Tap Air Portugal ripristina i voli con gli Usa da novembre

Tap reagisce prontamente al recente annuncio della fine del divieto statunitense per i viaggiatori europei. La compagnia riprenderà da novembre, in concomitanza con la riapertura del Paese, tutte le rotte su cui operava prima della pandemia.

Volerà da Lisbona a Boston, Newark (anche da Porto), Washington DC, New York (JFK), Miami, Chicago e San Francisco. In alta stagione, tra il Portogallo e gli Stati Uniti opereranno un totale di 44 voli settimanali , che scendono a 38 in bassa stagione.