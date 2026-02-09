Toscana Aeroporti: Firenze e Pisa per la prima volta oltre i 500.000 passeggeri a gennaio Il 2026 di Toscana Aeroporti inizia nel segno dei record: per la prima volta è stata superata la soglia dei 500.000 passeggeri nel mese di gennaio. Lo comunica la stessa azienda, che specifica che i 505.000 passeggeri transitati complessivamente da Firenze e Pisa, rappresentano una crescita del +4% sul 2025. Cala il traffico domestico (-5,1%), ma il quello estero riesce a compensare, con un incremento che supera il 7%. Il Vespucci di Firenze segna il miglior gennaio di sempre con 215.000 passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull’anno precedente. Qui il segmento di traffico internazionale aumenta del +9,3%, mentre diminuisce del -7,3% quello nazionale. Le rotte pù trafficate a gennaio sono Parigi, al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid. Il gennaio al Galilei di Pisa ha visto transitare 291.000 passeggeri e una crescita del +2,1%o sul 2025. Anche in questo caso, la positiva performance del traffico estero (+5,3%) compensa la contrazione di quello domestico (-4,3%). Da Pisa si vola soprattutto per Tirana, al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Condividi

\r

I collegamenti, attivi dall’inizio di maggio, consentiranno a numerosi turisti francesi di raggiungere direttamente il territorio salentino, rafforzando ulteriormente la presenza della Puglia sui mercati turistici internazionali e confermando il crescente interesse verso la regione come destinazione di qualità, capace di coniugare benessere, cultura, enogastronomia e bellezze paesaggistiche.\r

\r

«L'annuncio di questa grande operazione charter con la Francia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un ulteriore significativo passo nel percorso di crescita e consolidamento del network internazionale di AdP. La Francia si conferma uno dei principali mercati di riferimento per la nostra regione, tra i più fedeli e dinamici, con flussi che nel 2025 hanno contribuito con 550.000 passeggeri tra arrivi e partenze in modo determinante ai risultati complessivi del sistema aeroportuale pugliese. Questi risultati sono il frutto di una strategia programmata nel tempo e basata su relazioni solide con i vettori e su una visione condivisa di sviluppo territoriale. Un percorso che valorizza le grandi potenzialità turistiche ed economiche del Salento che si afferma sempre più come una destinazione di grande pregio capace di attrarre un pubblico internazionale attento alla qualità dell'offerta e all’autenticità dei territori».\r

\r

«I nuovi collegamenti charter internazionali su Brindisi - ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese - confermano la centralità strategica dell’aeroporto del Salento nel sistema della mobilità pugliese e nel rafforzamento dell’accessibilità del territorio: investire su collegamenti aerei mirati significa sostenere uno sviluppo turistico più equilibrato e continuo nel corso dell’anno, valorizzando al tempo stesso tutte le infrastrutture esistenti e il lavoro di squadra tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e operatori del settore».","post_title":"Francia chiama Brindisi: da maggio maxi operazione charter da 4 scali d'Oltralpe","post_date":"2026-02-09T11:57:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770638277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni presidente Gruppo Gattinoni e Fto[/caption]\r

In occasione della Bit- Borsa internazionale del turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio a Rho Fiera Milano, Gattinoni Travel si presenta alle agenzie di viaggio con un fitto calendario di appuntamenti pensati per favorire incontro, confronto e aggiornamento professionale.\r

\r

Incontro con agenzie\r

Gattinoni Travel sarà presente alla Bit all’interno dello stand di Fto (Padiglione 9, corsie P24-Q25), con due postazioni dedicate e un team di referenti a disposizione delle agenzie di viaggio e degli operatori del settore.\r

Presso lo stand saranno presenti i Referenti di Area (RdA) pronti ad approfondire i modelli di affiliazione e le opportunità di networking offerte dal network Gattinoni, insieme ai referenti di prodotto che illustreranno nel dettaglio l’ampia offerta Gattinoni Travel: tour, proposte Mare Italia e estero, Travel Experience, Dynamic, DreamPacker e le soluzioni sviluppate in collaborazione con i partner per rispondere alle nuove esigenze del consumatore.\r

In particolare martedì 11 febbraio Gattinoni Travel invita tutte le agenzie del network a passare allo stand FTO per un momento di confronto dedicato. Sarà l’occasione per presentare le nuove proposte di prodotto, con focus speciale sul catalogo Tour 2026, che propone 84 itinerari, nuove destinazioni e un numero crescente di partenze. Tra le novità in programmazione, mete alternative e ancora poco battute come Zambia, Mauritania, Mozambico, Groenlandia, Isole Far Oer, Isole Svalbard, Azerbaijian e Kirghizistan. Si affiancano inoltre il rafforzamento della programmazione sull’Oriente, nuove proposte in Centro e Sud America e nuove esperienze di soggiorno in campi tendati, anche nelle suggestive oasi d’Egitto.\r

Nella stessa giornata verranno inoltre anticipate le linee guida del piano di formazione . che anche quest’anno si dimostra centrale nella strategia di networking del Gruppo e comprenderà: roadshow di primavera, fam trip nazionali e internazionali, Academy online e un piano articolato di webinar con i product manager.\r

\r

Appuntamento al Tove per le Top Ambassador\r

Nei giorni 10 e 11 febbraio Gattinoni Travel sarà presente con un desk dedicato al TOVE - Travel Open Evolution - tradizionalmente presso Meliá Milano.\r

\r

L’evento coinciderà con il primo meeting dell’anno delle agenzie Gattinoni Top Ambassador.\r

\r

il progetto ideato per valorizzare le agenzie che si distinguono per performance, partecipazione alle attività del network e capacità di presidiare la relazione con il cliente finale che conta circa 200 realtà. Un impegno quotidiano che viene riconosciuto e trasformato in occasioni di confronto, crescita professionale e accesso a strumenti e iniziative dedicate, rafforzando ulteriormente il legame tra Gattinoni Travel e il proprio network di eccellenza.\r

Tre talk con il management Gattinoni tra i relatori\r

Nel corso della manifestazione fieristica, il management del Gruppo Gattinoni sarà protagonista di tre talk dedicati all’evoluzione del mercato travel e ai principali trend del settore: 10 febbraio | 15.15-16.00 - Hospitality Arena, Pad. 9. Business Travel Bleisure: il nuovo equilibrio tra lavoro e vacanza. Interviene Elena Carlino, corporate travel director business travel\r

11 febbraio | 11.15-12.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Generazione Z: il viaggio che cambia le regole. Presentazione in anteprima dell’osservatorio EY Future Travel Behaviours. Interviene Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni\r

11 febbraio | 15.15-16.00 - Main Stage 1, Pad. 9. Perché il turismo organizzato crea valore per tutta la filiera del turismo. Interviene Franco Gattinoni, in qualità di presidente Fto e organizzatore del panel.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gattinoni: appuntamenti con le agenzie in Bit (stand Fto) e al Tove","post_date":"2026-02-09T11:57:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1770638224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

\r

Il turismo conferma il suo ruolo cruciale nel tessuto socioeconomico italiano. Come evidenzia Enit, in occasione della BIT 2026 (appuntamento internazionale di riferimento per l’industria turistica che sarà inaugurata domani), il turismo nel 2025 ha avuto un impatto del 13,2% sull’occupazione e di 237,4 miliardi di euro sul Pil: numeri che le stime per i prossimi dieci anni danno ulteriormente in crescita, con previsioni per il 2035 a 282,6 miliardi di Pil e una ricaduta del 15,7% sull’occupazione (da sottolineare come il nostro Paese nel comparto turistico abbia statistiche migliori per lavoro giovanile e femminile rispetto al resto d’Europa).\r

\r

Su questi dati è significativo il contributo del turismo internazionale: i viaggiatori in arrivo dall’estero, infatti, l’anno passato hanno investito per turismo ben 60,4 miliardi di euro in Italia e, da qui ai prossimi 10 anni, questa spesa potrebbe sfiorare gli 80 miliardi.\r

\r

“Abbiamo chiuso il 2025 oltre le aspettative, frutto di un lavoro di squadra tra tutti gli attori coinvolti. Crescono spesa turistica e presenze, segnale dell’attrattività italiana verso i turisti esteri. Una tendenza positiva che sta trovando riscontri anche in questa prima parte dell’anno, con trend in crescita nel primo trimestre del 2026, che già registra un più 7% di arrivi negli scali aeroportuali italiani. Abbiamo un patrimonio che non è secondo a nessuno, siamo in grado di offrire esperienze per tutte le esigenze, dobbiamo solo continuare sulla strada tracciata per migliorarci costantemente, garantendo sviluppo ai territori, contribuendo attivamente alla crescita economica ed occupazionale delle nostre comunità” commenta Ivana Jelinic, ad Enit.\r

Incremento di vendite\r

Numeri che mostrano come le unicità italiane siano apprezzate in tutto il mondo, posizionando il nostro Paese davanti a competitor quali Francia e Grecia (seconda solo alla Spagna) per presenze sia internazionali, 255 milioni nei primi 11 mesi 2025, che totali, 456 milioni (sempre tra gennaio – novembre ‘25).\r

\r

Dato che trova riscontri anche nel Monitoraggio Enit condotto presso i tour operator esteri, 8 su 10 hanno riconosciuto un incremento di vendite nel ’25 verso la destinazione Italia (9 su 10 addirittura tra quelli oltreoceano); gli stessi tour operator già notano un simile andamento per il primo trimestre del ’26 con circa il 60% di questi che riscontra una crescita delle prenotazioni verso le nostre mete. Mentre le proiezioni Ministero Turismo sull’intero anno indicano più di 480 milioni di presenze complessive.\r

\r

“Confermiamo ancora una volta che il turismo è in costante crescita e rappresenta un contributo fondamentale all’economia e all’occupazione della nostra Nazione. Oggi, la sfida che abbiamo lanciato al Forum di Milano qualche settimana fa è chiara: dobbiamo trattare il settore turistico come un'industria vera e propria, non solo come un insieme di servizi. È essenziale sviluppare una visione per i prossimi 10 anni che valorizzi tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree meno conosciute, per garantire una migliore distribuzione dei flussi turistici sia nello spazio che nel tempo. È al tempo stesso cruciale lavorare a un nuovo patto sociale tra imprese e lavoratori del settore, poiché il capitale umano è il fattore determinante per il successo del comparto” sostiene il ministro del turismo, Daniela Santanchè.","post_title":"Enit: il turismo è una forza che traina lo sviluppo dell'Italia","post_date":"2026-02-09T11:47:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1770637673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2026 di Toscana Aeroporti inizia nel segno dei record: per la prima volta è stata superata la soglia dei 500.000 passeggeri nel mese di gennaio. Lo comunica la stessa azienda, che specifica che i 505.000 passeggeri transitati complessivamente da Firenze e Pisa, rappresentano una crescita del +4% sul 2025. Cala il traffico domestico (-5,1%), ma il quello estero riesce a compensare, con un incremento che supera il 7%.\r

\r

Il Vespucci di Firenze segna il miglior gennaio di sempre con 215.000 passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull’anno precedente. Qui il segmento di traffico internazionale aumenta del +9,3%, mentre diminuisce del -7,3% quello nazionale. Le rotte pù trafficate a gennaio sono Parigi, al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid.\r

\r

Il gennaio al Galilei di Pisa ha visto transitare 291.000 passeggeri e una crescita del +2,1%o sul 2025. Anche in questo caso, la positiva performance del traffico estero (+5,3%) compensa la contrazione di quello domestico (-4,3%). Da Pisa si vola soprattutto per Tirana, al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari.","post_title":"Toscana Aeroporti: Firenze e Pisa per la prima volta oltre i 500.000 passeggeri a gennaio","post_date":"2026-02-09T11:35:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770636914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506854\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Candelori[/caption]\r

Gruppo Nicolaus e Europ Assistance Italia avviano la partnership che prevede un vero e proprio \"ecosistema assicurativo\" per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° febbraio. L’accordo segna un ulteriore passo nella strategia di ampliamento dei servizi di tutela offerti ai propri clienti e, al tempo stesso, può costituire una leva per la distribuzione, che potrà offrire una proposta di viaggio arricchita da soluzioni modulabili.\r

Fra i punti di forza, anche una copertura specifica per chi parte con i propri animali domestici (o per chi non può farlo), nella consapevolezza che la serenità sia uno dei requisiti fondamentali per il buon esito della vacanza. «Dal 1° febbraio assicuriamo una tutela ancora maggiore ai nostri clienti. Con il nuovo impianto Europ Assistance, non solo proteggiamo il valore economico del viaggio, ma concretizziamo e confermiamo la nostra attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari, eliminando ogni preoccupazione legata alla loro salute in vacanza» commenta Isabella Candelori, direttore commerciale Trade Italia.\r

\r

La polizza Pet\r

Elemento di maggiore novità dell’ecosistema assicurativo 2026 è infatti la polizza Pet, una copertura facoltativa rivolta a chi viaggia con cani o gatti fino a 10 anni di età. La polizza garantisce assistenza H24 con consulenza veterinaria continua e la segnalazione di cliniche specializzate. Prevede inoltre un rimborso delle spese veterinarie fino a 1000 euro per infortuni o malattie occorsi all’animale rimasto a casa e fino a 500 euro per quelli accaduti durante il viaggio. È inclusa anche la responsabilità civile con copertura fino a 250.000 euro per danni causati a terzi durante soggiorni in Italia, oltre al supporto all’assicurato con rientro anticipato garantito in caso di pericolo di vita dell’animale.\r

«Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con il gruppo Nicolaus, collaborando a un progetto che mette al centro la serenità dei viaggiatori. Attraverso soluzioni modulari che arricchiscono l’offerta dedicata ai clienti Nicolaus, confermiamo il nostro impegno congiunto nel garantire una protezione completa e un’esperienza di viaggio più sicura e personalizzabile, offrendo la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze, anche per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Con l’introduzione della copertura Pet rispondiamo infatti a un’esigenza crescente: proteggere i nostri piccoli compagni di viaggio con la stessa attenzione che riserviamo agli altri membri della famiglia” aggiunge Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia.\r

\r

Tre pilastri\r

Il nuovo impianto assicurativo si articola su tre pilastri principali, pensati per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di viaggio. Il primo è la copertura Medico Bagaglio Assistenza, inclusa per l’acquisto di singoli servizi in Italia, che offre assistenza H24 e rimborsi spese mediche con massimali competitivi. Il secondo è la polizza Multirischi, soluzione All-Risks inclusa nei pacchetti viaggio, che estende i massimali fino a 150.000 euro per il “mondo” e comprende anche la copertura per malattie preesistenti e croniche, oltre alla garanzia di annullamento viaggio. Il terzo pilastro è Medico Extended, opzione integrativa pensata per chi desidera massimali elevati all’estero, con possibilità di integrare la copertura fino a 500.000 o 1.000.000 di euro grazie a speciali quote dedicate alle famiglie.\r

Rilevante anche l’investimento nella digitalizzazione del servizio. Il valore aggiunto del nuovo impianto 2026 risiede nella web app QuickAssistance. Il viaggiatore può richiedere assistenza direttamente tramite whatsapp o attraverso una chiamata VoIP.\r

","post_title":"Gruppo Nicolaus ed Europ Assistance: decolla la partnership","post_date":"2026-02-09T10:51:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1770634275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flynas si appresta a lanciare una divisione siriana, che opererà con il marchio Flynas Syria. La low cost saudita afferma che la nuova compagnia inizierà le operazioni nel quarto trimestre di quest'anno.\r

\r

Flynas Syria sarà di proprietà di una joint venture, con il 51% detenuto dall'autorità generale siriana per l'aviazione civile e Flynas che deterrà il restante 49%. Il network del nuovo vettore includerà diverse destinazioni in Medio Oriente, Europa e Africa e migliorerà i collegamenti dalla Siria.\r

\r

Sebbene i dettagli sulla flotta della compagnia aerea non siano ancora stati resi noti, Flynas è un importante cliente Airbus con ordini per 200 A320neo e A321neo, di cui 61 già consegnati, oltre a 15 A330-900.\r

\r

Il vettore opera già voli per Damasco da Riyadh, Jeddah e Dammam.\r

\r

«Tutte le procedure operative e di licenza necessarie sono attualmente in fase di completamento in coordinamento con le autorità competenti» spiega una nota di Flynas, evidenziando che la compagnia aerea rispetterà i «più elevati requisiti di sicurezza aerea».\r

\r

Il presidente dell'Autorità generale siriana per l'aviazione civile, Omar Hisham Al-Hosari, afferma che l'accordo di joint venture rappresenta un “passo strategico” nell'ambito di un più ampio sforzo volto a “ricostruire e rimodellare” il settore del trasporto aereo del Paese, sulla base di “fondamenti economici e normativi moderni”.\r

\r

Il direttore di Flynas, Bander Almohanna, afferma che l'iniziativa siriana rappresenta un “balzo in avanti” nella “ambiziosa” strategia di crescita della compagnia aerea: «Avrà un impatto positivo sui risultati finanziari dell'azienda e rafforzerà la fiducia degli investitori nella nostra capacità di creare valore a lungo termine. Siamo orgogliosi di portare la nostra esperienza pionieristica nel settore dell'aviazione low cost sul mercato siriano, creando una compagnia aerea low cost di livello mondiale che contribuisce alla connettività regionale e internazionale della Siria».\r

\r

","post_title":"Flynas aprirà una compagnia aerea low cost in Siria","post_date":"2026-02-09T10:24:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770632654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quarto trimestre del 2025 positivo per l'hôtellerie italiana. L'anno si è infatti chiuso con il segno più, consolidando un trend che, nell’ultimo triennio, è di costante crescita. L’incremento dei turisti internazionali, soprattutto nordamericani e asiatici, e del turismo business contribuiscono in maniera significativa a delineare questa positiva performance, che riguarda sia le top destination ma anche le città di “secondo livello” nelle quali l’internazionalizzazione del movimento turistico si accentua e consolida.\r

I numeri\r

Secondo gli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, il trend del quarto trimestre 2025 va in archivio con un risultato in crescita rispetto al 2024, sia in termini di occupazione camere (+1%) che di prezzo medio camera (+3,4%).\r

\r

Questi dati, insieme a quelli dei precedenti tre trimestri, consentono di chiudere il consuntivo 2025 con numeri migliori rispetto al 2024: +0,5 punti di risultato operativo e +3,7% di adr, sintomo del positivo stato di salute dell’hospitality industry nazionale, in particolare nelle principali città d’arte e d’affari italiane.\r

\r

Il settore luxury (5 stelle) si attesta al 69,4 % di r.o. (+1,3 punti sul 2024) e a 627,01 euro di adr (+2,7% sul 2024); il settore upscale (4 stelle) registra un adr di 159,49 euro (+3,1%) e un r.o. a 75% (+0,5 punti rispetto al 2023); il settore midscale (3 stelle) incrementa il r.o. di 0,4 punti fino al 73,3% e il prezzo medio camera del 2,9% fino a 73,55 euro.\r

\r

Al vertice del ranking in termini di prezzo medio di vendita si conferma sempre Venezia, con un prezzo medio camera di 250,92 euro (+1,4% rispetto al 2024), davanti a Milano (208,22 euro, +3,8%), Firenze (204,86 euro, +1,1%), Roma (189,63 euro, +6,6%) e Como (167,21 euro, +3,4%).","post_title":"Hôtellerie: quarto trimestre con il più. L'analisi di Trademark Italia","post_date":"2026-02-09T09:50:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1770630626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways partecipa al grande appuntamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 con lo showcasing Skyway. Allestito fino al 15 marzo in Piazza San Carlo a Milano - vicino al Duomo - è una struttura in bianco e azzurro (i colori di Ita Airways) che offre un'esperienza immersiva con prospettive e sorprese, rappresentando il viaggio della compagnia verso i Giochi. Il visitatore entra in uno spazio senza confini, dove il viaggio prende forma tra suono, movimento e velocità. Bello il parallelo pensato dalla compagnia; una competizione sportiva attraversa le stesse fasi di un volo aereo: preparazione, partenza, accelerazione, sfida e arrivo. All’interno del pavillon, aperto al pubblico, si legge: “Benvenuti in Skyway, l'installazione che racconta un viaggio che può avvenire su una pista, tra le nuvole o dentro di noi. Perché quando la destinazione è importante, il viaggio lo è ancora di più”.\r

\r

«Ita Airways è orgogliosa di essere official airline sponsor dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 e vuole così accompagnare un evento capace di ispirare, generare partecipazione e guardare al futuro con responsabilità e passione. - ha esordito Sandro Pappalardo, presidente Ita Airways - Nello Skyway di Milano accompagniamo i visitatori in un viaggio aereo, ma anche del viaggio dello sport: due realtà che ben si sposano. Riaffermiamo anche il profondo legame con l’Italia, che sta mostrando quale sia il suo potenziale quando si lavora insieme per un obiettivo. A partire dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi sono in primo piano i valori che lo sport racconta quotidianamente, in particolare ai giovani, ovvero: la costanza, la perseveranza, l'impegno, lo spirito di squadra. Sono gli stessi che accompagnano e accompagneranno sempre il nostro personale di bordo. Abbiamo voluto esserci anche per questo.\r

\r

Parleremo poi di sostenibilità: uno dei pilastri del piano industriale di Ita Airways. Siamo partiti 4 anni fa con 52 aeromobili: oggi ne contiamo 106. Il 70% dei nostri aeromobili è di nuova generazione; abbiamo l’obiettivo di raggiungere il 100% nel 2030, diventando la compagnia più giovane d'Europa, con una flotta di nuova generazione, consumi inferiori e minore inquinamento. Ita Airways sta già condividendo lo spirito dei Giochi facendo volare un Airbus 320 con livrea dedicata con illustrazioni di Emiliano Ponzi. A bordo della business class di medio raggio e nelle lounge di Roma Fiumicino e Milano Linate abbiamo dei menu a tema, video con la proiezione dei giochi e tanto altro». «Il compito del comitato organizzatore è quello di coinvolgere nuovi partner e far sì che l'eccellenza italiana possa rappresentare il nostro Paese. - aggiunge Nevio Devidé, chief revenue officer di Fondazione Milano Cortina 2026 - I partner di Fondazione, tra cui Ita Airways, scendono in campo proprio per realizzare i giochi. Con la compagnia ci siamo impegnati per il trasporto di atleti e tecnici, per l’accoglienza degli spettatori e dei media e anche per accompagnare la fiamma. Eventi come i Giochi sono una celebrazione dello spirito di squadra del nostro Paese, che stiamo promuovendo nei suoi territori - tra cui la Valtellina, la Val di Fiemme, l’Alto Adige e anche Verona, dove si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi - portando qui il mondo intero. L’installazione aperta a Milano in Piazza San Carlo è orientata a ispirare lavorando sui valori, sul posizionamento e sul forte messaggio alla comunità».\r

\r

Ancora i valori umani, oltre che sportivi, nella conclusione di Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Mef: «Sin dalla cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina 2026 abbiamo parlato dell’importanza dell’Armonia, realizzata da ogni ogni entità e azienda che è parte di questo meraviglioso ingranaggio, come Ita Airways. In questo modo valorizziamo il grande patrimonio italiano e portiamo con orgoglio nel mondo le nostre eccellenze, le competenze, le maestranze e le capacità managerial9i. Spero che questi giochi possano essere l'esempio di quest'armonia in un momento in cui di armonia e di pace c'è davvero bisogno».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"506827,506833,506831\"]","post_title":"Ita Airways a Milano per le Olimpiadi con il padiglione Skyway","post_date":"2026-02-09T09:46:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770630392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hype, neobank 100% italiana, apre il 2026 con il rilascio della funzionalità SplitHype, che risolve la gestione delle spese di gruppo per trasformarla in un’esperienza più semplice.\r

\r

SplitHype consente di tracciare, analizzare e saldare le spese di gruppo diventando l’alleato perfetto, ad esempio per gruppi di amici in vacanza e famiglie.\r

\r

La funzionalità, integrata nativamente in app, permette a tutti i clienti di creare una dashboard condivisa con altri gruppi di utenti - anche con non clienti Hype - e abilitare chiunque a registrare le spese che sostiene per il gruppo.\r

\r

Ogni volta che qualcuno registra una nuova spesa la dashboard si aggiorna in tempo reale mostrando un quadro preciso di quanto è stato speso complessivamente, di chi è in debito e di chi è in credito.\r

\r

Per i clienti Hype l’esperienza è ancora più completa, in quanto possono importare le spese sostenute personalmente, direttamente dalla loro lista movimenti, e procedere al pareggio dei conti in real-time tramite P2P (verso i clienti HYPE) oppure con bonifico bancario.\r

Una soluzione per tutti\r

Anche per chi non è cliente Hype, l'accesso è semplice: nessuna app da installare, solo una web app dedicata e accessibile tramite invito da parte di un cliente Hype.\r

\r

«L’obiettivo di Hype è da sempre quello di semplificare la gestione del denaro, sia introducendo nuovi servizi sia ripensando quelli esistenti in un’ottica di miglioramento continuo. Con SplitHype abbiamo voluto rispondere nel miglior modo possibile a un bisogno molto diffuso, come quello delle spese condivise per una singola esperienza, come un regalo, o di gestione di una cassa comune nel tempo, come un viaggio. Nel tempo, sul mercato si sono sviluppate varie opzioni ma per noi era importante offrire un’esperienza completa che andasse oltre i conteggi e permettesse di gestire il saldo in modo inclusivo, con tutti. SplitHype rispecchia esattamente la nostra visione dei servizi finanziari: meno frizioni, più connessioni e più valore nella quotidianità delle persone» commenta Luigi Provenza, chief product officer di Hype.","post_title":"Hype lancia SplitHype, la soluzione ad hoc per gestire le spese di viaggio","post_date":"2026-02-09T09:36:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1770629805000]}]}}