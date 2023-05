L’aeroporto di Tortolì riaprirà il 15 giugno ai voli di aviazione generale L’aeroporto di Tortolì sarà nuovamente operativo dal prossimo 15 giugno. Lo scalo dell’Ogliastra, chiuso dal 2011, tornerà dunque accessibile all’aviazione generale, dopo un sopralluogo dell’Ente nazionale aviazione civile programmato per fine mese. “Siamo riusciti finalmente a ottenere una prima autorizzazione alla riapertura dell’aeroporto in base ai documenti da noi inviati nel rispetto delle prescrizioni dell’ente, che adesso per il lasciapassare definitivo ha bisogno di verificare la congruenza delle carte prodotte con lo stato dei luoghi – ha spiegato all’Ansa Franco Ammendola, presidente del Consorzio industriale ogliastrino -. E’ un passaggio formale a conclusione del quale, se tutto dovesse andare come speriamo, l’aeroporto aprirà il 15 giugno”. Naturalmente per questa stagione turistica i giochi sono già stati fatti e chi ha prenotato in Ogliastra ha previsto gli arrivi per altre vie. “Potranno però essere utilizzati gli aerotaxi e in ogni caso, dalla prossima stagione turistica le cose cambieranno e il nostro territorio potrà avvantaggiarsi enormemente di questo mezzo”, sottolinea ancora Ammendola. Il Consorzio ha inoltre avviato tutte procedure per avere l’autorizzazione ai voli dell’aviazione civile, “che ci permetterà di ospitare charter turistici di 100 posti. Questi nuovi collegamenti tra l’Ogliastra e la Penisola potranno esaltare la vocazione turistica dello scalo di Tortolì“.

