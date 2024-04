Swiss: oltre 200.000 passeggeri trasportati durante il ponte pasquale Bilancio positivo per il ponte delle festività pasquali in casa Swiss, con previsioni altrettanto positive anche per i prossimi mesi. Il vettore del gruppo Lufthansa segna che tra il venerdì santo (29 marzo) e il lunedì di Pasqua (1° aprile) sono stati effettuati poco meno di 1.600 voli in tutto il network, l’1,2% in più rispetto al periodo pasquale del 2023. I passeggeri trasportati sono stati circa 200.000, il 4,5% in più rispetto al periodo dell’anno precedente. Swiss è stata inoltre in grado di operare il 99% dei suoi voli come previsto per la Pasqua 2024. Durante il periodo le città europee e statunitensi sono state tra le destinazioni più gettonate. «Abbiamo intrapreso una serie di azioni di pianificazione, come la creazione di “cuscini” supplementari, l’aumento dei turni di lavoro degli equipaggi in attesa e la messa a disposizione di aeromobili di riserva, per mantenere stabili le nostre operazioni di volo durante il periodo pasquale di quest’anno – spiega Oliver Buchhofer, head of operations del vettore -. Ne avevamo bisogno: un’elevata stabilità degli orari era la nostra massima priorità, ed è un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere». Condividi

