppia già avanzata, in cui la famiglia è già presente. Il 5% dei viaggi è invece rappresentato dal buddymoon, formula che coinvolge amici o familiari e che risulta particolarmente diffusa tra sposi più maturi.\r

Cresce anche il ricorso alla lista nozze in agenzia, scelta dal 20% degli sposi, in aumento rispetto al 15% registrato l’anno precedente. Più che incidere sull’importo complessivo del viaggio, la lista si conferma uno strumento pratico di supporto alla gestione del budget, capace di semplificare l’organizzazione e coinvolgere gli invitati in modo diretto.\r

«L’Osservatorio di quest’anno ci consegna l’immagine di un mercato solido, maturo e in piena evoluzione - conclude l’amministratore delegato -. La luna di miele conserva un valore speciale nell’immaginario delle coppie e assume forma attraverso sensibilità generazionali che incidono sul modo di vivere il tempo, di definire le priorità, di investire nel viaggio e di attribuirgli un significato. È in questa pluralità che il settore cambia e si rinnova. Per CartOrange, interpretare questa evoluzione significa intercettare i segnali prima che diventino tendenza e tradurli in esperienze di viaggio coerenti con le aspettative dei clienti».","post_title":"CartOrange, Romano: «I viaggi di nozze sono cambiati. Ecco come»","post_date":"2026-06-04T11:25:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780572342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piste Nomadi è partner ufficiale del festival “Nomadi del XXI secolo – Cultura kirghisa contemporanea”, che si terrà a Milano il 13 e 14 giugno 2026. In virtù della sua consolidata esperienza sulla destinazione, Piste Nomadi è stato selezionato come tour operator italiano presente all'evento.\r

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Il festival\r

Si tratta di un festival interculturale dedicato alla scoperta della moderna identità kirghisa attraverso arte, dialogo e creatività, un'occasione unica per riunire artisti, designer, ricercatori e comunità culturali in un confronto aperto tra tradizione e contemporaneità.\r

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L'evento si svolgerà presso il Parco – Polillo Art Container in via Ambrogio Binda 30 a Milano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite invito.\r

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Durante la due giorni, Piste Nomadi sarà presente con uno spazio in entrambe le giornate e, nella giornata di domenica, intorno alle 14.30, si terrà una breve presentazione dedicata al Kirghizistan e alle sue ricchezze culturali e paesaggistiche.\r

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I viaggiatori dall’Italia avranno così, per la prima volta dopo molti anni, un collegamento diretto in treno notturno con i Paesi Bassi, senza dover cambiare treno. Il nuovo percorso amplia il collegamento per Milano annunciato in precedenza da European Sleeper, il cui lancio è previsto per il 9 settembre 2026 tra Milano, la Svizzera, Colonia e Bruxelles (i biglietti sono in vendita sono già in vendita, per viaggiare fino al 3 gennaio 2027).\r

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Dal 14 dicembre 2026, il servizio sarà esteso alle città olandesi di Breda ed Eindhoven, creando un collegamento notturno più diretto e comodo tra Italia, Svizzera e Paesi Bassi. Inoltre, Breda ed Eindhoven sono due fermate strategiche per raggiungere Amsterdam, Rotterdam e L’Aia.\r

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In Svizzera, European Sleeper prevede ora che il treno effettui fermata ad Aarau invece che a Zurigo. Aarau offre comode coincidenze verso numerose destinazioni ed è collegata a Zurigo da frequenti treni nazionali svizzeri, con un tempo di percorrenza di circa trenta minuti.\r

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«Questo collegamento unisce durante la notte importanti regioni europee in modo comodo e pratico, rendendo i viaggi internazionali in treno accessibili a un numero sempre maggiore di persone» ha dichiarato Chris Engelsman, cofondatore di European Sleeper.\r

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Con l’entrata in vigore dell’orario 2027, a metà dicembre 2026, cambieranno anche i giorni di circolazione del treno Milano–Bruxelles. Fino a quella data, le partenze in direzione nord sono previste nelle notti di mercoledì, venerdì e domenica, mentre il servizio di ritorno da Bruxelles partirà nelle serate di lunedì, giovedì e sabato.\r

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Dal lunedì 14 dicembre, le partenze da Bruxelles, dai Paesi Bassi e da Colonia avranno luogo nelle serate di martedì, giovedì e domenica, con arrivo la mattina successiva in Svizzera, a Como e a Milano. I treni in direzione nord da Milano e dalla Svizzera partiranno invece nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì, con arrivo a Colonia, nei Paesi Bassi e a Bruxelles nelle mattine di martedì, giovedì e sabato.","post_title":"European Sleeper amplia la linea da Milano che nel 2027 raggiungerà i Paesi Bassi","post_date":"2026-06-04T10:31:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780569118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha inaugurato il suo primo volo sulla rotta Forlì-Londra Stansted: il collegamento verso la capitale londinese mancava dal “Luigi Ridolfi” dal 2008 (quell’anno furono quasi 132.000 i passeggeri transitati).\r

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Il Forlì-Londra sarà operativo nei giorni di mercoledì e sabato: «Il momento tanto atteso è arrivato - ha dichiarato Riccardo Pregnolato, Accountable manager F.A. Srl -. Torniamo a connetterci con una delle destinazioni più importanti del Vecchio Continente, meta tra le preferite per ragioni di turismo, studio, lavoro e che consentirà al territorio della Romagna di poter usufruire di un’opportunità di viaggio estremamente ricca e affascinante.\r

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L’augurio è che attraverso la Londra-Forlì anche gli inglesi, sempre più numerosi nella nostra regione, lo certificano le statistiche del turismo, possano utilizzare questi collegamenti quale ulteriore porta d’accesso all’Emilia-Romagna. Più in dettaglio, è risaputo come esista un forte legame storico-artistico tra alcuni illustri personaggi della cultura d’Oltremanica con la vicina città di Ravenna; a cominciare proprio da Lord Byron, poeta e politico britannico, a cui l’antica capitale del mosaico ha voluto dedicare un grande museo interattivo.\r

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Nei giorni scorsi un altro tassello si è poi aggiunto al pacchetto della mobilità da e per l’aeroporto “Ridolfi” proprio in occasione di questa nuova rotta, mettendo così a sistema un servizio fortemente voluto dall’utenza e nato grazie all'ottimo lavoro di squadra di tutte le istituzioni coinvolte: mi riferisco al servizio Bus Terminal realizzato assieme a Start Romagna, Trenitalia Tper e Comune di Forlì. Ricordo, infine, che sull’onda della collaborazione stretta con VisitRavenna è in procinto di essere attivato un altro servizio navetta diretto - senza fermate intermedie - che collegherà, su prenotazione, la stazione ferroviaria di Ravenna al nostro aeroporto. Navetta concepita appositamente per chi viaggia da e per Londra. Anch’essa sarà fruibile il mercoledì e il sabato». \r

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Ibiza Project soddisfatto dell'andamento delle prenotazioni estive per Ibiza e Formentera. Secondo le statistiche ufficiali di Aena relative al traffico aeroportuale, infatti, nel periodo gennaio-aprile 2026 l’aeroporto di Ibiza ha registrato un incremento del 7,56% di arrivi dall’Italia rispetto allo stesso periodo del 2025, segnando una partenza incoraggiante in vista della stagione estiva.\r

Nell’attuale contesto internazionale, Ibiza e Formentera continuano a confermarsi tra le destinazioni più apprezzate dal mercato italiano grazie alla loro accessibilità, alla solidità dell’offerta turistica e alla capacità di rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori. Attualmente non si registrano cancellazioni di voli dall’Italia e nelle ultime settimane si è assistito a un ribasso delle tariffe aeree. Proprio l’andamento del trasporto aereo sta richiedendo quest’anno un monitoraggio ancora più attento rispetto al passato: le variazioni tariffarie risultano più frequenti e marcate, rendendo sempre più strategico il ruolo delle agenzie di viaggio nella consulenza e nell’individuazione delle migliori opportunità di prenotazione.\r

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La forza attrattiva dei club\r

Grande protagonista dell’inizio stagione è stato ancora una volta il comparto dei club, da sempre motore attrattivo fondamentale per Ibiza. Il weekend di apertura dei club, a partire dal 25 aprile 2026, ha registrato eventi sold-out e un’altissima affluenza internazionale, confermando l’isola come punto di riferimento mondiale dell’intrattenimento e della nightlife.\r

Accanto a Ibiza, anche Formentera continua a mostrare segnali positivi sul fronte delle prenotazioni estive, confermandosi come la prima destinazione delle Pitiuse a muoversi per l’alta stagione.\r

«Questa prima parte dell’anno ci ha confermato quanto sia diventato centrale il valore della consulenza specializzata. Le agenzie di viaggio ci stanno richiedendo sempre più supporto operativo, aggiornamenti costanti e conoscenza diretta della destinazione. Operare quotidianamente sul territorio ci permette di offrire un know-how reale e immediato, capace di fare la differenza sia nella gestione individuale, sia nella costruzione di progetti più complessi – commentano Lara Corsinovi e Marco Dadone, fondatori di Ibiza Project –. La nostra presenza locale rappresenta un vantaggio competitivo importante. Oltre al lavoro con le agenzie, stiamo registrando un crescente interesse anche da parte del segmento gruppi e incentive, che cerca interlocutori affidabili e con esperienza diretta. I segnali per l’estate 2026 sono positivi e affrontiamo la stagione con entusiasmo e ottimi propositi».\r

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","post_title":"Ibiza Project ottimista sull'estate: «Positivi riscontri da Ibiza e Formentera»","post_date":"2026-06-04T09:51:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780566686000]}]}}