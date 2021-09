Svizzera in treno, bus e battello: Maurus Lauber spiega i vantaggi di Swiss Travel Pass

La mobilità dolce è sempre stata una priorità per gli svizzeri che hanno molto a cuore i propri tesori naturali. «Infatti già oltre 100 anni fa qualcuno pensò di coalizzare i traporti ferroviari, lacustri e su gomma (pubblici) – spiega Maurus Lauber ceo di Swiss Travel System – per agevolare da una parte i trasporti dei viaggiatori e dall’altra migliorare la situazione di traffico. Così nacque e si perfezionò il “sistema” fino a giungere ai giorni nostri con il Swiss Travel Pass, un lasciapassare per godersi senza lo stress dell’auto non solo il viaggio inteso come movimento, ma anche come possibilità di visitare oltre 500 attrazioni tutto incluso».

La tessera che può avere diverse validità temporali, garantisce non solo la prima classe sui trasporti su rotaia illimitati, nel lasso di tempo acquistato, ma anche la 1 classe sui trasporti in autobus, battello sui laghi, i trsporti pubblici urbani in 90 città e le escursioni su alcune montagne iconiche come Rigi, Schilthorn, Stanserhorn e Stoos oltre all’ammissione in più di 500 musei in tutti i cantoni. In più sconti su altre attrazioni e trasporti, come i treni panoramici, non incluse.

«La nostra azienda compartecipata da diverse entità fra cui SBB – Suisse Bundes Bahn, le ferrovie svizzere è dedicata alla promozione all’estero del pass. Il 2019 si era chiuso con un fatturato di 200 milioni di franchi, ma la pandemia ci ha messi in grande difficoltà – come tutti del resto -, tanto che il 2020 si è chiuso con un decimo del fatturato (20 milioni) e il 2021, a tutto luglio è a quota 11 milioni. Il mio obiettivo è di tornare, in quattro anni, al giro d’affari 2019, poi ritirarmi».

Puntualità, pulizia, accoglienza, capillarità dei trasporti elvetici sono una certezza, come lo è la semplicità di fruizione di questa modalità, ogni anno migliore come testimonia la campagna promozionale in partnership con Svizzera Turismo che ha legato la propria immagine a quella di Michelle Hunziker e alle sue “avventure” con i trasporti alternativi in Svizzera.

«Fra le ultime e più importanti innovazioni l’applicazione “Mobile FFS” che vi guiderà attraverso il vostro viaggio, considerando anche la gratuità della copertura wifi in stazioni, moltissime città e porti lacustri, per renderlo agevole e fruibile, in semplicità e modernità»·