Trasporto aereo: più investimenti in cybersecurity, biometria e soluzioni It Cybersecurity, biometria e soluzioni It sostenibili: vanno in queste direzioni gli aumenti degli investimenti di compagnie aeree e aeroporti che sempre più spesso si trovano ad affrontare le minacce digitali e l’aumento del numero di passeggeri. Secondo il più recente Air Transport IT Insights 2024 firmato Sita, il 74% dei vettori e il 72% degli scali prevedono un aumento della spesa It complessiva nei prossimi due anni. Questi investimenti mostrano come l’industria dell’aviazione stia lavorando verso un futuro di viaggi aerei più sicuri, fluidi e sostenibili. Nel 2024, infatti, la spesa It complessiva dell’industria è aumentata ed è stata stimata a 37 miliardi di dollari per le compagnie aeree e quasi 9 miliardi di dollari per gli aeroporti. La cybersecurity emerge come un’area evidente di attenzione per l’industria: il rapporto evidenzia che il 66% delle compagnie aeree e il 73% degli aeroporti la menzionano come una delle loro tre principali aree di interesse. Questo conferma quanto sia importante proteggere i sistemi critici e i dati dei passeggeri man mano che le minacce informatiche diventano più avanzate. «Man mano che le minacce informatiche diventano più complesse, le compagnie aeree e gli aeroporti stanno prendendo delle misure decisive per proteggere le loro operazioni e i passeggeri – afferma David Lavorel, ceo di Sita -. Allo stesso tempo, la tecnologia biometrica e l’Ia stanno semplificando l’esperienza di viaggio, sono soluzioni che aiutano l’industria a soddisfare la crescente domanda e a costruire la resilienza per il futuro. È chiaro che il settore del trasporto aereo sta attraversando una vera trasformazione e questi numeri lo dimostrano». Condividi

