Sncf: il servizio tra Italia e Francia è garantito, con bus tra Modane e Saint-Jean de Maurienne Sncf Voyageurs mantiene il servizio Alta Velocità per raggiungere Parigi da Milano e Torino: il ripristino parziale del collegamento tra l’Italia e la Francia è reso possibile grazie alla creazione di un servizio sostitutivo Tgv Inoui – Bus -Tgv Inoui. : il ripristino parziale del collegamento tra l’Italia e la Francia è reso possibile grazie alla creazione di un Durante il picco estivo, dal 6 luglio al 25 agosto, il collegamento in bus verrà effettuato tra Modane e Saint-Jean de Maurienne e non da Oulx, permettendo così ai viaggiatori di ridurre i tempi di percorrenza del tragitto di un’ora. Questo cambiamento è reso possibile grazie all’utilizzo del tunnel Moncenisio, che è invece chiuso per lavori in altri periodi di circolazione. Il trasbordo da Oulx verrà ripristinato dopo l’estate. Dal 10 gennaio, quasi un quarto dei clienti abituali dell’offerta Tgv Inoui Italia-Francia ha continuato a viaggiare con l’offerta sostitutiva, contando oltre 280 circolazioni da gennaio 2024 per un tasso di occupazione dell’80% sui treni messi a disposizione. L’offerta di Tgv Inoui comprenderà nuovamente tre andate-ritorno quotidiane tra l’Italia e la Francia, a partire dalla riapertura della linea, prevista entro la fine dell’anno. «Ci siamo impegnati a garantire il collegamento tra Italia e Francia e continuiamo a farlo con convinzione, sperando che i nostri clienti possano a breve riprendere l’esperienza del nostro servizio completo – ha dichiarato Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Ciò dimostra l’impegno costante del Gruppo Sncf per offrire un servizio soddisfacente da un punto di vista di sicurezza, di efficienza, e di comfort. Siamo consapevoli del fatto che questo servizio è fondamentale non solo per i viaggiatori, ma anche per le economie locali, poiché favorisce il turismo, facilita gli scambi culturali e commerciali tra l’Italia e la Francia». Condividi

\r

Nata nel 2021, la società è basata in Polonia, Ucraina, Spagna e Bulgaria, collabora con circa 3 mila operatori bus, 12 compagnie ferroviarie, 350 stazioni bus, 1.500 agenti di viaggio, tre aggregatori in Europa e altrettanti consolidatori. \"Vantiamo un notevole know-how delle piattaforme interattive dedicate al trasporto e consentiamo di acquistare i biglietti per percorsi anche complessi (per esempio bus+treno+bus) con un semplice click sul nostro portale - prosegue Elena Rogozhnikova -. Non siamo tuttavia dei venditori diretti ma semplicemente una tech company in costante sviluppo, che offre servizi agli operatori turistici per dar loro la possibilità di aumentare la propria proposta e sfruttare al meglio le reti di trasporto via terra\".","post_title":"Approda in Italia Mobility Eu: piattaforma b2b per la gestione dei trasporti via terra","post_date":"2024-06-24T10:50:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1719226247000]}]}}