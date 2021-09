SriLankan Airlines rilancia sull’Europa: da novembre il volo diretto per Parigi

SriLankan Airlines aprirà il prossimo 1° novembre la nuova rotta tra Colombo e Parigi, dopo un’assenza di cinque anni dalla Francia (non considerando i voli speciali legati alla pandemia di Covid-19).

La compagnia aerea dello Sri Lanka opererà tre voli settimanali dal proprio hub di Colombo-Bandaranaike e l’aeroporto di Parigi-Cdg, utilizzando Airbus A330-300, configurati con 28 poltrone in business class e 269 in economy. L’operativo prevede partenze il mercoledì, venerdì e sabato alle 0.35 per arrivare alle 7.30, con voli di ritorno che partono dalla Francia alle 14.30 per atterrare il giorno seguente alle 5.20. SriLankan Airlines si troverà a competere sulla rotta direttamente con Air France.

“Questa nuova rotta dimostra il nostro continuo impegno ad arricchire il nostro network e l’esperienza di viaggio dei passeggeri in Francia e nel mondo – dichiara il presidente di SriLankan Airlines Ashok Pathirage -. Questo nuovo servizio permetterà ai viaggiatori leisure e d’affari di viaggiare da e per Parigi non-stop e raggiungere la loro destinazione in minor temp. In un momento in cui l’industria globale del turismo sta tentando di rinascere, vediamo questa come un’opportunità per aumentare la nostra presenza e promuovere lo Sri Lanka come una destinazione di viaggio ideale in un nuovo scenario di viaggio e con linee guida chiare per viaggi sicuri”.