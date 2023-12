South African Airways pianifica l’ampliamento della flotta fino a 40 aeromobili Ambiziosi piani di crescita per South African Airways che mira ad ampliare la propria flotta a circa 40 aeromobili nei prossimi anni – in pratica triplicarla – in linea con la strategia di riposizionamento quale principale compagnia aerea internazionale del Sudafrica. Il vettore sta cercando di assicurarsi più aeromobili a breve e lungo raggio nel breve termine per poter crescere sia nei mercati regionali africani che in quelli a lungo raggio, ma il ceo, John Lamola, ha dichiarato che la forte carenza di aeromobili a livello globale sta intralciando i piani del vettore. Attualmente South African Airways opera con 13 aeromobili, tra cui un Airbus A330-300, un A340-300, otto A320 e due Boeing 737-800 presi in wet lease da SunExpress (joint venture Turkish Airlines-Lufthansa). Entro la fine dell’anno fiscale 2025 (3 marzo 2025), Saa intende portare la flotta a 21 aeromobili, tra cui altri A320 e A330, oltre a un ulteriore A340. Nel medio termine il vettore punta ad assicurarsi A350 o 787 per poter espandere i suoi servizi a lungo raggio, mentre la flotta di A320 salirà a 14 aeromobili entro la fine dell’anno fiscale 2025. Quest’ultima sarà impiegata verso un maggior numero di destinazioni africane. Saa è attualmente di proprietà dello Stato e il processo di vendita di una quota del 51% al consorzio Takatso è stato molto ritardato. Lamola ha dichiarato di aspettarsi che il Parlamento sudafricano dia il via libera all’investimento privato entro la fine del primo trimestre del 2024. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458518 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Transavia ha preso in consegna il suo primo Airbus A321neo, iniziando così la sua transizione da una flotta interamente composta da Boeing 737. La divisione low cost del gruppo Air France-Klm ha ricevuto il nuovo aeromobile con motore Cfm Leap-1A tramite il locatore Air Leas. La famiglia A320neo debutta così nella flotta Transavia, che nei prossimi mesi e anni dovrebbe acquistare un mix di A320neo e A321neo, a seguito di un ordine di Air France-Klm effettuato nel 2021 e di un contratto di leasing stipulato con Air Lease all'inizio di quest'anno. Anche Transavia France contava di ricevere il suo primo A320neo prima della fine di quest'anno. Al 30 settembre 2023 le due unità di Transavia operavano insieme 115 aeromobili, di cui 111 737-800 e quattro 737-700. Nel frattempo anche Klm passerà ai velivoli della famiglia A320neo, sostituendo quindi gli attuali Boeing: il primo esemplare dovrebbe entrare in flotta nel 2024. [post_title] => Transavia: è entrato in flotta il primo Airbus A321neo [post_date] => 2023-12-21T11:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703156409000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Naar Tour Operator si riconferma come uno dei più importanti partner italiani nella promozione delle aree del Sud degli Stati Uniti. Al termine del fam trip organizzato dall'ente del turismo del Tennessee, a Erica Melegari, product manager Usa, è stato infatti consegnato il premio Ambassador awards durante la fiera Travel South International 2023 a Memphis, con la seguente motivazione: “Naar Tour Operator è da sempre un partner prestigioso e importante per gli Stati Uniti e per il Sud. Erica promuove con grande competenza e passione diversi itinerari che toccano gli Stati del Sud. Nell'ultimo anno ha supportato Travel South nella grande media partnership con il magazine Latitudes, per far conoscere le bellezze naturali dei diversi parchi nazionali. Insieme hanno sviluppato itinerari dedicati e li hanno promossi attraverso i loro canali b2b e b2c, compresa l'organizzazione di tre eventi in Italia in cui gli agenti di viaggio sono stati formati sulle destinazioni e hanno avuto l'opportunità di ascoltare storie ed esperienze vissute in prima persona nella natura, raccontate dal meraviglioso giornalista e fotografo Lucio Rossi”. L’operatore milanese aveva già vinto il premio nel 2019 e, dopo uno stop dettato da fattori esterni, ha riconquistato il titolo confermandosi un tour operator che va oltre gli itinerari tradizionali. “Creare itinerari con una tecnologia avanzata conferisce una notevole agilità al mio lavoro, mentre la stretta collaborazione con gli enti del turismo consente al team un costante aggiornamento sulle destinazioni e di esplorare nuovi approcci al viaggio - commenta la stessa Erica Melegari -. È stato estremamente gratificante ricevere questo premio, poiché riflette gli sforzi profusi e i feedback positivi che riceviamo anche dalla nostra clientela”. Nonostante la media delle presenze negli Stati Uniti non abbia ancora recuperato e superato i livelli del 2019, come previsto accadrà nel 2024, va notato che nel 2023 il Sud degli Stati Uniti ha già registrato un aumento del 105% nelle presenze. In linea con questa notevole crescita, Naar ha raddoppiato le partenze per il Sud tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo all'incremento esponenziale della regione. [post_title] => A Naar il premio Ambassador awards di Travel South Usa [post_date] => 2023-12-21T10:50:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703155849000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ambiziosi piani di crescita per South African Airways che mira ad ampliare la propria flotta a circa 40 aeromobili nei prossimi anni - in pratica triplicarla - in linea con la strategia di riposizionamento quale principale compagnia aerea internazionale del Sudafrica. Il vettore sta cercando di assicurarsi più aeromobili a breve e lungo raggio nel breve termine per poter crescere sia nei mercati regionali africani che in quelli a lungo raggio, ma il ceo, John Lamola, ha dichiarato che la forte carenza di aeromobili a livello globale sta intralciando i piani del vettore. Attualmente South African Airways opera con 13 aeromobili, tra cui un Airbus A330-300, un A340-300, otto A320 e due Boeing 737-800 presi in wet lease da SunExpress (joint venture Turkish Airlines-Lufthansa). Entro la fine dell'anno fiscale 2025 (3 marzo 2025), Saa intende portare la flotta a 21 aeromobili, tra cui altri A320 e A330, oltre a un ulteriore A340. Nel medio termine il vettore punta ad assicurarsi A350 o 787 per poter espandere i suoi servizi a lungo raggio, mentre la flotta di A320 salirà a 14 aeromobili entro la fine dell'anno fiscale 2025. Quest'ultima sarà impiegata verso un maggior numero di destinazioni africane. Saa è attualmente di proprietà dello Stato e il processo di vendita di una quota del 51% al consorzio Takatso è stato molto ritardato. Lamola ha dichiarato di aspettarsi che il Parlamento sudafricano dia il via libera all'investimento privato entro la fine del primo trimestre del 2024. [post_title] => South African Airways pianifica l'ampliamento della flotta fino a 40 aeromobili [post_date] => 2023-12-21T10:37:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703155078000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La brasiliana Azul ha siglato un ordine fermo per quattro ulteriori A330-900 destinati all'ampliamento del network internazionale, sulla base di un contratto di acquisto firmato a giugno 2023. L'A330neo è dotato della cabina Airspace, che offre ai passeggeri grande comfort, atmosfera e design: garantisce maggiore spazio individuale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e l'accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo. Azul Linhas Aereas ha avviato le operazioni nel 2008 e da allora è cresciuta fino a diventare una delle maggiori compagnie aeree in Brasile, servendo oltre 160 destinazioni in Brasile, Stati Uniti, Europa e Sud America. Il vettore ha ricevuto il primo A330neo delle Americhe nel 2019 e opera attualmente 12 aeromobili della Famiglia A330. L'A330neo è il più recente aeromobile widebody di Airbus. Alimentato da motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione: l'A330-900 è in grado di volare per 7.200 mn / 13.300 km senza scalo. A fine novembre 2023 la Famiglia A330 aveva totalizzato oltre 1.800 ordini fermi da parte di più di 130 clienti in tutto il mondo. Airbus ha venduto oltre 1.150 aeromobili in America Latina e nei Caraibi: oltre 750 sono in funzione in tutta la regione, circa 500 sono in portafoglio ordini, e rappresentano una quota di mercato del 58% degli aeromobili passeggeri in servizio. Dal 1994 Airbus si è assicurata il 75% degli ordini netti nella regione. [post_title] => Azul vuole crescere sul lungo raggio: ordine fermo per altri 4 Airbus A330-900 [post_date] => 2023-12-20T09:15:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703063707000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines amplia ulteriormente la flotta con l'acquisizione di 355 aeromobili Airbus: l'ordine include 250 A321 e 105 A350, tra cui 60 A350-900 su ordine fermo, 20 A350-900 su diritto di acquisto, 15 A350-1000 su ordine fermo e 5 A350-Freighter su diritto di acquisto. «Questo ordine storico è più di un'espansione; è una testimonianza della nostra dedizione all'innovazione, all'eccellenza operativa e a un futuro sostenibile - ha dichiarato il presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, Ahmet Bolat -. L'aggiunta di questi aeromobili Airbus alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative, ma contribuirà anche in modo significativo al raggiungimento dei nostri obiettivi ambientali. Questo investimento è una pietra miliare fondamentale per l'ulteriore evoluzione dell'industria aeronautica turca. Modernizzando la nostra flotta con aeromobili più efficienti e rispettosi dell'ambiente, rafforziamo la nostra posizione di leader nell'aviazione globale e contribuiamo a far emergere la nazione come hub dell'aviazione. Inoltre, questa espansione avrà anche un notevole impatto positivo sul settore turistico turco. Il miglioramento delle operazioni di volo e l'aumento della connettività, attireranno un maggior numero di turisti internazionali, stimolando l'economia turistica. Questo non solo metterà in mostra il ricco patrimonio culturale e le bellezze naturali della Turchia a un pubblico più vasto, ma sosterrà anche la crescita complessiva del Paese". [post_title] => Turkish Airlines sigla un mega ordine con Airbus per 355 aeromobili [post_date] => 2023-12-19T10:06:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702980382000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458333 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Roma Fiumicino amplia con ben 14 nuovi brand fashion di alta gamma la shopping experience per i passeggeri che transitano dalla nuova area d’Imbarco A. Una superficie di 1.700 metri quadrati tutti dedicati agli accessori moda, abbigliamento calzature e gioielli di Bulgari, Bottega Veneta, Gucci, Moncler, Dolce&Gabbana, Golden Goose, MaxMara Weekend, Vilebrequin, Pinko, Twin Set, Piquadro, The Bridge, Coccinelle e Furla. La nuova area è caratterizzata da una forte impronta Made in Italy che garantisce valori unici per creatività e qualità manufatturiera. Ai nuovi punti vendita si aggiungono anche i servizi di pick up on return e home delivery (che sarà operativo a breve), grazie ai quali i passeggeri italiani, europei e tutti coloro che arrivano e ripartono da Roma utilizzando scali intermedi nell’ambito Schengen, potranno ritirare i loro acquisti in modo comodo e funzionale alle loro necessità. Lo spazio in Area A dedicato allo shopping di lusso è un tassello aggiuntivo alla riconfigurazione del nuovo Terminal 1, iniziato nei mesi scorsi con l’apertura del più grande Duty Free a livello globale di Lagardère, con la galleria commerciale del nuovo Avancorpo e proseguito con i nuovi spazi dedicati alle lounge e al Food & Beverage in un’ottica di passenger experience sempre più completa, piacevole e all’altezza dei premi internazionali ottenuti dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino: Best Airport Europe e le prestigiose 5 Stelle Skytrax, riconoscimenti che derivano dal costante miglioramento della qualità delle operazioni aeroportuali, dei servizi al passeggero in termini di sicurezza, velocità e assistenza che hanno portato all’adozione di standard estremamente elevati. «Le nuove aperture riaffermano un approccio che mette al centro l’esperienza del cliente - osserva Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma - e che ha portato ad una sostanziale evoluzione del modo di pianificare i sistemi commerciali: dal tradizionale approccio di progettazione di aree per lo shopping al design di esperienze end-to-end sempre più coinvolgenti e ricche di novità e servizi dedicati, tali da qualificare lo scalo di Fiumicino tra le eccellenze anche nell’ambito del Travel Retail». [post_title] => Roma Fiumicino: 14 nuovi brand per lo shopping d'alta gamma all'area d'imbarco A [post_date] => 2023-12-19T09:35:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702978550000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Grottaglie cambierà definitivamente volto entro il 2025, con il nuovo progetto di riassetto funzionale del terminal passeggeri. I lavori, che prevedono un investimento di circa 11 milioni di euro, inizieranno a gennaio e prepareranno lo scalo alla sfida dello spazio. Il progetto del nuovo aeroporto elaborato dall’Ati Project srl, prevede tra gli altri l’adeguamento sismico dell’infrastruttura, il miglioramento delle prestazioni energetiche, impianti tecnologicamente avanzati, la riqualificazione dell’area esterna dedicata alla sosta delle autovetture con pensiline fotovoltaiche e colonnine per ricaricare le auto elettriche e un impianto fotovoltaico di circa 70 Kw. «Dare un nuovo volto all’aeroporto di Grottaglie – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – significa non solo renderlo più bello, ma anche e soprattutto prepararlo per il futuro che è adesso e la sfida dello spazio. L'Italia ha intrapreso un percorso per sviluppare una capacità autonoma di accesso allo Spazio e la Puglia non si è fatta trovare impreparata. Al contrario ha messo a disposizione mezzi e uomini in grado di poter portare a termine l’iter intrapreso dal Paese e quindi di poter attrarre investimenti pubblici e privati. È evidente che la competitività dell’infrastruttura deriva da una cooperazione istituzionale tra Governo e Regione Puglia, che permetterà allo spazioporto di Grottaglie, di candidarsi a essere nel prossimo futuro il primo spazioporto “orizzontale”, in grado di effettuare il decollo e l'atterraggio di aerei sul territorio continentale dell'Ue. Questi lavori sono stati necessari anche per promuovere la Puglia come “best place to be” per il business aerospaziale». Vasile definisce il traguardo «ambizioso, ma possibile»: «Programmi così ambiziosi possono crescere e realizzarsi in un contesto di pacificazione: per questo mi auguro, che una volta per tutte, possa essere superata la fase della contrapposizione che, purtroppo, ha segnato i rapporti con il territorio, le associazioni e i comitati che, pur espressione di legittime rivendicazioni sociali e di crescita di un territorio per anni dimenticato, finiscono per perdere di vista la possibilità di sviluppo economico e occupazionale che possono fare di Grottaglie, della Puglia un riferimento di prestigio planetario». [gallery ids="458321,458319,458322"] [post_title] => Nuovo smalto per l'aeroporto di Grottaglie, «Pronto per la sfida dello spazio» [post_date] => 2023-12-19T09:15:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702977339000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anguilla diventa ancora più facilmente raggiungibile grazie all'apertura di nuovi collegamenti aerei. American Airlines, la prima compagnia aerea ad inaugurare un servizio diretto per l'isola caraibica dagli Stati Uniti, attualmente opera voli diretti giornalieri da Miami, con due frequenze il sabato. L'operativo prevede un volo due volte al giorno dal 20 dicembre 2023 che continuerà fino all'estate del 2024, con collegamenti disponibili da/per il Regno Unito e il Canada. «L’ampliamento del ponte aereo di Anguilla in questa stagione invernale rappresenta non solo un enorme fiducia nel nostro prodotto turistico da parte dei nostri partner aerei, ma riflette anche il nostro impegno a facilitare l’accesso all’isola - ha commentato Kenroy Herbert, presidente dell’Anguilla Tourist Board -. Questo è un obiettivo strategico importante per noi, mentre lavoriamo per aumentare la nostra occupazione complessiva e rendere Anguilla una destinazione per 12 mesi». Il nuovo e spazioso terminal dei traghetti Blowing Point di Anguilla è stato inaugurato nel gennaio 2023 e accoglie i viaggiatori che arrivano con charter privato e traghetto pubblico. Questo è il punto di ingresso principale per i visitatori che arrivano all'aeroporto internazionale Princess Juliana a St. Maarten, un punto di accesso chiave per l'Isola, in fase di estensione con l’apertura di una nuova sala partenze e di una sala check-in ampliata. Da St Maarten ci sono due opzioni per arrivare ad Anguilla, via aerea o via mare: i visitatori possono prendere un aereo che collega le due isole in circa 7 minuti, è il più breve volo internazionale al mondo. In alternativa, è possibile utilizzare la barca che collega Anguilla-St.Maarten dal Terminal dei traghetti Maarten sul lato olandese o 30 minuti di traghetto pubblico da Marigot sul versante francese di St. Martin. Entrambi i servizi di traghetto arrivano al traghetto Blowing Point. Per i viaggiatori provenienti dall'area metropolitana di New York, l'Aurora Anguilla Resort & Golf Club offre voli charter diretti per l'isola dall'aeroporto della contea di Westchester. L'Aurora Charter Air Service opera da metà dicembre ad aprile 2024 ed è disponibile sia per i clienti dell’Aurora che per i viaggiatori da e per Anguilla che non soggiornano nel resort. Dal Regno Unito l'Isola è raggiungibile grazie a British Airways o Virgin Atlantic da Antigua, seguito da un breve trasferimento in volo tra le isole per Anguilla. Un'alternativa è con Klm ed Air France via Amsterdam/Parigi fino a St Maarten, seguita da una breve trasferimento in barca o con volo. [post_title] => Anguilla conta su nuovi collegamenti aerei per la stagione invernale [post_date] => 2023-12-18T12:13:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702901596000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 19 le partenze Costa Crociere in programma tra Natale e Capodanno, per un totale di 84 mila posti disponibili, a bordo di dieci navi, che permetteranno di visitare circa 60 destinazioni con oltre 100 scali nel Mediterraneo, alle isole Canarie, ai Caraibi, negli Emirati Arabi, in Sud America e in Asia. Il Mediterraneo, in particolare, rimane una delle destinazioni preferite anche nelle prossime festività, grazie alla sua varietà di diverse culture, tradizioni, città d’arte e panorami. È inoltre una meta accessibile, con i suoi numerosi porti d’imbarco, ben 13. Nel dettaglio, la Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, che visiteranno Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Sempre nel Mediterraneo, la Deliziosa proporrà una grande novità: crociere di una settimana in Grecia e Turchia, con partenze da Trieste e Bari, e due diversi itinerari che porteranno alla scoperta di destinazioni come Istanbul, Atene, Corfù, Creta e Dubrovnik. Questi itinerari possono essere combinati in un’unica vacanza di due settimane, con una sosta di tre giorni a Istanbul. Per una pausa più lunga, ci sono poi le Costa Voyages: itinerari unici, dai 10 ai 15 giorni, in cui l’esperienza di viaggio verso destinazioni insolite incontra gastronomia e intrattenimento ancora più innovativi e sorprendenti. Per Natale e Capodanno, in particolare, sarà possibile andare alla scoperta delle isole Canarie a bordo della Firenze, con una crociera di due settimane in partenza da Savona, che visiterà Valencia, Funchal, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Cadice, Barcellona e Marsiglia. Chi desidera una pausa al caldo in una meta esotica, ma a poche ore di volo dall’Italia, potrà salire a bordo della Toscana alla scoperta di Emirati Arabi, Oman e Qatar. L’itinerario proposto, di una settimana, prevede soste lunghe a Dubai, Abu Dhabi, Doha e Muscat, per vivere al meglio queste destinazioni dove il deserto e le tradizioni si incontrano con città futuristiche. Gli imbarchi in programma sono da Dubai, Abu Dhabi e Doha, raggiungibili con voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e altri dieci aeroporti italiani. Si potrà trascorrere Natale e Capodanno al caldo anche con le crociere ai Caraibi. La Fortuna e la Pacifica proporranno infatti quattro diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Si può scegliere tra le isole delle piccole Antille, come Guadalupa, Antigua, Martinica, Grenada, Barbados, oppure le grandi Antille, con Giamaica e Repubblica Dominicana. Anche in questo caso la formula è quella del volo+crociera, con partenze dai principali aeroporti italiani. Inoltre, Costa propone un’ampia offerta di crociere in Sud America e in Asia, dedicate prevalentemente ai mercati locali. In Sud America, la Diadema, la Favolosa e la Fascinosa visiteranno alcune tra le più belle destinazioni in Brasile, Argentina e Uruguay, mentre in Asia la Serena proporrà itinerari dedicati esclusivamente all’India. Per iniziare l’anno in maniera davvero unica il 6 gennaio 2024 partirà quindi da Trieste l’edizione 2024 del Giro del Mondo, che visiterà cinque continenti in quattro mesi, circumnavigando il globo. A bordo delle crociere di Natale e Capodanno non mancheranno infine addobbi, decorazioni, il grande albero di Natale, il tradizionale conto alla rovescia con brindisi di Capodanno, a cui si aggiungeranno appuntamenti speciali come gli show natalizi in teatro, il party di Natale a bordo piscina, il party di Capodanno in tutti i saloni della nave, giochi e flash mobs. Anche i più piccoli avranno modo di vivere l’atmosfera di festa a bordo, con giochi, karaoke e animazione a tema e l’incontro con Babbo Natale che distribuirà loro i regali. Per rispettare le usanze natalizie pure a tavola, i menu del 25 dicembre e del 31 dicembre proporranno alcuni piatti tipici della tradizione italiana e mediterranea. [post_title] => Saranno 19 le crociere Costa tra Natale e Capodanno per un totale di 84 mila posti [post_date] => 2023-12-18T12:09:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702901367000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "south african airways pianifica lampliamento della flotta fino a 40 aeromobili" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":129,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1072,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458518","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia ha preso in consegna il suo primo Airbus A321neo, iniziando così la sua transizione da una flotta interamente composta da Boeing 737. La divisione low cost del gruppo Air France-Klm ha ricevuto il nuovo aeromobile con motore Cfm Leap-1A tramite il locatore Air Leas.\r

\r

La famiglia A320neo debutta così nella flotta Transavia, che nei prossimi mesi e anni dovrebbe acquistare un mix di A320neo e A321neo, a seguito di un ordine di Air France-Klm effettuato nel 2021 e di un contratto di leasing stipulato con Air Lease all'inizio di quest'anno.\r

\r

Anche Transavia France contava di ricevere il suo primo A320neo prima della fine di quest'anno. Al 30 settembre 2023 le due unità di Transavia operavano insieme 115 aeromobili, di cui 111 737-800 e quattro 737-700.\r

\r

Nel frattempo anche Klm passerà ai velivoli della famiglia A320neo, sostituendo quindi gli attuali Boeing: il primo esemplare dovrebbe entrare in flotta nel 2024.","post_title":"Transavia: è entrato in flotta il primo Airbus A321neo","post_date":"2023-12-21T11:00:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703156409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Naar Tour Operator si riconferma come uno dei più importanti partner italiani nella promozione delle aree del Sud degli Stati Uniti. Al termine del fam trip organizzato dall'ente del turismo del Tennessee, a Erica Melegari, product manager Usa, è stato infatti consegnato il premio Ambassador awards durante la fiera Travel South International 2023 a Memphis, con la seguente motivazione: “Naar Tour Operator è da sempre un partner prestigioso e importante per gli Stati Uniti e per il Sud. Erica promuove con grande competenza e passione diversi itinerari che toccano gli Stati del Sud. Nell'ultimo anno ha supportato Travel South nella grande media partnership con il magazine Latitudes, per far conoscere le bellezze naturali dei diversi parchi nazionali. Insieme hanno sviluppato itinerari dedicati e li hanno promossi attraverso i loro canali b2b e b2c, compresa l'organizzazione di tre eventi in Italia in cui gli agenti di viaggio sono stati formati sulle destinazioni e hanno avuto l'opportunità di ascoltare storie ed esperienze vissute in prima persona nella natura, raccontate dal meraviglioso giornalista e fotografo Lucio Rossi”.\r

\r

L’operatore milanese aveva già vinto il premio nel 2019 e, dopo uno stop dettato da fattori esterni, ha riconquistato il titolo confermandosi un tour operator che va oltre gli itinerari tradizionali. “Creare itinerari con una tecnologia avanzata conferisce una notevole agilità al mio lavoro, mentre la stretta collaborazione con gli enti del turismo consente al team un costante aggiornamento sulle destinazioni e di esplorare nuovi approcci al viaggio - commenta la stessa Erica Melegari -. È stato estremamente gratificante ricevere questo premio, poiché riflette gli sforzi profusi e i feedback positivi che riceviamo anche dalla nostra clientela”.\r

\r

Nonostante la media delle presenze negli Stati Uniti non abbia ancora recuperato e superato i livelli del 2019, come previsto accadrà nel 2024, va notato che nel 2023 il Sud degli Stati Uniti ha già registrato un aumento del 105% nelle presenze. In linea con questa notevole crescita, Naar ha raddoppiato le partenze per il Sud tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo all'incremento esponenziale della regione.","post_title":"A Naar il premio Ambassador awards di Travel South Usa","post_date":"2023-12-21T10:50:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1703155849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ambiziosi piani di crescita per South African Airways che mira ad ampliare la propria flotta a circa 40 aeromobili nei prossimi anni - in pratica triplicarla - in linea con la strategia di riposizionamento quale principale compagnia aerea internazionale del Sudafrica.\r

\r

Il vettore sta cercando di assicurarsi più aeromobili a breve e lungo raggio nel breve termine per poter crescere sia nei mercati regionali africani che in quelli a lungo raggio, ma il ceo, John Lamola, ha dichiarato che la forte carenza di aeromobili a livello globale sta intralciando i piani del vettore.\r

\r

Attualmente South African Airways opera con 13 aeromobili, tra cui un Airbus A330-300, un A340-300, otto A320 e due Boeing 737-800 presi in wet lease da SunExpress (joint venture Turkish Airlines-Lufthansa). Entro la fine dell'anno fiscale 2025 (3 marzo 2025), Saa intende portare la flotta a 21 aeromobili, tra cui altri A320 e A330, oltre a un ulteriore A340.\r

\r

Nel medio termine il vettore punta ad assicurarsi A350 o 787 per poter espandere i suoi servizi a lungo raggio, mentre la flotta di A320 salirà a 14 aeromobili entro la fine dell'anno fiscale 2025. Quest'ultima sarà impiegata verso un maggior numero di destinazioni africane.\r

\r

Saa è attualmente di proprietà dello Stato e il processo di vendita di una quota del 51% al consorzio Takatso è stato molto ritardato. Lamola ha dichiarato di aspettarsi che il Parlamento sudafricano dia il via libera all'investimento privato entro la fine del primo trimestre del 2024.","post_title":"South African Airways pianifica l'ampliamento della flotta fino a 40 aeromobili","post_date":"2023-12-21T10:37:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703155078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La brasiliana Azul ha siglato un ordine fermo per quattro ulteriori A330-900 destinati all'ampliamento del network internazionale, sulla base di un contratto di acquisto firmato a giugno 2023.\r

\r

L'A330neo è dotato della cabina Airspace, che offre ai passeggeri grande comfort, atmosfera e design: garantisce maggiore spazio individuale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e l'accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo.\r

\r

Azul Linhas Aereas ha avviato le operazioni nel 2008 e da allora è cresciuta fino a diventare una delle maggiori compagnie aeree in Brasile, servendo oltre 160 destinazioni in Brasile, Stati Uniti, Europa e Sud America. Il vettore ha ricevuto il primo A330neo delle Americhe nel 2019 e opera attualmente 12 aeromobili della Famiglia A330.\r

\r

L'A330neo è il più recente aeromobile widebody di Airbus. Alimentato da motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione: l'A330-900 è in grado di volare per 7.200 mn / 13.300 km senza scalo. A fine novembre 2023 la Famiglia A330 aveva totalizzato oltre 1.800 ordini fermi da parte di più di 130 clienti in tutto il mondo. Airbus ha venduto oltre 1.150 aeromobili in America Latina e nei Caraibi: oltre 750 sono in funzione in tutta la regione, circa 500 sono in portafoglio ordini, e rappresentano una quota di mercato del 58% degli aeromobili passeggeri in servizio. Dal 1994 Airbus si è assicurata il 75% degli ordini netti nella regione.","post_title":"Azul vuole crescere sul lungo raggio: ordine fermo per altri 4 Airbus A330-900","post_date":"2023-12-20T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703063707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines amplia ulteriormente la flotta con l'acquisizione di 355 aeromobili Airbus: l'ordine include 250 A321 e 105 A350, tra cui 60 A350-900 su ordine fermo, 20 A350-900 su diritto di acquisto, 15 A350-1000 su ordine fermo e 5 A350-Freighter su diritto di acquisto.\r

\r

«Questo ordine storico è più di un'espansione; è una testimonianza della nostra dedizione all'innovazione, all'eccellenza operativa e a un futuro sostenibile - ha dichiarato il presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, Ahmet Bolat -. L'aggiunta di questi aeromobili Airbus alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative, ma contribuirà anche in modo significativo al raggiungimento dei nostri obiettivi ambientali. Questo investimento è una pietra miliare fondamentale per l'ulteriore evoluzione dell'industria aeronautica turca. Modernizzando la nostra flotta con aeromobili più efficienti e rispettosi dell'ambiente, rafforziamo la nostra posizione di leader nell'aviazione globale e contribuiamo a far emergere la nazione come hub dell'aviazione.\r

\r

Inoltre, questa espansione avrà anche un notevole impatto positivo sul settore turistico turco. Il miglioramento delle operazioni di volo e l'aumento della connettività, attireranno un maggior numero di turisti internazionali, stimolando l'economia turistica. Questo non solo metterà in mostra il ricco patrimonio culturale e le bellezze naturali della Turchia a un pubblico più vasto, ma sosterrà anche la crescita complessiva del Paese\".","post_title":"Turkish Airlines sigla un mega ordine con Airbus per 355 aeromobili","post_date":"2023-12-19T10:06:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702980382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Roma Fiumicino amplia con ben 14 nuovi brand fashion di alta gamma la shopping experience per i passeggeri che transitano dalla nuova area d’Imbarco A.\r

\r

Una superficie di 1.700 metri quadrati tutti dedicati agli accessori moda, abbigliamento calzature e gioielli di Bulgari, Bottega Veneta, Gucci, Moncler, Dolce&Gabbana, Golden Goose, MaxMara Weekend, Vilebrequin, Pinko, Twin Set, Piquadro, The Bridge, Coccinelle e Furla.\r

\r

La nuova area è caratterizzata da una forte impronta Made in Italy che garantisce valori unici per creatività e qualità manufatturiera. Ai nuovi punti vendita si aggiungono anche i servizi di pick up on return e home delivery (che sarà operativo a breve), grazie ai quali i passeggeri italiani, europei e tutti coloro che arrivano e ripartono da Roma utilizzando scali intermedi nell’ambito Schengen, potranno ritirare i loro acquisti in modo comodo e funzionale alle loro necessità.\r

\r

Lo spazio in Area A dedicato allo shopping di lusso è un tassello aggiuntivo alla riconfigurazione del nuovo Terminal 1, iniziato nei mesi scorsi con l’apertura del più grande Duty Free a livello globale di Lagardère, con la galleria commerciale del nuovo Avancorpo e proseguito con i nuovi spazi dedicati alle lounge e al Food & Beverage in un’ottica di passenger experience sempre più completa, piacevole e all’altezza dei premi internazionali ottenuti dallo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino: Best Airport Europe e le prestigiose 5 Stelle Skytrax, riconoscimenti che derivano dal costante miglioramento della qualità delle operazioni aeroportuali, dei servizi al passeggero in termini di sicurezza, velocità e assistenza che hanno portato all’adozione di standard estremamente elevati.\r

\r

«Le nuove aperture riaffermano un approccio che mette al centro l’esperienza del cliente - osserva Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma - e che ha portato ad una sostanziale evoluzione del modo di pianificare i sistemi commerciali: dal tradizionale approccio di progettazione di aree per lo shopping al design di esperienze end-to-end sempre più coinvolgenti e ricche di novità e servizi dedicati, tali da qualificare lo scalo di Fiumicino tra le eccellenze anche nell’ambito del Travel Retail».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Roma Fiumicino: 14 nuovi brand per lo shopping d'alta gamma all'area d'imbarco A","post_date":"2023-12-19T09:35:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702978550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Grottaglie cambierà definitivamente volto entro il 2025, con il nuovo progetto di riassetto funzionale del terminal passeggeri. I lavori, che prevedono un investimento di circa 11 milioni di euro, inizieranno a gennaio e prepareranno lo scalo alla sfida dello spazio.\r

\r

Il progetto del nuovo aeroporto elaborato dall’Ati Project srl, prevede tra gli altri l’adeguamento sismico dell’infrastruttura, il miglioramento delle prestazioni energetiche, impianti tecnologicamente avanzati, la riqualificazione dell’area esterna dedicata alla sosta delle autovetture con pensiline fotovoltaiche e colonnine per ricaricare le auto elettriche e un impianto fotovoltaico di circa 70 Kw.\r

\r

«Dare un nuovo volto all’aeroporto di Grottaglie – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – significa non solo renderlo più bello, ma anche e soprattutto prepararlo per il futuro che è adesso e la sfida dello spazio. L'Italia ha intrapreso un percorso per sviluppare una capacità autonoma di accesso allo Spazio e la Puglia non si è fatta trovare impreparata. Al contrario ha messo a disposizione mezzi e uomini in grado di poter portare a termine l’iter intrapreso dal Paese e quindi di poter attrarre investimenti pubblici e privati. È evidente che la competitività dell’infrastruttura deriva da una cooperazione istituzionale tra Governo e Regione Puglia, che permetterà allo spazioporto di Grottaglie, di candidarsi a essere nel prossimo futuro il primo spazioporto “orizzontale”, in grado di effettuare il decollo e l'atterraggio di aerei sul territorio continentale dell'Ue. Questi lavori sono stati necessari anche per promuovere la Puglia come “best place to be” per il business aerospaziale».\r

\r

Vasile definisce il traguardo «ambizioso, ma possibile»: «Programmi così ambiziosi possono crescere e realizzarsi in un contesto di pacificazione: per questo mi auguro, che una volta per tutte, possa essere superata la fase della contrapposizione che, purtroppo, ha segnato i rapporti con il territorio, le associazioni e i comitati che, pur espressione di legittime rivendicazioni sociali e di crescita di un territorio per anni dimenticato, finiscono per perdere di vista la possibilità di sviluppo economico e occupazionale che possono fare di Grottaglie, della Puglia un riferimento di prestigio planetario».\r

\r

[gallery ids=\"458321,458319,458322\"]","post_title":"Nuovo smalto per l'aeroporto di Grottaglie, «Pronto per la sfida dello spazio»","post_date":"2023-12-19T09:15:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702977339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Anguilla diventa ancora più facilmente raggiungibile grazie all'apertura di nuovi collegamenti aerei. American Airlines, la prima compagnia aerea ad inaugurare un servizio diretto per l'isola caraibica dagli Stati Uniti, attualmente opera voli diretti giornalieri da Miami, con due frequenze il sabato. L'operativo prevede un volo due volte al giorno dal 20 dicembre 2023 che continuerà fino all'estate del 2024, con collegamenti disponibili da/per il Regno Unito e il Canada.\r

\r

«L’ampliamento del ponte aereo di Anguilla in questa stagione invernale rappresenta non solo un enorme fiducia nel nostro prodotto turistico da parte dei nostri partner aerei, ma riflette anche il nostro impegno a facilitare l’accesso all’isola - ha commentato Kenroy Herbert, presidente dell’Anguilla Tourist Board -. Questo è un obiettivo strategico importante per noi, mentre lavoriamo per aumentare la nostra occupazione complessiva e rendere Anguilla una destinazione per 12 mesi».\r

\r

Il nuovo e spazioso terminal dei traghetti Blowing Point di Anguilla è stato inaugurato nel gennaio 2023 e accoglie i viaggiatori che arrivano con charter privato e traghetto pubblico. Questo è il punto di ingresso principale per i visitatori che arrivano all'aeroporto internazionale Princess Juliana a St. Maarten, un punto di accesso chiave per l'Isola, in fase di estensione con l’apertura di una nuova sala partenze e di una sala check-in ampliata.\r

\r

Da St Maarten ci sono due opzioni per arrivare ad Anguilla, via aerea o via mare: i visitatori possono prendere un aereo che collega le due isole in circa 7 minuti, è il più breve volo internazionale al mondo. In alternativa, è possibile utilizzare la barca che collega Anguilla-St.Maarten dal Terminal dei traghetti Maarten sul lato olandese o 30 minuti di traghetto pubblico da Marigot sul versante francese di St. Martin. Entrambi i servizi di traghetto arrivano al traghetto Blowing Point.\r

\r

Per i viaggiatori provenienti dall'area metropolitana di New York, l'Aurora Anguilla Resort & Golf Club offre voli charter diretti per l'isola dall'aeroporto della contea di Westchester. L'Aurora Charter Air Service opera da metà dicembre ad aprile 2024 ed è disponibile sia per i clienti dell’Aurora che per i viaggiatori da e per Anguilla che non soggiornano nel resort.\r

\r

Dal Regno Unito l'Isola è raggiungibile grazie a British Airways o Virgin Atlantic da Antigua, seguito da un breve trasferimento in volo tra le isole per Anguilla. Un'alternativa è con Klm ed Air France via Amsterdam/Parigi fino a St Maarten, seguita da una breve trasferimento in barca o con volo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Anguilla conta su nuovi collegamenti aerei per la stagione invernale","post_date":"2023-12-18T12:13:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702901596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 19 le partenze Costa Crociere in programma tra Natale e Capodanno, per un totale di 84 mila posti disponibili, a bordo di dieci navi, che permetteranno di visitare circa 60 destinazioni con oltre 100 scali nel Mediterraneo, alle isole Canarie, ai Caraibi, negli Emirati Arabi, in Sud America e in Asia. Il Mediterraneo, in particolare, rimane una delle destinazioni preferite anche nelle prossime festività, grazie alla sua varietà di diverse culture, tradizioni, città d’arte e panorami. È inoltre una meta accessibile, con i suoi numerosi porti d’imbarco, ben 13. Nel dettaglio, la Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, che visiteranno Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma.\r

\r

Sempre nel Mediterraneo, la Deliziosa proporrà una grande novità: crociere di una settimana in Grecia e Turchia, con partenze da Trieste e Bari, e due diversi itinerari che porteranno alla scoperta di destinazioni come Istanbul, Atene, Corfù, Creta e Dubrovnik. Questi itinerari possono essere combinati in un’unica vacanza di due settimane, con una sosta di tre giorni a Istanbul.\r

\r

Per una pausa più lunga, ci sono poi le Costa Voyages: itinerari unici, dai 10 ai 15 giorni, in cui l’esperienza di viaggio verso destinazioni insolite incontra gastronomia e intrattenimento ancora più innovativi e sorprendenti. Per Natale e Capodanno, in particolare, sarà possibile andare alla scoperta delle isole Canarie a bordo della Firenze, con una crociera di due settimane in partenza da Savona, che visiterà Valencia, Funchal, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Cadice, Barcellona e Marsiglia.\r

\r

Chi desidera una pausa al caldo in una meta esotica, ma a poche ore di volo dall’Italia, potrà salire a bordo della Toscana alla scoperta di Emirati Arabi, Oman e Qatar. L’itinerario proposto, di una settimana, prevede soste lunghe a Dubai, Abu Dhabi, Doha e Muscat, per vivere al meglio queste destinazioni dove il deserto e le tradizioni si incontrano con città futuristiche. Gli imbarchi in programma sono da Dubai, Abu Dhabi e Doha, raggiungibili con voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e altri dieci aeroporti italiani.\r

\r

Si potrà trascorrere Natale e Capodanno al caldo anche con le crociere ai Caraibi. La Fortuna e la Pacifica proporranno infatti quattro diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Si può scegliere tra le isole delle piccole Antille, come Guadalupa, Antigua, Martinica, Grenada, Barbados, oppure le grandi Antille, con Giamaica e Repubblica Dominicana. Anche in questo caso la formula è quella del volo+crociera, con partenze dai principali aeroporti italiani.\r

\r

Inoltre, Costa propone un’ampia offerta di crociere in Sud America e in Asia, dedicate prevalentemente ai mercati locali. In Sud America, la Diadema, la Favolosa e la Fascinosa visiteranno alcune tra le più belle destinazioni in Brasile, Argentina e Uruguay, mentre in Asia la Serena proporrà itinerari dedicati esclusivamente all’India.\r

\r

Per iniziare l’anno in maniera davvero unica il 6 gennaio 2024 partirà quindi da Trieste l’edizione 2024 del Giro del Mondo, che visiterà cinque continenti in quattro mesi, circumnavigando il globo.\r

\r

A bordo delle crociere di Natale e Capodanno non mancheranno infine addobbi, decorazioni, il grande albero di Natale, il tradizionale conto alla rovescia con brindisi di Capodanno, a cui si aggiungeranno appuntamenti speciali come gli show natalizi in teatro, il party di Natale a bordo piscina, il party di Capodanno in tutti i saloni della nave, giochi e flash mobs. Anche i più piccoli avranno modo di vivere l’atmosfera di festa a bordo, con giochi, karaoke e animazione a tema e l’incontro con Babbo Natale che distribuirà loro i regali. Per rispettare le usanze natalizie pure a tavola, i menu del 25 dicembre e del 31 dicembre proporranno alcuni piatti tipici della tradizione italiana e mediterranea.","post_title":"Saranno 19 le crociere Costa tra Natale e Capodanno per un totale di 84 mila posti","post_date":"2023-12-18T12:09:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702901367000]}]}}