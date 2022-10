Slot aeroportuali: nell’estate 2023 si ritorna alle norme pre-Covid, utilizzo all’80% Un graduale ritorno alla norma cosiddetta “use it or lose it”: il Parlamento europeo, considerata la positiva ripresa della domanda di traffico aereo, ha definito un percorso che, a partire dal prossimo 30 ottobre, prevede che le compagnie aeree dovranno utilizzare il 75% degli slot di decollo e atterraggio previsti per poterli mantenere anche nella stagione successiva. Per la stagione estiva 2023 tornerà all’80%, come prima della pandemia. Rimangono però alcune eccezioni per giustificare il mancato utilizzo degli slot come “in caso di eventi con effetto dirompente sul trasporto aereo quali le emergenze epidemiologiche, i disastri naturali o i disordini politici diffusi”. La Commissione europea infatti “potrà anche decidere di ridurre il valore minimo di utilizzo degli slot nel caso in cui i livelli di traffico aereo scendano, per due settimane consecutive, al di sotto dell’80% (rispetto ai dati del 2019) a causa del Covid-19, di un’altra situazione epidemiologica o come conseguenza diretta della guerra della Russia contro l’Ucraina”. Le nuove norme infine consentiranno di ripristinare, quando sarà possibile, la connettività aerea tra l’Unione europea e l’Ucraina. A tale fine, occorrerà però un periodo di ripristino di 16 settimane prima che i requisiti per l’utilizzo degli slot diventino nuovamente applicabili una volta riaperto lo spazio aereo ucraino.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rilancia sulla Calabria con un network comprensivo di 15 rotte tra cui un nuovo collegamento invernale da Lamezia a Genova e uno da Crotone a Treviso. La winter 2022-23 della low cost dalla Calabria includerà 1 aeromobile basato, 15 rotte totali (12 da Lamezia e 3 da Crotone); 2 nuove rotte invernali verso Genova e Treviso; oltre 1,4 milioni di passeggeri previsti nell'anno fiscale 2023; oltre 1.100 posti di lavoro in totale, inclusi 30 diretti. Complessivamente, Ryanair opererà oltre 170 voli settimanali durante l'inverno, il 26% in più rispetto alla stessa stagione 2019. “Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività - ha dichiarato il country manager della low cost, Mauro Bolla -. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Sacal per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione Calabria". “Si potenzia ulteriormente la rete aeroportuale calabrese e in particolare per l’aeroporto di Crotone” - commenta l’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini -. A questa operatività aeronautica seguirà dalla prossima summer season l’attivazione degli oneri di servizio pubblico per quattro anni verso Roma Fiumicino”. [post_title] => Ryanair: il network dalla Calabria sale a quota 15 rotte, con due novità [post_date] => 2022-10-07T10:38:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665139086000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “La nostra storia è il racconto di un’avventura; un’avventura che continua tutt’ora”: queste le parole di Riccardo Giondi, fondatore e presidente di Club del Sole. L'operatore open air ha tirato le somme su una stagione estiva dai numeri interessanti e tracciato le linee guida per il futuro. Sono state in particolare 3 milioni le presenze registrate a fine estate 2022 (il 51% in più rispetto al 2019), per un fatturato complessivo di 80 milioni di euro. “Stiamo intercettando anche nuovi mercati – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della compagnia -. I dati estivi hanno registrato un ritorno di turisti stranieri, con le loro presenze nei nostri villaggi pari al 38%. Noi ora puntiamo a raggiungere il 45% per il 2023. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato inoltre rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del gruppo”. Il cliente post-Covid è alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e di una nuova dimensione di vita: “E noi, nei nostri villaggi, offriamo un tipo di esperienza che si vorrebbe vivere sempre: la vita, come dovrebbe essere sempre – aggiunge Cartelli -. Un’esperienza di vacanza a contatto con gli altri e con la natura, completa di quegli elementi che nella quotidianità abbiamo perso, piena di valori. Questo sarà il nostro nuovo posizionamento per il futuro”. “Risultati tanto positivi ci spronano verso nuovi investimenti, nuovi mercati e acquisizioni – conclude infine il ceo del Club del Sole, Francesco Giondi -: cinque operazioni già in pipeline andranno quindi a consolidare la nostra presenza in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige. Quest’ultima operazione ci permetterà tra l'altro di destagionalizzare l'offerta assicurando continuità occupazionale al personale”. [post_title] => Club del Sole chiude l'estate con il 51% di presenze in più rispetto al 2019 [post_date] => 2022-10-07T10:33:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665138798000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un graduale ritorno alla norma cosiddetta "use it or lose it": il Parlamento europeo, considerata la positiva ripresa della domanda di traffico aereo, ha definito un percorso che, a partire dal prossimo 30 ottobre, prevede che le compagnie aeree dovranno utilizzare il 75% degli slot di decollo e atterraggio previsti per poterli mantenere anche nella stagione successiva. Per la stagione estiva 2023 tornerà all'80%, come prima della pandemia. Rimangono però alcune eccezioni per giustificare il mancato utilizzo degli slot come "in caso di eventi con effetto dirompente sul trasporto aereo quali le emergenze epidemiologiche, i disastri naturali o i disordini politici diffusi". La Commissione europea infatti "potrà anche decidere di ridurre il valore minimo di utilizzo degli slot nel caso in cui i livelli di traffico aereo scendano, per due settimane consecutive, al di sotto dell'80% (rispetto ai dati del 2019) a causa del Covid-19, di un'altra situazione epidemiologica o come conseguenza diretta della guerra della Russia contro l'Ucraina". Le nuove norme infine consentiranno di ripristinare, quando sarà possibile, la connettività aerea tra l'Unione europea e l'Ucraina. A tale fine, occorrerà però un periodo di ripristino di 16 settimane prima che i requisiti per l'utilizzo degli slot diventino nuovamente applicabili una volta riaperto lo spazio aereo ucraino. [post_title] => Slot aeroportuali: nell'estate 2023 si ritorna alle norme pre-Covid, utilizzo all'80% [post_date] => 2022-10-07T10:16:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665137803000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato in crescita del 20% rispetto all'anno pre-Covid 2019 per l'estate firmata Bluserena. Il gruppo ha in particolare registrato 1,2 milioni di presenze nelle sue 4.400 camere distribuite in 13 villaggi e resort mare a 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo. A trainare le performance, anche il costante investimento della compagnia sul miglioramento di strutture e servizi, favorito tra l'altro dall'acquisizione della stessa Blu Serena da parte del gruppo spagnolo Azora European Hotel & Leisure. L'operazione ha previsto infatti fin da subito un impegno di 30 milioni di euro per rinnovare i villaggi e progettare nuovi servizi per il cliente. L’estate 2022 è stata in particolare una stagione caratterizzata da importanti collaborazioni e attività, che hanno arricchito l’offerta di soggiorno nelle strutture della compagnia: grazie per esempio alla partnership con Toys Center e alla conferma della pluriennale collaborazione con le radio del gruppo Rtl 102.5, che hanno trasmesso live dal resort Is Serenas Badesi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, il complesso Ethra Reserve in Puglia, per qualche giorno si è trasformato in un set d’eccezione, ospitando il video clip della hit estiva dell’artista multiplatino Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Índigo. Conclusa la stagione estiva, Bluserena si trasferisce ora sulla neve e dal 23 dicembre accoglierà i propri ospiti nel 4 stelle hotel Sansicario Majestic, a pochi chilometri da Sestriere. [post_title] => Bluserena: fatturato in crescita del 20% rispetto al 2019 [post_date] => 2022-10-07T10:16:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665137763000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I turisti italiani in Spagna nei primi otto mesi del 2022 hanno recuperato l'86% dei numeri pre-pandemia. Tra gennaio e agosto 2.721.503 di nostri connazionali si sono recati nel Paese, con un incremento del 224% sul 2021, 639.323 presenze nel solo mese di agosto. Numeri che confermano il ritorno a livello globale dei turisti stranieri in Spagna: 48,1 milioni negli otto mesi considerati. "Questi dati sono molto positivi - dichiara Isabel Garaña, Console aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, alla II Convention di Turespaña - con l’incremento nel mese di agosto del 106,4% di presenze rispetto all’anno scorso. Spiccano, inoltre, i dati sulla spesa turistica degli italiani che fino ad agosto è arrivata quasi ai livelli dello stesso periodo del 2019 (oltre il 94%)». La spesa media giornaliera dei visitatori italiani è di 1.030 euro (148 euro al giorno) per un totale di 2.418.000 euro. Destinazione prediletta degli italiani è la Cataluña, seguita dalle Baleari, poi Canarie, Comunità Valenciana e Andalusia; infine Madrid. Dall’Italia è arrivato il 9,2% del totale dei viaggiatori in aereo, registrando così una crescita del 69,1%; nell’80% dei casi, inoltre, gli italiani hanno scelto le compagnie a basso costo. La durata della permanenza in Spagna dei turisti italiani in agosto è mediamente di 6,9 giorni. [post_title] => Spagna: oltre 2,7 milioni di turisti italiani nei primi otto mesi del 2022 [post_date] => 2022-10-07T09:25:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665134701000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_382850" align="alignright" width="300"] Willie Walsh, ceo di Iata[/caption] Il traffico passeggeri dello scorso agosto conferma la progressione costante dello slancio della ripresa. La Iata segnala come il traffico totale (misurato in passeggeri-chilometro) sia aumentato del 67,7% rispetto all'agosto 2021; in pratica il dato corrisponde al 73,7% dei livelli pre-crisi. Il traffico nazionale di agosto è aumentato del 26,5% rispetto al periodo dell'anno precedente. Il traffico nazionale totale di agosto 2022 è stato pari all'85,4% del livello di agosto 2019. Quello internazionale è aumentato del 115,6% rispetto ad agosto 2021, con le compagnie aeree asiatiche che hanno registrato i tassi di crescita più elevati su base annua. "La stagione estiva di punta dell'emisfero settentrionale si è conclusa con una nota positiva - afferma Willie Walsh, direttore generale della Iata -. Considerando le incertezze economiche prevalenti, la domanda di viaggi sta procedendo bene. La rimozione o l'allentamento delle restrizioni di viaggio in alcune destinazioni asiatiche chiave, tra cui il Giappone, accelererà sicuramente la ripresa in Asia. La Cina continentale è l'ultimo grande mercato che mantiene severe restrizioni di ingresso Covid". [post_title] => Walsh, Iata: "La domanda di viaggio tiene, malgrado l'incertezza economica" [post_date] => 2022-10-07T09:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665134102000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431823 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431824" align="alignright" width="300"] 787 ZA005 First Flight Air to AirK64962-15_FA256205[/caption] Lot ha siglato un accordo di interline con JetBlue Airways che consentirà ai passeggeri in partenza da Varsavia per gli Stati Uniti di proseguire il loro viaggio verso le oltre 100 destinazioni del network della compagnia americana. Dal suo hub nella capitale polacca Lot vola attualmente fino a 35 volte alla settimana verso le città statunitensi di New York (aeroporti di Newark e Jfk), Miami, Chicago e Los Angeles. La compagnia prevede inoltre di riprendere i voli verso gli Usa da Budapest, entro l'estate del 2023. Grazie al nuovo accordo con JetBlue Airways, i passeggeri Lot possono ora raggiungere molte altre destinazioni negli Stati Uniti, come Boston, Las Vegas, Orlando, San Francisco e Seattle, nonché in America Latina, a Porto Rico e nella Repubblica Dominicana.. "Questo nuovo accordo ci permette di offrire ai nostri passeggeri molte più opzioni di volo in Nord America - spiega Michal Fijol, chief commercial officer del vettore polacco - . Possono prenotare un'unica tariffa verso la loro destinazione finale, con un solo biglietto e possono, naturalmente, imbarcare il loro bagaglio fino alla destinazione finale. Voliamo da Varsavia verso gli Stati Uniti da 50 anni e vediamo una domanda sempre più alta dalla Polonia, da numerosi altri Paesi europei e ora anche dall'India". [post_title] => Lot sigla un accordo di interline con JetBlue Airways [post_date] => 2022-10-07T09:00:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665133249000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431803 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitFlanders è partner della mostra “Rubens a Genova”, che proprio oggi apre al pubblico nelle sale di Palazzo Ducale. La grande esposizione (a cura di Nils Büttner e Anna Orlando), che sarà visitabile fino al 23 gennaio 2023, è un'occasione per riscoprire lo stretto legame tra il Maestro Fiammingo e la città di Genova, nonché tra questa e Anversa, luogo natale dell’artista dove si stabilì al termine del suo viaggio in Italia nel 1608, quando la città vive il suo massimo splendore. Tra il Cinquecento e il primo Seicento Anversa è forse il centro più ricco e il vero polo culturale a nord dell’Italia. Oggi, l’opera di Rubens è il filo conduttore di una visita culturale di Anversa, meta imprescindibile per chi vuole dare libero sfogo alla propria passione per l’arte e per chi cerca autenticità e bellezza: camminando per le strette vie del centro storico, dai nomi che rimandano a un passato di scambi con l’Italia, si toccano luoghi storici che ci raccontano di un artista poliedrico che ha profondamente contribuito a disegnare la principale “città barocca dei Paesi Bassi”. Anversa contemporanea è diventata una capitale mondiale della moda, con il Mode Museum a fare da cuore creativo pulsante, e si è riappropriata delle aree più centrali del porto, riqualificato grazie a un mix di edilizia residenziale, servizi e grandi realizzazioni culturali come il MAS, museo sull’acqua dedicato alla storia e all’identità di Anversa, e al Red Star Line Museum, che racconta la storia delle migrazioni europee verso il Nuovo Mondo. [post_title] => VisitFlanders partner della mostra "Rubens a Genova", che apre oggi al pubblico [post_date] => 2022-10-06T13:44:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665063875000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stagione estiva da incorniciare per IOBUS, la compagnia tutta italiana di bus turistici per tours cittadini: nei mesi clou del periodo estivo – da maggio a metà settembre – sono stati trasportati quasi 100mila passeggeri, con picchi di 18-20mila turisti nei mesi di luglio ed agosto. “In pochi mesi dall’avvìo dell’attività la nostra start-up – commenta Giuseppe Cilia, presidente di Iobus - ha fatto registrare perfomance superiori alle aspettative, in taluni giorni siamo andati sold out, seguendo il trend di ripresa turistica nella Capitale. Abbiamo anche scelto di adottare un pricing adeguato all’alto standard del nostro servizio che ci è stato riconosciuto dai commenti sui social. Prosegue poi con nostra grande soddisfazione la collaborazione operativa con Itabus, un player d’eccellenza nel trasporto su gomma a lunga percorrenza”. A certificare il successo di Iobus ci sono state poi le recensioni postate sui social e sulle piattaforme OTA dove, come sottolinea Fabiola Cilia, general manager di Iobus: “Sono stati espressi lusinghieri giudizi sul nostro servizio, sulla componente digitale con i commentari in 8 lingue ed una audio-guida per bambini, e ancora sulla cortesia, efficienza del nostro staff e sulla pulizia a bordo dei bus. In generale l’indice di gradimento del nostro prodotto, in una scala da 1 a cinque, si è attestato sui 4 punti, facendo risultare Iobus tra le migliori compagnie di tours nella Capitale”. Dunque una prima stagione operativa che rappresenta un promettente viatico per il futuro di Iobus, già pianificato: “Oltre ad aver potenziato il nostro personale con nuove assunzioni – aggiunge infatti Fabiola Cilia - abbiamo raggiunto accordi commerciali con le maggiori OTA internazionali, da GetYouGuide a Booking, da Isango ad Attraction World; e conclusa una importante partnership con ‘Tickets’. Stiamo poi chiudendo una intesa con Musement e con una OTA particolarmente forte nei mercati asiatici. Sempre per la stagione 2023 è previsto l’aumento della flotta a 8 bus che garantiranno una frequenza del servizio ogni 12 minuti”. Riguardo infine al potenziamento del prodotto, Iobus ha già diversificato l’offerta con i tours delle catacombe, col servizio per l’Outlet di Castel Romano e la vendita diretta dei biglietti per i Musei Vaticani. E ora sono in via di allestimento altri Info-point in città: accanto ai punti vendita di Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini), Via IV Novembre, Via della Conciliazione, Piazza San Silvestro, infatti, verranno assicurati altri 20 punti-vendita nel centro-città grazie ad accordi di esclusiva raggiunti con alcune edicole storiche nel cuore della Capitale. [post_title] => Iobus chiude la stagione estiva a pieno regime, 100mila pax da maggio [post_date] => 2022-10-06T13:06:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665061566000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "slot aeroportuali nellestate 2023 si ritorna alle norme pre covid utilizzo all80" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4592,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia sulla Calabria con un network comprensivo di 15 rotte tra cui un nuovo collegamento invernale da Lamezia a Genova e uno da Crotone a Treviso. La winter 2022-23 della low cost dalla Calabria includerà 1 aeromobile basato, 15 rotte totali (12 da Lamezia e 3 da Crotone); 2 nuove rotte invernali verso Genova e Treviso; oltre 1,4 milioni di passeggeri previsti nell'anno fiscale 2023; oltre 1.100 posti di lavoro in totale, inclusi 30 diretti.\r

\r

Complessivamente, Ryanair opererà oltre 170 voli settimanali durante l'inverno, il 26% in più rispetto alla stessa stagione 2019.\r

\r

\r

\r

“Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi da cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività - ha dichiarato il country manager della low cost, Mauro Bolla -. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Sacal per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare la regione Calabria\".\r

\r

“Si potenzia ulteriormente la rete aeroportuale calabrese e in particolare per l’aeroporto di Crotone” - commenta l’amministratore unico della Sacal, Marco Franchini -. A questa operatività aeronautica seguirà dalla prossima summer season l’attivazione degli oneri di servizio pubblico per quattro anni verso Roma Fiumicino”.","post_title":"Ryanair: il network dalla Calabria sale a quota 15 rotte, con due novità","post_date":"2022-10-07T10:38:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665139086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La nostra storia è il racconto di un’avventura; un’avventura che continua tutt’ora”: queste le parole di Riccardo Giondi, fondatore e presidente di Club del Sole. L'operatore open air ha tirato le somme su una stagione estiva dai numeri interessanti e tracciato le linee guida per il futuro. Sono state in particolare 3 milioni le presenze registrate a fine estate 2022 (il 51% in più rispetto al 2019), per un fatturato complessivo di 80 milioni di euro. “Stiamo intercettando anche nuovi mercati – spiega Angelo Cartelli, direttore generale della compagnia -. I dati estivi hanno registrato un ritorno di turisti stranieri, con le loro presenze nei nostri villaggi pari al 38%. Noi ora puntiamo a raggiungere il 45% per il 2023. In un’ottica di un continuo potenziamento dell’offerta, abbiamo operato inoltre rilevanti investimenti che hanno coinvolto diverse strutture del gruppo”.\r

\r

Il cliente post-Covid è alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e di una nuova dimensione di vita: “E noi, nei nostri villaggi, offriamo un tipo di esperienza che si vorrebbe vivere sempre: la vita, come dovrebbe essere sempre – aggiunge Cartelli -. Un’esperienza di vacanza a contatto con gli altri e con la natura, completa di quegli elementi che nella quotidianità abbiamo perso, piena di valori. Questo sarà il nostro nuovo posizionamento per il futuro”.\r

\r

“Risultati tanto positivi ci spronano verso nuovi investimenti, nuovi mercati e acquisizioni – conclude infine il ceo del Club del Sole, Francesco Giondi -: cinque operazioni già in pipeline andranno quindi a consolidare la nostra presenza in Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige. Quest’ultima operazione ci permetterà tra l'altro di destagionalizzare l'offerta assicurando continuità occupazionale al personale”.","post_title":"Club del Sole chiude l'estate con il 51% di presenze in più rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:33:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665138798000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un graduale ritorno alla norma cosiddetta \"use it or lose it\": il Parlamento europeo, considerata la positiva ripresa della domanda di traffico aereo, ha definito un percorso che, a partire dal prossimo 30 ottobre, prevede che le compagnie aeree dovranno utilizzare il 75% degli slot di decollo e atterraggio previsti per poterli mantenere anche nella stagione successiva.\r

\r

Per la stagione estiva 2023 tornerà all'80%, come prima della pandemia. Rimangono però alcune eccezioni per giustificare il mancato utilizzo degli slot come \"in caso di eventi con effetto dirompente sul trasporto aereo quali le emergenze epidemiologiche, i disastri naturali o i disordini politici diffusi\". La Commissione europea infatti \"potrà anche decidere di ridurre il valore minimo di utilizzo degli slot nel caso in cui i livelli di traffico aereo scendano, per due settimane consecutive, al di sotto dell'80% (rispetto ai dati del 2019) a causa del Covid-19, di un'altra situazione epidemiologica o come conseguenza diretta della guerra della Russia contro l'Ucraina\".\r

\r

Le nuove norme infine consentiranno di ripristinare, quando sarà possibile, la connettività aerea tra l'Unione europea e l'Ucraina. A tale fine, occorrerà però un periodo di ripristino di 16 settimane prima che i requisiti per l'utilizzo degli slot diventino nuovamente applicabili una volta riaperto lo spazio aereo ucraino.","post_title":"Slot aeroportuali: nell'estate 2023 si ritorna alle norme pre-Covid, utilizzo all'80%","post_date":"2022-10-07T10:16:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665137803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato in crescita del 20% rispetto all'anno pre-Covid 2019 per l'estate firmata Bluserena. Il gruppo ha in particolare registrato 1,2 milioni di presenze nelle sue 4.400 camere distribuite in 13 villaggi e resort mare a 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo. A trainare le performance, anche il costante investimento della compagnia sul miglioramento di strutture e servizi, favorito tra l'altro dall'acquisizione della stessa Blu Serena da parte del gruppo spagnolo Azora European Hotel & Leisure. L'operazione ha previsto infatti fin da subito un impegno di 30 milioni di euro per rinnovare i villaggi e progettare nuovi servizi per il cliente.\r

\r

L’estate 2022 è stata in particolare una stagione caratterizzata da importanti collaborazioni e attività, che hanno arricchito l’offerta di soggiorno nelle strutture della compagnia: grazie per esempio alla partnership con Toys Center e alla conferma della pluriennale collaborazione con le radio del gruppo Rtl 102.5, che hanno trasmesso live dal resort Is Serenas Badesi in Sardegna nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, il complesso Ethra Reserve in Puglia, per qualche giorno si è trasformato in un set d’eccezione, ospitando il video clip della hit estiva dell’artista multiplatino Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Índigo. Conclusa la stagione estiva, Bluserena si trasferisce ora sulla neve e dal 23 dicembre accoglierà i propri ospiti nel 4 stelle hotel Sansicario Majestic, a pochi chilometri da Sestriere.","post_title":"Bluserena: fatturato in crescita del 20% rispetto al 2019","post_date":"2022-10-07T10:16:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665137763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I turisti italiani in Spagna nei primi otto mesi del 2022 hanno recuperato l'86% dei numeri pre-pandemia. Tra gennaio e agosto 2.721.503 di nostri connazionali si sono recati nel Paese, con un incremento del 224% sul 2021, 639.323 presenze nel solo mese di agosto. Numeri che confermano il ritorno a livello globale dei turisti stranieri in Spagna: 48,1 milioni negli otto mesi considerati.\r

\r

\"Questi dati sono molto positivi - dichiara Isabel Garaña, Console aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, alla II Convention di Turespaña - con l’incremento nel mese di agosto del 106,4% di presenze rispetto all’anno scorso. Spiccano, inoltre, i dati sulla spesa turistica degli italiani che fino ad agosto è arrivata quasi ai livelli dello stesso periodo del 2019 (oltre il 94%)». La spesa media giornaliera dei visitatori italiani è di 1.030 euro (148 euro al giorno) per un totale di 2.418.000 euro.\r

\r

Destinazione prediletta degli italiani è la Cataluña, seguita dalle Baleari, poi Canarie, Comunità Valenciana e Andalusia; infine Madrid. Dall’Italia è arrivato il 9,2% del totale dei viaggiatori in aereo, registrando così una crescita del 69,1%; nell’80% dei casi, inoltre, gli italiani hanno scelto le compagnie a basso costo. La durata della permanenza in Spagna dei turisti italiani in agosto è mediamente di 6,9 giorni.","post_title":"Spagna: oltre 2,7 milioni di turisti italiani nei primi otto mesi del 2022","post_date":"2022-10-07T09:25:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665134701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382850\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Willie Walsh, ceo di Iata[/caption]\r

\r

Il traffico passeggeri dello scorso agosto conferma la progressione costante dello slancio della ripresa. La Iata segnala come il traffico totale (misurato in passeggeri-chilometro) sia aumentato del 67,7% rispetto all'agosto 2021; in pratica il dato corrisponde al 73,7% dei livelli pre-crisi.\r

\r

Il traffico nazionale di agosto è aumentato del 26,5% rispetto al periodo dell'anno precedente. Il traffico nazionale totale di agosto 2022 è stato pari all'85,4% del livello di agosto 2019. Quello internazionale è aumentato del 115,6% rispetto ad agosto 2021, con le compagnie aeree asiatiche che hanno registrato i tassi di crescita più elevati su base annua. \r

\r

\"La stagione estiva di punta dell'emisfero settentrionale si è conclusa con una nota positiva - afferma Willie Walsh, direttore generale della Iata -. Considerando le incertezze economiche prevalenti, la domanda di viaggi sta procedendo bene. La rimozione o l'allentamento delle restrizioni di viaggio in alcune destinazioni asiatiche chiave, tra cui il Giappone, accelererà sicuramente la ripresa in Asia. La Cina continentale è l'ultimo grande mercato che mantiene severe restrizioni di ingresso Covid\".","post_title":"Walsh, Iata: \"La domanda di viaggio tiene, malgrado l'incertezza economica\"","post_date":"2022-10-07T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665134102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431824\" align=\"alignright\" width=\"300\"] 787 ZA005 First Flight Air to AirK64962-15_FA256205[/caption]\r

\r

Lot ha siglato un accordo di interline con JetBlue Airways che consentirà ai passeggeri in partenza da Varsavia per gli Stati Uniti di proseguire il loro viaggio verso le oltre 100 destinazioni del network della compagnia americana.\r

\r

Dal suo hub nella capitale polacca Lot vola attualmente fino a 35 volte alla settimana verso le città statunitensi di New York (aeroporti di Newark e Jfk), Miami, Chicago e Los Angeles. La compagnia prevede inoltre di riprendere i voli verso gli Usa da Budapest, entro l'estate del 2023. Grazie al nuovo accordo con JetBlue Airways, i passeggeri Lot possono ora raggiungere molte altre destinazioni negli Stati Uniti, come Boston, Las Vegas, Orlando, San Francisco e Seattle, nonché in America Latina, a Porto Rico e nella Repubblica Dominicana..\r

\r

\"Questo nuovo accordo ci permette di offrire ai nostri passeggeri molte più opzioni di volo in Nord America - spiega Michal Fijol, chief commercial officer del vettore polacco - . Possono prenotare un'unica tariffa verso la loro destinazione finale, con un solo biglietto e possono, naturalmente, imbarcare il loro bagaglio fino alla destinazione finale. Voliamo da Varsavia verso gli Stati Uniti da 50 anni e vediamo una domanda sempre più alta dalla Polonia, da numerosi altri Paesi europei e ora anche dall'India\".","post_title":"Lot sigla un accordo di interline con JetBlue Airways","post_date":"2022-10-07T09:00:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665133249000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitFlanders è partner della mostra “Rubens a Genova”, che proprio oggi apre al pubblico nelle sale di Palazzo Ducale. La grande esposizione (a cura di Nils Büttner e Anna Orlando), che sarà visitabile fino al 23 gennaio 2023, è un'occasione per riscoprire lo stretto legame tra il Maestro Fiammingo e la città di Genova, nonché tra questa e Anversa, luogo natale dell’artista dove si stabilì al termine del suo viaggio in Italia nel 1608, quando la città vive il suo massimo splendore.\r

\r

Tra il Cinquecento e il primo Seicento Anversa è forse il centro più ricco e il vero polo culturale a nord dell’Italia. Oggi, l’opera di Rubens è il filo conduttore di una visita culturale di Anversa, meta imprescindibile per chi vuole dare libero sfogo alla propria passione per l’arte e per chi cerca autenticità e bellezza: camminando per le strette vie del centro storico, dai nomi che rimandano a un passato di scambi con l’Italia, si toccano luoghi storici che ci raccontano di un artista poliedrico che ha profondamente contribuito a disegnare la principale “città barocca dei Paesi Bassi”.\r

\r

Anversa contemporanea è diventata una capitale mondiale della moda, con il Mode Museum a fare da cuore creativo pulsante, e si è riappropriata delle aree più centrali del porto, riqualificato grazie a un mix di edilizia residenziale, servizi e grandi realizzazioni culturali come il MAS, museo sull’acqua dedicato alla storia e all’identità di Anversa, e al Red Star Line Museum, che racconta la storia delle migrazioni europee verso il Nuovo Mondo. \r

\r

","post_title":"VisitFlanders partner della mostra \"Rubens a Genova\", che apre oggi al pubblico","post_date":"2022-10-06T13:44:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1665063875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stagione estiva da incorniciare per IOBUS, la compagnia tutta italiana di bus turistici per tours cittadini: nei mesi clou del periodo estivo – da maggio a metà settembre – sono stati trasportati quasi 100mila passeggeri, con picchi di 18-20mila turisti nei mesi di luglio ed agosto.\r

\r

“In pochi mesi dall’avvìo dell’attività la nostra start-up – commenta Giuseppe Cilia, presidente di Iobus - ha fatto registrare perfomance superiori alle aspettative, in taluni giorni siamo andati sold out, seguendo il trend di ripresa turistica nella Capitale. Abbiamo anche scelto di adottare un pricing adeguato all’alto standard del nostro servizio che ci è stato riconosciuto dai commenti sui social. Prosegue poi con nostra grande soddisfazione la collaborazione operativa con Itabus, un player d’eccellenza nel trasporto su gomma a lunga percorrenza”.\r

\r

A certificare il successo di Iobus ci sono state poi le recensioni postate sui social e sulle piattaforme OTA dove, come sottolinea Fabiola Cilia, general manager di Iobus: “Sono stati espressi lusinghieri giudizi sul nostro servizio, sulla componente digitale con i commentari in 8 lingue ed una audio-guida per bambini, e ancora sulla cortesia, efficienza del nostro staff e sulla pulizia a bordo dei bus. In generale l’indice di gradimento del nostro prodotto, in una scala da 1 a cinque, si è attestato sui 4 punti, facendo risultare Iobus tra le migliori compagnie di tours nella Capitale”.\r

\r

Dunque una prima stagione operativa che rappresenta un promettente viatico per il futuro di Iobus, già pianificato: “Oltre ad aver potenziato il nostro personale con nuove assunzioni – aggiunge infatti Fabiola Cilia - abbiamo raggiunto accordi commerciali con le maggiori OTA internazionali, da GetYouGuide a Booking, da Isango ad Attraction World; e conclusa una importante partnership con ‘Tickets’. Stiamo poi chiudendo una intesa con Musement e con una OTA particolarmente forte nei mercati asiatici. Sempre per la stagione 2023 è previsto l’aumento della flotta a 8 bus che garantiranno una frequenza del servizio ogni 12 minuti”.\r

\r

Riguardo infine al potenziamento del prodotto, Iobus ha già diversificato l’offerta con i tours delle catacombe, col servizio per l’Outlet di Castel Romano e la vendita diretta dei biglietti per i Musei Vaticani. E ora sono in via di allestimento altri Info-point in città: accanto ai punti vendita di Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini), Via IV Novembre, Via della Conciliazione, Piazza San Silvestro, infatti, verranno assicurati altri 20 punti-vendita nel centro-città grazie ad accordi di esclusiva raggiunti con alcune edicole storiche nel cuore della Capitale.\r

\r

","post_title":"Iobus chiude la stagione estiva a pieno regime, 100mila pax da maggio","post_date":"2022-10-06T13:06:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665061566000]}]}}