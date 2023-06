Tortolì: ancora qualche giorno per l’apertura dello scalo. Contatti con i tour operator L’aeroporto di Tortolì non ha riaperto ieri, 15 giugno, ai voli privati come precedentemente previsto, in quanto manca ancora il semaforo verde da parte dell’Enac. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe comunque questione di pochi giorni e poi i velivoli – di massimo 20 posti – potranno atterrare sullo scalo dell’Ogliastra. Al momento la pista che insiste sulla spiaggia di Basaura può ospitare solo atterraggi di emergenza. “L’apertura è imminente, è solo una questione di giorni manca l’ultimo atto formale – ha dichiarato Rocco Meloni, amministratore delegato di AliArbatax, la società proprietaria dell’aeroporto -. Abbiamo diversi contatti con tour operator nazionali e internazionali che vorrebbero atterrare già ora in Ogliastra e avere rapporti con noi tutta l’estate: stiamo trattando con una società delle Marche, di Lugano, di Insbruk e con altre ancora. Speriamo al più presto di averli ospiti da noi”. Lo scalo ogliastrino che ha operato dal 1993 fino al 2011, è chiuso da 12 anni e in questo territorio si vuole recuperare il tempo perduto. Intanto sul sito e sui profili social dell’AliArbatax sono state pubblicate tutte le coordinate aeronautiche per l’avvicinamento e il decollo dallo scalo con le relative tariffe aeroportuali.

Da quando cioè, come da noi riportato, il proprietario dell'immobile, Giampaolo Angelucci, aveva annunciato a giugno dell'anno scorso di aver raggiunto un accordo di locazione per la valorizzazione dell’asset capitolino con la joint venture tra il gruppo Rossfin e la compagnia alberghiera Ag Group. All'epoca, però, non si sapeva ancora a quale brand la stessa Ag Group, che agisce come white label company, avrebbe infine affiliato il nuovo 5 stelle da 70 camere, che sarebbe sorto dalla riqualificazione dell'edificio di circa 8 mila metri quadrati.\r

\r

A campeggiare sulla facciata dell'immobile che ospita, tra le altre cose, la bandiera della Comune di Parigi sarà il marchio di casa Hyatt Thompson Hotels, che segnerà in questo modo il proprio debutto in Italia. L'apertura dell'albergo è prevista per metà del 2024 e sarà il secondo del marchio in Europa dopo l'indirizzo di Madrid inaugurato nel 2022. Il brand luxury lifestyle Thompson è entrato nel portfolio Hyatt nel 2019, a seguito dell'acquisizione del gruppo Two Road Hospitality che include anche i marchi Alila, Destination, Joie de Vivre e Tommie. Un'ulteriore struttura Thomson è in pipeline nel Vecchio continente a Vienna, con apertura calendarizzata per il 2025.","post_title":"L'ex sede del Pci di Botteghe Oscure segnerà il debutto del brand Thompson di casa Hyatt in Italia","post_date":"2023-06-15T14:49:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686840540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«I nuovi bonus del Governo sommati a quelli erogati dal Patto del Lavoro nel turismo di Regione Liguria sono certo che sapranno fronteggiare in maniera concreta l'annoso problema della carenza di personale che da anni affligge il settore, soprattutto nel periodo estivo e nei fine settimana».\r

\r

Lo afferma l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori, commentando la notizia relativa all'emendamento al Decreto Lavoro approvato dalla commissione Affari sociali del Senato che riconosce, per il periodo dal primo giugno 2023 al 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo inclusi gli stabilimenti termali una somma a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.\r

\r

«Un ottimo provvedimento voluto dal ministro Santanché che si unisce ai nostri bonus regionali per i quali per il 2023 abbiamo stanziato 6 milioni di euro - aggiunge Sartori – Ricordo che dal 28 giugno aprirà lo sportello con cui le imprese del settore potranno appunto richiedere i bonus per assunzioni a decorrere dal 1° marzo 2023 per contratti di durata non inferiore a sette mesi: saranno di 6 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato e da 1.500 a 4mila euro per quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a sette mesi che nel 2024 porteremo a otto».","post_title":"Liguria, dal 28 giugno i bonus assunzioni per le imprese del Turismo","post_date":"2023-06-15T13:40:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686836451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tool di nuova generazione che sfrutta l'intelligenza artificiale per supportare le agenzie di viaggi nella preventivazione non solo di singoli servizi, ma anche di itinerari complessi. Il brand Volonclik si prepara ad applicare l'Ai ai processi aziendali, grazie al lancio di uno strumento ad hoc. \"La tecnologia è oggi una commodity imprescindibile per i tour operator che intendano crescere rendendo scalabili i risultati, multi-canalizzando l'offerta e competendo in termini di tariffe e di velocità di risposta con il mercato online - spiega il chief technology officer e chief marketing officer del gruppo Volonline, Luca Adami -. Entro il 2024, il nostro principale obiettivo è quello di ottimizzare, grazie all’Ai, le operation e il travel planning, con l’obiettivo di compensare la concreta difficoltà nel trovare personale preparato e per competere con i giganti del web che stanno già proponendo l’intelligenza artificiale a diversi livelli nei loro portali”.\r

\r

Il nuovo tool di Volonclick, sviluppato in collaborazione con la software house partner Travel Compositor, ottimizzerà ulteriormente il servizio offerto. \"Ma la generazione automatizzata dei preventivi può funzionare solo se alle spalle c’è un prodotto vario e valido, un ufficio operativo in grado di editare e customizzare le pratiche generate dalla Ai, nonché soprattutto una rete di agenti competenti che sfruttano queste nuove funzionalità per ottimizzare le relazioni con la propria clientela”, specifica Adami.\r

\r

Nelle prossime settimane, Volonclick testerà l’attività di machine learning sui milioni di preventivi realizzati a ritroso negli anni, con il fine di generare proposte di viaggio automatizzate sulla base di poche e semplici domande, secondo lo stesso meccanismo di ChatGpt. Nel mese di luglio sarà poi lanciata una versione beta del nuovo strumento, attraverso la quale le agenzie di viaggi riceveranno automaticamente delle proposte di viaggi pressoché finite e solamente da personalizzare nei dettagli sulle esigenze dei clienti.\r

\r

“Per arrivare preparati a questa fase, negli ultimi mesi Volonclick ha inserito sulla piattaforma, e messo a disposizione dei tour operator del gruppo, una serie di connessioni dirette con catene alberghiere, channel manager (oltre 30 mila hotel) e dmc in tutto il mondo (40 mila strutture), che ha permesso di ridurre la filiera e aumentare ulteriormente la competitività. In base alle nostre previsioni, entro il 2023 la piattaforma dovrebbe arrivare a superare il milione di strutture online, di cui 200 mila con contratti esclusivi e diretti”, conclude Adami.","post_title":"Volonclick: presto disponibile un nuovo tool che sfrutta l'Ai per preventivi automatizzati","post_date":"2023-06-15T10:41:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686825703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Usa. Mai prima d'ora così tanti aerei hanno attraversato l'Atlantico come avviene oggi. Mai prima d'ora le vacanze negli Stati Uniti destinate all'Europa sono state vendute come adesso. E mai prima d'ora era stata sperimentata una \"follia\" come questa. Come la descrive la CNN in un servizio. Il canale televisivo americano è sorpreso dall'andamento delle vendite in Europa quest'estate.\r

\r

Molti agenti di viaggio intervistati confermano l'impressione: una cosa come quest'anno negli Usa non si è mai vista. Un'agenzia del New Jersey, specializzata in Spagna, Italia e Grecia, afferma di aver venduto oggi il 96% della sua capacità e che finirà tutto in pochi giorni.\r

Prezzi\r

La stessa tv cita la compagnia assicurativa Allianz Partners, che rileva un aumento del 55% degli americani che viaggiano in Europa, Londra su tutte. Un passeggero su quattro che attraversa l'Atlantico si reca nella capitale britannica, in particolare Heathrow, che è straripante.\r

\r

Vari portali di monitoraggio degli aeromobili indicano che l'Europa è al miglior livello da cinque anni. E questo si riflette nei prezzi, in media 300 dollari sopra i prezzi precedenti.\r

\r

I prezzi degli hotel aumentano. American Express conferma: più 10% a Parigi, 9% a Stoccolma, 8% a Dublino.\r

\r

Certo, non c'è più traccia di quello che tutti gli analisti Usa e europei avevano annunciato, che dopo il Covid niente sarebbe tornato al suo posto. O forse avevano ragione, perché il turismo sta crescendo molto più di prima.","post_title":"I turisti Usa pronti ad invadere l'Europa, nonostante i prezzi alle stelle","post_date":"2023-06-15T10:38:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1686825507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' nel segno di Caraibi e America Latina l'inverno 2023-24 di American Airlines, con due nuove rotte e l'ampliamento delle frequenze su altre 21 che consentiranno al vettore di consolidare la sua posizione di leader sui collegamenti diretti fra Stati Uniti e Messico, Caraibi e America Latina.\r

\r

Durante la winter American opererà più di 2.250 voli settimanali verso 90 destinazioni nella regione, segnando un aumento del 10% della capacità di posti rispetto all'inverno 2022.\r

\r

\"Il prossimo inverno aggiungeremo più collegamenti alle destinazioni dell'America Latina e dei Caraibi, tra cui località popolari come Cancun, Montego Bay e Punta Cana, oltre alla nostra nuova destinazione, Tortola - ha affermato José A. Freig, vicepresidente delle operazioni e del settore commerciale per il Messico, i Caraibi e l'America Latina -. Rafforziamo così la nostra leadership come principale compagnia aerea statunitense nella regione, con più voli e posti a sedere per più destinazioni di qualsiasi altro singolo vettore o partnership\".\r

\r

Dal 5 dicembre, il vettore amplierà i collegamenti su 10 rotte da Charlotte che opereranno per tutto l'inverno; +40% di posti disponibili verso Messico, Caraibi e America Latina rispetto all'inverno 2022. Dal 9 dicembre, American lancerà un nuovo servizio non stop per Cancun da Nashville e Cincinnati; queste nuove rotte andranno ad aggiungersi agli oltre 35 voli di punta giornalieri per Cancun della compagnia, compreso il recente annuncio di un secondo servizio giornaliero da Austin, a partire dal 5 novembre.\r

\r

Il vettore prevede inoltre di aumentare il servizio verso sette destinazioni in Messico da Dallas-Fort Worth, offrendo più di 50 partenze giornaliere.\r

Infine, American rafforzerà lo status di Miami come principale gateway tra gli Stati Uniti e l'America Latina e i Caraibi, con oltre 140 partenze giornaliere verso 70 destinazioni. Sulla base del recente annuncio della crescita del lungo raggio verso Buenos Aires, Argentina e Rio de Janeiro, American aumenterà il servizio verso le più popolari destinazioni turistiche.","post_title":"American Airlines in allungo su Caraibi e America Latina: capacità a +10% per l'inverno","post_date":"2023-06-15T10:33:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686825238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La start-up Fly Atlantic prevede di decollare nel 2025 sulle rotte dall'hub di Belfast verso Europa e Nord America, con una flotta di Airbus A321LR o Boeing 737-8. La nuova compagnia aerea nasce da un'intuizione di Andrew Pyne, ex ceo di Tus Airways, nonché manager di Wow air: forte dell'esperienza maturata proprio in quest'ultimo vettore, Pyne intende fare di Belfast un hub di collegamento per i voli a lungo raggio con velivoli a fusoliera stretta tra il Nord America e l'Europa. A differenza di Wow (fallita nel 2019), Fly Atlantic opererà un unico tipo di narrowbody a lungo raggio da una base a basso costo.\r

\r

Secondo quanto riferito da Aviation Week, Fly Atlantic decollerà con un proprio Coa (l'iter per l'ottenimento deve ancora iniziare e richiederà circa un anno) su un network di sei destinazioni, tre in Nord America e tre in Europa. La flotta iniziale comprenderà sei aeromobili che opereranno un'unica ondata giornaliera di voli in connessione, con l'obiettivo di raggiungere 16-17 ore di utilizzo giornaliero.\r

\r

Fonti che hanno familiarità con il progetto hanno suggerito che Fly Atlantic si rivolgerà inizialmente a città dell'Europa occidentale prive di collegamenti aerei transatlantici diretti, come Amburgo, Lione e Tolosa. Il raggio d'azione massimo per le prime destinazioni statunitensi sarà probabilmente Chicago, nel Midwest, o Charlotte, nella Carolina del Nord, a sud.\r

\r

Entro cinque anni, Fly Atlantic dovrebbe crescere fino a 20 aeromobili, servendo 15 punti in Nord America (di cui circa un terzo in Canada) e 20-25 destinazioni europee. Per allora, Fly Atlantic punta a trasportare 5 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Sia l'A321LR che il 737-8 sono in fase di valutazione. \"Entrambi i velivoli sono disponibili nell'arco di tempo che stiamo esaminando\", ha dichiarato. La scelta finale dipenderà dai contatti di leasing disponibili quando Fly Atlantic sarà pronta a procedere.\r

\r

Quel che è certo è che Fly Atlantic andrà a inserirsi in uno dei mercati del trasporto aereo più competitivi al mondo, con una forte concorrenza da parte di compagnie come Aer Lingus, Play e Norse Atlantic. Malgrado ciò Pyne è ottimista su questo modello di business e prevede di raggiungere la redditività entro due anni.\r

\r

","post_title":"Fly Atlantic: la start-up debutterà sulle rotte transatlantiche nel 2025 con velivoli narrowbody","post_date":"2023-06-15T10:01:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686823269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406843\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] David Tommaso, direttore marketing & sales di Leolandia[/caption]\r

\r

Sono 200.000 metri quadri gli spazi declinabili per ogni tipo di evento, supporto tecnico audio – video professionale, un nutrito cast di performer artistici con regia e sartoria e, soprattutto, un’ottima e rodata organizzazione, pronta a stimolare le idee e la creatività di event planner, registi e operatori del segmento Mice, oltre alle aziende che desiderano allestire una giornata dedicata al proprio team: è la nuova proposta di Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia, situato in posizione strategica sull’autostrada A4 a 30 minuti da Milano e 20 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.\r

\r

Con 8 punti ristoro per un totale di 2.000 posti, 1 arena da 500 sedute attrezzata con ledwall da 28 m2, 2 palcoscenici all’aperto e diverse conference room tematizzate in grado di ospitare fino a 150 persone, il parco offre un’ampia gamma di spazi che si adattano all’organizzazione di team building, family day, meeting aziendali e conferenze.\r

\r

La storica Minitalia, con 160 riproduzioni dedicate al patrimonio naturale e culturale del Belpaese, e le aree a tema ispirate al mondo della fantasia e dei cartoni animati regalano innumerevoli ambientazioni esclusive, ideali anche come set per videoclip e servizi fotografici.\r

L’offerta è descritta nella nuova sezione Eventi e location pubblicata sul sito del parco: una comoda base di partenza per la realizzazione di progetti personalizzati, in funzione delle esigenze degli organizzatori.\r

\r

David Tommaso, direttore marketing e vendite Leolandia, dichiara: «Abbiamo già collaborato con diverse realtà e possiamo contare su un’esperienza consolidata. Spesso le aziende organizzano le convention durante gli orari di apertura al pubblico, lasciando poi gli ospiti liberi di godersi le attrazioni al termine dei panel. Un’altra formula molto richiesta è la prenotazione di aree riservate per cene di gala o serate a tema dopo l’orario di apertura, o ancora la pianificazione di team building nei giorni di chiusura. Per semplificare il lavoro degli organizzatori e fornire una panoramica delle numerose opzioni disponibili, abbiamo già disponibile un listino di massima, ampiamente personalizzabile su richiesta».\r

\r

A garanzia di un servizio sempre impeccabile, Leolandia collabora con agenzie di eventi, incentive house e altre realtà in grado di creare pacchetti hospitality e di intrattenimento su misura.","post_title":"Leolandia investe in modo organico sul segmento Mice","post_date":"2023-06-14T14:14:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686752078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines rilancia sugli Stati Uniti con l'apertura di una nuova rotta per Detroit, per il prossimo inverno. Dal 15 novembre la compagnia aerea effettuerà tre voli settimanali dall'hub di Istanbul all'aeroporto Metropolitan Wayne County di Detroit - lunedì, mercoledì e venerdì - operati da Boeing 787-9.\r

\r

Gli Stati Uniti, dopo la pandemia, hanno rappresentato un mercato in forte crescita per Turkish Airlines, che ha aggiunto capacità sulle rotte già esistenti e ne ha inaugurate di nuove, verso Newark nel maggio 2021, Dallas-Fort Worth nel settembre 2021 e Seattle nel giugno 2022.\r

\r

Secondo i dati Oag, Turkish serve attualmente 12 città statunitensi e offre 83.100 posti settimanali bidirezionali Turchia-Stati Uniti. Rispetto alle 10 destinazioni e 47.900 posti del 2019. In pratica gli Usa sono ora il terzo mercato internazionale della compagnia aerea per capacità, dopo Germania e Russia.\r

\r

Detroit, che è stata precedentemente indicata come una futura destinazione statunitense per Turkish insieme a Denver, ha attualmente 10 collegamenti non stop con città europee. ","post_title":"Turkish Airlines avanza sugli Stati Uniti con la rotta per Detroit, dal 15 novembre","post_date":"2023-06-14T09:25:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686734733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita, il Tucano Viaggi e Ricerca si prepara a salire sul treno della ripresa. Il tutto senza perdere la consapevolezza delle sfide del mercato, come il fondatore dell'operatore torinese, Willy Fassio, ha già sottolineato nella prima parte di questa nostra doppia intervista con noi di Travel Quotidiano. La sua è una visione che si addice alla concretezza piemontese. Tutto iniziò infatti negli anni ’60, in una Torino dove Franco Rosso, Beppe Tenti, Stefano Chiaraviglio, Roberto Malan, definiti da Fassio “schegge di genialità che volevano fuggire dal grigiore della Fiat”, iniziarono a scrivere ampi capitoli della storia del turismo italiano. Fra loro, Willy, precursore di quel turismo esperienziale che oggi fa tendenza. Irrequieto e curioso, iniziò giovanissimo a trasformare ogni sua passione, dal volo al paracadutismo, dalla speleologia all’alpinismo, in uno stimolo per sperimentare e conoscere il mondo.\r

Per pochi mesi dipendente all’Olivetti, sebbene ufficialmente in mutua, Willy si cimentò in una scalata documentata dalla stampa. L’azienda, pur riconoscendone le ottime capacità commerciali, gli propose il trasferimento a Genova. A nulla valse l’appello della mamma di non lasciare il posto fisso. Willy seguì suoi sogni e nel 1968, sull’onda della lettura de “I fiumi scendevano a Oriente” di Leonard Clarke, si unì a un gruppo in partenza per la missione di don Luigi Cocco, a Santa Maria de Los Guaicas, nell’Alto Orinoco: “Un viaggio ottocentesco – ricorda -, 2 mila chilometri di navigazione armati di ami da pesca e di fucile, unica volta in cui nella mia vita sono stato costretto a imbracciarlo, per procurarci il cibo e che ci portò a incontrare otto gruppi tribali che non avevano mai visto l’uomo bianco”.\r

\r

Il germe era innescato. Al rientro butta giù il suo primo programma per l’Amazzonia Venezuelana . “Non avevo una società mia – rammenta - e da travel designer ante litteram mi affidavo all’esperienza delle storiche agenzie Perlo di Torino, di Pupa Colombo di Vacanze Overseas di Milano, di Beppe Tenti fondatore di Trekking International: personalità uniche nel settore, che si distinguevano per le spiccate capacità di progettare e di pensare il nuovo. Senza dimenticare Lufthansa, compagnia allora molto vicina a questa tipologia di viaggi, cosa che per me fu un autentico marchio di qualità e garanzia”.\r

\r

Quando è nato ufficialmente il Tucano?\r

\r

“Reinvestivo l’utile di ogni viaggio organizzato in sopralluoghi alle Galapagos, poi Sahara, Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador. Nel’73, il grande passo ispirandomi al detto Se al tramonto senti il canto del Piapoco, fatalmente tornerai all’Orinoco!. Io di piapoco (il tucano nell’idioma locale ndr) ne vedevo stormi ed essendo tornato in zona ben 27 volte, ho pensato fosse di buon augurio”.\r

\r

Scelto prima dal Camel Trophy, per organizzare in situazioni estreme la selezione dei piloti italiani iscritti alla famosa competizione, e poi dalla fondazione Ligabue per spedizioni, campagne archeologiche e di studio con finalità culturali, Fassio fece sue queste esperienze ribattezzandosi Il Tucano Viaggi Ricerca, così da evidenziare la sua visione del turismo. Che cosa conquistava i suoi primi clienti?\r

\r

“Chi sceglieva questi viaggi non badava esclusivamente al confort. Era disposto a sopportare disagi, a spostarsi sulle canoe o lungo avventurose piste sahariane, a dormire in tenda o su amache sospese fra gli alberi per vedere e conoscere luoghi al di fuori del comune e vivere emozioni altrimenti non sperimentabili”.\r

\r

Come è cambiato il turista in questi oltre 40 anni?\r

\r

“Attraverso Internet il mondo è diventato più piccolo e più fruibile. Mete un tempo lontane dal nostro immaginario sono ora alla portata di tutti. La differenza sta nella nostra capacità di portare al pubblico dei viaggiatori realtà autentiche e ancora sconosciute, difficilmente raggiungibili, visitabili solo dopo un’ attenta messa a punto logistica che non può prescindere sia dalla diretta esperienza sia da contatti e relazioni con i locali”.\r

\r

di Federica De Luca\r

\r

","post_title":"Il Tucano Viaggi e Ricerca: una storia ante litteram di turismo esperienziale","post_date":"2023-06-14T09:12:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686733974000]}]}}