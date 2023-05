SkyAlps collega Bolzano a Kassel con due voli alla settimana, sino a fine ottobre SkyAlps è operativa dallo scorso 1° maggio sulla rotta da Bolzano a Kassel: la città della Germania centro-occidentale si aggiunge così al network tedesco che già include Berlino, Amburgo e Düsseldorf. La rotta è servita con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì, fino alla fine di ottobre e rappresenta una valida alternativa di viaggio per i turisti tedeschi: “Oltre due milioni di tedeschi trascorrono ogni anno le loro vacanze estive in Alto Adige, ora comodamente raggiungibile anche dal centro della Germania in soli 90 minuti – ha sottolineato Josef Gostner, ceo della compagnia aerea -. Siamo lieti di avere a bordo il tour operator Uks Touristik con il nostro prodotto premium, che propone pacchetti vacanza in Alto Adige”. “Questa nuova destinazione è molto richiesta nella regione – ha aggiunto Lars Ernst, direttore generale di Flughafen GmbH Kassel -. Il to Uks Touristik, insieme a tutti i suoi partner, è riuscito ad offrire un’altra destinazione molto interessante per i nostri passeggeri, che va ad arricchire il nostro operativo voli”.

