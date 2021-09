Trasporto aereo: confermato lo sciopero di venerdì 24 settembre

Non soltanto Alitalia. Le problematiche del trasporto aereo in Italia coinvolgono un comparto ben più ampio e dunque viene confermato lo sciopero programmato per venerdì 24 settembre.

Lo comunicazione arriva direttamente dai sindacati, con Monica Mascia, segretaria nazionale della Fit-Cisl. ”Ricordiamo che, oltre la vertenza Alitalia-Ita, l’assenza nel sistema del trasporto aereo di regole del lavoro comuni a tutte le aziende del settore basate in Italia danneggia il Paese e i progetti industriali che si vorrebbero attivare in questo segmento dei trasporti. Per tali ragioni, non avendo avuto ancora una convocazione dai ministeri competenti, nonostante i numerosi e reiterati solleciti, venerdì prossimo, 24 settembre, è confermato lo sciopero di tutto il trasporto aereo”.