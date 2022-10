TGV INOUI, a bordo con Marvel Avengers Campus, nuova area tematica Disneyland Paris TGV INOUI, il treno francese ad alta velocità, ha avviato una collaborazione con Disneyland Paris, in occasione della recente apertura dell’area tematica dedicata ai Supereroi Marvel – l’Avengers Campus – per far vivere ai propri ospiti un viaggio all’insegna dell’avventura. I passeggeri viaggeranno alla volta di Parigi su un treno TGV INOUI pellicolato a tema Avengers Campus, per un viaggio immersivo nello spirito e nel mondo fantastico dei Supereroi ancora prima di raggiungere i Parchi Disney. Lo speciale treno parte dalla Stazione Garibaldi a Milano alle ore 14.10, con tappa a Porta Susa a Torino, per raggiungere Parigi alle ore 21.19, con uno dei tre treni giornalieri A/R di TGV INOUI che collegano Milano e Torino a Parigi. Per celebrare questa speciale iniziativa, in occasione del primo treno in partenza dall’Italia, TGV INOUI ha organizzato diverse attività in stazione Porta Garibaldi e nella lounge di TGV INOUI, tra i quali un Photoboot a tema e un percorso interattivo che dalla hall della stazione ha accompagnato i primi passeggeri verso l’inizio del loro speciale viaggio. “Vogliamo che per i nostri clienti il viaggio con TGV INOUI sia un’esperienza sempre più indimenticabile, e grazie alla collaborazione con Disneyland Paris ora possiamo far vivere loro la magia e l’avventura dei Parchi Disney già a bordo dei nostri treni. In TGV INOUI siamo infatti convinti che il viaggio sia una parte fondamentale dell’esperienza, come dimostra anche la ricerca che abbiamo condotto quest’estate, dalla quale è emerso che il 90% dei viaggiatori esperienziali vede il viaggio in sé, a partire anche dal tragitto, come parte integrante della vacanza stessa” ha affermato il Dott. Ancora, Amministratore Delegato di Sncf Voyages Italia.

