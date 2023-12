Transavia: è entrato in flotta il primo Airbus A321neo Transavia ha preso in consegna il suo primo Airbus A321neo, iniziando così la sua transizione da una flotta interamente composta da Boeing 737. La divisione low cost del gruppo Air France-Klm ha ricevuto il nuovo aeromobile con motore Cfm Leap-1A tramite il locatore Air Leas. La famiglia A320neo debutta così nella flotta Transavia, che nei prossimi mesi e anni dovrebbe acquistare un mix di A320neo e A321neo, a seguito di un ordine di Air France-Klm effettuato nel 2021 e di un contratto di leasing stipulato con Air Lease all’inizio di quest’anno. Anche Transavia France contava di ricevere il suo primo A320neo prima della fine di quest’anno. Al 30 settembre 2023 le due unità di Transavia operavano insieme 115 aeromobili, di cui 111 737-800 e quattro 737-700. Nel frattempo anche Klm passerà ai velivoli della famiglia A320neo, sostituendo quindi gli attuali Boeing: il primo esemplare dovrebbe entrare in flotta nel 2024. Condividi

La divisione low cost del gruppo Air France-Klm ha ricevuto il nuovo aeromobile con motore Cfm Leap-1A tramite il locatore Air Leas.\r

\r

La famiglia A320neo debutta così nella flotta Transavia, che nei prossimi mesi e anni dovrebbe acquistare un mix di A320neo e A321neo, a seguito di un ordine di Air France-Klm effettuato nel 2021 e di un contratto di leasing stipulato con Air Lease all'inizio di quest'anno.\r

\r

Anche Transavia France contava di ricevere il suo primo A320neo prima della fine di quest'anno. Al 30 settembre 2023 le due unità di Transavia operavano insieme 115 aeromobili, di cui 111 737-800 e quattro 737-700.\r

\r

Nel frattempo anche Klm passerà ai velivoli della famiglia A320neo, sostituendo quindi gli attuali Boeing: il primo esemplare dovrebbe entrare in flotta nel 2024.","post_title":"Transavia: è entrato in flotta il primo Airbus A321neo","post_date":"2023-12-21T11:00:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703156409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ambiziosi piani di crescita per South African Airways che mira ad ampliare la propria flotta a circa 40 aeromobili nei prossimi anni - in pratica triplicarla - in linea con la strategia di riposizionamento quale principale compagnia aerea internazionale del Sudafrica.\r

\r

Il vettore sta cercando di assicurarsi più aeromobili a breve e lungo raggio nel breve termine per poter crescere sia nei mercati regionali africani che in quelli a lungo raggio, ma il ceo, John Lamola, ha dichiarato che la forte carenza di aeromobili a livello globale sta intralciando i piani del vettore.\r

\r

Attualmente South African Airways opera con 13 aeromobili, tra cui un Airbus A330-300, un A340-300, otto A320 e due Boeing 737-800 presi in wet lease da SunExpress (joint venture Turkish Airlines-Lufthansa). Entro la fine dell'anno fiscale 2025 (3 marzo 2025), Saa intende portare la flotta a 21 aeromobili, tra cui altri A320 e A330, oltre a un ulteriore A340.\r

\r

Nel medio termine il vettore punta ad assicurarsi A350 o 787 per poter espandere i suoi servizi a lungo raggio, mentre la flotta di A320 salirà a 14 aeromobili entro la fine dell'anno fiscale 2025. Quest'ultima sarà impiegata verso un maggior numero di destinazioni africane.\r

\r

Saa è attualmente di proprietà dello Stato e il processo di vendita di una quota del 51% al consorzio Takatso è stato molto ritardato. Lamola ha dichiarato di aspettarsi che il Parlamento sudafricano dia il via libera all'investimento privato entro la fine del primo trimestre del 2024.","post_title":"South African Airways pianifica l'ampliamento della flotta fino a 40 aeromobili","post_date":"2023-12-21T10:37:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703155078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet ha confermato un ordine fermo per altri 157 aeromobili della Famiglia A320neo: nel dettaglio sono compresi 56 aeromobili A320neo e 101 A321neo, oltre all'upsizing di un ordine esistente di 35 A320neo per il più grande A321neo.\r

\r

L'accordo fa parte del piano di rinnovamento e di upgauging della flotta di easyJet, che sta anche apportando sostanziali miglioramenti in termini di sostenibilità delle proprie attività.\r

\r

La Famiglia A320neo raggruppa gli aeromobili a corridoio singolo più popolari al mondo e che hanno registrato un totale di oltre 18.000 ordini da quasi 140 clienti in tutti i mercati. L'A321neo è l'aeromobile più grande della Famiglia A320neo di Airbus e offre un'autonomia e prestazioni senza precedenti. Grazie ai motori di nuova generazione e agli Sharklet, l’A321neo consente una riduzione del rumore del 50% e risparmi di carburante e CO2 di oltre il 20% rispetto alla precedente generazione di aeromobili a corridoio singolo, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia disponibile. Come tutti gli aeromobili Airbus, l'intera Famiglia A320 è già in grado di operare utilizzando fino al 50% di Saf. Airbus si prefigge di far sì che tutti i suoi aeromobili siano in grado di operare utilizzando fino al 100% di Saf entro il 2030. ","post_title":"EasyJet ha confermato ad Airbus un ordine per altri 157 velivoli della famiglia A320neo","post_date":"2023-12-21T09:44:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703151884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458457","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il vetro di Boemia è ufficialmente entrato nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco, portando il totale della Cechia a 9 beni immateriali, oltre ai 17 siti riconosciuti.\r

\r

Nel 2020 la Cechia era già riuscita a far passare sotto la tutela dell’Unesco la produzione tradizionale di decorazioni natalizie in perle di vetro soffiato del laboratorio Rautis di Poniklá, sui monti dei Giganti. Ora il campo si allarga molto, includendo letteralmente l'intera produzione del vetro. Dal punto di vista dell’UNESCO, la Cechia vanta appunto una posizione eccezionale: negli altri Paesi si trova sempre solo una delle tecniche di produzione manuale del vetro, mentre in Cechia sono presenti tutte, e la produzione nazionale copre le fasi dall’inizio al consumatore finale.\r

\r

Ecco dove è possibile ammirare il vetro in Cechia: nella Valle del Cristallo, a Praga e alle Terme protette dall’Unesco. Si parte, ad esempio, dall’artista vetraio Jiří Pačinek ha creato un magico giardino di vetro nella sua vetreria situata nel cuore della Valle del Cristallo, nella Boemia settentrionale, proprio dove è nato il famoso cristallo.\r

\r

Tappa irrinunciabile è poi il Museo del Vetro e della Bigiotteria di Jablonec nad Nisou – l’unico museo al mondo che comprende vetro e bigiotteria insieme, che vanta due esposizioni senza precedenti. Qui si possono ammirare non solo i pezzi di una delle più importanti collezioni di vetro d’Europa, ma anche gli scintillanti tesori della più grande collezione pubblica di decorazioni natalizie in vetro del mondo.\r

\r

E poi c'è la famosa vetreria ceca Moser a Karlovy Vary, una città termale patrimonio dell’umanità dell’Unesco: la vetreria era il fornitore di corte del vetro per la corte imperiale di Vienna, lo scià di Persia Mozaffar ad-Din nonché del re Edoardo VII d’Inghilterra. Ancora oggi, le personalità più famose e importanti del mondo acquistano questi pezzi di cristallo abilmente tagliati: da Justin Bieber a Salma Hayek - solo per citarne un paio - hanno in casa un lampadario Moser.\r

\r

Sui monti dei Giganti si trova invece la più antica vetreria ininterrottamente in funzione nel mondo: la vetreria Novosad a syn di Harrachov, dove il vetro viene soffiato da oltre 300 anni.\r

\r

Infine, a Praga e precisamente nell’atrio del centro commerciale Bořislavka, è presente la più grande opera in vetro d’Europa: l’installazione Ledovec (Ghiacciaio) della ditta Lasvit, composta da 1.503 pannelli di legno in cui sono incastonati 110 pannelli di cristallo di varie forme tagliate che si illuminano gradualmente.\r

\r

[gallery ids=\"458470,458471,458473\"]","post_title":"Cechia: il vetro di Boemia entra nella lista del patrimonio Unesco","post_date":"2023-12-20T12:02:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1703073736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific ha avviato una nuova collaborazione con Disney+, diventando la prima compagnia aerea dell’Asia-Pacifico a presentare il meglio di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, che entrano a far parte dell'offerta di intrattenimento a bordo.\r

Da questo dicembre, i passeggeri possono esplorare più di 100 ore di film, serie e documentari, tra cui alcuni dei titoli più attesi, come i primi episodi delle serie TV di Loki (stagione 1) e Obi-Wan Kenobi (stagione 1) dei Marvel Studios; i film Chip 'n Dale: Rescue Rangers e Disenchanted.; i documentari Welcome to Earth e Limitless con Chris Hemsworth e programmi per famiglie come Muppets Now.\r

«Ora è disponibile una selezione di intrattenimento ancora più ampia e attentamente curata per i nostri passeggeri - ha affermato Vivian Lo, general manager customer experience and design di Cathay Pacific -. Siamo estremamente orgogliosi di poter proporre l’in-flight entertainment leader del settore; comprendiamo l’importanza che molti dei nostri clienti attribuiscono all’intrattenimento come elemento di differenziazione quando scelgono con chi volare. Fornendo marchi premium e titoli di Disney+, continuiamo il nostro impegno per offrire un’esperienza di intrattenimento senza precedenti»\r

All’inizio di quest’anno la compagnia di bandiera di Hong Kong - che dispone della più grande libreria di film e serie tv a bordo nell’Asia-Pacifico - ha ricevuto il World’s Best Inflight Entertainment Award per il 2023 agli Skytrax World Airline Awards.","post_title":"Cathay Pacific: il canale Disney+ arricchisce la proposta dell'intrattenimento di bordo","post_date":"2023-12-20T10:57:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703069830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Neos ha programmato un nuovo open day per mercoledì 10 gennaio presso l’Hotel dei Congressi di Roma. \r

La compagnia aerea del gruppo Alpitour selezionerà di assistenti di volo per le basi di Milano Malpensa e Verona, rivolgendosi sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea.\r

L’addestramento dei candidati selezionati si terrà nel centro addestramento Neos che comprende al suo interno uffici, sale e aree adibite a varie attività, tra cui appunto la formazione. I vari corsi hanno l’obiettivo di preparare i nuovi assistenti di volo in previsione dell’intensa stagione estiva e dell’arrivo di nuovi velivoli che incrementeranno la flotta azzurra. Dopo la selezione, infine, sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, dove avrà luogo anche il corso base per il conseguimento dell’attestazione Cca.\r

Per candidarsi occorre compilare il form on line sul sito Neos. All’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé un curriculum vitae aggiornato e due fotografie (mezzo busto e figura intera). Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative.\r

«Il successo dei precedenti appuntamenti di Verona e Milano e l’imminente arrivo delle nuove macchine in vista della stagione estiva ci hanno portato ad organizzare questo nuovo appuntamento di recruitment – commenta Emiliano Lisi, recruitment manager HR in Neos -. Anche per l’open day romano l’obiettivo sarà quello di trovare persone dinamiche, sorridenti e con un sogno nel cassetto pronte a mettersi in gioco e ad entrare a far parte della famiglia di Neos».","post_title":"Neos seleziona assistenti di volo per le basi di Milano e Verona: appuntamento a Roma il 10 gennaio","post_date":"2023-12-20T10:43:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703069001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa preme l'acceleratore sul rinnovo della flotta con ordini ad Airbus e Boeing per un totale di 80 aeromobili per il corto e medio raggio. Nel dettaglio si tratta di 40 Airbus A220-300 e 20 opzioni di acquisto; 40 Boeing 737-8 Max e 60 opzioni di acquisto; infine, opzioni di acquisto per altri 40 aeromobili della famiglia A320.\r

\r

Il valore dell'operazione, a prezzo di listino, è di circa 9 miliardi di euro.\r

\r

«Con l'ordine di oggi stiamo accelerando la più grande modernizzazione della flotta nella storia della nostra azienda - ha spiegato Detlef Kayser, membro del consiglio di amministrazione, flotta e tecnologia -. Questo porta il nostro elenco di ordini di circa 200 aerei a 280, più altre 120 opzioni di acquisto. Siamo lieti che sia Airbus che Boeing siano riusciti a convincerci su tutti gli aspetti commerciali e tecnologici. Inoltre, la decisione di acquistare il Boeing 737-8 Max ci garantirà una maggiore flessibilità per l'acquisto di aerei a corto e medio raggio in futuro. I nuovi aeromobili ultramoderni offrono ai nostri ospiti un maggiore comfort. Sono anche più silenziosi, più economici, più efficienti ed emettono fino al 30% in meno di CO2 rispetto ai modelli precedenti. L'ordine dimostra la vitalità futura delle nostre compagnie aeree e la loro capacità di investire, e dimostra che siamo all'altezza della nostra responsabilità di ridurre le emissioni di carbonio».\r

\r

Con una flotta attuale di oltre 700 aeromobili commerciali, il Gruppo Lufthansa persegue una strategia di flotta a lungo termine incentrata sull'efficienza dei costi e sulla riduzione delle emissioni. L'obiettivo è quello di dimezzare le emissioni nette di carbonio entro il 2030 rispetto al 2019, per raggiungere la neutralità entro il 2050.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gruppo Lufthansa: nuovo ordine da 9 miliardi di dollari per 80 velivoli (e opzioni per altri 120)","post_date":"2023-12-20T10:33:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703068413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La brasiliana Azul ha siglato un ordine fermo per quattro ulteriori A330-900 destinati all'ampliamento del network internazionale, sulla base di un contratto di acquisto firmato a giugno 2023.\r

\r

L'A330neo è dotato della cabina Airspace, che offre ai passeggeri grande comfort, atmosfera e design: garantisce maggiore spazio individuale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e l'accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo.\r

\r

Azul Linhas Aereas ha avviato le operazioni nel 2008 e da allora è cresciuta fino a diventare una delle maggiori compagnie aeree in Brasile, servendo oltre 160 destinazioni in Brasile, Stati Uniti, Europa e Sud America. Il vettore ha ricevuto il primo A330neo delle Americhe nel 2019 e opera attualmente 12 aeromobili della Famiglia A330.\r

\r

L'A330neo è il più recente aeromobile widebody di Airbus. Alimentato da motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione: l'A330-900 è in grado di volare per 7.200 mn / 13.300 km senza scalo. A fine novembre 2023 la Famiglia A330 aveva totalizzato oltre 1.800 ordini fermi da parte di più di 130 clienti in tutto il mondo. Airbus ha venduto oltre 1.150 aeromobili in America Latina e nei Caraibi: oltre 750 sono in funzione in tutta la regione, circa 500 sono in portafoglio ordini, e rappresentano una quota di mercato del 58% degli aeromobili passeggeri in servizio. Dal 1994 Airbus si è assicurata il 75% degli ordini netti nella regione.","post_title":"Azul vuole crescere sul lungo raggio: ordine fermo per altri 4 Airbus A330-900","post_date":"2023-12-20T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703063707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Sri Lanka tira le somme di un 2023 che ha portato nel Paese 1,3 milioni di turisti (tra gennaio e la seconda settimana di dicembre): secondo i dati ufficiali, è la prima volta in quattro anni che gli arrivi superano quota un milione. Nello specifico, a novembre i visitatori sono stati oltre 150.000, il più alto dato mensile dal marzo 2020.\r

\r

La destinazione sembra quindi avviata verso una ripresa concreta dei flussi turistici penalizzati negli ultimi anni non soltanto dalla pandemia: quest'ultima si è infatti sommata alle problematiche che dal 2019 hanno afflitto lo Sri Lanka, con gravi attentati nelle chiese e negli hotel.\r

\r

Intanto, da gennaio a novembre 2023 il turismo ha contribuito alle entrate con 1,8 miliardi di dollari pari ad una crescita del 78% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati del governo, un turista spende in media 181 dollari al giorno.\r

\r

Sempre quest'anno la maggior parte dei visitatori proveniva da India e Russia.\r

\r

Gli obiettivi 2024 puntano a raggiungere i 2,3 milioni di arrivi e i 4,6 miliardi di dollari di entrate: per centrare questo traguardo il Paese ha lanciato la sua prima campagna di marketing turistico globale in 16 anni, con lo slogan \"You Will Come Back For More\".","post_title":"Lo Sri Lanka rialza la testa: superato il milione di turisti per la prima volta in quattro anni","post_date":"2023-12-19T10:52:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702983178000]}]}}