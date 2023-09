SkyAlps scalda i motori sulla Verona-Roma Fiumicino: traffico bt nel mirino Un operativo costruito su misura per il viaggiatore d’affari e un servizio di bordo e a terra che è proprio di una ’boutique airline’: con queste premesse SkyAlps è pronta a inaugurare i primi collegamenti sulla nuova rotta da Verona a Roma Fiumicino. Decollo il 25 settembre con due voli giornalieri dal lunedì al venerdì (partenza dal Catullo alle 7,00 e alle 17.30 con arrivo a Roma rispettivamente alle 8.5 e alle 18.35; il rientro da Fiumicino è alle 8.50 e alle 19.20) e un singolo collegamento il sabato e la domenica. Dopo il debutto in piena pandemia focalizzato sui collegamenti prettamente leisure dal Nord Europa verso Bolzano, oggi con un primo consolidamento della flotta “che conta sei Dash-8 Q400, l’obiettivo si allarga al business travel e di conseguenza su Roma – ha sottolineato Massimiliano Baldessari, cfo del vettore -; seguiranno a inizio ottobre i voli in continuità territoriale sulla Crotone-Roma e, da fine ottobre su Cuneo. Oltre alla Dusseldorf-Linz”. Soddisfazione da parte di Paolo Arena, presidente del Catullo: “Un volo atteso frutto del lavoro certosino da parte della compagnia per proporre orari consoni all’andata e ritorno in giornata. Nasce così un servizio a disposizione di un territorio che va ben oltre la città di Verona”. Attenzione ai viaggiatori d’affari sottolineata anche dall’amministratore delegato dello scalo veronese, Alessandra Bonetti: “Ai passeggeri viene offerto un corollario di servizi utili a velocizzare l’esperienza di viaggio in abbinata al volo, dalla sosta gratuita per 24 ore in qualunque parcheggio dell’aeroporto al fast track”. Da non dimenticare poi il catering di bordo, di alta qualità con prodotti legati e prodotti in Alto Adige. La collaborazione con il trade Forte l’interesse nei confronti delle agenzie di viaggio, “che oggi rappresentano quasi il 15% delle nostre vendite. – precisa Maximilian Alber, head of sales & marketing di SkyAlps -. Siamo una compagnia piccola e riusciamo a mantenere un rapporto diretto con gli agenti, ai quali cerchiamo di garantire il nostro supporto. Siamo sui gds – tramite un accordo con Worldticket – ma incoraggiamo gli adv a prenotare direttamente dal nostro sito tramite una pagina dedicata, dove dopo la registrazione possono prenotare per i loro clienti con una riduzione del 5% sulle tariffe, e del 9% nel caso dei gruppi”.



Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Miami è una destinazione da scoprire e riscoprire, un’area ricca di natura, di paesaggi meravigliosi e di tante sfaccettature culturali e artistiche. Una terra dove vivono popoli diversi fondendo le loro identità e un luogo fortemente innovativo e legato al business che ospita oltre mille multinazionali e sempre più professionisti, sia per partecipare ad eventi mice che per dedicarsi a momenti bleisure. In questi giorni il Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha deciso di risvegliare l’attenzione dei turisti, in particolare italiani ed europei, con la campagna Find Your Miami, che mette in luce le caratteristiche della destinazione e «ne racconta il cuore vibrante», come afferma Jennifer Haz, director of communications Europe del Greater Miami Convention & Visitors Bureau. Haz ha raggiunto Milano nel corso di un tour promozionale, sottolineando che «è giunto il momento di raccontare ai nostri ospiti un luogo che, oltre alla sua bellezza naturale e alle sue spiagge, è un hub di cultura con oltre 100 gallerie e musei; un insieme di quartieri dove la bellezza raggiunge le strade con locali, ristoranti, momenti di performing art e dove la cultura europea incontra quella caraibica. Ogni turista potrà scegliere quale vacanza vivere in uno dei suoi 480 alberghi, ricordando che da oggi al 2026 ne verranno costruiti altri 43». Un dato importante perché a Miami si trova un aeroporto internazionale che si attesta al secondo posto per traffico passeggeri negli Stati Uniti, con 169 destinazioni servite: nel 2022 vi sono transitati 50,6 milioni di passeggeri. Per raggiungere Miami dall’Italia è operativo un volo diretto Ita da Roma, mentre da Milano deve ancora riprendere la connessione di American Airlines che si è fermata con la pandemia. «Ci stiamo impegnando affinché vengano ripristinati i voli diretti. - prosegue Haz -. Oggi, oltre che da Roma, si può raggiungere Miami con il volo in partenza da Francoforte, oppure dal Jfk di New York. Sono anche disponibili connessioni attraverso i principali hub europei, come Londra, Parigi, Zurigo con le rispettive compagnie di bandiera. Infine dall’estate 2024 si potrà arrivare a Miami anche con Condor Airlines da Francoforte. Da Miami sarà poi facile raggiungere tutta la Florida con la nuovissima Brightline: un intercity rail che connette Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando e Tampa con 16 corse al giorno. Nato con un investimento privato di oltre 5 miliardi di dollari, è oggi il mezzo più veloce, ecologico e pratico disponibile. Una linea progettata per potenziare il network del trasporto pubblico». [gallery ids="452131,452132,452133"] [post_title] => Alla scoperta di Miami, terra dalle sfaccettature sorprendenti da percorrere sulla Brightline [post_date] => 2023-09-14T12:03:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694693013000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "La Croazia ha ottenuto un ottimo risultato nei primi otto mesi del 2023, ma la stagione da noi non si è ancora conclusa": Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia, fotografa questo scorcio di anno che complessivamente è valso alla destinazione "16,2 milioni di arrivi e 88,5 milioni di pernottamenti, pari ad un aumento rispettivamente dell'8% e del 2%, dati con cui abbiamo raggiunto i risultati pre-pandemia". Quanto al mercato ai visitatori italiani, "sempre nei primi otto mesi hanno realizzato in totale 838.166 arrivi, il 4% in più sul 2022 e 3.721.409 di pernottamenti, l'1% in più dell’anno scorso. Le regioni più frequentate dai turisti italiani sono state Istria, Quarnaro, Dalmazia e Zagabria". Anche quest'anno l'Ente ha previsto numerose iniziative per confrontarsi con il trade italiano: "Nel mese di novembre saremo presenti ai Travel Open Day organizzati da Travel Quotidiano nelle città di Bari, Padova e Verona. Mentre il prossimo ottobre sarà la volta di Rimini: in fiera - al padiglione C1, stand 136-206 - saranno presenti come co-espositori la compagnia di navigazione Jadrolinija, gli enti turistici della Regione del Quarnaro insieme a Liburnia Hotels & Villas, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria, il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice". [post_title] => Croazia, Vukelic: «Tornati ai numeri pre-pandemia, ma la stagione non è ancora conclusa» [post_date] => 2023-09-14T10:40:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694688047000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Grimaldi si aggiudica anche per l'anno scolastico 2022-2023 il Bollino per l'alternanza di qualità: il prestigioso riconoscimento conferito da Confindustria premia l’impegno delle società nella formazione delle nuove generazioni e il loro contributo al delicato passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro. “Ogni anno riceviamo con orgoglio questo importante riconoscimento, a testimonianza del nostro impegno nella formazione dei giovani attraverso Grimaldi Educa – sottolinea Francesca Marino, passenger department manager della compagnia –. Si tratta di un progetto che abbiamo particolarmente a cuore, in quanto nasce e si sviluppa intorno all’idea del viaggio, che stimola la conoscenza, crea senso di appartenenza al gruppo e sviluppa competenze trasversali, sempre più richieste nell’attuale contesto lavorativo globale”. Il gruppo ha infatti riunito tutte le iniziative dedicate al mondo della scuola nel progetto Grimaldi Educa. Il fulcro sono i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), rivolti a tutti gli indirizzi di studio con programmi modulabili sulla base delle esigenze espresse dai singoli istituti. Grazie a tale iniziativa, i ragazzi vivono un’esperienza sul campo a bordo delle navi della flotta, affiancati da tutor che trasmettono amore per il mare e passione per la navigazione. Ai Pcto si affiancano inoltre programmi didattici, che vedono ogni anno la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da tutta Italia. Tra i più richiesti ci sono il viaggio evento Travel Game Onboard, con i suoi quiz digitali di cultura generale, Seamphony – La Nave della Musica, nonché gli atelier scientifici e creativi proposti dalla Nave della Scienza. Di Grimaldi Educa fa parte, infine, la proposta di viaggi di istruzione, con possibilità di scegliere la sola traversata oppure un pacchetto completo di viaggio in nave e soggiorno. Tra le destinazioni ci sono le tante meraviglie italiane di Sicilia e Sardegna, ma anche il fascino di Spagna e Grecia. [post_title] => A Grimaldi il Bollino per l'alternanza di qualità anche per l'anno scolastico 2022-2023 [post_date] => 2023-09-14T10:13:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694686395000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un anno sorprendente, sopra tutte le aspettative. Luca Ruco è decisamente soddisfatto del 2023 di Azimut: "Registriamo un aumento del fatturato del 40% sul 2022 e addirittura un raddoppio rispetto all'anno pre-Covid 2019 - racconta il ceo e general manager del tour operator e dmc sanmarinese -. Un risultato favorito tra l'altro da un numero consistente di nuova clientela e da una domanda sostenuta proveniente dai mercati internazionali, che hanno rimpiazzato un certo calo degli italiani, dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi". Il caro-utenze e l'inflazione galoppante si sono in effetti fatti sentire sul mercato domestico. "Io temo persino una coda lunga nel 2024. Per questo il mio atteggiamento sul prossimo futuro è oggi prudentemente cauto", aggiunge Ruco. A trainare il 2023 di Azimut sono stati invece soprattutto i mercati dell'Europa dell'Est. A seguire, ottimi riscontri sono giunti anche dalle Americhe e dall'Australia. Lato prodotto, le migliori performance si sono infine registrate su Liguria, Amalfi, la Toscana e naturalmente San Marino. [post_title] => L'Europa dell'Est traina le performance della dmc sanmarinese Azimut [post_date] => 2023-09-14T09:14:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694682853000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451982 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Un decreto folle basato su dati spazzatura»: è un Michael O’Leary particolarmente agguerrito quello che stamattina a Milano ha sparato a zero sul decreto caro-voli del Governo italiano. «Non sanno neppure spiegare come funziona - ha rimarcato il ceo del gruppo Ryanair -. Nessuno, dal ministro Urso ai suoi collaboratori, ha idea di cosa sia il pricing del trasporto aereo (...). L'unico risultato sarà quello che porterà alla riduzione dei voli sul network domestico italiano aumentando le tariffe (...). E' un decreto illegale e sono convinto che Bruxelles lo boccerà, visto che secondo le norme europee i prezzi vengono fissati dal mercato. Noi non lo rispetteremo!» Urso e Enac A finire nel mirino di O'Leary sono in tanti. Oltre al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ci sono l'Enac «che ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto». E anche i famigerati algoritmi che le compagnie aeree utilizzerebbero per la profilazione web degli utenti. «Non abbiamo algoritmi simili. Non ci interessa se viene utilizzato uno smartphone Apple o Samsung, sono tutte stronzate. Non ci interessa la geolocalizzazione e neppure quale browser venga usato. A determinare le tariffe è l'andamento del riempimento degli aerei. Punto». Tagli anche sulla Sicilia, ma più rotte internazionali Il passo indietro sulla capacità domestica italiana della low cost è cominciato con la riduzione del 10% delle rotte sulla Sardegna. «Cui seguirà un taglio simile anche sulla Sicilia. Ma Ryanair continua malgrado tutto a investire sul mercato italiano. Che vale il 20% del traffico totale, con nuove rotte internazionali». A cominciare da Milano che vede due nuovi aerei basati e 10 nuove rotte per la stagione invernale in arrivo. Nello specifico un nuovo velivolo a Milano Bergamo e 7 nuove rotte internazionali (Belfast, Lapland, Kaunas, Lublino, Iasi, Cluj e Tirana) con l'obiettivo di trasportare 13 milioni di passeggeri all'anno; un nuovo aeromobile anche per Malpensa, dove le nuove rotte saranno tre (Bruxelles, Tenerife e Lanzarote), per 4 milioni di passeggeri all'anno». Immancabile una battuta sull'affaire Ita Airways-Lufthansa: «La Commissione approverà presto l'accordo e per noi va bene perché con l'arrivo di Lufthansa i prezzi dei biglietti aumenteranno ancora e i passeggeri saranno incoraggiati a scegliere i vettori che offrono tariffe più basse». [post_title] => Ryanair, O'Leary sul caro voli: «Non rispetteremo il decreto illegale» [post_date] => 2023-09-12T11:35:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694518512000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451881 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jet2.com amplia il raggio d'azione dall'aeroporto di Edimburgo per l'estate 2024, con l'aggiunta di due nuove destinazioni: Roma, che sarà operativa dall'8 marzo prossimo con due voli alla settimana, il lunedì e il venerdì; Malta, attiva dal 1° maggio con una frequenza alla settimana, il mercoledì. In vista della forte domanda di viaggio la compagnia ha previsto anche il potenziamento delle frequenze su oltre dieci delle destinazioni più richieste tra le Isole Canarie, la Spagna continentale, la Turchia, Cipro, la Grecia, la Croazia e l'Italia. Le destinazioni per le quali sono stati aggiunti voli e pacchetti vacanze includono: Lanzarote (5), Malaga (5), Antalya (6), Bodrum (2), Larnaca (2), Gran Canaria (3), Napoli (fino a due voli settimanali), Spalato (2), Tenerife (8), Verona (fino a due voli settimanali) e Zante (3). Durante i periodi di picco di traffico dell'estate 2024 Jet2.com opererà fino a 96 voli settimanali verso 32 destinazioni dall'aeroporto di Edimburgo: i posti in vendita dallo scalo saranno quasi un milione, cifra che rappresenta un aumento della capacità di oltre il 20% rispetto alla summer 2023. "La domanda che stiamo riscontrando da parte dei clienti e delle agenzie di viaggio indipendenti rimane forte, quindi abbiamo risposto espandendo le nostre operazioni all'aeroporto di Edimburgo con nuove rotte, capacità aggiuntiva e un nuovo aeromobile basato qui - il settimo - per l'estate 24", ha commentato Steve Heapy, ceo della compagnia aerea. [post_title] => Jet2.com: nuova rotta Edimburgo-Roma per l'estate 2024. Più voli su Napoli e Verona [post_date] => 2023-09-11T11:09:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694430558000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451883 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451884" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Alessandra Agostini e Claudia Torresani, insieme a Barbara Robecchi[/caption] Affidate ad At Comunicazione le attività di media relations del network Nuovevacanze. L’agenzia milanese fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani si interfaccerà con il management del gruppo per mettere a punto le linee guida della strategia di comunicazione e rafforzare i rapporti con i media e gli stakeholder di interesse, con l’obiettivo di valorizzare i suoi asset e la sua capacità di impiegare le risorse hi-tech, quali elemento fondamentale per cogliere le opportunità del mercato e soddisfare con precisione e celerità le esigenze del cliente. “Desideriamo imprimere un nuovo passo alle attività di comunicazione, mettendo a sistema attività, risorse, visioni e capacità di interpretare gli orizzonti dell’universo turistico - spiega il ceo di Nuovevacanze, Corrado Lupo -. Il nostro network è costantemente in crescita e anche per questo desideriamo dar vita a uno storytelling coerente con la nostra mission aziendale che è improntata alla soddisfazione del cliente attraverso un approccio innovativo all’uso della tecnologia, all’erogazione dei servizi e alle relazioni commerciali”. Nuovevacanze attualmente conta su scala nazionale oltre 150 agenzie affiliate in franchising. Oltre alle attività legate prettamente alla distribuzione nell’ambito del leisure travel, il gruppo vede la diversificazione del proprio raggio di azione con focus specifici sul business travels, sul mice e sul tour operating. “Siamo molto contente che una realtà dinamica e dall’alto valore aggiunto quale Nuovevacanze abbia scelto la nostra agenzia per attivare un nuovo percorso di comunicazione volto a veicolare l’eccellenza del proprio servizio e di un’interpretazione della distribuzione improntata al turismo del futuro - aggiungono Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Non vediamo l’ora di lavorare in sinergia con il management per mettere al meglio in luce i tratti di unicità che la caratterizzano, concorrendo proattivamente a rafforzare la brand reputation”. Barbara Robecchi [post_title] => Nuovevacanze affida ad At Comunicazione le attività di media relations [post_date] => 2023-09-11T10:49:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694429343000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451824 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ) “dà i numeri” e offre, dal 6 al 23 dicembre, pernottamenti e skipass gratuiti sulle Dolomiti. Il resort dal cuore green offre servizi speciali per gli sciatori, 2.500 mq di aree wellness e una cucina gourmet con prodotti biologici locali e regionali. Tra i plus dedicati ai patiti delle piste: la ski room con accesso diretto alle piste del Plan de Corones e della Sellaronda, il deposito sci interno con scalda-scarponi, ogni settimana ciaspolate ed escursioni guidate e ski safari guidati dai padroni di casa e dalle guide alpine. A disposizione l’esclusiva Dolomites Sky Spa - riservata agli adulti - dell’avveniristico Excelsior Dolomites Lodge e la Dolomites Family Spa dedicata alle famiglie. Dolomiti Super Première valida dal 6 al 23 dicembre 2023 comprende: 4 giorni di vacanza e di sci al prezzo di 3, oppure 8 giorni di vacanza e di sci al prezzo di 6. L'offerta è valida sia per il soggiorno sia per lo skipass per il Plan de Corones o per il Dolomiti Superski. Inoltre a disposizione sconto del 20% sul noleggio dell'attrezzatura da sci nei noleggi sci convenzionati e 15% di sconto sulle lezioni di sci nelle scuole sci che partecipano all'iniziativa (min. 3 giorni di corso di sci di gruppo o min. 3 ore di lezione di sci individuale). Sono compresi anche “Dolomites Life pensione gourmet ¾” con buffet a colazione, pranzo leggero, merenda pomeridiana con dolci appena sfornati e snack salati, frutta e tè e cena gourmet servita al tavolo; Excelsior Cocktail Bar con raffinate creazioni e sensazionali cocktail show con effetti speciali dei barman; accesso alle aree benessere; Ski-in, ski-out con la posizione perfetta direttamente sulle piste: dall'hotel, accesso diretto alle piste del Plan de Corones e dell’Alta Badia/Sellaronda; ogni settimana: ski safari con Werner Call; First-line-skiing e giornate sulle piste in compagnia; due escursioni invernali e ciaspolate guidate a settimana; info e cartine e maestro di sci in hotel (su prenotazione e a pagamento). Prezzo a partire da 582 euro a persona per quattro notti. [post_title] => Excelsior Dolomites Life Resort, dal 6 al 23 dicembre pernottamenti e sky pass gratuiti sulle Dolomiti [post_date] => 2023-09-08T12:11:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694175074000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451829 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Booking e i pagamenti. Forse è solo un fuoco di paglia o forse no, comunque nelle ultime settimane è emersa la notizia che Booking.com non ha effettuato alcuni pagamenti ai suoi host e affiliati in diverse parti del mondo, causando gravi danni. A dare eco alla notizia è stato il sito esperto nel settore degli affitti, Rental Scale Up, dopo aver rilevato un forte aumento delle ricerche sul suo sito su argomenti come: “booking.com non paga gli host”, “prenotazione. com” e “problemi finanziari di booking.com”. Tutto è iniziato nel mese di luglio e, sebbene molti dei suoi partner siano già riusciti a risolvere il problema, ce ne sono ancora molti in sospeso. Di fronte a questo conflitto, molti di loro si sono riuniti per creare un gruppo su Facebook ed esprimere le loro lamentele. Nello specifico, espongono diversi aspetti, come ad esempio che Booking modifica i termini di pagamento; incoerenze nei riepiloghi; oppure che sembra pagato, ma non lo riceve sul proprio conto bancario. Denunciano anche la disattenzione da parte dell'ota. I motivi Al 6 settembre si può ancora constatare che molti utenti non hanno ricevuto i loro soldi o alcun tipo di risarcimento. Naturalmente molti si chiedono se davvero ci vogliono due mesi per risolvere un problema sulla loro piattaforma di pagamento, o se dietro ci sia qualcosa di più serio. Con tutto questo problema, Rental Scale Up ritiene che "cattive comunicazioni ed errori continui hanno lasciato un'impressione duratura sugli host, mettendo potenzialmente a repentaglio le future relazioni di Booking.com con loro". Quello che dice Booking Booking.com ha come giusto, inviato una nota per spiegare la situazione. La riproponiamo integralmente: “Ci dispiace molto per il ritardo che alcuni dei nostri partner hanno subito recentemente nei pagamenti, e possiamo confermare che la maggior parte di loro ha ora ricevuto quanto gli spettava. I nostri partner sono stati informati in anticipo che ci sarebbe stata una sessione di manutenzione dei sistemi su scala globale e di un previsto un ritardo nei pagamenti. Tuttavia, una piccola parte di essi è stata colpita da un problema tecnico protratto, che è già stato segnalato ed è trattato con carattere di urgenza”. [post_title] => Molti host di Booking si lamentano: i pagamenti non arrivano [post_date] => 2023-09-08T11:14:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694171648000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "skyalps scalda motori sulla verona roma fiumicino traffico bt nel mirino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1792,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Miami è una destinazione da scoprire e riscoprire, un’area ricca di natura, di paesaggi meravigliosi e di tante sfaccettature culturali e artistiche. Una terra dove vivono popoli diversi fondendo le loro identità e un luogo fortemente innovativo e legato al business che ospita oltre mille multinazionali e sempre più professionisti, sia per partecipare ad eventi mice che per dedicarsi a momenti bleisure. In questi giorni il Greater Miami Convention & Visitors Bureau ha deciso di risvegliare l’attenzione dei turisti, in particolare italiani ed europei, con la campagna Find Your Miami, che mette in luce le caratteristiche della destinazione e «ne racconta il cuore vibrante», come afferma Jennifer Haz, director of communications Europe del Greater Miami Convention & Visitors Bureau.\r

\r

Haz ha raggiunto Milano nel corso di un tour promozionale, sottolineando che «è giunto il momento di raccontare ai nostri ospiti un luogo che, oltre alla sua bellezza naturale e alle sue spiagge, è un hub di cultura con oltre 100 gallerie e musei; un insieme di quartieri dove la bellezza raggiunge le strade con locali, ristoranti, momenti di performing art e dove la cultura europea incontra quella caraibica. Ogni turista potrà scegliere quale vacanza vivere in uno dei suoi 480 alberghi, ricordando che da oggi al 2026 ne verranno costruiti altri 43».\r

\r

Un dato importante perché a Miami si trova un aeroporto internazionale che si attesta al secondo posto per traffico passeggeri negli Stati Uniti, con 169 destinazioni servite: nel 2022 vi sono transitati 50,6 milioni di passeggeri. Per raggiungere Miami dall’Italia è operativo un volo diretto Ita da Roma, mentre da Milano deve ancora riprendere la connessione di American Airlines che si è fermata con la pandemia. «Ci stiamo impegnando affinché vengano ripristinati i voli diretti. - prosegue Haz -. Oggi, oltre che da Roma, si può raggiungere Miami con il volo in partenza da Francoforte, oppure dal Jfk di New York. Sono anche disponibili connessioni attraverso i principali hub europei, come Londra, Parigi, Zurigo con le rispettive compagnie di bandiera. Infine dall’estate 2024 si potrà arrivare a Miami anche con Condor Airlines da Francoforte. Da Miami sarà poi facile raggiungere tutta la Florida con la nuovissima Brightline: un intercity rail che connette Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando e Tampa con 16 corse al giorno. Nato con un investimento privato di oltre 5 miliardi di dollari, è oggi il mezzo più veloce, ecologico e pratico disponibile. Una linea progettata per potenziare il network del trasporto pubblico».\r

\r

[gallery ids=\"452131,452132,452133\"]","post_title":"Alla scoperta di Miami, terra dalle sfaccettature sorprendenti da percorrere sulla Brightline","post_date":"2023-09-14T12:03:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694693013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"La Croazia ha ottenuto un ottimo risultato nei primi otto mesi del 2023, ma la stagione da noi non si è ancora conclusa\": Viviana Vukelic, direttrice dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia, fotografa questo scorcio di anno che complessivamente è valso alla destinazione \"16,2 milioni di arrivi e 88,5 milioni di pernottamenti, pari ad un aumento rispettivamente dell'8% e del 2%, dati con cui abbiamo raggiunto i risultati pre-pandemia\".\r

\r

Quanto al mercato ai visitatori italiani, \"sempre nei primi otto mesi hanno realizzato in totale 838.166 arrivi, il 4% in più sul 2022 e 3.721.409 di pernottamenti, l'1% in più dell’anno scorso. Le regioni più frequentate dai turisti italiani sono state Istria, Quarnaro, Dalmazia e Zagabria\".\r

\r

Anche quest'anno l'Ente ha previsto numerose iniziative per confrontarsi con il trade italiano: \"Nel mese di novembre saremo presenti ai Travel Open Day organizzati da Travel Quotidiano nelle città di Bari, Padova e Verona. Mentre il prossimo ottobre sarà la volta di Rimini: in fiera - al padiglione C1, stand 136-206 - saranno presenti come co-espositori la compagnia di navigazione Jadrolinija, gli enti turistici della Regione del Quarnaro insieme a Liburnia Hotels & Villas, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria, il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice\".","post_title":"Croazia, Vukelic: «Tornati ai numeri pre-pandemia, ma la stagione non è ancora conclusa»","post_date":"2023-09-14T10:40:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694688047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Grimaldi si aggiudica anche per l'anno scolastico 2022-2023 il Bollino per l'alternanza di qualità: il prestigioso riconoscimento conferito da Confindustria premia l’impegno delle società nella formazione delle nuove generazioni e il loro contributo al delicato passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro.\r

\r

“Ogni anno riceviamo con orgoglio questo importante riconoscimento, a testimonianza del nostro impegno nella formazione dei giovani attraverso Grimaldi Educa – sottolinea Francesca Marino, passenger department manager della compagnia –. Si tratta di un progetto che abbiamo particolarmente a cuore, in quanto nasce e si sviluppa intorno all’idea del viaggio, che stimola la conoscenza, crea senso di appartenenza al gruppo e sviluppa competenze trasversali, sempre più richieste nell’attuale contesto lavorativo globale”.\r

\r

Il gruppo ha infatti riunito tutte le iniziative dedicate al mondo della scuola nel progetto Grimaldi Educa. Il fulcro sono i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), rivolti a tutti gli indirizzi di studio con programmi modulabili sulla base delle esigenze espresse dai singoli istituti. Grazie a tale iniziativa, i ragazzi vivono un’esperienza sul campo a bordo delle navi della flotta, affiancati da tutor che trasmettono amore per il mare e passione per la navigazione.\r

\r

Ai Pcto si affiancano inoltre programmi didattici, che vedono ogni anno la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da tutta Italia. Tra i più richiesti ci sono il viaggio evento Travel Game Onboard, con i suoi quiz digitali di cultura generale, Seamphony – La Nave della Musica, nonché gli atelier scientifici e creativi proposti dalla Nave della Scienza. Di Grimaldi Educa fa parte, infine, la proposta di viaggi di istruzione, con possibilità di scegliere la sola traversata oppure un pacchetto completo di viaggio in nave e soggiorno. Tra le destinazioni ci sono le tante meraviglie italiane di Sicilia e Sardegna, ma anche il fascino di Spagna e Grecia.","post_title":"A Grimaldi il Bollino per l'alternanza di qualità anche per l'anno scolastico 2022-2023","post_date":"2023-09-14T10:13:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694686395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un anno sorprendente, sopra tutte le aspettative. Luca Ruco è decisamente soddisfatto del 2023 di Azimut: \"Registriamo un aumento del fatturato del 40% sul 2022 e addirittura un raddoppio rispetto all'anno pre-Covid 2019 - racconta il ceo e general manager del tour operator e dmc sanmarinese -. Un risultato favorito tra l'altro da un numero consistente di nuova clientela e da una domanda sostenuta proveniente dai mercati internazionali, che hanno rimpiazzato un certo calo degli italiani, dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi\".\r

\r

Il caro-utenze e l'inflazione galoppante si sono in effetti fatti sentire sul mercato domestico. \"Io temo persino una coda lunga nel 2024. Per questo il mio atteggiamento sul prossimo futuro è oggi prudentemente cauto\", aggiunge Ruco. A trainare il 2023 di Azimut sono stati invece soprattutto i mercati dell'Europa dell'Est. A seguire, ottimi riscontri sono giunti anche dalle Americhe e dall'Australia. Lato prodotto, le migliori performance si sono infine registrate su Liguria, Amalfi, la Toscana e naturalmente San Marino.","post_title":"L'Europa dell'Est traina le performance della dmc sanmarinese Azimut","post_date":"2023-09-14T09:14:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694682853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un decreto folle basato su dati spazzatura»: è un Michael O’Leary particolarmente agguerrito quello che stamattina a Milano ha sparato a zero sul decreto caro-voli del Governo italiano. «Non sanno neppure spiegare come funziona - ha rimarcato il ceo del gruppo Ryanair -. Nessuno, dal ministro Urso ai suoi collaboratori, ha idea di cosa sia il pricing del trasporto aereo (...). L'unico risultato sarà quello che porterà alla riduzione dei voli sul network domestico italiano aumentando le tariffe (...). E' un decreto illegale e sono convinto che Bruxelles lo boccerà, visto che secondo le norme europee i prezzi vengono fissati dal mercato. Noi non lo rispetteremo!» \r

Urso e Enac\r

A finire nel mirino di O'Leary sono in tanti. Oltre al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ci sono l'Enac «che ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto». E anche i famigerati algoritmi che le compagnie aeree utilizzerebbero per la profilazione web degli utenti. «Non abbiamo algoritmi simili. Non ci interessa se viene utilizzato uno smartphone Apple o Samsung, sono tutte stronzate. Non ci interessa la geolocalizzazione e neppure quale browser venga usato. A determinare le tariffe è l'andamento del riempimento degli aerei. Punto». \r

\r

Tagli anche sulla Sicilia, ma più rotte internazionali\r

\r

Il passo indietro sulla capacità domestica italiana della low cost è cominciato con la riduzione del 10% delle rotte sulla Sardegna. «Cui seguirà un taglio simile anche sulla Sicilia. Ma Ryanair continua malgrado tutto a investire sul mercato italiano. Che vale il 20% del traffico totale, con nuove rotte internazionali». A cominciare da Milano che vede due nuovi aerei basati e 10 nuove rotte per la stagione invernale in arrivo. Nello specifico un nuovo velivolo a Milano Bergamo e 7 nuove rotte internazionali (Belfast, Lapland, Kaunas, Lublino, Iasi, Cluj e Tirana) con l'obiettivo di trasportare 13 milioni di passeggeri all'anno; un nuovo aeromobile anche per Malpensa, dove le nuove rotte saranno tre (Bruxelles, Tenerife e Lanzarote), per 4 milioni di passeggeri all'anno».\r

\r

Immancabile una battuta sull'affaire Ita Airways-Lufthansa: «La Commissione approverà presto l'accordo e per noi va bene perché con l'arrivo di Lufthansa i prezzi dei biglietti aumenteranno ancora e i passeggeri saranno incoraggiati a scegliere i vettori che offrono tariffe più basse».\r

\r

","post_title":"Ryanair, O'Leary sul caro voli: «Non rispetteremo il decreto illegale»","post_date":"2023-09-12T11:35:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694518512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jet2.com amplia il raggio d'azione dall'aeroporto di Edimburgo per l'estate 2024, con l'aggiunta di due nuove destinazioni: Roma, che sarà operativa dall'8 marzo prossimo con due voli alla settimana, il lunedì e il venerdì; Malta, attiva dal 1° maggio con una frequenza alla settimana, il mercoledì.\r

\r

In vista della forte domanda di viaggio la compagnia ha previsto anche il potenziamento delle frequenze su oltre dieci delle destinazioni più richieste tra le Isole Canarie, la Spagna continentale, la Turchia, Cipro, la Grecia, la Croazia e l'Italia.\r

\r

Le destinazioni per le quali sono stati aggiunti voli e pacchetti vacanze includono: Lanzarote (5), Malaga (5), Antalya (6), Bodrum (2), Larnaca (2), Gran Canaria (3), Napoli (fino a due voli settimanali), Spalato (2), Tenerife (8), Verona (fino a due voli settimanali) e Zante (3). \r

\r

Durante i periodi di picco di traffico dell'estate 2024 Jet2.com opererà fino a 96 voli settimanali verso 32 destinazioni dall'aeroporto di Edimburgo: i posti in vendita dallo scalo saranno quasi un milione, cifra che rappresenta un aumento della capacità di oltre il 20% rispetto alla summer 2023.\r

\r

\"La domanda che stiamo riscontrando da parte dei clienti e delle agenzie di viaggio indipendenti rimane forte, quindi abbiamo risposto espandendo le nostre operazioni all'aeroporto di Edimburgo con nuove rotte, capacità aggiuntiva e un nuovo aeromobile basato qui - il settimo - per l'estate 24\", ha commentato Steve Heapy, ceo della compagnia aerea.","post_title":"Jet2.com: nuova rotta Edimburgo-Roma per l'estate 2024. Più voli su Napoli e Verona","post_date":"2023-09-11T11:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694430558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451884\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Alessandra Agostini e Claudia Torresani, insieme a Barbara Robecchi[/caption]\r

\r

Affidate ad At Comunicazione le attività di media relations del network Nuovevacanze. L’agenzia milanese fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani si interfaccerà con il management del gruppo per mettere a punto le linee guida della strategia di comunicazione e rafforzare i rapporti con i media e gli stakeholder di interesse, con l’obiettivo di valorizzare i suoi asset e la sua capacità di impiegare le risorse hi-tech, quali elemento fondamentale per cogliere le opportunità del mercato e soddisfare con precisione e celerità le esigenze del cliente.\r

\r

“Desideriamo imprimere un nuovo passo alle attività di comunicazione, mettendo a sistema attività, risorse, visioni e capacità di interpretare gli orizzonti dell’universo turistico - spiega il ceo di Nuovevacanze, Corrado Lupo -. Il nostro network è costantemente in crescita e anche per questo desideriamo dar vita a uno storytelling coerente con la nostra mission aziendale che è improntata alla soddisfazione del cliente attraverso un approccio innovativo all’uso della tecnologia, all’erogazione dei servizi e alle relazioni commerciali”.\r

\r

Nuovevacanze attualmente conta su scala nazionale oltre 150 agenzie affiliate in franchising. Oltre alle attività legate prettamente alla distribuzione nell’ambito del leisure travel, il gruppo vede la diversificazione del proprio raggio di azione con focus specifici sul business travels, sul mice e sul tour operating. “Siamo molto contente che una realtà dinamica e dall’alto valore aggiunto quale Nuovevacanze abbia scelto la nostra agenzia per attivare un nuovo percorso di comunicazione volto a veicolare l’eccellenza del proprio servizio e di un’interpretazione della distribuzione improntata al turismo del futuro - aggiungono Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Non vediamo l’ora di lavorare in sinergia con il management per mettere al meglio in luce i tratti di unicità che la caratterizzano, concorrendo proattivamente a rafforzare la brand reputation”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Barbara Robecchi\r

\r

","post_title":"Nuovevacanze affida ad At Comunicazione le attività di media relations","post_date":"2023-09-11T10:49:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694429343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ) “dà i numeri” e offre, dal 6 al 23 dicembre, pernottamenti e skipass gratuiti sulle Dolomiti.\r

\r

Il resort dal cuore green offre servizi speciali per gli sciatori, 2.500 mq di aree wellness e una cucina gourmet con prodotti biologici locali e regionali. Tra i plus dedicati ai patiti delle piste: la ski room con accesso diretto alle piste del Plan de Corones e della Sellaronda, il deposito sci interno con scalda-scarponi, ogni settimana ciaspolate ed escursioni guidate e ski safari guidati dai padroni di casa e dalle guide alpine.\r

\r

A disposizione l’esclusiva Dolomites Sky Spa - riservata agli adulti - dell’avveniristico Excelsior Dolomites Lodge e la Dolomites Family Spa dedicata alle famiglie.\r

\r

Dolomiti Super Première valida dal 6 al 23 dicembre 2023 comprende: 4 giorni di vacanza e di sci al prezzo di 3, oppure 8 giorni di vacanza e di sci al prezzo di 6. L'offerta è valida sia per il soggiorno sia per lo skipass per il Plan de Corones o per il Dolomiti Superski. Inoltre a disposizione sconto del 20% sul noleggio dell'attrezzatura da sci nei noleggi sci convenzionati e 15% di sconto sulle lezioni di sci nelle scuole sci che partecipano all'iniziativa (min. 3 giorni di corso di sci di gruppo o min. 3 ore di lezione di sci individuale). Sono compresi anche “Dolomites Life pensione gourmet ¾” con buffet a colazione, pranzo leggero, merenda pomeridiana con dolci appena sfornati e snack salati, frutta e tè e cena gourmet servita al tavolo; Excelsior Cocktail Bar con raffinate creazioni e sensazionali cocktail show con effetti speciali dei barman; accesso alle aree benessere; Ski-in, ski-out con la posizione perfetta direttamente sulle piste: dall'hotel, accesso diretto alle piste del Plan de Corones e dell’Alta Badia/Sellaronda; ogni settimana: ski safari con Werner Call; First-line-skiing e giornate sulle piste in compagnia; due escursioni invernali e ciaspolate guidate a settimana; info e cartine e maestro di sci in hotel (su prenotazione e a pagamento). Prezzo a partire da 582 euro a persona per quattro notti.\r

\r

","post_title":"Excelsior Dolomites Life Resort, dal 6 al 23 dicembre pernottamenti e sky pass gratuiti sulle Dolomiti","post_date":"2023-09-08T12:11:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694175074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Booking e i pagamenti. Forse è solo un fuoco di paglia o forse no, comunque nelle ultime settimane è emersa la notizia che Booking.com non ha effettuato alcuni pagamenti ai suoi host e affiliati in diverse parti del mondo, causando gravi danni.\r

\r

A dare eco alla notizia è stato il sito esperto nel settore degli affitti, Rental Scale Up, dopo aver rilevato un forte aumento delle ricerche sul suo sito su argomenti come: “booking.com non paga gli host”, “prenotazione. com” e “problemi finanziari di booking.com”.\r

\r

Tutto è iniziato nel mese di luglio e, sebbene molti dei suoi partner siano già riusciti a risolvere il problema, ce ne sono ancora molti in sospeso.\r

\r

Di fronte a questo conflitto, molti di loro si sono riuniti per creare un gruppo su Facebook ed esprimere le loro lamentele. Nello specifico, espongono diversi aspetti, come ad esempio che Booking modifica i termini di pagamento; incoerenze nei riepiloghi; oppure che sembra pagato, ma non lo riceve sul proprio conto bancario. Denunciano anche la disattenzione da parte dell'ota.\r

I motivi\r

Al 6 settembre si può ancora constatare che molti utenti non hanno ricevuto i loro soldi o alcun tipo di risarcimento. Naturalmente molti si chiedono se davvero ci vogliono due mesi per risolvere un problema sulla loro piattaforma di pagamento, o se dietro ci sia qualcosa di più serio.\r

\r

Con tutto questo problema, Rental Scale Up ritiene che \"cattive comunicazioni ed errori continui hanno lasciato un'impressione duratura sugli host, mettendo potenzialmente a repentaglio le future relazioni di Booking.com con loro\".\r

Quello che dice Booking\r

Booking.com ha come giusto, inviato una nota per spiegare la situazione.\r

\r

La riproponiamo integralmente: “Ci dispiace molto per il ritardo che alcuni dei nostri partner hanno subito recentemente nei pagamenti, e possiamo confermare che la maggior parte di loro ha ora ricevuto quanto gli spettava. I nostri partner sono stati informati in anticipo che ci sarebbe stata una sessione di manutenzione dei sistemi su scala globale e di un previsto un ritardo nei pagamenti. Tuttavia, una piccola parte di essi è stata colpita da un problema tecnico protratto, che è già stato segnalato ed è trattato con carattere di urgenza”.","post_title":"Molti host di Booking si lamentano: i pagamenti non arrivano","post_date":"2023-09-08T11:14:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694171648000]}]}}