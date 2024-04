Transavia collega Milano Malpensa con Parigi Orly con sei frequenze settimanali Transavia ha fatto il suo debutto all’aeroporto di Milano Malpensa con l’apertura della rotta per Parigi Orly. Si amplia così la proposta dello scalo verso la capitale francese, con le sei frequenze alla settimana (tutti i giorni tranne il sabato) operate dalla compagnia del gruppo Air France-Klm, con un Boeing 737 configurato con 189 passeggeri in classe unica (economy). Sempre sullo scalo francese, Transavia ha inaugurato anche un nuovo collegamento da Bergen, che viene operato due volte alla settimana, il martedì e il sabato. Condividi

