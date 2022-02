SkyUp Airlines: flotta via dall’Ucraina, le informazioni via gsa e social

SkyUp Airlines, in seguito alla chiusura dello spazio aereo dell’Ucraina al traffico civile, informa che attualmente “quasi l’intera flotta SkyUp si trova all’estero: tre aerei sono in Egitto, uno in Moldova, un altro a Kiev, tre in Romania, quattro in Estonia e un altro in Serbia e Bulgaria. I passeggeri del volo da Tashkent sono atterrati a Chisinau e saranno portati in autobus a Kyiv.

I passeggeri SkyUp che si trovano all’estero devono contattare i servizi consolari locali del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina per informazioni e chiarimenti sugli ulteriori passaggi. La compagnia è in contatto con i propri passeggeri, partner ed enti statali”.

Il vettore ucraino segnala inoltre che “a causa delle interruzioni del servizio telefonico, la hotline della compagnia aerea è ora instabile. Si prega di inviare richieste al gsa Tal Aviation all’indirizzo salesit@skyup.aero, letstalk@skyup.aero e messaggi privati ​​sulle pagine dei social media — SkyUp Airlines su Facebook e skyup.aero su Instagram”.

SkyUp sta monitorando gli sviluppi e aggiornerà tempestivamente la comunicazione non appena saranno disponibili nuove informazioni.