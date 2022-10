Trenitalia: quella del 2022 è stata l’estate del treno. Alta Velocità in evoluzione Trenitalia si presenta al ttg di Rimini in grande spolvero. Con la tavola rotonda “Turismo oltre l’estate: prospettive per il 2023” si è cercato di analizzare i trend turistici emergenti del 2023 con una retrospettiva sull’ottimo andamento della stagione estiva 2022. «Ci sono grandi segnali di positività. Quella del 2022 è stata sicuramente l’estate del treno: 83 milioni di passeggeri da luglio a metà settembre, con dati molto vicini al 2019, per il brand Intercity addirittura superiori, grazie alla spinta del traffico leisure, e una forte accelerazione anche del traffico dall’estero per Frecce e Eurocity – ha dichiarato Mario Alovisi, direttore marketing Trenitalia -. Per il ponte del 1 novembre – ha proseguito il manager – abbiamo già oltre 230mila prenotazioni sull’Alta Velocità e 60mila su IC. Per l’8 dicembre siamo già a 31mila Alta Velocità e 8mila su IC”. «L’offerta dell’alta velocità si è evoluta e continuerà a evolversi anche nella prossima stagione turistica proponendo soluzioni di viaggio su misura, favorendo gli spostamenti nord-sud con più collegamenti, più velocità e più fermate mirate ai bacini ad alta vocazione turistica», ha confermato Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità Trenitalia, preannunciando che nello scenario internazionale “Trenitalia sarà protagonista” grazie anche al successo del nuovo collegamento Milano-Parigi.

