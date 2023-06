Star Alliance sceglie Theo Panagiotoulias (Hawaiian Airlines) come nuovo ceo E’ Theo Panagiotoulias il nuovo ceo di Star Alliance. Con 25 anni di esperienza internazionale nel trasporto aereo, Panagiotoulias fa il suo ingresso nell’alleanza da Hawaiian Airlines, dove dal 2014 ricopriva il ruolo di vicepresidente senior per le vendite globali e le alleanze. In precedenza, Panagiotoulias è stato vicepresidente e direttore generale (Asia-Pacifico) di Sabre Corporation, nonché veterano di 15 anni di American Airlines, dove ha ricoperto diverse posizioni commerciali, operative e gestionali. “Star Alliance collega il mondo – ha commentato il manager -. Più di 200 milioni di passeggeri volano ogni anno con le 26 compagnie aeree che ne fanno parte, su più di 16.000 voli al giorno. L’alleanza ha anche guidato la rivoluzione per promuovere un’esperienza di viaggio più fluida per i passeggeri. Sono onorato di essere stato scelto per guidare il team di Star Alliance e lavorare direttamente con i nostri 26 vettori membri, mentre continuiamo a innovare come alleanza aerea leader nel mondo”. Panagiotoulias succederà a Charlotta Wieland, che è stata distaccata da Sas – Scandinavian Airlines per ricoprire il ruolo di ceo ad interim di Star Alliance da gennaio 2023. Con l’arrivo di Panagiotoulias, Wieland tornerà a Sas e rientrerà nel cda dell’alleanza come rappresentante del vettore scandinavo. La nomina di Panagiotoulias dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi, dopo il completamento di alcuni processi amministrativi e autorizzazioni.

","post_title":"Air Europa sulla Madrid-Amsterdam con un volo tutto 'green'","post_date":"2023-06-01T10:23:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685615014000]}]}}