Spirit Airlines taglia la capacità e licenzia 1.800 assistenti di volo, dal prossimo 1° dicembre Spirit Airlines prevede il licenziamento di circa 1.800 assistenti di volo, nell’ambito di una drastica riduzione della capacità operativa volta a stabilizzare la propria situazione finanziaria. I licenziamenti, che Spirit definisce una “decisione difficile”, entreranno in vigore il prossimo 1° dicembre. La compagnia basata in Florida stima di ridurre la capacità di trasporto passeggeri di circa il 25% rispetto al 2024, mentre sta affrontando – in meno di un anno – la seconda procedura di fallimento ai sensi del Chapter 11. «Stiamo adottando misure per allineare il personale alle dimensioni della nostra flotta e al volume di voli previsto – spiega una nota del vettore -. Siamo consapevoli dell’impatto di questa decisione sui membri del team interessati e ci impegniamo a trattarli con cura e rispetto durante questo processo». Secondo quanto già annunciato nelle scorse settimane, dal prossimo 1° novembre Spirit metterà in cassa integrazione circa 270 piloti; inoltre, il 1° ottobre, 140 capitani saranno retrocessi al grado di primi ufficiali. Condividi

