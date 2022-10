Tap Air Portugal da Firenze: 7 voli a settimana per Lisbona durante tutto l’inverno Tap Air Portugal rilancia da Firenze per l’inverno 2022-23: l’operativo prevede 7 collegamenti settimanali diretti per Lisbona, con un doppio collegamento nella giornata della domenica, e con la possibilità di connettere Firenze con il network di lungo raggio tra cui Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza, Recife, Natal, Salvador de Bahia, New York, Washington, Toronto, Montreal e Dakar. Le frequenze passeranno a 8 settimanali nell’estate 2023. : l’operativo prevede, con un doppio collegamento nella giornata della domenica, e con la possibilità di connettere Firenze con il network di lungo raggio tra cui Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza, Recife, Natal, Salvador de Bahia, New York, Washington, Toronto, Montreal e Dakar. Fra le novità del vettore portoghese, il nuovo piano tariffario semplificato per Europa e Nord Africa che, a partire dall’11 novembre, riduce a tre i brand disponibili per la classe economy: Discount, Classic e Plus; restano due, Executive e Top Executive quelli disponibili per la classe Business. “Questa semplificazione risponde alle esigenze del mercato che, dopo due anni estremamente complessi, chiede maggiore immediatezza e semplicità nella scelta delle condizioni di viaggio”, ha dichiarato Davide Calicchia, market manager di Tap Air Portugal in Italia. “Dopo la positiva stagione estiva, possiamo finalmente riattivare anche le rotte invernali, sospese negli ultimi due anni a causa della crisi pandemica, certi che le ampie proposte del network possano contribuire alla continua crescita dell’offerta di destinazioni dagli aeroporti toscani”, ha commentato Toscana Aeroporti.

