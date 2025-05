Sncf Voyage: il Tgv Inoui rinnova la partnership con Disneyland Paris Sncf Voyage rinnova e amplia la collaborazione con Disneyland Paris: tema centrale della collaborazione per il 2025 è il Disney Music Festival, in calendario fino al prossimo 7 settembre, che rappresenterà il punto di riferimento visivo e narrativo di questa partnership. Ecco dunque il Tgv Inoui pellicolato a tema Disney con il messaggio “Sali a bordo per un viaggio magico”: un’esplosione di colori e magia che trasforma il viaggio in parte dell’esperienza, creando un ponte emozionale tra la partenza e l’arrivo, accendendo l’entusiasmo dei più piccoli e risvegliando lo spirito giocoso degli adulti. «Vogliamo che i nostri passeggeri vivano il viaggio in treno non solo come uno spostamento, ma come un momento per sognare, rilassarsi e iniziare a respirare l’atmosfera del divertimento – ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -. Con questa partnership ispirata al Disney Music Festival, trasformiamo il treno stesso in un’anticipazione dell’esperienza, coccolando i nostri clienti – famiglie, giovani e meno giovani – con servizi pensati per rendere ogni istante piacevole e speciale». Tgv Inoui opera attualmente tre collegamenti giornalieri tra Milano, Torino e Parigi ed è la soluzione ideale per raggiungere Disneyland Paris, con tariffe a partire da 49 euro: da Parigi Gare de Lyon, la stazione d’arrivo, è possibile poi accedere facilmente ai mezzi urbani Rer A, che conducono direttamente al Parco in circa 40 minuti. Il servizio prevede fermate a Mâcon, Chambéry, St-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa. Gli orari garantiscono flessibilità, con partenze da Milano alle 6.00, 12.10 e 16.10, e da Parigi alle 6.46, 9.46 e 14.48. Dal ripristino del collegamento diretto tra Italia e Francia dello scorso 31 marzo, Tgv Inoui ha trasportato oltre 80.000 passeggeri, con un tasso di occupazione internazionale superiore al 75% nel solo mese di aprile. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491194" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Anne Browaeys, ceo Club Med per Francia, Europa e Africa e Zeynep Mümtas, presidente della Société Palmiye[/caption] Entra nel vivo della stagione estiva, dopo un completo rinnovo, il Club Med Palmiye, struttura incastonata tra le montagne del Tauro e le acque del Mediterraneo, nel sud della Turchia. Pensato per le famiglie, dispone di strutture dedicate ai bambini e ragazzi dai 4 mesi ai 17 anni, iniziative innovative come il programma “Amazing Family” e attività su misura per gli adolescenti. “Insieme al nostro partner, Société Palmiye, Club Med ha investito 13 milioni di euro per rinnovare l’area dell’hotel - ricorda Anne Browaeys, ceo di Club Med per Francia, Europa e Africa -. Questo investimento testimonia il nostro impegno a garantire costantemente la migliore esperienza possibile per soddisfare le aspettative dei nostri clienti e migliorare il nostro esclusivo concetto di Premium All Inclusive”. Ristrutturazione e progetti futuri .Club Med Palmiye si divide in due distinte zone: il “Villagio”, immerso in un rigoglioso giardino di bouganville, e l’hotel, affacciato direttamente sul mare. Le due strutture, che ospitano rispettivamente 478 e 242 camere, sono state oggetto di un attento restyling firmato dallo Studio Mhna. L’intervento si ispira al fascino della costa mediterranea, alla storia millenaria dell’Asia Minore e all’eleganza dell’artigianato turco. Tra il 2022 e il 2024, il “Villagio” ha vissuto un’importante fase di ristrutturazione. Quasi tutte le camere sono state rinnovate con balconi, arredi in legno chiaro e pavimenti in pietra. Per migliorare ulteriormente l'offerta sportiva del Resort, sono stati aggiunti anche quattro nuovi campi da padel. Per l’estate 2025 lo stile dell’hotel è stato rinnovato optando per un elegante design marina chic ispirato al mar Mediterraneo. L’intervento ha coinvolto metà delle camere, la lobby, il bar e gli spazi del ristorante interno, caratterizzati da tonalità di blu, pavimenti che richiamano i ponti delle imbarcazioni, ampie testiere con motivi turchi e arredi in rovere naturale dalle forme sinuose. Il piano di rinnovamento proseguirà fino al 2027: entro l'estate 2026, tutte le aree dell'hotel, comprese le camere, il ristorante a buffet e il bar a bordo piscina, saranno sottoposte a ulteriori lavori di rinnovamento. L’estate successiva sarà dedicata invece al “Villagio”, con un restyling dei ristoranti e dei bar, oltre all’introduzione di una nuova palapa per la pratica dello yoga, con una vista mozzafiato sul mare. [post_title] => In Turchia riapre il Club Med Palmiye, dopo una radicale ristrutturazione [post_date] => 2025-05-23T11:27:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747999645000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491168 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491178" align="alignright" width="300"] Ph Federico Lordi[/caption] Sncf Voyage rinnova e amplia la collaborazione con Disneyland Paris: tema centrale della collaborazione per il 2025 è il Disney Music Festival, in calendario fino al prossimo 7 settembre, che rappresenterà il punto di riferimento visivo e narrativo di questa partnership. Ecco dunque il Tgv Inoui pellicolato a tema Disney con il messaggio “Sali a bordo per un viaggio magico”: un’esplosione di colori e magia che trasforma il viaggio in parte dell’esperienza, creando un ponte emozionale tra la partenza e l’arrivo, accendendo l’entusiasmo dei più piccoli e risvegliando lo spirito giocoso degli adulti. «Vogliamo che i nostri passeggeri vivano il viaggio in treno non solo come uno spostamento, ma come un momento per sognare, rilassarsi e iniziare a respirare l’atmosfera del divertimento - ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -. Con questa partnership ispirata al Disney Music Festival, trasformiamo il treno stesso in un’anticipazione dell’esperienza, coccolando i nostri clienti – famiglie, giovani e meno giovani – con servizi pensati per rendere ogni istante piacevole e speciale». Tgv Inoui opera attualmente tre collegamenti giornalieri tra Milano, Torino e Parigi ed è la soluzione ideale per raggiungere Disneyland Paris, con tariffe a partire da 49 euro: da Parigi Gare de Lyon, la stazione d’arrivo, è possibile poi accedere facilmente ai mezzi urbani Rer A, che conducono direttamente al Parco in circa 40 minuti. Il servizio prevede fermate a Mâcon, Chambéry, St-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa. Gli orari garantiscono flessibilità, con partenze da Milano alle 6.00, 12.10 e 16.10, e da Parigi alle 6.46, 9.46 e 14.48. Dal ripristino del collegamento diretto tra Italia e Francia dello scorso 31 marzo, Tgv Inoui ha trasportato oltre 80.000 passeggeri, con un tasso di occupazione internazionale superiore al 75% nel solo mese di aprile. [post_title] => Sncf Voyage: il Tgv Inoui rinnova la partnership con Disneyland Paris [post_date] => 2025-05-23T10:29:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747996157000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491169" align="alignleft" width="260"] Massimiliano Freddi[/caption] Per la prima volta dal 1918, Iaapa – International Association of Amusement Parks and Attractions – la principale associazione di categoria che rappresenta il comparto delle attrazioni permanenti su scala mondiale, ha scelto di affidare la presidenza del proprio Comitato direttivo all’Italia. Insignito dell’incarico è Massimiliano Freddi, professionista di spicco nel settore dei parchi divertimento e della formazione accademica, che porta con sé una solida esperienza maturata in contesti internazionali e imprenditoriali. Dirigente affermato e docente universitario di marketing ed experience design, Freddi ha costruito una carriera all’insegna della visione strategica e dell’innovazione. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione per il mercato italiano di Disneyland Paris e nel 2019 ha intrapreso la sfida imprenditoriale fondando Wonderwood, parco avventura sul Lago Maggiore di cui è tuttora Amministratore Delegato, cui ha fatto seguito nel 2025 Wonderwood Spina Verde, un secondo parco avventura situato nell’omonima area naturale protetta affacciata sul Lago di Como. Il suo profilo unisce capacità di leadership, competenze nella comunicazione e una forte vocazione per la formazione delle nuove generazioni, che Freddi continua a ispirare attraverso un approccio dinamico e orientato al futuro. “Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato Freddi – che per la prima volta riconosce il valore e, ancor di più, il potenziale dell’Italia come protagonista globale di una filiera in continua espansione. Con la sua proposta di esperienze immersive, da vivere in prima persona, il comparto delle attrazioni risponde alla crescente esigenza di riconnettersi con ciò che è reale, autentico, umano, in un’ottica di digital detox. In questi luoghi straordinari, l'urgenza di restare connessi ai social o alle chat si dissolve naturalmente: il telefonino finisce in tasca, dimenticato, mentre a riempire occhi e cuore sono la meraviglia, la sorpresa e il coinvolgimento sensoriale. Oggi questo settore rappresenta uno dei motori vitali dell’economia turistica e culturale, ed è chiamato a innovare affrontando le sfide future con la creatività e l’ingegno che da sempre contraddistinguono il Made in Italy.” Con sedi operative a Orlando, Bruxelles, Dubai, Singapore, Shanghai, Città del Messico e Hong Kong, Iaapa è presente in più di 100 Paesi e rappresenta una rete di oltre 7.500 imprese, un universo eterogeneo che comprende, solo per citarne alcuni: musei, funivie panoramiche, centri di edutainment per famiglie, attrazioni naturalistiche, artistiche e culturali, parchi divertimento (tematici, acquatici, faunistici e avventura) e i principali fornitori e costruttori del settore. A livello europeo, i dati del Report Iaapa 2023 descrivono ricavi complessivi per 48,5 miliardi di euro, con 1,8 miliardi di visitatori e 455.000 occupati diretti; aggiungendo l’indotto, i ricavi salgono a 126,6 miliardi di euro e gli occupati a 870.000. In questo contesto, l’Italia si colloca al 4° posto, preceduta da Francia, Germania e Regno Unito, con un fatturato di 5,7 miliardi di euro – 14,4 con l’indotto – e 46.300 occupati diretti – 90.900 con l’indotto [post_title] => La presidenza di Iaapa, l'associazione mondiale delle attrazioni e dei parchi, è italiana [post_date] => 2025-05-23T10:16:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747995382000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 25 mila biglietti già venduti dall’inizio dell’anno ad oggi, Trenord presenta le ultime novità delle Gite in treno, iniziativa che permette di raggiungere diversi luoghi della Lombardia, dalle città d’arte ai laghi, per una giornata fuori porta all’insegna del relax e della sostenibilità. Lanciato come brand turistico grazie alla collaborazione con Discovera, “Gite in treno” propone viaggi alla scoperta delle bellezze della Lombardia, unendo l’efficienza del trasporto ferroviario alla valorizzazione delle mete locali. L’offerta spazia dalle escursioni culturali nelle città d’arte ai collegamenti verso aree naturalistiche e località sciistiche, come Aprica e Bobbio, fino a collaborazioni con realtà come la Navigazione Lago d’Iseo. “Una mobilità sostenibile che diventa motore di valorizzazione turistica del territorio: è questa la filosofia che ispira “Gite in treno” - dichiara Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Il progetto si basa su ingredienti chiave: l’attrattività della Lombardia a livello internazionale, il crescente interesse per il turismo di prossimità e sostenibile, l’ampia offerta ferroviaria regionale e un attento lavoro di storytelling e posizionamento del brand, veicolato anche attraverso partnership strategiche e comunicazione social. Fondamentale è anche il dialogo continuo con gli stakeholder territoriali, tra cui consorzi turistici e operatori locali”. Nell’intero 2024 le “Gite in treno” hanno raggiunto il dato record di 103 mila pacchetti venduti. Di questi, 40 mila sono stati biglietti venduti per i grandi eventi in Lombardia, dal Gran Premio di Monza all’Artigiano in Fiera. “Un risultato che conferma il ruolo chiave del treno come dorsale per la mobilità nel tempo libero” commenta Cesarini. “Gite in treno” si inserisce in un contesto virtuoso, in cui la mobilità ferroviaria diventa leva per uno sviluppo turistico integrato, accessibile e attento all’ambiente. Un modello replicabile non solo in Italia ma anche all’estero, e che fa della sinergia tra trasporto e territorio il suo punto di forza. “Considerando la crescente attenzione degli utenti verso un turismo a basso impatto ambientale e sostenibile, abbiamo affiancato Trenord nell’intento di valorizzare e promuovere un turismo di prossimità. Discovera si configura quindi come un innovativo Tour Operator del settore che, grazie alla tecnologia, permette di connettere trasporto, tempo libero e scoperta del territorio - ha commentato Riccardo Maggioni, direttore generale e co-founder di Sportit, insieme a Pasquale Scopelliti - La tecnologia e l’innovazione possono giocare un ruolo fondamentale nel rendere il turismo sempre più accessibile, sostenibile e integrato con il territorio”. I pacchetti “Gite in treno” sono disponibili sul sito e App di Trenord nella sezione dedicata e sul sito di Discovera. La piattaforma Discovera è basata sulla tecnologia di Sportit, molto avanzata e già testata anche nelle altre piattaforme della società (Snowit e Tribala). “In questo modo, con un semplice click, è possibile acquistare il pacchetto treno + esperienza e godersi la gita fuori porta senza lo stress del viaggio in auto e senza danneggiare il territorio” conclude Riccardo Maggioni [caption id="attachment_491142" align="alignright" width="300"] I pacchetti Gite in Treno 2025[/caption] Le proposte di Gite in treno comprendono anche itinerari verso mete meno conosciute, con l’obiettivo di guidare i passeggeri alla scoperta di perle nascoste della Lombardia. Tra le novità della stagione 2025, l'Eremo di Santa Caterina del Sasso e Garda Experience. “Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quest’anno registriamo già un +33% di biglietti venduti. Como, con il pacchetto treno + navigazione in battello è la meta preferita, scelta da 13 mila clienti”. [post_title] => Ripartono le Gite in Treno, pacchetti viaggio+esperienza alla scoperta della Lombardia [post_date] => 2025-05-23T09:45:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => lombardia [1] => treno [2] => trenord ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Lombardia [1] => treno [2] => Trenord ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747993538000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Organizzare una vacanza in auto è una delle modalità di viaggio più apprezzate dagli italiani, grazie alla flessibilità e alla libertà che offre. Che si tratti di un lungo itinerario tra le regioni italiane o di una breve fuga fuori città, partire con la propria vettura consente di vivere il viaggio con ritmi personalizzati, facendo tappa nei luoghi meno battuti o modificando il percorso in base alle esigenze del momento. Tuttavia, perché tutto si svolga in modo sereno e senza imprevisti, è fondamentale verificare alcuni aspetti tecnici e pratici del veicolo prima della partenza. Perché è importante fare un controllo dell’auto prima di un viaggio Partire per le vacanze senza aver effettuato un controllo adeguato della propria automobile può trasformare un’esperienza piacevole in un vero incubo. Le elevate temperature estive, il traffico intenso e i lunghi tragitti possono mettere a dura prova un’auto, soprattutto se non sottoposta a manutenzione regolare. Anche per chi utilizza la vettura prevalentemente in ambito urbano, come nel caso di citycar quali la Toyota Yaris, è importante non sottovalutare le esigenze di un viaggio più lungo. Le auto pensate per la città sono spesso ottimizzate per brevi tragitti e guida urbana. Tuttavia, sempre più automobilisti scelgono di mettersi in viaggio anche con veicoli di piccola cilindrata, grazie alla loro economicità e alla maneggevolezza. Per questo, il controllo pre-partenza assume un ruolo ancora più rilevante: si tratta di garantire l'affidabilità del mezzo in contesti differenti da quelli quotidiani. Controlli meccanici di base: motore, olio e liquidi Uno degli aspetti da verificare prima di mettersi in viaggio riguarda le condizioni generali del motore. Un controllo del livello e della qualità dell’olio motore è imprescindibile: un olio esausto o insufficiente potrebbe compromettere il funzionamento del motore stesso durante un lungo tragitto. Oltre all’olio motore, è essenziale controllare il liquido refrigerante, che ha il compito di mantenere la temperatura ideale del propulsore, evitando surriscaldamenti. Un altro punto importante è il liquido dei freni, che non solo garantisce un'efficace frenata ma contribuisce anche alla sicurezza generale del mezzo. Il liquido lavavetri, infine, viene spesso trascurato ma si rivela prezioso per mantenere una buona visibilità durante la guida, soprattutto in presenza di insetti o sporco accumulato sul parabrezza. Pneumatici e freni: sicurezza prima di tutto I pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e l’asfalto. Per questo motivo è indispensabile controllarne lo stato prima di partire. La pressione deve essere adeguata, tenendo conto anche del carico previsto durante la vacanza, mentre il battistrada deve presentare una profondità conforme ai limiti di legge e in grado di garantire una buona aderenza su ogni tipo di fondo stradale. Anche il sistema frenante merita un’attenzione particolare. È consigliabile far controllare le pastiglie e i dischi da un meccanico di fiducia, soprattutto se l’auto ha percorso molti chilometri o se si avvertono segnali di usura, come rumori anomali o una frenata meno efficace. Un impianto frenante in condizioni ottimali rappresenta una garanzia irrinunciabile per affrontare serenamente salite, discese e traffico intenso. Il ruolo del catalizzatore e l’attenzione ai componenti nascosti Durante i lunghi viaggi, alcuni componenti dell’auto meno visibili, ma non per questo meno importanti, entrano in gioco in modo decisivo. Tra questi c’è il catalizzatore, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di scarico e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Quando si tratta del catalizzatore per la Toyota Yaris, ad esempio, è bene considerare che anche se l’auto viene utilizzata prevalentemente in ambito urbano, il componente può subire stress termici maggiori durante lunghi viaggi a velocità costante. Un catalizzatore inefficiente può non solo compromettere le prestazioni del motore, ma anche causare un aumento dei consumi e dei livelli di emissioni. In caso di sintomi sospetti, come odore anomalo o una spia accesa sul cruscotto, è opportuno farlo controllare da un tecnico specializzato. Anche filtri, cinghie e candele meritano una revisione approfondita, soprattutto se l’auto ha superato i 100.000 chilometri o se non viene sottoposta a controlli regolari. Documenti, dotazioni obbligatorie e assicurazione Prima di partire, è bene verificare che tutta la documentazione dell’auto sia in regola: carta di circolazione, assicurazione RCA, revisione e bollo. È utile tenere una copia digitale dei documenti sul proprio smartphone in caso di smarrimento. Inoltre, è obbligatorio avere a bordo giubbotto catarifrangente e triangolo di segnalazione, accessori fondamentali in caso di emergenza o guasto. Anche una rapida occhiata alla polizza assicurativa può evitare problemi: alcune compagnie offrono servizi aggiuntivi in caso di sinistro o guasto durante il viaggio, come l’assistenza stradale o il veicolo sostitutivo. Una telefonata preventiva all’assicuratore può rivelarsi preziosa per attivare eventuali coperture temporanee e viaggiare con maggiore tranquillità. Tecnologia e navigazione: aggiornamenti e strumenti utili Nel mondo digitale di oggi, è impensabile affrontare un viaggio in auto senza un supporto tecnologico adeguato. Che si tratti di un navigatore GPS integrato, di un’app per smartphone o di un sistema infotainment, è opportuno assicurarsi che le mappe siano aggiornate. Le versioni obsolete potrebbero non segnalare nuovi tratti stradali, aree di cantiere o deviazioni temporanee, con conseguente perdita di tempo e stress. Inoltre, strumenti come le dash cam, i caricabatterie da auto o i dispositivi per la diagnostica elettronica (OBD) possono contribuire a rendere il viaggio più sicuro e piacevole. Anche le auto compatte come la Toyota Yaris, spesso equipaggiate con sistemi di assistenza alla guida, possono trarre vantaggio da una revisione delle impostazioni di sicurezza prima di affrontare lunghi tragitti. Il comfort in viaggio: climatizzazione e abitacolo Viaggiare per molte ore può essere faticoso, specialmente in estate. Ecco perché un controllo del sistema di climatizzazione è fondamentale. Un impianto che non raffredda in modo efficace o che emette cattivi odori potrebbe indicare la necessità di ricaricare il gas refrigerante o di sostituire il filtro abitacolo. Anche l’igienizzazione dell’impianto può contribuire a rendere l’ambiente interno più salubre e confortevole. Infine, è utile organizzare l’abitacolo in modo funzionale: coprisedili lavabili, parasole, organizer per sedili e piccoli accessori per il comfort dei passeggeri possono fare la differenza durante un viaggio di diverse ore. L’equilibrio tra sicurezza e benessere è la chiave per vivere l’esperienza con piacere e senza stress. Pianificazione e adattabilità: le qualità del viaggiatore moderno Anche il conducente ha un ruolo determinante nella buona riuscita di un viaggio in auto. Pianificare le tappe con intelligenza, evitare di guidare per troppe ore consecutive e conoscere in anticipo le aree di servizio o i punti di rifornimento lungo il percorso aiuta a prevenire imprevisti. Allo stesso tempo, è utile mantenere un margine di flessibilità per fronteggiare eventuali cambiamenti di percorso dovuti al traffico o al meteo. La vacanza in auto, anche per chi parte da una grande città con un’auto compatta come la Toyota Yaris, può trasformarsi in un’esperienza gratificante e comoda. Basta un po’ di organizzazione, attenzione ai dettagli e consapevolezza delle proprie esigenze per trasformare il tragitto in parte integrante del viaggio stesso. Approfondimento: Fonte delle informazioni tratte dal sito web - global.toyota I.Pr. [post_title] => Vacanze 2025 in auto: cosa controllare prima della partenza? [post_date] => 2025-05-22T10:51:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747911067000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È in dirittura d'arrivo un nuovo trattato tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, che introdurrà una serie di modifiche a favore della mobilità. La Gran Bretagna non tornerà, ma ci sarà un riavvicinamento. Per quanto riguarda il turismo, l'Unione europea ha istituito un meccanismo per garantire che i viaggiatori possano entrare senza complicazioni e non debbano affrontare le stesse situazioni degli altri viaggiatori extracomunitari. Dopodiché, la decisione spetta a ciascun Paese, ma il quadro giuridico europeo consentirà loro di rinunciare all'obbligo del timbro sul passaporto. A causa di questo meccanismo manuale, in quasi tutti i paesi gli inglesi attualmente devono mettersi in fila affinché un agente li visiti e timbri loro il passaporto. Da ottobre sarà possibile utilizzare i distributori automatici. Il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato: "Questa partnership aiuta i turisti britannici, che potranno utilizzare gli e-gate quando viaggiano in Europa, eliminando le lunghe code al controllo passaporti". Il governo ha affermato che, anche con il timbro sul passaporto, consentire l'accesso ai varchi elettronici rappresenterebbe comunque un miglioramento rispetto alla situazione attuale. [post_title] => Gli inglesi e i britannici potranno entrare in Europa con maggiore facilità [post_date] => 2025-05-21T11:48:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => aeroporti [1] => gran-bretagna [2] => in-evidenza [3] => maggiore-facilita [4] => mobilita [5] => passaporti [6] => turismo-2 [7] => turisti-inglesi [8] => unione-europea ) [post_tag_name] => Array ( [0] => aeroporti [1] => Gran Bretagna [2] => In evidenza [3] => maggiore facilità [4] => mobilità [5] => passaporti [6] => turismo [7] => turisti inglesi [8] => unione europea ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747828127000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rafforza la collaborazione fra Delta Air Lines e Missoni con il lancio di una lussuosa collezione Delta One: un set di biancheria da letto Missoni creato appositamente per il vettore e una suite di attenzioni con un rinnovato amenity-kit Delta One, che include calzini personalizzati, pantofole e mascherina per gli occhi. Per migliorare l'esperienza del riposo a bordo, Delta sta anche introducendo su più voli il suo apprezzato materassino a supporto lombare e aggiungendo un cuscino in memory foam sui voli oltre le 12 ore. «Durante il viaggio, ogni momento è importante: non solo la destinazione, ma anche come ci si arriva - ha dichiarato Mauricio Parise, vp Brand Experience di Delta -. Vogliamo che i nostri passeggeri apprezzino il tempo trascorso in volo, ed è per questo che siamo attenti a ogni dettaglio dell'esperienza del cliente, con l’obiettivo di creare una sensazione di familiarità in ogni spazio, rafforzata dai disegni iconici di Missoni. La nostra nuova collezione Missoni permetterà di arrivare a destinazione riposati e pronti per il resto del viaggio». Il nuovo set di biancheria da letto Delta One comprenderà un piumino Missoni, un cuscino bianco per dormire e un copripiumino, caratterizzati da un sottile ed elegante design a zig-zag caratteristico del brand e da elementi distintivi in stile navy. Più avanti nel corso dell'anno, la compagnia aerea introdurrà le nuove pantofole firmate Missoni. I nuovi amenity-kit Delta One sono stati concepiti per riprendere i colori del cielo e si distingueranno per il caratteristico motivo a zig-zag di Missoni presente sulla parte esterna della pochette. I team Missoni e Delta hanno creato un nuovo ed esclusivo motivo e una tavolozza di colori che richiama la vista dal finestrino a 10.000 metri di altezza, e che rende omaggio ai 100 anni di storia di Delta. I nuovi kit da collezionare debutteranno in autunno e saranno disponibili in blu e crema, con finiture dorate. [post_title] => Missoni firma la nuova collezione Delta One, dal set biancheria da letto all'amenity kit [post_date] => 2025-05-21T11:24:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747826697000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines e Ge Aerospace hanno firmato un accordo che conferma la scelta del motore GEnx per alimentare 11 nuovi Boeing 787. Con questa intesa, la flotta di aeromobili del vettore etiope alimentata da motori GEnx passerà da 19 a 30 velivoli, rafforzando ulteriormente la posizione della compagnia come leader nell’aviazione tecnologica moderna. Ethiopian Airlines ha inoltre firmato un accordo con Ge Aerospace per confermare il precedente ordine di motori GE9X per alimentare 8 Boeing 777-9, con un'opzione per ulteriori 6 aeromobili dotati con lo stesso motore. I due accordi includono anche un contratto di assistenza per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GEnx e GE9X, sottolineando l’impegno della compagnia verso l’eccellenza operativa e quello di Ge Aerospace nel sostenere la crescita e il successo della compagnia aerea. «La nostra partnership con Ge Aerospace è stata fondamentale per permetterci di offrire un servizio di classe mondiale ai nostri passeggeri, in qualità di compagnia aerea leader in Africa - ha dichiarato il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Questi accordi per i motori GE9X e GEnx riflettono il nostro impegno verso la modernizzazione della flotta, l’efficienza operativa e la sostenibilità, mentre continuiamo a collegare l’Africa al resto del mondo». [post_title] => Ethiopian Airlines: intesa con Ge Aerospace per i motori di 11 nuovi Boeing 787 [post_date] => 2025-05-20T10:37:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747737453000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490782" align="alignleft" width="300"] Ilya Kravtsov[/caption] RateHawk, piattaforma online B2B per la prenotazione di hotel, biglietti aerei e trasferimenti, ha annunciato una partnership strategica con GlobalStar Travel Management, organizzazione globale specializzata nella gestione dei viaggi aziendali. Questa nuova partnership garantisce, ai partner di GlobalStar, in tutto il mondo, l'accesso all’ampio inventario di RateHawk. Il sistema all-in-one di RateHawk offre ai partner GlobalStar oltre 2,7 milioni strutture ricettive, oltre a diversi contratti con fornitori di fiducia per il noleggio auto, i trasferimenti e i biglietti ferroviari. Per aiutare i travel manager a orientarsi in modo efficiente nella vasta gamma di opzioni disponibili, gli strumenti alimentati da intelligenza artificiale (IA) della società mettono in evidenza i suggerimenti basati sulle tariffe più competitive disponibili. "La nostra collaborazione ha lo scopo di potenziare ulteriormente i partner GlobalStar, aumentando la loro confidenza nelle operazioni quotidiane di prenotazione. La nostra vasta gamma di strutture ricettive proviene sia dagli accordi siglati con oltre 320 fornitori che dalle oltre 130.000 proprietà con contratto diretto. Questo ci permette di offrire aggiornamenti delle disponibilità in tempo reale e modifiche più rapide. Inoltre, la nostra procedura di verifica delle prenotazioni prima della conferma, basata sull’apprendimento automatico, riduce al minimo il rischio di possibile problematiche in loco. Inoltre, Il nostro team di supporto è disponibile in 32 lingue, per gestire qualsiasi richiesta", afferma Ilya Kravtsov, chief commercial officer di Emerging Travel Group, società madre di RateHaw [post_title] => RateHawk lancia la partnership con GlobalStar Travel Management, [post_date] => 2025-05-20T09:39:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747733979000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sncf voyage il tgv inoui rinnova la partnership con disneyland paris" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":708,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491194\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Anne Browaeys, ceo Club Med per Francia, Europa e Africa e Zeynep Mümtas, presidente della Société Palmiye[/caption]\r

Entra nel vivo della stagione estiva, dopo un completo rinnovo, il Club Med Palmiye, struttura incastonata tra le montagne del Tauro e le acque del Mediterraneo, nel sud della Turchia.\r

Pensato per le famiglie, dispone di strutture dedicate ai bambini e ragazzi dai 4 mesi ai 17 anni, iniziative innovative come il programma “Amazing Family” e attività su misura per gli adolescenti. \r

\r

“Insieme al nostro partner, Société Palmiye, Club Med ha investito 13 milioni di euro per rinnovare l’area dell’hotel - ricorda Anne Browaeys, ceo di Club Med per Francia, Europa e Africa -. Questo investimento testimonia il nostro impegno a garantire costantemente la migliore esperienza possibile per soddisfare le aspettative dei nostri clienti e migliorare il nostro esclusivo concetto di Premium All Inclusive”.\r

\r

Ristrutturazione e progetti futuri \r

\r

.Club Med Palmiye si divide in due distinte zone: il “Villagio”, immerso in un rigoglioso giardino di bouganville, e l’hotel, affacciato direttamente sul mare. Le due strutture, che ospitano rispettivamente 478 e 242 camere, sono state oggetto di un attento restyling firmato dallo Studio Mhna. L’intervento si ispira al fascino della costa mediterranea, alla storia millenaria dell’Asia Minore e all’eleganza dell’artigianato turco. \r

\r

Tra il 2022 e il 2024, il “Villagio” ha vissuto un’importante fase di ristrutturazione. Quasi tutte le camere sono state rinnovate con balconi, arredi in legno chiaro e pavimenti in pietra. Per migliorare ulteriormente l'offerta sportiva del Resort, sono stati aggiunti anche quattro nuovi campi da padel. \r

\r

Per l’estate 2025 lo stile dell’hotel è stato rinnovato optando per un elegante design marina chic ispirato al mar Mediterraneo. L’intervento ha coinvolto metà delle camere, la lobby, il bar e gli spazi del ristorante interno, caratterizzati da tonalità di blu, pavimenti che richiamano i ponti delle imbarcazioni, ampie testiere con motivi turchi e arredi in rovere naturale dalle forme sinuose. \r

\r

Il piano di rinnovamento proseguirà fino al 2027: entro l'estate 2026, tutte le aree dell'hotel, comprese le camere, il ristorante a buffet e il bar a bordo piscina, saranno sottoposte a ulteriori lavori di rinnovamento. L’estate successiva sarà dedicata invece al “Villagio”, con un restyling dei ristoranti e dei bar, oltre all’introduzione di una nuova palapa per la pratica dello yoga, con una vista mozzafiato sul mare. ","post_title":"In Turchia riapre il Club Med Palmiye, dopo una radicale ristrutturazione","post_date":"2025-05-23T11:27:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747999645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491178\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ph Federico Lordi[/caption]\r

\r

Sncf Voyage rinnova e amplia la collaborazione con Disneyland Paris: tema centrale della collaborazione per il 2025 è il Disney Music Festival, in calendario fino al prossimo 7 settembre, che rappresenterà il punto di riferimento visivo e narrativo di questa partnership. \r

\r

Ecco dunque il Tgv Inoui pellicolato a tema Disney con il messaggio “Sali a bordo per un viaggio magico”: un’esplosione di colori e magia che trasforma il viaggio in parte dell’esperienza, creando un ponte emozionale tra la partenza e l’arrivo, accendendo l’entusiasmo dei più piccoli e risvegliando lo spirito giocoso degli adulti. \r

\r

«Vogliamo che i nostri passeggeri vivano il viaggio in treno non solo come uno spostamento, ma come un momento per sognare, rilassarsi e iniziare a respirare l’atmosfera del divertimento - ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -. Con questa partnership ispirata al Disney Music Festival, trasformiamo il treno stesso in un’anticipazione dell’esperienza, coccolando i nostri clienti – famiglie, giovani e meno giovani – con servizi pensati per rendere ogni istante piacevole e speciale».\r

\r

Tgv Inoui opera attualmente tre collegamenti giornalieri tra Milano, Torino e Parigi ed è la soluzione ideale per raggiungere Disneyland Paris, con tariffe a partire da 49 euro: da Parigi Gare de Lyon, la stazione d’arrivo, è possibile poi accedere facilmente ai mezzi urbani Rer A, che conducono direttamente al Parco in circa 40 minuti. \r

\r

Il servizio prevede fermate a Mâcon, Chambéry, St-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa. Gli orari garantiscono flessibilità, con partenze da Milano alle 6.00, 12.10 e 16.10, e da Parigi alle 6.46, 9.46 e 14.48. \r

\r

Dal ripristino del collegamento diretto tra Italia e Francia dello scorso 31 marzo, Tgv Inoui ha trasportato oltre 80.000 passeggeri, con un tasso di occupazione internazionale superiore al 75% nel solo mese di aprile. ","post_title":"Sncf Voyage: il Tgv Inoui rinnova la partnership con Disneyland Paris","post_date":"2025-05-23T10:29:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747996157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491169\" align=\"alignleft\" width=\"260\"] Massimiliano Freddi[/caption]\r

\r

Per la prima volta dal 1918, Iaapa – International Association of Amusement Parks and Attractions – la principale associazione di categoria che rappresenta il comparto delle attrazioni permanenti su scala mondiale, ha scelto di affidare la presidenza del proprio Comitato direttivo all’Italia.\r

\r

Insignito dell’incarico è Massimiliano Freddi, professionista di spicco nel settore dei parchi divertimento e della formazione accademica, che porta con sé una solida esperienza maturata in contesti internazionali e imprenditoriali. Dirigente affermato e docente universitario di marketing ed experience design, Freddi ha costruito una carriera all’insegna della visione strategica e dell’innovazione.\r

\r

Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione per il mercato italiano di Disneyland Paris e nel 2019 ha intrapreso la sfida imprenditoriale fondando Wonderwood, parco avventura sul Lago Maggiore di cui è tuttora Amministratore Delegato, cui ha fatto seguito nel 2025 Wonderwood Spina Verde, un secondo parco avventura situato nell’omonima area naturale protetta affacciata sul Lago di Como. Il suo profilo unisce capacità di leadership, competenze nella comunicazione e una forte vocazione per la formazione delle nuove generazioni, che Freddi continua a ispirare attraverso un approccio dinamico e orientato al futuro.\r

\r

“Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato Freddi – che per la prima volta riconosce il valore e, ancor di più, il potenziale dell’Italia come protagonista globale di una filiera in continua espansione. Con la sua proposta di esperienze immersive, da vivere in prima persona, il comparto delle attrazioni risponde alla crescente esigenza di riconnettersi con ciò che è reale, autentico, umano, in un’ottica di digital detox. In questi luoghi straordinari, l'urgenza di restare connessi ai social o alle chat si dissolve naturalmente: il telefonino finisce in tasca, dimenticato, mentre a riempire occhi e cuore sono la meraviglia, la sorpresa e il coinvolgimento sensoriale. Oggi questo settore rappresenta uno dei motori vitali dell’economia turistica e culturale, ed è chiamato a innovare affrontando le sfide future con la creatività e l’ingegno che da sempre contraddistinguono il Made in Italy.”\r

\r

Con sedi operative a Orlando, Bruxelles, Dubai, Singapore, Shanghai, Città del Messico e Hong Kong, Iaapa è presente in più di 100 Paesi e rappresenta una rete di oltre 7.500 imprese, un universo eterogeneo che comprende, solo per citarne alcuni: musei, funivie panoramiche, centri di edutainment per famiglie, attrazioni naturalistiche, artistiche e culturali, parchi divertimento (tematici, acquatici, faunistici e avventura) e i principali fornitori e costruttori del settore.\r

\r

A livello europeo, i dati del Report Iaapa 2023 descrivono ricavi complessivi per 48,5 miliardi di euro, con 1,8 miliardi di visitatori e 455.000 occupati diretti; aggiungendo l’indotto, i ricavi salgono a 126,6 miliardi di euro e gli occupati a 870.000. In questo contesto, l’Italia si colloca al 4° posto, preceduta da Francia, Germania e Regno Unito, con un fatturato di 5,7 miliardi di euro – 14,4 con l’indotto – e 46.300 occupati diretti – 90.900 con l’indotto","post_title":"La presidenza di Iaapa, l'associazione mondiale delle attrazioni e dei parchi, è italiana","post_date":"2025-05-23T10:16:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747995382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 25 mila biglietti già venduti dall’inizio dell’anno ad oggi, Trenord presenta le ultime novità delle Gite in treno, iniziativa che permette di raggiungere diversi luoghi della Lombardia, dalle città d’arte ai laghi, per una giornata fuori porta all’insegna del relax e della sostenibilità.\r

\r

Lanciato come brand turistico grazie alla collaborazione con Discovera, “Gite in treno” propone viaggi alla scoperta delle bellezze della Lombardia, unendo l’efficienza del trasporto ferroviario alla valorizzazione delle mete locali. L’offerta spazia dalle escursioni culturali nelle città d’arte ai collegamenti verso aree naturalistiche e località sciistiche, come Aprica e Bobbio, fino a collaborazioni con realtà come la Navigazione Lago d’Iseo.\r

\r

“Una mobilità sostenibile che diventa motore di valorizzazione turistica del territorio: è questa la filosofia che ispira “Gite in treno” - dichiara Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Il progetto si basa su ingredienti chiave: l’attrattività della Lombardia a livello internazionale, il crescente interesse per il turismo di prossimità e sostenibile, l’ampia offerta ferroviaria regionale e un attento lavoro di storytelling e posizionamento del brand, veicolato anche attraverso partnership strategiche e comunicazione social. Fondamentale è anche il dialogo continuo con gli stakeholder territoriali, tra cui consorzi turistici e operatori locali”.\r

\r

Nell’intero 2024 le “Gite in treno” hanno raggiunto il dato record di 103 mila pacchetti venduti. Di questi, 40 mila sono stati biglietti venduti per i grandi eventi in Lombardia, dal Gran Premio di Monza all’Artigiano in Fiera. “Un risultato che conferma il ruolo chiave del treno come dorsale per la mobilità nel tempo libero” commenta Cesarini. \r

\r

“Gite in treno” si inserisce in un contesto virtuoso, in cui la mobilità ferroviaria diventa leva per uno sviluppo turistico integrato, accessibile e attento all’ambiente. Un modello replicabile non solo in Italia ma anche all’estero, e che fa della sinergia tra trasporto e territorio il suo punto di forza.\r

\r

“Considerando la crescente attenzione degli utenti verso un turismo a basso impatto ambientale e sostenibile, abbiamo affiancato Trenord nell’intento di valorizzare e promuovere un turismo di prossimità. Discovera si configura quindi come un innovativo Tour Operator del settore che, grazie alla tecnologia, permette di connettere trasporto, tempo libero e scoperta del territorio - ha commentato Riccardo Maggioni, direttore generale e co-founder di Sportit, insieme a Pasquale Scopelliti - La tecnologia e l’innovazione possono giocare un ruolo fondamentale nel rendere il turismo sempre più accessibile, sostenibile e integrato con il territorio”.\r

\r

I pacchetti “Gite in treno” sono disponibili sul sito e App di Trenord nella sezione dedicata e sul sito di Discovera. La piattaforma Discovera è basata sulla tecnologia di Sportit, molto avanzata e già testata anche nelle altre piattaforme della società (Snowit e Tribala).\r

“In questo modo, con un semplice click, è possibile acquistare il pacchetto treno + esperienza e godersi la gita fuori porta senza lo stress del viaggio in auto e senza danneggiare il territorio” conclude Riccardo Maggioni\r

\r

[caption id=\"attachment_491142\" align=\"alignright\" width=\"300\"] I pacchetti Gite in Treno 2025[/caption]\r

\r

Le proposte di Gite in treno comprendono anche itinerari verso mete meno conosciute, con l’obiettivo di guidare i passeggeri alla scoperta di perle nascoste della Lombardia. Tra le novità della stagione 2025, l'Eremo di Santa Caterina del Sasso e Garda Experience.\r

\r

“Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quest’anno registriamo già un +33% di biglietti venduti. Como, con il pacchetto treno + navigazione in battello è la meta preferita, scelta da 13 mila clienti”.","post_title":"Ripartono le Gite in Treno, pacchetti viaggio+esperienza alla scoperta della Lombardia","post_date":"2025-05-23T09:45:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["lombardia","treno","trenord"],"post_tag_name":["Lombardia","treno","Trenord"]},"sort":[1747993538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Organizzare una vacanza in auto è una delle modalità di viaggio più apprezzate dagli italiani, grazie alla flessibilità e alla libertà che offre. Che si tratti di un lungo itinerario tra le regioni italiane o di una breve fuga fuori città, partire con la propria vettura consente di vivere il viaggio con ritmi personalizzati, facendo tappa nei luoghi meno battuti o modificando il percorso in base alle esigenze del momento. Tuttavia, perché tutto si svolga in modo sereno e senza imprevisti, è fondamentale verificare alcuni aspetti tecnici e pratici del veicolo prima della partenza.\r

Perché è importante fare un controllo dell’auto prima di un viaggio\r

Partire per le vacanze senza aver effettuato un controllo adeguato della propria automobile può trasformare un’esperienza piacevole in un vero incubo. Le elevate temperature estive, il traffico intenso e i lunghi tragitti possono mettere a dura prova un’auto, soprattutto se non sottoposta a manutenzione regolare. Anche per chi utilizza la vettura prevalentemente in ambito urbano, come nel caso di citycar quali la Toyota Yaris, è importante non sottovalutare le esigenze di un viaggio più lungo.\r

\r

Le auto pensate per la città sono spesso ottimizzate per brevi tragitti e guida urbana. Tuttavia, sempre più automobilisti scelgono di mettersi in viaggio anche con veicoli di piccola cilindrata, grazie alla loro economicità e alla maneggevolezza. Per questo, il controllo pre-partenza assume un ruolo ancora più rilevante: si tratta di garantire l'affidabilità del mezzo in contesti differenti da quelli quotidiani.\r

Controlli meccanici di base: motore, olio e liquidi\r

Uno degli aspetti da verificare prima di mettersi in viaggio riguarda le condizioni generali del motore. Un controllo del livello e della qualità dell’olio motore è imprescindibile: un olio esausto o insufficiente potrebbe compromettere il funzionamento del motore stesso durante un lungo tragitto. Oltre all’olio motore, è essenziale controllare il liquido refrigerante, che ha il compito di mantenere la temperatura ideale del propulsore, evitando surriscaldamenti.\r

\r

Un altro punto importante è il liquido dei freni, che non solo garantisce un'efficace frenata ma contribuisce anche alla sicurezza generale del mezzo. Il liquido lavavetri, infine, viene spesso trascurato ma si rivela prezioso per mantenere una buona visibilità durante la guida, soprattutto in presenza di insetti o sporco accumulato sul parabrezza.\r

Pneumatici e freni: sicurezza prima di tutto\r

I pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e l’asfalto. Per questo motivo è indispensabile controllarne lo stato prima di partire. La pressione deve essere adeguata, tenendo conto anche del carico previsto durante la vacanza, mentre il battistrada deve presentare una profondità conforme ai limiti di legge e in grado di garantire una buona aderenza su ogni tipo di fondo stradale.\r

\r

Anche il sistema frenante merita un’attenzione particolare. È consigliabile far controllare le pastiglie e i dischi da un meccanico di fiducia, soprattutto se l’auto ha percorso molti chilometri o se si avvertono segnali di usura, come rumori anomali o una frenata meno efficace. Un impianto frenante in condizioni ottimali rappresenta una garanzia irrinunciabile per affrontare serenamente salite, discese e traffico intenso.\r

Il ruolo del catalizzatore e l’attenzione ai componenti nascosti\r

Durante i lunghi viaggi, alcuni componenti dell’auto meno visibili, ma non per questo meno importanti, entrano in gioco in modo decisivo. Tra questi c’è il catalizzatore, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di scarico e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Quando si tratta del catalizzatore per la Toyota Yaris, ad esempio, è bene considerare che anche se l’auto viene utilizzata prevalentemente in ambito urbano, il componente può subire stress termici maggiori durante lunghi viaggi a velocità costante.\r

\r

Un catalizzatore inefficiente può non solo compromettere le prestazioni del motore, ma anche causare un aumento dei consumi e dei livelli di emissioni. In caso di sintomi sospetti, come odore anomalo o una spia accesa sul cruscotto, è opportuno farlo controllare da un tecnico specializzato. Anche filtri, cinghie e candele meritano una revisione approfondita, soprattutto se l’auto ha superato i 100.000 chilometri o se non viene sottoposta a controlli regolari.\r

Documenti, dotazioni obbligatorie e assicurazione\r

Prima di partire, è bene verificare che tutta la documentazione dell’auto sia in regola: carta di circolazione, assicurazione RCA, revisione e bollo. È utile tenere una copia digitale dei documenti sul proprio smartphone in caso di smarrimento. Inoltre, è obbligatorio avere a bordo giubbotto catarifrangente e triangolo di segnalazione, accessori fondamentali in caso di emergenza o guasto.\r

\r

Anche una rapida occhiata alla polizza assicurativa può evitare problemi: alcune compagnie offrono servizi aggiuntivi in caso di sinistro o guasto durante il viaggio, come l’assistenza stradale o il veicolo sostitutivo. Una telefonata preventiva all’assicuratore può rivelarsi preziosa per attivare eventuali coperture temporanee e viaggiare con maggiore tranquillità.\r

Tecnologia e navigazione: aggiornamenti e strumenti utili\r

Nel mondo digitale di oggi, è impensabile affrontare un viaggio in auto senza un supporto tecnologico adeguato. Che si tratti di un navigatore GPS integrato, di un’app per smartphone o di un sistema infotainment, è opportuno assicurarsi che le mappe siano aggiornate. Le versioni obsolete potrebbero non segnalare nuovi tratti stradali, aree di cantiere o deviazioni temporanee, con conseguente perdita di tempo e stress.\r

\r

Inoltre, strumenti come le dash cam, i caricabatterie da auto o i dispositivi per la diagnostica elettronica (OBD) possono contribuire a rendere il viaggio più sicuro e piacevole. Anche le auto compatte come la Toyota Yaris, spesso equipaggiate con sistemi di assistenza alla guida, possono trarre vantaggio da una revisione delle impostazioni di sicurezza prima di affrontare lunghi tragitti.\r

Il comfort in viaggio: climatizzazione e abitacolo\r

Viaggiare per molte ore può essere faticoso, specialmente in estate. Ecco perché un controllo del sistema di climatizzazione è fondamentale. Un impianto che non raffredda in modo efficace o che emette cattivi odori potrebbe indicare la necessità di ricaricare il gas refrigerante o di sostituire il filtro abitacolo. Anche l’igienizzazione dell’impianto può contribuire a rendere l’ambiente interno più salubre e confortevole.\r

\r

Infine, è utile organizzare l’abitacolo in modo funzionale: coprisedili lavabili, parasole, organizer per sedili e piccoli accessori per il comfort dei passeggeri possono fare la differenza durante un viaggio di diverse ore. L’equilibrio tra sicurezza e benessere è la chiave per vivere l’esperienza con piacere e senza stress.\r

Pianificazione e adattabilità: le qualità del viaggiatore moderno\r

Anche il conducente ha un ruolo determinante nella buona riuscita di un viaggio in auto. Pianificare le tappe con intelligenza, evitare di guidare per troppe ore consecutive e conoscere in anticipo le aree di servizio o i punti di rifornimento lungo il percorso aiuta a prevenire imprevisti. Allo stesso tempo, è utile mantenere un margine di flessibilità per fronteggiare eventuali cambiamenti di percorso dovuti al traffico o al meteo.\r

\r

La vacanza in auto, anche per chi parte da una grande città con un’auto compatta come la Toyota Yaris, può trasformarsi in un’esperienza gratificante e comoda. Basta un po’ di organizzazione, attenzione ai dettagli e consapevolezza delle proprie esigenze per trasformare il tragitto in parte integrante del viaggio stesso.\r

\r

Approfondimento:\r

\r

Fonte delle informazioni tratte dal sito web - global.toyota\r

\r

\r

\r

I.Pr. ","post_title":"Vacanze 2025 in auto: cosa controllare prima della partenza?","post_date":"2025-05-22T10:51:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747911067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È in dirittura d'arrivo un nuovo trattato tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, che introdurrà una serie di modifiche a favore della mobilità. La Gran Bretagna non tornerà, ma ci sarà un riavvicinamento.\r

\r

Per quanto riguarda il turismo, l'Unione europea ha istituito un meccanismo per garantire che i viaggiatori possano entrare senza complicazioni e non debbano affrontare le stesse situazioni degli altri viaggiatori extracomunitari. Dopodiché, la decisione spetta a ciascun Paese, ma il quadro giuridico europeo consentirà loro di rinunciare all'obbligo del timbro sul passaporto.\r

\r

A causa di questo meccanismo manuale, in quasi tutti i paesi gli inglesi attualmente devono mettersi in fila affinché un agente li visiti e timbri loro il passaporto. Da ottobre sarà possibile utilizzare i distributori automatici.\r

\r

Il primo ministro Keir Starmer ha dichiarato: \"Questa partnership aiuta i turisti britannici, che potranno utilizzare gli e-gate quando viaggiano in Europa, eliminando le lunghe code al controllo passaporti\". Il governo ha affermato che, anche con il timbro sul passaporto, consentire l'accesso ai varchi elettronici rappresenterebbe comunque un miglioramento rispetto alla situazione attuale.","post_title":"Gli inglesi e i britannici potranno entrare in Europa con maggiore facilità","post_date":"2025-05-21T11:48:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["aeroporti","gran-bretagna","in-evidenza","maggiore-facilita","mobilita","passaporti","turismo-2","turisti-inglesi","unione-europea"],"post_tag_name":["aeroporti","Gran Bretagna","In evidenza","maggiore facilità","mobilità","passaporti","turismo","turisti inglesi","unione europea"]},"sort":[1747828127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la collaborazione fra Delta Air Lines e Missoni con il lancio di una lussuosa collezione Delta One: un set di biancheria da letto Missoni creato appositamente per il vettore e una suite di attenzioni con un rinnovato amenity-kit Delta One, che include calzini personalizzati, pantofole e mascherina per gli occhi.\r

\r

Per migliorare l'esperienza del riposo a bordo, Delta sta anche introducendo su più voli il suo apprezzato materassino a supporto lombare e aggiungendo un cuscino in memory foam sui voli oltre le 12 ore.\r

\r

«Durante il viaggio, ogni momento è importante: non solo la destinazione, ma anche come ci si arriva - ha dichiarato Mauricio Parise, vp Brand Experience di Delta -. Vogliamo che i nostri passeggeri apprezzino il tempo trascorso in volo, ed è per questo che siamo attenti a ogni dettaglio dell'esperienza del cliente, con l’obiettivo di creare una sensazione di familiarità in ogni spazio, rafforzata dai disegni iconici di Missoni. La nostra nuova collezione Missoni permetterà di arrivare a destinazione riposati e pronti per il resto del viaggio».\r

\r

Il nuovo set di biancheria da letto Delta One comprenderà un piumino Missoni, un cuscino bianco per dormire e un copripiumino, caratterizzati da un sottile ed elegante design a zig-zag caratteristico del brand e da elementi distintivi in stile navy. \r

\r

Più avanti nel corso dell'anno, la compagnia aerea introdurrà le nuove pantofole firmate Missoni. \r

\r

I nuovi amenity-kit Delta One sono stati concepiti per riprendere i colori del cielo e si distingueranno per il caratteristico motivo a zig-zag di Missoni presente sulla parte esterna della pochette. I team Missoni e Delta hanno creato un nuovo ed esclusivo motivo e una tavolozza di colori che richiama la vista dal finestrino a 10.000 metri di altezza, e che rende omaggio ai 100 anni di storia di Delta. I nuovi kit da collezionare debutteranno in autunno e saranno disponibili in blu e crema, con finiture dorate.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Missoni firma la nuova collezione Delta One, dal set biancheria da letto all'amenity kit","post_date":"2025-05-21T11:24:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747826697000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines e Ge Aerospace hanno firmato un accordo che conferma la scelta del motore GEnx per alimentare 11 nuovi Boeing 787.\r

\r

Con questa intesa, la flotta di aeromobili del vettore etiope alimentata da motori GEnx passerà da 19 a 30 velivoli, rafforzando ulteriormente la posizione della compagnia come leader nell’aviazione tecnologica moderna. Ethiopian Airlines ha inoltre firmato un accordo con Ge Aerospace per confermare il precedente ordine di motori GE9X per alimentare 8 Boeing 777-9, con un'opzione per ulteriori 6 aeromobili dotati con lo stesso motore.\r

\r

I due accordi includono anche un contratto di assistenza per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GEnx e GE9X, sottolineando l’impegno della compagnia verso l’eccellenza operativa e quello di Ge Aerospace nel sostenere la crescita e il successo della compagnia aerea.\r

\r

«La nostra partnership con Ge Aerospace è stata fondamentale per permetterci di offrire un servizio di classe mondiale ai nostri passeggeri, in qualità di compagnia aerea leader in Africa - ha dichiarato il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. Questi accordi per i motori GE9X e GEnx riflettono il nostro impegno verso la modernizzazione della flotta, l’efficienza operativa e la sostenibilità, mentre continuiamo a collegare l’Africa al resto del mondo».","post_title":"Ethiopian Airlines: intesa con Ge Aerospace per i motori di 11 nuovi Boeing 787","post_date":"2025-05-20T10:37:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747737453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490782\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ilya Kravtsov[/caption]\r

RateHawk, piattaforma online B2B per la prenotazione di hotel, biglietti aerei e trasferimenti, ha annunciato una partnership strategica con GlobalStar Travel Management, organizzazione globale specializzata nella gestione dei viaggi aziendali. Questa nuova partnership garantisce, ai partner di GlobalStar, in tutto il mondo, l'accesso all’ampio inventario di RateHawk.\r

Il sistema all-in-one di RateHawk offre ai partner GlobalStar oltre 2,7 milioni strutture ricettive, oltre a diversi contratti con fornitori di fiducia per il noleggio auto, i trasferimenti e i biglietti ferroviari. Per aiutare i travel manager a orientarsi in modo efficiente nella vasta gamma di opzioni disponibili, gli strumenti alimentati da intelligenza artificiale (IA) della società mettono in evidenza i suggerimenti basati sulle tariffe più competitive disponibili.\r

\"La nostra collaborazione ha lo scopo di potenziare ulteriormente i partner GlobalStar, aumentando la loro confidenza nelle operazioni quotidiane di prenotazione. La nostra vasta gamma di strutture ricettive proviene sia dagli accordi siglati con oltre 320 fornitori che dalle oltre 130.000 proprietà con contratto diretto. Questo ci permette di offrire aggiornamenti delle disponibilità in tempo reale e modifiche più rapide. Inoltre, la nostra procedura di verifica delle prenotazioni prima della conferma, basata sull’apprendimento automatico, riduce al minimo il rischio di possibile problematiche in loco. Inoltre, Il nostro team di supporto è disponibile in 32 lingue, per gestire qualsiasi richiesta\", afferma Ilya Kravtsov, chief commercial officer di Emerging Travel Group, società madre di RateHaw","post_title":"RateHawk lancia la partnership con GlobalStar Travel Management,","post_date":"2025-05-20T09:39:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747733979000]}]}}