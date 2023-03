Transiberiana ampliata: dal Portogallo fino a Singapore. 17 mila chilometri in 21 giorni La transiberiana, il viaggio più ambito dai giramondo, con i suoi 9.288 km da Mosca fino a Pechino, come sappiamo è la linea ferroviaria unica più lunga al mondo. Uno studio di Seat61.com, gestori di viaggi in treno a lunga distanza, ha dimostrato come ampliare questo viaggio già immenso. Ora con i collegamenti giusti c’è la possibilità di partire non più dalla Russia, bensì dal Portogallo, così da attraversare tutto il continente euro-asiatico. I paesi di passaggio La partenza da Lagos dal sud del Portogallo, prosegue per Spagna, Francia, Germania, Polonia e Bielorussia, continuando poi per la tratta Transiberiana, la tratta aumenta così a 17.700 km, un sogno per i viaggiatori più incalliti. Le prime tappe sono di linee diverse, quindi incastonato pezzo dopo pezzo di questo lungo percorso su rotaie, il costo totale dei biglietti dei treni si aggirerebbe sui 1.200 euro e servirebbero 21 giorni per percorrerlo completamente, includendo le fermate forzate. Fino a poco tempo fa la meta finale sarebbe stata il Vietnam ora grazie a nuove connessioni, arriva fino a Vientiane nel Laos. Quest’ultima tappa permette ai più temerari di spingersi ancora più a sud passando dalla grande Bangkok, alla Malesia per arrivare ad Singapore. Per molti potrebbe sembrare una vera e propria follia, ma il brivido e le emozioni che portano questi tipi di viaggi elettrizzano una buona fetta di viaggiatori, specialmente per gli amanti dei viaggi in Treno.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441994" align="alignleft" width="300"] Transiberiana[/caption] La transiberiana, il viaggio più ambito dai giramondo, con i suoi 9.288 km da Mosca fino a Pechino, come sappiamo è la linea ferroviaria unica più lunga al mondo. Uno studio di Seat61.com, gestori di viaggi in treno a lunga distanza, ha dimostrato come ampliare questo viaggio già immenso. Ora con i collegamenti giusti c'è la possibilità di partire non più dalla Russia, bensì dal Portogallo, così da attraversare tutto il continente euro-asiatico. I paesi di passaggio La partenza da Lagos dal sud del Portogallo, prosegue per Spagna, Francia, Germania, Polonia e Bielorussia, continuando poi per la tratta Transiberiana, la tratta aumenta così a 17.700 km, un sogno per i viaggiatori più incalliti. Le prime tappe sono di linee diverse, quindi incastonato pezzo dopo pezzo di questo lungo percorso su rotaie, il costo totale dei biglietti dei treni si aggirerebbe sui 1.200 euro e servirebbero 21 giorni per percorrerlo completamente, includendo le fermate forzate. Fino a poco tempo fa la meta finale sarebbe stata il Vietnam ora grazie a nuove connessioni, arriva fino a Vientiane nel Laos. Quest'ultima tappa permette ai più temerari di spingersi ancora più a sud passando dalla grande Bangkok, alla Malesia per arrivare ad Singapore. Per molti potrebbe sembrare una vera e propria follia, ma il brivido e le emozioni che portano questi tipi di viaggi elettrizzano una buona fetta di viaggiatori, specialmente per gli amanti dei viaggi in Treno. [caption id="attachment_441985" align="alignnone" width="259"] Stazione di Vientiane nel Laos[/caption] [post_title] => Transiberiana ampliata: dal Portogallo fino a Singapore. 17 mila chilometri in 21 giorni [post_date] => 2023-03-21T12:29:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679401788000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Vietnam punta ad abolire l'obbligo di visto turistico per un maggior numero di Paesi oltre a consentire un soggiorno più lungo ai viaggiatori internazionali: l'obiettivo è chiaramente quello di incentivare la ripresa dei flussi turistici, dopo che nel 2022 il Paese ha totalizzato solo 3,6 milioni di arrivi stranieri, pari ad appena il 20% dei livelli del 2019. Ma per il 2023 il governo mira a salire ad almeno 8 milioni di visitatori. Il Paese del sud-est asiatico sta anche valutando la possibilità di ampliare l'elenco dei Paesi che possono usufruire di visti elettronici, secondo quanto dichiarato il primo ministro Pham Minh Chinh. Ad oggi il Vietnam già esonera dall'obbligo di visto i turisti di 25 Paesi e concede un visto elettronico di un mese per un solo ingresso ai visitatori di 80 Paesi. Attualmente, solo i turisti provenienti da Cile e Panama sono esentati dal visto per 90 giorni, mentre ai cittadini della maggior parte dei Paesi dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) è concesso un soggiorno di 30 giorni senza visto turistico. Secondo i dati del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, nel 2019 il comparto del turismo ha rappresentato il 9,2% del Pil del Paese, con un record di 18 milioni di arrivi internazionali e 720 mila miliardi di dong vietnamiti (30,2 miliardi di dollari) di entrate. Tra gennaio e febbraio di quest'anno, il Paese ha guadagnato 3,6 miliardi di dollari di entrate grazie a 1,8 milioni di arrivi stranieri e per l'intero 2023 punta a guadagnare 27,3 miliardi di dollari di entrate, pari al 90,3% dei livelli pre-pandemia. [post_title] => Il Vietnam rivede le norme sui visti per incentivare gli arrivi internazionali [post_date] => 2023-03-20T10:51:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679309479000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas risponde alla progressiva crescita della domanda di viaggio con l'aggiunta di 10 nuove rotte europee e il potenziamento delle frequenze su alcune di quelle leisure più richieste (Alicante, Malaga, Maiorca, Spalato e la Sicilia). Dal prossimo giugno, inoltre, tornerà a volare anche verso Tokyo. In particolare, il network verso l'Italia conta per l'estate 2023 fino a sette voli giornalieri dalla Scandinavia a Milano e un maggior numero di voli da Copenhagen a Firenze e Napoli; inoltre, a cominciare dalla metà di agosto, la compagnia collegherà Stoccolma a Firenze con due frequenze alla settimana, operate il venerdì e la domenica. Sas sta aggiungendo più voli domestici da Oslo a Bergen, Stavanger, Trondheim e Ålesund e più voli da Copenhagen a Ålesund. Vengono inoltre offerti più posti e voli tra Stoccolma e Helsinki. Sul fronte Stati Uniti, il vettore inizia a operare voli da Göteborg e Aalborg verso Newark, New York, con un Airbus A321LR. Da giugno poi riprenderanno i collegamenti verso Tokyo Haneda, con tre frequenze alla settimana operate con aeromobili Airbus A350. In primavera, Sas aggiunge anche un terzo servizio settimanale Copenaghen-Shanghai. Oltre alla Stoccolma-Firenze, le altre 9 nuove rotte sono: Stoccolma-Larnaca, nuovo servizio settimanale il sabato da metà agosto; Oslo-Tenerife, nuovo servizio settimanale il martedì da fine giugno a metà agosto; Oslo-Amburgo, servizio bisettimanale ripreso da Pasqua; Oslo-Berlino, voli fino a cinque volte a settimana ripreso da Pasqua; Oslo-Praga, nuovo collegamento bisettimanale il giovedì e la domenica da fine settembre; Bergen-Palma de Mallorca, nuovo volo settimanale il sabato da metà giugno a metà agosto; Bergen-Manchester, servizio bisettimanale ripreso il lunedì e il venerdì da settembre; Trondheim-Split, collegamento settimanale il sabato da fine maggio a metà ottobre; Oslo-Tallinn, volo bisettimanale il giovedì e la domenica da metà agosto. [post_title] => Sas amplia il network estivo con 10 nuove rotte, tra cui la Stoccolma-Firenze [post_date] => 2023-03-20T10:31:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679308298000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Glamore Group e, dopo gli investimenti nel settore dell'entertainment e del food & beverage alto di gamma, intende ora affermarsi anche tra i protagonisti dell'ospitalità di lusso. A partire dal 5 stelle The Glamore Milano Duomo che aprirà il prossimo aprile all'interno del palazzo storico che si affaccia sul lato nord della piazza, dall’ingresso alla galleria Vittorio Emanuele II fino all’angolo con via Mengoni. Sempre lo stesso gruppo gestirà inoltre il nuovo Plein Hotel Milano, la struttura griffata dallo stilista tedesco Philipp Plein, che originariamente sarebbe dovuto essere inaugurato all'interno dell'ex Spazio Krizia a metà 2022, ma la cui apertura è ora prevista per la primavera di quest'anno. Il Glamore Duomo includerà inizialmente 15 camere e suite al terzo piano dell'edificio, la maggior parte delle quali dotate di balcone privato e di vista sulla piazza e sulla cattedrale. Entro primavera 2024 è poi prevista l'estensione dell'offerta a 33 camere e suite. Al primo piano si troverà invece Terrazza Duomo 21: un club con terrazza affacciata sulla piazza e intrattenimento serale fino a tarda notte, che al mattino ospiterà anche gli spazi per la prima colazione. La pasticceria porterò peraltro la firma di Ernst Knam, “il re del cioccolato”. I locali dell'hotel, che mira a diventare un hub verticale capace di offrire più esperienze interamente gestite da Glamore Group, ospiteranno anche il ristorante Duomo 21, con vista all’interno della Galleria grazie ad ampie finestre floor-to-ceiling e tipica cucina italiana e internazionale firmata dallo chef stellato Roberto Conti. Al secondo piano sorgerà quindi il ristorante Verso dei fratelli Remo e Mario Capitaneo: un ambiente senza nessuna barriera tra sala e cucina, ma con tre chef’s table da cui assistere alla trasformazione delle materie prime, scoprire nuove tecniche e assistere al lavoro della brigata in un dialogo aperto. A disposizione ci sarà pure un’ampia scelta di sale storiche con affreschi d’epoca, ampie lounge e diverse tipologie di spazi per meeting ed eventi personalizzabili. Glamore Group ha già acquisito infine ulteriori spazi ai piani superiori, per completare lo sviluppo in verticale. Qui saranno aperte altre location per eventi, entertainment e ristorazione, completando così la gamma di proposte della struttura. “Negli ultimi anni siamo stati impegnati nella ricerca di nuove opportunità per ampliare la nostra offerta entrando nel settore hospitality, quale naturale passaggio dal mondo dell’entertainment e food & beverage - racconta Federico Crotti, hospitality director di Glamore Group -. Milano è sempre stata al vertice delle nostre destinazioni. Non potevamo immaginare una location più adatta ed esclusiva come piazza Duomo per realizzare il nostro primo hotel”. [post_title] => A Milano arriva un nuovo protagonista dell'ospitalità lusso. Apre il Glamore Duomo [post_date] => 2023-03-17T10:28:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679048910000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai è operativa dall'aeroporto di Milano Bergamo, portando a quattro gli scali serviti in Italia, dopo Catania, Napoli e Pisa. La compagnia aerea ha inaugurato i collegamenti verso Dubai con 5 frequenze alla settimana che diventeranno giornaliere dal prossimo 18 aprile. Emirates opera in codeshare su queste rotte e i voli partono dal Terminal 3 di Dubai International, offrendo ai viaggiatori collegamenti ancora più comodi attraverso l'hub internazionale di Dubai. Sulla rotta è in servizio un Boeing 737 Max con una nuova configurazione della cabina che prevede un sedile lie-flat in Business Class mentre in Economy ci sono i nuovi sedili Recaro. "C'è una grande richiesta di viaggi da Dubai e dalla regione e i nostri voli per Milano Bergamo, così come per gli altri aeroporti in Italia, daranno ai passeggeri l'opportunità di beneficiare di comodi collegamenti diretti verso alcune delle regioni più attraenti d'Italia" ha dichiarato Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai. “L'avvio delle operazioni di flydubai è di particolare importanza - ha sottolineato Emilio Bellingardi, direttore generale Sacbo - perché consente di ampliare ulteriormente la rete di collegamenti dell'Aeroporto di Milano Bergamo, offrendo la possibilità di accedere direttamente a Dubai, nel cuore di una delle mete turistiche più ambite e attraenti, e allo stesso tempo di beneficiare di un'ampia rete di collegamenti con circa 300 aeroporti nel mondo”. [post_title] => Flydubai operativa sulla Milano Bergamo-Dubai. Voli giornalieri dal 18 aprile [post_date] => 2023-03-17T09:35:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679045753000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per il 2022 di Lot Polish Airlines che, nonostante le condizioni difficili post pandemia, ha operato più di 85.000 voli e trasportato circa 8 milioni di passeggeri. Il vettore ha realizzato un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro e ha generato un utile netto attorno ai 21 milioni di euro. Il network della compagnia aerea polacca è stato ampliato e, oltre a Mumbai, le novità hanno incluso anche Il Cairo e Baku (Azerbaigian). I voli per Pechino hanno fatto il loro ritorno e il Nord America, mercato tradizionalmente strategico per la compagnia, è stato servito fino a 50 volte a settimana durante la stagione estiva. Complessivamente a fine 2022 il network comprendeva 167 destinazioni. "I risultati previsti per Lot Polish Airlines dimostrano chiaramente che la compagnia è sulla strada giusta - ha commentato Katarzyna Lewandowska, ceo e presidente del consiglio di amministrazione -. Questo è particolarmente incoraggiante considerato il conflitto causato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e visto che dobbiamo anche riprenderci completamente dalle conseguenze del Covid-19". [post_title] => Lot Polish Airlines archivia un 2022 positivo malgrado il difficile contesto di mercato [post_date] => 2023-03-15T10:30:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678876205000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Chiude a quota 71,4 milioni di euro il fatturato dell'anno finanziario 2021-22 di Hnh Hospitality, terminato lo scorso 31 ottobre. Un risultato che risulta sostanzialmente doppio rispetto ai 34,8 milioni dell'esercizio precedente. Il tutto a fronte di margini operativi consolidati (adjusted ebitda) per 11 milioni di euro (contro i 3,5 milioni dell'anno precedente) e di un Mol civilistico, al netto degli aiuti di Stato, di 5,2 milioni (1,8 milioni nel 2021). L'utile netto della compagnia, infine, è stato di 3,4 milioni. “Nel 2022 abbiamo consolidato il forte rimbalzo del 2021 ma con una continuità nelle vendite che ha riguardato quasi tutti i mesi (non solo la seconda parte dell’anno come nell’esercizio precedente) e che ha consentito di raggiungere e superare ampiamente gli obiettivi di crescita che ci eravamo posti sia in termini di occupazione, sia di ricavo medio. – spiega l’amministratore delegato del gruppo, Luca Boccato -. Solo l’area di Venezia, con il suo hinterland, soffre ancora del recupero parziale della domanda internazionale a lungo raggio, mentre l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza ha risentito in parte del ridotto periodo di commercializzazione che ha preceduto la prima stagione. La continuità nella ripresa della domanda, combinata all’efficienza operativa nei processi, ci ha comunque consentito di raggiungere un utile netto significativo (5% dei ricavi). E tutto ciò nonostante l’impatto pieno degli ammortamenti (erano dimezzati nel 2021)”. Gli alberghi di città (city hotel) hanno in particolare registrato una ripresa, con un peso sul fatturato complessivo che è passato dal 31% del 2021 al 47% del 2022. Le strutture a prevalente vocazione corporate e mice hanno invece mantenuto un’incidenza del fatturato stabile, dal 27% al 28%. I resort, infine, che durante la pandemia avevano sentito meno il calo della domanda, grazie alla ripresa generale degli altri segmenti hanno visto ridurre il loro peso, dal 42% al 25%. Con 41 milioni di euro, infine, i ricavi più consistenti si riferiscono agli hotel presenti in Veneto, dove Hnh conta anche il maggior numero di strutture gestite. Nel corso del 2022, il perimetro di attività si è ulteriormente ampliato con l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza Resort & Spa, avvenuta nel mese di giugno, e con la riapertura del voco Venice - Mestre The Quid, avvenuta nel mese di aprile, al termine del processo di rebranding. “Per il 2023 appena iniziato confidiamo in un ulteriore consolidamento della ripresa in corso - conclude Boccato -. Nei primi mesi il budget delle vendite è ampiamente rispettato. Le nostre previsioni sui ricavi guardano a un target di 98 milioni di euro, ampiamente superiore ai livelli pre-pandemici, con un tasso di occupazione del 70%. Questo, invece, ancora inferiore al 2019, ultimo anno di riferimento pre-pandemia”. [post_title] => Hnh raddoppia il fatturato. Ebitda consolidato a quota 11 milioni, utili al 5% dei ricavi [post_date] => 2023-03-15T09:45:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678873554000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet amplia il network estivo dall'Italia con l'aggiunta di 2 nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dalla base di Napoli Capodichino. Da Cagliari decollerà il prossimo 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, il collegamento verso Lione: aumentano quindi le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma. Dal 1° luglio prossimo partirà invece da Napoli il volo per Heraklion: la capitale dell’isola di Creta. Celebre non solo per le sue spiagge paradisiache ma anche per i suoi meravigliosi siti archeologici, sarà raggiungibile dai passeggeri partenopei grazie a un volo settimanale, in partenza ogni sabato. [post_title] => EasyJet aggiunge due nuove rotte da Napoli e Cagliari per Lione ed Heraklion [post_date] => 2023-03-14T11:15:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678792549000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_357214" align="alignleft" width="300"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption] A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury. Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini. “Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”. PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano. “Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.” [post_title] => Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up [post_date] => 2023-03-14T10:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678791234000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "transiberiana ampliata" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":647,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441994\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Transiberiana[/caption]\r

\r

La transiberiana, il viaggio più ambito dai giramondo, con i suoi 9.288 km da Mosca fino a Pechino, come sappiamo è la linea ferroviaria unica più lunga al mondo. Uno studio di Seat61.com, gestori di viaggi in treno a lunga distanza, ha dimostrato come ampliare questo viaggio già immenso.\r

\r

Ora con i collegamenti giusti c'è la possibilità di partire non più dalla Russia, bensì dal Portogallo, così da attraversare tutto il continente euro-asiatico.\r

I paesi di passaggio\r

La partenza da Lagos dal sud del Portogallo, prosegue per Spagna, Francia, Germania, Polonia e Bielorussia, continuando poi per la tratta Transiberiana, la tratta aumenta così a 17.700 km, un sogno per i viaggiatori più incalliti. \r

\r

Le prime tappe sono di linee diverse, quindi incastonato pezzo dopo pezzo di questo lungo percorso su rotaie, il costo totale dei biglietti dei treni si aggirerebbe sui 1.200 euro e servirebbero 21 giorni per percorrerlo completamente, includendo le fermate forzate.\r

\r

Fino a poco tempo fa la meta finale sarebbe stata il Vietnam ora grazie a nuove connessioni, arriva fino a Vientiane nel Laos. Quest'ultima tappa permette ai più temerari di spingersi ancora più a sud passando dalla grande Bangkok, alla Malesia per arrivare ad Singapore.\r

\r

Per molti potrebbe sembrare una vera e propria follia, ma il brivido e le emozioni che portano questi tipi di viaggi elettrizzano una buona fetta di viaggiatori, specialmente per gli amanti dei viaggi in Treno.\r

\r

[caption id=\"attachment_441985\" align=\"alignnone\" width=\"259\"] Stazione di Vientiane nel Laos[/caption]","post_title":"Transiberiana ampliata: dal Portogallo fino a Singapore. 17 mila chilometri in 21 giorni","post_date":"2023-03-21T12:29:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679401788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Vietnam punta ad abolire l'obbligo di visto turistico per un maggior numero di Paesi oltre a consentire un soggiorno più lungo ai viaggiatori internazionali: l'obiettivo è chiaramente quello di incentivare la ripresa dei flussi turistici, dopo che nel 2022 il Paese ha totalizzato solo 3,6 milioni di arrivi stranieri, pari ad appena il 20% dei livelli del 2019. Ma per il 2023 il governo mira a salire ad almeno 8 milioni di visitatori.\r

\r

Il Paese del sud-est asiatico sta anche valutando la possibilità di ampliare l'elenco dei Paesi che possono usufruire di visti elettronici, secondo quanto dichiarato il primo ministro Pham Minh Chinh. Ad oggi il Vietnam già esonera dall'obbligo di visto i turisti di 25 Paesi e concede un visto elettronico di un mese per un solo ingresso ai visitatori di 80 Paesi.\r

\r

Attualmente, solo i turisti provenienti da Cile e Panama sono esentati dal visto per 90 giorni, mentre ai cittadini della maggior parte dei Paesi dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) è concesso un soggiorno di 30 giorni senza visto turistico.\r

\r

Secondo i dati del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, nel 2019 il comparto del turismo ha rappresentato il 9,2% del Pil del Paese, con un record di 18 milioni di arrivi internazionali e 720 mila miliardi di dong vietnamiti (30,2 miliardi di dollari) di entrate. Tra gennaio e febbraio di quest'anno, il Paese ha guadagnato 3,6 miliardi di dollari di entrate grazie a 1,8 milioni di arrivi stranieri e per l'intero 2023 punta a guadagnare 27,3 miliardi di dollari di entrate, pari al 90,3% dei livelli pre-pandemia.","post_title":"Il Vietnam rivede le norme sui visti per incentivare gli arrivi internazionali","post_date":"2023-03-20T10:51:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679309479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas risponde alla progressiva crescita della domanda di viaggio con l'aggiunta di 10 nuove rotte europee e il potenziamento delle frequenze su alcune di quelle leisure più richieste (Alicante, Malaga, Maiorca, Spalato e la Sicilia). Dal prossimo giugno, inoltre, tornerà a volare anche verso Tokyo.\r

\r

In particolare, il network verso l'Italia conta per l'estate 2023 fino a sette voli giornalieri dalla Scandinavia a Milano e un maggior numero di voli da Copenhagen a Firenze e Napoli; inoltre, a cominciare dalla metà di agosto, la compagnia collegherà Stoccolma a Firenze con due frequenze alla settimana, operate il venerdì e la domenica.\r

\r

Sas sta aggiungendo più voli domestici da Oslo a Bergen, Stavanger, Trondheim e Ålesund e più voli da Copenhagen a Ålesund. Vengono inoltre offerti più posti e voli tra Stoccolma e Helsinki.\r

\r

Sul fronte Stati Uniti, il vettore inizia a operare voli da Göteborg e Aalborg verso Newark, New York, con un Airbus A321LR. Da giugno poi riprenderanno i collegamenti verso Tokyo Haneda, con tre frequenze alla settimana operate con aeromobili Airbus A350. In primavera, Sas aggiunge anche un terzo servizio settimanale Copenaghen-Shanghai.\r

\r

Oltre alla Stoccolma-Firenze, le altre 9 nuove rotte sono: Stoccolma-Larnaca, nuovo servizio settimanale il sabato da metà agosto; Oslo-Tenerife, nuovo servizio settimanale il martedì da fine giugno a metà agosto; Oslo-Amburgo, servizio bisettimanale ripreso da Pasqua; Oslo-Berlino, voli fino a cinque volte a settimana ripreso da Pasqua; Oslo-Praga, nuovo collegamento bisettimanale il giovedì e la domenica da fine settembre; Bergen-Palma de Mallorca, nuovo volo settimanale il sabato da metà giugno a metà agosto; Bergen-Manchester, servizio bisettimanale ripreso il lunedì e il venerdì da settembre; Trondheim-Split, collegamento settimanale il sabato da fine maggio a metà ottobre; Oslo-Tallinn, volo bisettimanale il giovedì e la domenica da metà agosto.","post_title":"Sas amplia il network estivo con 10 nuove rotte, tra cui la Stoccolma-Firenze","post_date":"2023-03-20T10:31:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679308298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Glamore Group e, dopo gli investimenti nel settore dell'entertainment e del food & beverage alto di gamma, intende ora affermarsi anche tra i protagonisti dell'ospitalità di lusso. A partire dal 5 stelle The Glamore Milano Duomo che aprirà il prossimo aprile all'interno del palazzo storico che si affaccia sul lato nord della piazza, dall’ingresso alla galleria Vittorio Emanuele II fino all’angolo con via Mengoni. Sempre lo stesso gruppo gestirà inoltre il nuovo Plein Hotel Milano, la struttura griffata dallo stilista tedesco Philipp Plein, che originariamente sarebbe dovuto essere inaugurato all'interno dell'ex Spazio Krizia a metà 2022, ma la cui apertura è ora prevista per la primavera di quest'anno.\r

\r

Il Glamore Duomo includerà inizialmente 15 camere e suite al terzo piano dell'edificio, la maggior parte delle quali dotate di balcone privato e di vista sulla piazza e sulla cattedrale. Entro primavera 2024 è poi prevista l'estensione dell'offerta a 33 camere e suite. Al primo piano si troverà invece Terrazza Duomo 21: un club con terrazza affacciata sulla piazza e intrattenimento serale fino a tarda notte, che al mattino ospiterà anche gli spazi per la prima colazione. La pasticceria porterò peraltro la firma di Ernst Knam, “il re del cioccolato”.\r

\r

I locali dell'hotel, che mira a diventare un hub verticale capace di offrire più esperienze interamente gestite da Glamore Group, ospiteranno anche il ristorante Duomo 21, con vista all’interno della Galleria grazie ad ampie finestre floor-to-ceiling e tipica cucina italiana e internazionale firmata dallo chef stellato Roberto Conti. Al secondo piano sorgerà quindi il ristorante Verso dei fratelli Remo e Mario Capitaneo: un ambiente senza nessuna barriera tra sala e cucina, ma con tre chef’s table da cui assistere alla trasformazione delle materie prime, scoprire nuove tecniche e assistere al lavoro della brigata in un dialogo aperto. A disposizione ci sarà pure un’ampia scelta di sale storiche con affreschi d’epoca, ampie lounge e diverse tipologie di spazi per meeting ed eventi personalizzabili.\r

\r

Glamore Group ha già acquisito infine ulteriori spazi ai piani superiori, per completare lo sviluppo in verticale. Qui saranno aperte altre location per eventi, entertainment e ristorazione, completando così la gamma di proposte della struttura.\r

\r

“Negli ultimi anni siamo stati impegnati nella ricerca di nuove opportunità per ampliare la nostra offerta entrando nel settore hospitality, quale naturale passaggio dal mondo dell’entertainment e food & beverage - racconta Federico Crotti, hospitality director di Glamore Group -. Milano è sempre stata al vertice delle nostre destinazioni. Non potevamo immaginare una location più adatta ed esclusiva come piazza Duomo per realizzare il nostro primo hotel”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"A Milano arriva un nuovo protagonista dell'ospitalità lusso. Apre il Glamore Duomo","post_date":"2023-03-17T10:28:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679048910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai è operativa dall'aeroporto di Milano Bergamo, portando a quattro gli scali serviti in Italia, dopo Catania, Napoli e Pisa. La compagnia aerea ha inaugurato i collegamenti verso Dubai con 5 frequenze alla settimana che diventeranno giornaliere dal prossimo 18 aprile. Emirates opera in codeshare su queste rotte e i voli partono dal Terminal 3 di Dubai International, offrendo ai viaggiatori collegamenti ancora più comodi attraverso l'hub internazionale di Dubai. Sulla rotta è in servizio un Boeing 737 Max con una nuova configurazione della cabina che prevede un sedile lie-flat in Business Class mentre in Economy ci sono i nuovi sedili Recaro.\r

\r

\"C'è una grande richiesta di viaggi da Dubai e dalla regione e i nostri voli per Milano Bergamo, così come per gli altri aeroporti in Italia, daranno ai passeggeri l'opportunità di beneficiare di comodi collegamenti diretti verso alcune delle regioni più attraenti d'Italia\" ha dichiarato Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai.\r

\r

“L'avvio delle operazioni di flydubai è di particolare importanza - ha sottolineato Emilio Bellingardi, direttore generale Sacbo - perché consente di ampliare ulteriormente la rete di collegamenti dell'Aeroporto di Milano Bergamo, offrendo la possibilità di accedere direttamente a Dubai, nel cuore di una delle mete turistiche più ambite e attraenti, e allo stesso tempo di beneficiare di un'ampia rete di collegamenti con circa 300 aeroporti nel mondo”.\r

\r

","post_title":"Flydubai operativa sulla Milano Bergamo-Dubai. Voli giornalieri dal 18 aprile","post_date":"2023-03-17T09:35:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679045753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per il 2022 di Lot Polish Airlines che, nonostante le condizioni difficili post pandemia, ha operato più di 85.000 voli e trasportato circa 8 milioni di passeggeri. Il vettore ha realizzato un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro e ha generato un utile netto attorno ai 21 milioni di euro.\r

\r

Il network della compagnia aerea polacca è stato ampliato e, oltre a Mumbai, le novità hanno incluso anche Il Cairo e Baku (Azerbaigian). I voli per Pechino hanno fatto il loro ritorno e il Nord America, mercato tradizionalmente strategico per la compagnia, è stato servito fino a 50 volte a settimana durante la stagione estiva. Complessivamente a fine 2022 il network comprendeva 167 destinazioni.\r

\r

\"I risultati previsti per Lot Polish Airlines dimostrano chiaramente che la compagnia è sulla strada giusta - ha commentato Katarzyna Lewandowska, ceo e presidente del consiglio di amministrazione -. Questo è particolarmente incoraggiante considerato il conflitto causato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e visto che dobbiamo anche riprenderci completamente dalle conseguenze del Covid-19\".","post_title":"Lot Polish Airlines archivia un 2022 positivo malgrado il difficile contesto di mercato","post_date":"2023-03-15T10:30:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678876205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chiude a quota 71,4 milioni di euro il fatturato dell'anno finanziario 2021-22 di Hnh Hospitality, terminato lo scorso 31 ottobre. Un risultato che risulta sostanzialmente doppio rispetto ai 34,8 milioni dell'esercizio precedente. Il tutto a fronte di margini operativi consolidati (adjusted ebitda) per 11 milioni di euro (contro i 3,5 milioni dell'anno precedente) e di un Mol civilistico, al netto degli aiuti di Stato, di 5,2 milioni (1,8 milioni nel 2021). L'utile netto della compagnia, infine, è stato di 3,4 milioni.\r

\r

“Nel 2022 abbiamo consolidato il forte rimbalzo del 2021 ma con una continuità nelle vendite che ha riguardato quasi tutti i mesi (non solo la seconda parte dell’anno come nell’esercizio precedente) e che ha consentito di raggiungere e superare ampiamente gli obiettivi di crescita che ci eravamo posti sia in termini di occupazione, sia di ricavo medio. – spiega l’amministratore delegato del gruppo, Luca Boccato -. Solo l’area di Venezia, con il suo hinterland, soffre ancora del recupero parziale della domanda internazionale a lungo raggio, mentre l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza ha risentito in parte del ridotto periodo di commercializzazione che ha preceduto la prima stagione. La continuità nella ripresa della domanda, combinata all’efficienza operativa nei processi, ci ha comunque consentito di raggiungere un utile netto significativo (5% dei ricavi). E tutto ciò nonostante l’impatto pieno degli ammortamenti (erano dimezzati nel 2021)”.\r

\r

Gli alberghi di città (city hotel) hanno in particolare registrato una ripresa, con un peso sul fatturato complessivo che è passato dal 31% del 2021 al 47% del 2022. Le strutture a prevalente vocazione corporate e mice hanno invece mantenuto un’incidenza del fatturato stabile, dal 27% al 28%. I resort, infine, che durante la pandemia avevano sentito meno il calo della domanda, grazie alla ripresa generale degli altri segmenti hanno visto ridurre il loro peso, dal 42% al 25%. Con 41 milioni di euro, infine, i ricavi più consistenti si riferiscono agli hotel presenti in Veneto, dove Hnh conta anche il maggior numero di strutture gestite.\r

\r

Nel corso del 2022, il perimetro di attività si è ulteriormente ampliato con l’apertura dell'Almar Giardino di Costanza Resort & Spa, avvenuta nel mese di giugno, e con la riapertura del voco Venice - Mestre The Quid, avvenuta nel mese di aprile, al termine del processo di rebranding. “Per il 2023 appena iniziato confidiamo in un ulteriore consolidamento della ripresa in corso - conclude Boccato -. Nei primi mesi il budget delle vendite è ampiamente rispettato. Le nostre previsioni sui ricavi guardano a un target di 98 milioni di euro, ampiamente superiore ai livelli pre-pandemici, con un tasso di occupazione del 70%. Questo, invece, ancora inferiore al 2019, ultimo anno di riferimento pre-pandemia”.","post_title":"Hnh raddoppia il fatturato. Ebitda consolidato a quota 11 milioni, utili al 5% dei ricavi","post_date":"2023-03-15T09:45:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678873554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet amplia il network estivo dall'Italia con l'aggiunta di 2 nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dalla base di Napoli Capodichino.\r

Da Cagliari decollerà il prossimo 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, il collegamento verso Lione: aumentano quindi le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma.\r

Dal 1° luglio prossimo partirà invece da Napoli il volo per Heraklion: la capitale dell’isola di Creta. Celebre non solo per le sue spiagge paradisiache ma anche per i suoi meravigliosi siti archeologici, sarà raggiungibile dai passeggeri partenopei grazie a un volo settimanale, in partenza ogni sabato.","post_title":"EasyJet aggiunge due nuove rotte da Napoli e Cagliari per Lione ed Heraklion","post_date":"2023-03-14T11:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678792549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_357214\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption]\r

A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury.\r

Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini.\r

“Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”.\r

PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano.\r

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.”\r

","post_title":"Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up","post_date":"2023-03-14T10:53:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678791234000]}]}}