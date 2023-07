Trapani: Airgest archivia per la prima volta una semestrale in utile Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani, per la prima volta nella sua storia ha chiuso il semestre con un risultato netto positivo pari a 96,8 mila euro e con un Ebitda, margine operativo lordo, di 253.000 euro. Nei primi sei mesi 2023 i passeggeri movimentati sono stati 534.032 , con un incremento sul 2022 del 47.5%, e con 3.852 movimenti, in crescita del 11.6% sull’esercizio 2022. «La verifica di tutti gli aggregati di costo e di ricavo – spiega il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – danno evidenza di come il percorso intrapreso a ridosso della pandemia, poi bruscamente interrotto e ripartito nel 2021, stia consentendo di raccogliere i frutti da tempo attesi. In pari periodo nel 2022, infatti, il conto economico della società registrava una perdita di circa 1,5 milioni di euro». I ricavi complessivi risultano in netta crescita (+54,9%) rispetto al periodo corrispondente. Cui si aggiungono i costanti risultati positivi ed i conseguenti dividendi derivanti dalla gestione della partecipata Tafs srl. I costi della produzione complessivamente sostenuti dal gestore nel corso del periodo in esame, sono in crescita contenuta pari al 6.9% rispetto all’anno 2022, rilevando che gli sforzi in termini di efficientamento e razionalizzazione hanno consentito di appiattire la curva di crescita dei costi variabili e parzialmente variabili, sostenuti dalla società. «Queste premesse ci consentiranno di traguardare il tanto auspicato e perseguito utile di bilancio al termine dell’esercizio 2023, dopo aver dimezzato le perdite nel 2021 e nel 2022». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi collegamenti aerei diretti da Napoli, Palermo e Catania per Going, che rinforza la propria programmazione charter sul Mar Rosso. In particolare, da Capodichino si decolla alla volta di Sharm el Sheilkh dal 29 luglio ogni sabato fino al 26 agosto: cinque date con partenze alle 12:30 all’andata, per essere a destinazione alle 17 circa e, al rientro, partire alle 17:30 per essere nuovamente a Napoli alle 20:25. Il tutto con un bagaglio da stiva da 20 chili, più un bagaglio a mano inclusi, e una settimana, tutto compreso, al Sunrise Diamond Beach Resort: villaggio a 5 stelle della programmazione estate 2023 del tour operator di Msc Crociere. Per quanto riguarda la Sicilia, invece, le opzioni da Palermo sono possibili sia di domenica sia di lunedì da metà luglio a metà settembre, mentre da Catania vanno dal 23 luglio al 3 settembre. Anche in questo caso con operativi funzionali a vivere la settimana di vacanza nella sua interezza. Per le partenze di domenica dal Falcone Borsellino il decollo è alle 15:15 per arrivare a Sharm alle 18:15, mentre il ritorno è previsto alle 11 e l’arrivo alle 14:15. Di lunedì, invece, si parte alle 9:40 per atterrare alle 14 e rientrare alle 6 ed essere di ritorno a Palermo alle 8:40. Quanto al Fontanarossa, infine, il decollo dell’andata è alle 13:45 per arrivare alle 18:15; al ritorno si parte alle 10:15 per atterrare alle 12:45. Di ogni domenica. "I turisti campani e siciliani sono grandi amanti del mar Rosso e della vacanza all inclusive – spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going –. Non potevamo perciò esimerci dall’introdurre collegamenti aerei diretti per il periodo di picco delle vacanze. Stiamo ricevendo commenti entusiastici dai clienti partiti con i servizi charter dalla Lombardia: del Sunrise Diamond Resort colpiscono positivamente l’eleganza della struttura, completamente rinnovata, la ristorazione (ci sono sei locali f&b disponibili) e gli spazi per le famiglie con una grande piscina e il parco-giochi in acqua". [post_title] => Going potenzia la programmazione charter sul mar Rosso da Campania e Sicilia [post_date] => 2023-07-14T11:34:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689334447000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_415903" align="alignright" width="300"] Salvatore Ombra[/caption] Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani, per la prima volta nella sua storia ha chiuso il semestre con un risultato netto positivo pari a 96,8 mila euro e con un Ebitda, margine operativo lordo, di 253.000 euro. Nei primi sei mesi 2023 i passeggeri movimentati sono stati 534.032 , con un incremento sul 2022 del 47.5%, e con 3.852 movimenti, in crescita del 11.6% sull’esercizio 2022. «La verifica di tutti gli aggregati di costo e di ricavo – spiega il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – danno evidenza di come il percorso intrapreso a ridosso della pandemia, poi bruscamente interrotto e ripartito nel 2021, stia consentendo di raccogliere i frutti da tempo attesi. In pari periodo nel 2022, infatti, il conto economico della società registrava una perdita di circa 1,5 milioni di euro». I ricavi complessivi risultano in netta crescita (+54,9%) rispetto al periodo corrispondente. Cui si aggiungono i costanti risultati positivi ed i conseguenti dividendi derivanti dalla gestione della partecipata Tafs srl. I costi della produzione complessivamente sostenuti dal gestore nel corso del periodo in esame, sono in crescita contenuta pari al 6.9% rispetto all’anno 2022, rilevando che gli sforzi in termini di efficientamento e razionalizzazione hanno consentito di appiattire la curva di crescita dei costi variabili e parzialmente variabili, sostenuti dalla società. «Queste premesse ci consentiranno di traguardare il tanto auspicato e perseguito utile di bilancio al termine dell’esercizio 2023, dopo aver dimezzato le perdite nel 2021 e nel 2022». [post_title] => Trapani: Airgest archivia per la prima volta una semestrale in utile [post_date] => 2023-07-14T10:20:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689330002000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic archivia il primo semestre 2023 con il più alto fatturato di sempre, a quota 285 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una crescita del 49% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno. "La prima metà del 2023 ha superato le nostre aspettative, portando airBaltic verso una forte performance commerciale - ha dichiarato Martin Gauss, presidente e amministratore delegato del vettore -. Finora abbiamo registrato un'ottima stagione estiva, con ogni mese che passa che mostra miglioramenti con una tendenza al rialzo. Rispetto ai primi sei mesi del 2022, abbiamo registrato una crescita significativa dei ricavi, del numero di passeggeri e dei voli effettuati. Guardando al futuro, il nostro obiettivo e la nostra ambizione rimangono quelli di raggiungere i 700 milioni di euro di ricavi e un aumento sostanziale del numero di passeggeri - 4,4 milioni entro la fine del 2023". "Inoltre, il nostro obiettivo primario per il futuro rimane quello di essere il principale fornitore di connettività da e per le città di Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere. Qui airBaltic ha rafforzato le sue posizioni e si impegna a migliorare l'esperienza dei passeggeri e a dare un contributo significativo all'economia". Nei primi sei mesi del 2023, airBaltic ha trasportato quasi 2 milioni di passeggeri, il 52% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il numero di voli effettuati è aumentato del 20%, raggiungendo le 20.300 unità. [post_title] => AirBaltic centra un semestre dai ricavi da record [post_date] => 2023-07-14T09:58:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689328710000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Tree House Re-Tree-T il primo progetto prototipo di struttura ecocompatibile frutto della nuova partnership tra l'operatore open air Club del Sole, il Politecnico di Torino e l'architetto Paolo Scoglio, fondatore di The Ne[s]t, team di professionisti specializzato nella progettazione di micro-architetture per il turismo esperienziale. La struttura, composta da una terrazza e da una tenda, sarà realizzata all'interno dello Spina Family Camping Village, situato nell'area del delta del Po, a pochi passi dal Lido di Spina, patrimonio di bio-diversità di flora e fauna. Il progetto prevede, in particolare, la mappatura digitale mediante droni e laser-scanner della flora della pineta secolare, per inserire le strutture tra gli alberi esistenti, senza danneggiarli in alcun modo. Successivamente saranno realizzate la terrazza e la tenda, i due elementi che costituiscono il sistema della Tree House Re-Tree-T, che sarà appoggiata e non fissata a terra. Il nome di questo sistema racchiude in sé il senso di un progetto fortemente guidato dalla sostenibilità, per cui impronta zero sul paesaggio ospitante, materiali naturali e riciclati e progettazione bioclimatica sono i fattori chiave. Posizionate ad altezze diverse, la terrazza e la tenda permetteranno, mediante delle scale o rampe, di salire in cima, fino a sfiorare i rami degli alberi: la terrazza sarà una struttura in acciaio riciclato e legno, fissata reversibilmente al suolo. Progettata per ospitare una tenda sospesa tra gli alberi, è l’ideale per chi desidera vivere un’esperienza più wild, permettendo di trascorrere tutta la notte, o solo alcune ore, sotto la volta celeste. Chi preferisce un’esperienza più confortevole, invece, potrà optare per la tenda, fatta in acciaio riciclato, legno e materiale tessile e fissata anch’essa reversibilmente al suolo. Disporrà di un comodo letto doppio, un bagno e un vano guardaroba. All’esterno sarà presente un piccolo deck che ospita un salottino lounge. [post_title] => Club del Sole lancia le Tree House Re-Tree-T in collaborazione con The Ne[s]t e il Politecnico di Torino [post_date] => 2023-07-14T09:47:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689328024000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirHelp ha realizzato una nuova Guida ai diritti dei passeggeri che si apprestano a volare, un manuale pronto all’uso e aggiornato con le ultime normative per rimanere informati e sapere come reagire in caso di imprevisto. Con la forte ripresa del traffico aereo degli ultimi anni post-pandemici e il conseguente aumento dei disagi negli aeroporti, la Guida di AirHelp si rivela utile in caso di cancellazione o di un imbarco negato, mettendo in evidenza i diritti dei viaggiatori, una situazione che nella stragrande maggioranza dei casi non si verifica, dato che l'85% dei passeggeri non li conosce a pieno. Per chiarire ogni dubbio, la Guida AirHelp informa che, in caso di disservizio, i viaggiatori sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo, una delle leggi più complete al mondo in materia di tutela dei passeggeri aerei. Fra gli aspetti più importanti, questo regolamento stabilisce che i viaggiatori hanno diritto a: essere informati, sullo stato del proprio volo e sui propri diritti a riguardo; un volo sostitutivo: la compagnia aerea deve fornire un volo alternativo per la destinazione o un rimborso completo in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza; cibo e bevande: Dopo alcune ore di ritardo (da due a quattro) o di cancellazione del volo, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri cibo e bevande; alloggio: In caso di ritardo notturno, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri interessati un albergo per la notte e il trasporto da e per l'alloggio. Rimborso del prezzo del biglietto e dei costi aggiuntivi: I passeggeri vittime di cancellazioni, overbooking, mancate coincidenze o ritardi superiori a cinque ore hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. Possono inoltre richiedere la copertura di eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'interruzione del viaggio. Rimborso del biglietto del prezzo del biglietto o imbarco sul volo alternativo: In tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza, la compagnia aerea deve fornire, a scelta del passeggero, un volo alternativo per la destinazione finale o un rimborso completo del prezzo del biglietto pagato. Risarcimento fino a 600 euro: Per persona e per viaggio, per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco, se la colpa è della compagnia aerea. Rimborso del biglietto o imbarco sul volo alternativo e risarcimento: il rimborso del biglietto o l’imbarco sul volo alternativo non escludono, se previsto, il risarcimento; Bagaglio danneggiato, ritardato o perso: Le compagnie aeree sono tenute a riparare, sostituire o pagare eventuali danni al bagaglio o al suo contenuto. Il reclamo deve essere presentato entro sette giorni dall'arrivo. [post_title] => AirHelp, guida aggiornata con le ultime normative per i diritti dei viaggiatori [post_date] => 2023-07-14T09:42:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689327743000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un secondo trimestre da incorniciare per Delta Air Lines: nei tre mesi chiusi lo scorso 30 giugno la compagnia ha infatti realizzato i ricavi e gli utili più alti della sua storia, con un'impennata del 65% nelle vendite di voli transatlantici che ha garantito un impulso fondamentale al fatturato della compagnia. La compagnia aerea ha anche alzato - per la seconda volta in meno di tre settimane - la propria guidance per l'intero anno, portandola a un intervallo compreso tra 6 e 7 dollari per azione. "Ovunque si vada in Europa in questi giorni, si vedono moltissimi americani - ha commentato il ceo dei Delta, Ed Bastian -. Sono quattro anni che non riescono ad arrivare in Europa e c'è una domanda repressa che rimarrà forte per un po' di tempo (...) Non vediamo un rallentamento in autunno". Storicamente, la capacità offerta sull'Europa dopo l'estate subiva una lieve diminuzione, ma quest'anno "stiamo prolungando la stagione un po' di più proprio in considerazione della domanda così elevata". Delta ha totalizzato entrate operative rettificate per 14,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, il 19% in più rispetto al trimestre di giugno 2022, e un utile operativo rettificato record di 2,5 miliardi di dollari con un margine operativo del 17,1%. La capacità transatlantica di Delta ha superato i livelli precedenti alla pandemia alla fine dello scorso anno, con la compagnia aerea che ha aggiunto posti e voli più velocemente rispetto alle rotte nazionali. Quattro su cinque dei biglietti transatlantici del vettore sono stati acquistati dagli Stati Uniti durante il trimestre, ha dichiarato Bastian: le destinazioni privilegiate sono Spagna, Italia, Grecia e il sud della Francia. [post_title] => Delta Air Lines: secondo trimestre da incorniciare, con ricavi e utili da record [post_date] => 2023-07-13T13:52:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689256371000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trasporto aereo. Dobbiamo ringraziare Fto per aver organizzato il convegno sui cieli italiani. Perché finalmente e senza nessuna ipocrisia si è capito, attraverso le parole dei relatori che quelli italiani sono cieli selvaggi. Naturalmente la cosa non è incoraggiante, ma è molto meglio sapere le carte che giocare al buio. Renato Scaffidi, country manager di Air Europa e consigliere Ibar non ha dubbi: «I prezzi in Italia sono aumentati di più rispetto al resto d'Europa. E c'è un motivo. Il motivo è che le low cost in Italia rappresentano il 64% del traffico. In Spagna, per esempio sono al 28%. Questo per la mancanza di una compagnia di bandiera solida». Istituzioni Ha ragione Scaffidi ma oltre alla sua causa ne aggiungerei un'altra: l'incompetenza e l'ignavia dei governi che si sono succeduti in questi anni che non hanno mai capito il problema del traffico aereo benché gli fosse stato spiegate svariate volte. Si è lasciato tutto in mano agli enti locali, con i risultati che possiamo vedere. Tutto questo a scapito dei passeggeri. A sua volta Mark De Laurentis dell'Enac ha aggiunto che: «esiste un regolamento che prevede la specifica di tutte le voci che compongono il prezzo di un volo aereo. Ora io non so se questo regolamento venga applicato, perché se il prezzo fosse trasparente si potrebbe agire con cognizione di causa». Ecco ci dovrebbe essere qualcuno deputato al controllo, altrimenti uno fa come gli pare. Insomma sul serio una giungla, un ginepraio dal quale non se ne esce e dove le low cost fanno il bello e il cattivo tempo a scapito di passeggeri, agenzie, tour operator ecc ecc. Insomma a scapito di tutti tranne che di loro. Giuseppe Aloe [post_title] => Trasporto aereo italiano: i cieli sono pericolosamente selvaggi [post_date] => 2023-07-13T12:58:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689253135000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale. Con questo obiettivo la Regione ha creato l’Osservatorio Turistico Regionale (Otr). Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio. «Con la messa online dell'Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un'altra parte, fondamentale, della legge toscana sul turismo - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati, che in parte si trovano già sul sito ed in parte verranno implementati via via, serviranno per misurare in tempo reale (o quasi) i flussi che interessano le varie zone della Toscana e modulare l'offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori. Nelle prossime settimane – conclude l’assessore - incontreremo gli ambiti turistici e le associazioni di categoria per condividere i prossimi passaggi di sviluppo dell'Osservatorio». La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro inter-direzionale composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati qualificati. Uno di questi è il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione. All’Osservatorio si accede da questa pagina web: il sito è organizzato in tre sezioni: Report Toscana. Contiene i report bimestrali sul turismo in Toscana curati dal Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari. Area Documentale. Qui si trovano le ricerche e le analisi pubbliche di altri soggetti, insieme a specifiche ricerche commissionate da TPT o da altri soggetti. Dati e indicatori. E’ un vero e proprio cruscotto, con informazioni immediatamente e facilmente consultabili e confrontabili. [post_title] => Toscana, nasce l'Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e programmare [post_date] => 2023-07-13T11:53:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689249183000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449613 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fabio Lazzerini, a margine della presentazione dell'accordo di collaborazione con American Express, tiene a sottolineare i dati incoraggianti centrati da Ita Airways durante i primi sei mesi dell'anno. I conti di Ita, sottolinea l'amministratore delegato, "non sono ancora in ordine, l'azienda aveva previsto di perdere soldi nel piano industriale, ma dopo decenni noi chiudiamo il primo semestre con un Ebitdar del 50% meglio del budget". E ancora: "I ricavi sono sopra il budget del 6%, abbiamo recuperato 14 punti di quota di mercato e le previsioni sono decisamente positive, stiamo inserendo nuove rotte". In pratica, "Stiamo facendo meglio di quello che dovevamo fare". Interpellato sull'affaire Lufthansa e su come il gruppo tedesco interverrà sui conti della compagnia italiana, l'ad ha ribadito: “Secondo me ci saranno dei benefici dallo sharing di esperienze: Lufthansa è un gruppo estremamente evoluto e di conseguenza su alcune aree ha raggiunto dei livelli di efficienza che Ita deve ancora raggiungere, perché appena nata, ma il 2023 sta già dimostrando nei fatti che la struttura di costi di Ita è coerente con la struttura dei ricavi”. [post_title] => Lazzerini sui conti di Ita: "Risultati non perfetti, ma migliori del previsto" [post_date] => 2023-07-13T11:36:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689248211000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trapani airgest archivia per la prima volta una semestrale in utile" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1831,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi collegamenti aerei diretti da Napoli, Palermo e Catania per Going, che rinforza la propria programmazione charter sul Mar Rosso. In particolare, da Capodichino si decolla alla volta di Sharm el Sheilkh dal 29 luglio ogni sabato fino al 26 agosto: cinque date con partenze alle 12:30 all’andata, per essere a destinazione alle 17 circa e, al rientro, partire alle 17:30 per essere nuovamente a Napoli alle 20:25. Il tutto con un bagaglio da stiva da 20 chili, più un bagaglio a mano inclusi, e una settimana, tutto compreso, al Sunrise Diamond Beach Resort: villaggio a 5 stelle della programmazione estate 2023 del tour operator di Msc Crociere.\r

\r

Per quanto riguarda la Sicilia, invece, le opzioni da Palermo sono possibili sia di domenica sia di lunedì da metà luglio a metà settembre, mentre da Catania vanno dal 23 luglio al 3 settembre. Anche in questo caso con operativi funzionali a vivere la settimana di vacanza nella sua interezza. Per le partenze di domenica dal Falcone Borsellino il decollo è alle 15:15 per arrivare a Sharm alle 18:15, mentre il ritorno è previsto alle 11 e l’arrivo alle 14:15. Di lunedì, invece, si parte alle 9:40 per atterrare alle 14 e rientrare alle 6 ed essere di ritorno a Palermo alle 8:40. Quanto al Fontanarossa, infine, il decollo dell’andata è alle 13:45 per arrivare alle 18:15; al ritorno si parte alle 10:15 per atterrare alle 12:45. Di ogni domenica.\r

\r

\"I turisti campani e siciliani sono grandi amanti del mar Rosso e della vacanza all inclusive – spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going –. Non potevamo perciò esimerci dall’introdurre collegamenti aerei diretti per il periodo di picco delle vacanze. Stiamo ricevendo commenti entusiastici dai clienti partiti con i servizi charter dalla Lombardia: del Sunrise Diamond Resort colpiscono positivamente l’eleganza della struttura, completamente rinnovata, la ristorazione (ci sono sei locali f&b disponibili) e gli spazi per le famiglie con una grande piscina e il parco-giochi in acqua\".","post_title":"Going potenzia la programmazione charter sul mar Rosso da Campania e Sicilia","post_date":"2023-07-14T11:34:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689334447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_415903\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Salvatore Ombra[/caption]\r

\r

Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani, per la prima volta nella sua storia ha chiuso il semestre con un risultato netto positivo pari a 96,8 mila euro e con un Ebitda, margine operativo lordo, di 253.000 euro. Nei primi sei mesi 2023 i passeggeri movimentati sono stati 534.032 , con un incremento sul 2022 del 47.5%, e con 3.852 movimenti, in crescita del 11.6% sull’esercizio 2022.\r

\r

«La verifica di tutti gli aggregati di costo e di ricavo – spiega il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – danno evidenza di come il percorso intrapreso a ridosso della pandemia, poi bruscamente interrotto e ripartito nel 2021, stia consentendo di raccogliere i frutti da tempo attesi. In pari periodo nel 2022, infatti, il conto economico della società registrava una perdita di circa 1,5 milioni di euro».\r

\r

I ricavi complessivi risultano in netta crescita (+54,9%) rispetto al periodo corrispondente. Cui si aggiungono i costanti risultati positivi ed i conseguenti dividendi derivanti dalla gestione della partecipata Tafs srl. I costi della produzione complessivamente sostenuti dal gestore nel corso del periodo in esame, sono in crescita contenuta pari al 6.9% rispetto all’anno 2022, rilevando che gli sforzi in termini di efficientamento e razionalizzazione hanno consentito di appiattire la curva di crescita dei costi variabili e parzialmente variabili, sostenuti dalla società.\r

\r

«Queste premesse ci consentiranno di traguardare il tanto auspicato e perseguito utile di bilancio al termine dell’esercizio 2023, dopo aver dimezzato le perdite nel 2021 e nel 2022».","post_title":"Trapani: Airgest archivia per la prima volta una semestrale in utile","post_date":"2023-07-14T10:20:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689330002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirBaltic archivia il primo semestre 2023 con il più alto fatturato di sempre, a quota 285 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una crescita del 49% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno.\r

\r

\"La prima metà del 2023 ha superato le nostre aspettative, portando airBaltic verso una forte performance commerciale - ha dichiarato Martin Gauss, presidente e amministratore delegato del vettore -. Finora abbiamo registrato un'ottima stagione estiva, con ogni mese che passa che mostra miglioramenti con una tendenza al rialzo. Rispetto ai primi sei mesi del 2022, abbiamo registrato una crescita significativa dei ricavi, del numero di passeggeri e dei voli effettuati. Guardando al futuro, il nostro obiettivo e la nostra ambizione rimangono quelli di raggiungere i 700 milioni di euro di ricavi e un aumento sostanziale del numero di passeggeri - 4,4 milioni entro la fine del 2023\".\r

\r

\"Inoltre, il nostro obiettivo primario per il futuro rimane quello di essere il principale fornitore di connettività da e per le città di Riga, Tallinn, Vilnius e Tampere. Qui airBaltic ha rafforzato le sue posizioni e si impegna a migliorare l'esperienza dei passeggeri e a dare un contributo significativo all'economia\".\r

\r

Nei primi sei mesi del 2023, airBaltic ha trasportato quasi 2 milioni di passeggeri, il 52% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il numero di voli effettuati è aumentato del 20%, raggiungendo le 20.300 unità.","post_title":"AirBaltic centra un semestre dai ricavi da record","post_date":"2023-07-14T09:58:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689328710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Tree House Re-Tree-T il primo progetto prototipo di struttura ecocompatibile frutto della nuova partnership tra l'operatore open air Club del Sole, il Politecnico di Torino e l'architetto Paolo Scoglio, fondatore di The Ne[s]t, team di professionisti specializzato nella progettazione di micro-architetture per il turismo esperienziale. La struttura, composta da una terrazza e da una tenda, sarà realizzata all'interno dello Spina Family Camping Village, situato nell'area del delta del Po, a pochi passi dal Lido di Spina, patrimonio di bio-diversità di flora e fauna.\r

\r

Il progetto prevede, in particolare, la mappatura digitale mediante droni e laser-scanner della flora della pineta secolare, per inserire le strutture tra gli alberi esistenti, senza danneggiarli in alcun modo. Successivamente saranno realizzate la terrazza e la tenda, i due elementi che costituiscono il sistema della Tree House Re-Tree-T, che sarà appoggiata e non fissata a terra. Il nome di questo sistema racchiude in sé il senso di un progetto fortemente guidato dalla sostenibilità, per cui impronta zero sul paesaggio ospitante, materiali naturali e riciclati e progettazione bioclimatica sono i fattori chiave. \r

\r

Posizionate ad altezze diverse, la terrazza e la tenda permetteranno, mediante delle scale o rampe, di salire in cima, fino a sfiorare i rami degli alberi: la terrazza sarà una struttura in acciaio riciclato e legno, fissata reversibilmente al suolo. Progettata per ospitare una tenda sospesa tra gli alberi, è l’ideale per chi desidera vivere un’esperienza più wild, permettendo di trascorrere tutta la notte, o solo alcune ore, sotto la volta celeste.\r

\r

Chi preferisce un’esperienza più confortevole, invece, potrà optare per la tenda, fatta in acciaio riciclato, legno e materiale tessile e fissata anch’essa reversibilmente al suolo. Disporrà di un comodo letto doppio, un bagno e un vano guardaroba. All’esterno sarà presente un piccolo deck che ospita un salottino lounge.","post_title":"Club del Sole lancia le Tree House Re-Tree-T in collaborazione con The Ne[s]t e il Politecnico di Torino","post_date":"2023-07-14T09:47:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689328024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirHelp ha realizzato una nuova Guida ai diritti dei passeggeri che si apprestano a volare, un manuale pronto all’uso e aggiornato con le ultime normative per rimanere informati e sapere come reagire in caso di imprevisto.\r

\r

Con la forte ripresa del traffico aereo degli ultimi anni post-pandemici e il conseguente aumento dei disagi negli aeroporti, la Guida di AirHelp si rivela utile in caso di cancellazione o di un imbarco negato, mettendo in evidenza i diritti dei viaggiatori, una situazione che nella stragrande maggioranza dei casi non si verifica, dato che l'85% dei passeggeri non li conosce a pieno.\r

\r

Per chiarire ogni dubbio, la Guida AirHelp informa che, in caso di disservizio, i viaggiatori sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo, una delle leggi più complete al mondo in materia di tutela dei passeggeri aerei.\r

\r

\r

Fra gli aspetti più importanti, questo regolamento stabilisce che i viaggiatori hanno diritto a: essere informati, sullo stato del proprio volo e sui propri diritti a riguardo; un volo sostitutivo: la compagnia aerea deve fornire un volo alternativo per la destinazione o un rimborso completo in tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza; cibo e bevande: Dopo alcune ore di ritardo (da due a quattro) o di cancellazione del volo, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri cibo e bevande; alloggio: In caso di ritardo notturno, le compagnie aeree devono fornire ai passeggeri interessati un albergo per la notte e il trasporto da e per l'alloggio. Rimborso del prezzo del biglietto e dei costi aggiuntivi: I passeggeri vittime di cancellazioni, overbooking, mancate coincidenze o ritardi superiori a cinque ore hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto. Possono inoltre richiedere la copertura di eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'interruzione del viaggio. Rimborso del biglietto del prezzo del biglietto o imbarco sul volo alternativo: In tutti i casi di negato imbarco, cancellazione o mancata coincidenza, la compagnia aerea deve fornire, a scelta del passeggero, un volo alternativo per la destinazione finale o un rimborso completo del prezzo del biglietto pagato.\r

\r

Risarcimento fino a 600 euro: Per persona e per viaggio, per ritardi superiori a tre ore, cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco, se la colpa è della compagnia aerea. Rimborso del biglietto o imbarco sul volo alternativo e risarcimento: il rimborso del biglietto o l’imbarco sul volo alternativo non escludono, se previsto, il risarcimento; Bagaglio danneggiato, ritardato o perso: Le compagnie aeree sono tenute a riparare, sostituire o pagare eventuali danni al bagaglio o al suo contenuto. Il reclamo deve essere presentato entro sette giorni dall'arrivo. \r

\r

","post_title":"AirHelp, guida aggiornata con le ultime normative per i diritti dei viaggiatori","post_date":"2023-07-14T09:42:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689327743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un secondo trimestre da incorniciare per Delta Air Lines: nei tre mesi chiusi lo scorso 30 giugno la compagnia ha infatti realizzato i ricavi e gli utili più alti della sua storia, con un'impennata del 65% nelle vendite di voli transatlantici che ha garantito un impulso fondamentale al fatturato della compagnia.\r

\r

La compagnia aerea ha anche alzato - per la seconda volta in meno di tre settimane - la propria guidance per l'intero anno, portandola a un intervallo compreso tra 6 e 7 dollari per azione.\r

\r

\"Ovunque si vada in Europa in questi giorni, si vedono moltissimi americani - ha commentato il ceo dei Delta, Ed Bastian -. Sono quattro anni che non riescono ad arrivare in Europa e c'è una domanda repressa che rimarrà forte per un po' di tempo (...) Non vediamo un rallentamento in autunno\". Storicamente, la capacità offerta sull'Europa dopo l'estate subiva una lieve diminuzione, ma quest'anno \"stiamo prolungando la stagione un po' di più proprio in considerazione della domanda così elevata\".\r

\r

Delta ha totalizzato entrate operative rettificate per 14,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, il 19% in più rispetto al trimestre di giugno 2022, e un utile operativo rettificato record di 2,5 miliardi di dollari con un margine operativo del 17,1%. \r

\r

La capacità transatlantica di Delta ha superato i livelli precedenti alla pandemia alla fine dello scorso anno, con la compagnia aerea che ha aggiunto posti e voli più velocemente rispetto alle rotte nazionali. Quattro su cinque dei biglietti transatlantici del vettore sono stati acquistati dagli Stati Uniti durante il trimestre, ha dichiarato Bastian: le destinazioni privilegiate sono Spagna, Italia, Grecia e il sud della Francia.","post_title":"Delta Air Lines: secondo trimestre da incorniciare, con ricavi e utili da record","post_date":"2023-07-13T13:52:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689256371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trasporto aereo. Dobbiamo ringraziare Fto per aver organizzato il convegno sui cieli italiani. Perché finalmente e senza nessuna ipocrisia si è capito, attraverso le parole dei relatori che quelli italiani sono cieli selvaggi.\r

\r

Naturalmente la cosa non è incoraggiante, ma è molto meglio sapere le carte che giocare al buio.\r

\r

Renato Scaffidi, country manager di Air Europa e consigliere Ibar non ha dubbi: «I prezzi in Italia sono aumentati di più rispetto al resto d'Europa. E c'è un motivo. Il motivo è che le low cost in Italia rappresentano il 64% del traffico. In Spagna, per esempio sono al 28%. Questo per la mancanza di una compagnia di bandiera solida».\r

Istituzioni\r

Ha ragione Scaffidi ma oltre alla sua causa ne aggiungerei un'altra: l'incompetenza e l'ignavia dei governi che si sono succeduti in questi anni che non hanno mai capito il problema del traffico aereo benché gli fosse stato spiegate svariate volte. Si è lasciato tutto in mano agli enti locali, con i risultati che possiamo vedere. Tutto questo a scapito dei passeggeri.\r

\r

A sua volta Mark De Laurentis dell'Enac ha aggiunto che: «esiste un regolamento che prevede la specifica di tutte le voci che compongono il prezzo di un volo aereo. Ora io non so se questo regolamento venga applicato, perché se il prezzo fosse trasparente si potrebbe agire con cognizione di causa». Ecco ci dovrebbe essere qualcuno deputato al controllo, altrimenti uno fa come gli pare.\r

\r

Insomma sul serio una giungla, un ginepraio dal quale non se ne esce e dove le low cost fanno il bello e il cattivo tempo a scapito di passeggeri, agenzie, tour operator ecc ecc. Insomma a scapito di tutti tranne che di loro.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Trasporto aereo italiano: i cieli sono pericolosamente selvaggi","post_date":"2023-07-13T12:58:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689253135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale. Con questo obiettivo la Regione ha creato l’Osservatorio Turistico Regionale (Otr).\r

\r

Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio.\r

\r

«Con la messa online dell'Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un'altra parte, fondamentale, della legge toscana sul turismo - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati, che in parte si trovano già sul sito ed in parte verranno implementati via via, serviranno per misurare in tempo reale (o quasi) i flussi che interessano le varie zone della Toscana e modulare l'offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori. Nelle prossime settimane – conclude l’assessore - incontreremo gli ambiti turistici e le associazioni di categoria per condividere i prossimi passaggi di sviluppo dell'Osservatorio».\r

\r

La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro inter-direzionale composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati qualificati. Uno di questi è il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione.\r

\r

All’Osservatorio si accede da questa pagina web: il sito è organizzato in tre sezioni: Report Toscana. Contiene i report bimestrali sul turismo in Toscana curati dal Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari. Area Documentale. Qui si trovano le ricerche e le analisi pubbliche di altri soggetti, insieme a specifiche ricerche commissionate da TPT o da altri soggetti. Dati e indicatori. E’ un vero e proprio cruscotto, con informazioni immediatamente e facilmente consultabili e confrontabili.","post_title":"Toscana, nasce l'Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e programmare","post_date":"2023-07-13T11:53:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689249183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fabio Lazzerini, a margine della presentazione dell'accordo di collaborazione con American Express, tiene a sottolineare i dati incoraggianti centrati da Ita Airways durante i primi sei mesi dell'anno. I conti di Ita, sottolinea l'amministratore delegato, \"non sono ancora in ordine, l'azienda aveva previsto di perdere soldi nel piano industriale, ma dopo decenni noi chiudiamo il primo semestre con un Ebitdar del 50% meglio del budget\".\r

\r

E ancora: \"I ricavi sono sopra il budget del 6%, abbiamo recuperato 14 punti di quota di mercato e le previsioni sono decisamente positive, stiamo inserendo nuove rotte\". In pratica, \"Stiamo facendo meglio di quello che dovevamo fare\".\r

\r

Interpellato sull'affaire Lufthansa e su come il gruppo tedesco interverrà sui conti della compagnia italiana, l'ad ha ribadito: “Secondo me ci saranno dei benefici dallo sharing di esperienze: Lufthansa è un gruppo estremamente evoluto e di conseguenza su alcune aree ha raggiunto dei livelli di efficienza che Ita deve ancora raggiungere, perché appena nata, ma il 2023 sta già dimostrando nei fatti che la struttura di costi di Ita è coerente con la struttura dei ricavi”.","post_title":"Lazzerini sui conti di Ita: \"Risultati non perfetti, ma migliori del previsto\"","post_date":"2023-07-13T11:36:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689248211000]}]}}